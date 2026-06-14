Diretta live Superbike Gara 2 Misano GP Emilia Romagna

Cronaca in diretta

Podio che si é ripetuto nelle due gare, con lo spagnolo Lecuona secondo e Montella terzo. Bulega si sta dimostrando anche a Misano imprendibile dai concorrenti.

GIRO 4. Giá piú di due secondi tra Bulega e Lecuona e Bassani, terzo. Come spesso succede, i primi due fanno gara a parte.

La Superbike chiude il week end di Misano con la Gara 2 del GP dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2026. Bulega sempre più rullo compressore va a caccia del 25° successo consecutivo dopo aver vinto già Gara 1 ieri e la Superpole in mattinata.

Nicolò Bulega (409 pt.) Iker Lecuona (293 pt.) Yari Montella (154 pt.) Alex Lowes (143 pt.) Sam Lowes (142 pt.)

Sempre e solo Bulega. L’alfiere della Ducati in predicato di passare in MotoGP il prossimo anno ha firmato poche ore il 24° successo consecutivo in SBK nella Superpole Race di Misano dopo il trionfo in Gara 1 sabato. Per l’occasione il numero 11 del Team Aruba ha preceduto l’eterno secondo compagno di squadra Lecuona e Montella. Quarto posto per la Bimota di Bassani poi Baldassarri.

Gara 2 del Gran Premio dell’Emilia Romagna si disputa sul Circuito di Misano. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 14 giugno 2026. Questa la griglia di partenza delle prime file, sulla base dei risultati maturati in Superpole:

Bulega Leucona Montella Bassani Baldassarri Oliveira