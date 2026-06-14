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Diretta live Superbike Gara 2 Misano GP Emilia Romagna

Il racconto in diretta della Gara 2 del GP dell'Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike. Si corre sul Circuito di Misano. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 14 giugno 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

GIRO 21 di 21

Gara in corso

  1. Nicolo Bulega
    Aruba.it Racing - Ducati
  2. Iker Lecuona
    Aruba.it Racing - Ducati
  3. Yari Montella
    Barni Spark Racing Team

Cronaca in diretta

  1. Dalla Gara 2 di Misano é tutto, arrivederci alla prossima sfida delle Superbike!

    14:35

  2. Bulega con la 25a vittoria consecutiva, ennesima tripletta del weekend, anche a Misano continua il dominio dell'italiano, che ormai conta i giorni per portare a casa il titolo mondiale.

    14:34

  4. VINCE BULEGA! Secondo Lecuona, terzo Montella!

    14:33

  5. ULTIMO GIRO! Bulega verso la 25a vittoria consecutivsa, che stagione per lui!

    14:33

  6. GIRO 20. Bulega aumenta, Lecuona ormai controlla la seconda posizione.

    14:31

  7. GIRO 19. Lowes a quasi due secondi di distanza da Montella, podio che, a meno di errori, sembra blindato.

    14:29

  8. GIRO 18. Montella ora puó controllare il terzo posto, con Alex Lowes che non sembra aver la possibilitá di prenderlo.

    14:28

  10. GIRO 17. Cinque giri alla fine, caduta per Bassani alla Quercia.

    14:27

  11. GIRO 16. Bulega non sta nemmeno forzando il ritmo, forte dei quasi cinque secondi di vantaggio su Lecuona.

    14:24

  12. GIRO 15. Lowes, che sembrava avvicinarsi, perde invece tre decimi da Montella.

    14:23

  13. GIRO 14. Lowes in quinta posizione a poco piú di un secondo da Montella, riducendo lo svantaggio giro dopo giro.

    14:23

  14. GIRO 13. Bassani ora con un buon ritmo, Montella non riesce a prendere gli ultimi metri prima del sorpasso.

    14:20

  16. GIRO 12. Quattro secondi di vantaggio di Bulega su Lecuona. L'italiano veramente imprendibile.

    14:19

  17. GIRO 11. Lecuona controlla il secondo posto con ben 5 secondi di vantaggio sui terzi.

    14:17

  18. GIRO 10. La lotta ora é per il terzo posto, con Montella pronto ad attaccare Bassani.

    14:15

  19. GIRO 9. Ritiro finale per Olivera, ritorno ai box per lui.

    14:14

  20. GIRO 8. Gran ritmo ora di Montella, che si appresta all'attacco su Bassani.

    14:13

  22. GIRO 7. Bulega ormai é partito, con tre secondi di vantaggio su Lecuona pu´ó ora controllare. Nel frattempo, problemi per Olivera.

    14:11

  23. GIRO 6. Bulega ora a due secondi di vantaggio su Lecuona, dopo che lo spagnolo é andato lungo in una curva.

    14:09

  24. GIRO 5. Fermo per un problema per Baldassarri, che riparte. Weekend da dimenticare per lui.

    14:07

  25. GIRO 4. Giá piú di due secondi tra Bulega e Lecuona e Bassani, terzo. Come spesso succede, i primi due fanno gara a parte.

    14:06

  26. GIRO 3. Lowes passa un ottimo Locatelli, che si fa infilare anche da Montella. Terzo ora Bassani.

    14:04

  28. GIRO 2. Errore di Lecuona, passa Bulega. Nel frattempo caduta dura per Bautista che sembra aver subito il contatto con il suolo.

    14:02

  29. PARTITI! Lecuona si prende la prima posizione, come in Gara 1!

    14:01

  30. Warm up in corso, tutto pronto per la partenza!

    13:58

  31. Tutto pronto ora per Gara 2, piloti in pista, motori che si scaldano!

    13:50

  32. Podio che si é ripetuto nelle due gare, con lo spagnolo Lecuona secondo e Montella terzo. Bulega si sta dimostrando anche a Misano imprendibile dai concorrenti.

    13:44

  34. Continua il dominio di Bulega, vincitore sia di Gara 1 che della Superpole, arrivato alla 24a vittoria consecutiva in Superbike.

    13:40

  35. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di questa Gara 2 del Gran Premio di Emilia Romagna della Superbike.

    13:38

La Superbike chiude il week end di Misano con la Gara 2 del GP dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2026. Bulega sempre più rullo compressore va a caccia del 25° successo consecutivo dopo aver vinto già Gara 1 ieri e la Superpole in mattinata.

  1. Nicolò Bulega (409 pt.)
  2. Iker Lecuona (293 pt.)
  3. Yari Montella (154 pt.)
  4. Alex Lowes (143 pt.)
  5. Sam Lowes (142 pt.)

Sempre e solo Bulega. L’alfiere della Ducati in predicato di passare in MotoGP il prossimo anno ha firmato poche ore il 24° successo consecutivo in SBK nella Superpole Race di Misano dopo il trionfo in Gara 1 sabato. Per l’occasione il numero 11 del Team Aruba ha preceduto l’eterno secondo compagno di squadra Lecuona e Montella. Quarto posto per la Bimota di Bassani poi Baldassarri.

Gara 2 del Gran Premio dell’Emilia Romagna si disputa sul Circuito di Misano. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 14 giugno 2026. Questa la griglia di partenza delle prime file, sulla base dei risultati maturati in Superpole:

  1. Bulega
  2. Leucona
  3. Montella
  4. Bassani
  5. Baldassarri
  6. Oliveira
Diretta live Superbike Gara 2 Misano GP Emilia Romagna Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Nicolo Bulega
    Aruba.it Racing - Ducati
  2. Iker Lecuona
    Aruba.it Racing - Ducati
  3. Yari Montella
    Barni Spark Racing Team
  4. Alexander Lowes
    Bimota by Kawasaki Racing Team
  5. Tarran Mackenzie
    MGM Optical Express Racing
  6. Alberto Surra
    Motocorsa Racing
  7. Andrea Locatelli
    PATA Maxus Yamaha
  8. Remy Gardner
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
  9. Michael Van der Mark
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
  10. Sam Lowes
    ELF Marc VDS Racing Team
  11. Xavier Vierge
    PATA Maxus Yamaha
  12. Garrett Gerloff
    Kawasaki WorldSBK Team
  13. Somkiat Chantra
    Honda HRC
  14. Thomas Bridewell
    Superbike Advocates
  15. Lorenzo Baldassarri
    Team GoEleven
  16. Stefano Manzi
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
  17. Mattia Rato
    Motoxracing WorldSBK Team
  18. Ryan Vickers
    Honda HRC
  19. Axel Bassani
    Bimota by Kawasaki Racing Team
    RITIRATO
  20. Miguel Oliveira
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
    RITIRATO
  21. Bahattin Sofuoglu
    Motoxracing WorldSBK Team
    RITIRATO
  22. Alvaro Bautista
    Barni Spark Racing Team
    RITIRATO
Emilia Romagna Round - Misano World Circuit Marco Simoncelli 14/06/2026
Misano World Circuit Marco Simoncelli

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: Misano World Circuit Marco Simoncelli
  • Città: Misano Adriatico
  • Nazione: Italia
  • Numero di giri: 21
  • Lunghezza giro: 4.226 KM
  • Lunghezza gara: 88.746 KM

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