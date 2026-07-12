Il racconto della gara

Benvenuti e benvenute alla Gara 2 del Gran Premio del Regno Unito di SBK. A Donington Park si riprende il duello tra Bulega e Lecuona, con lo spagnolo capace in Gara 1 di rompere il dominio dell'italiano vincendo la sua prima gara.

Pronta reazione dell'italiano che sfrutta la caduta di Lecuona e si impone nella Superpole Race, lasciando dunque apertissima questa Gara 2.

22 vittorie su 23 per l'emiliano, ma prima vera reazione di Lecuona che é riuscito a Donington Park a strappare il suo primo successo personale.

Pole position per Bulega, Montella e Sam Lowes. In secondo fila quinto Bassani e sesto Baldassarri, Lecuona decimo visto la caduta in Superopole Race.

GIRO 4. Attenzione anche a Rea, la wild card di questa sfida, che si é posizionato in decima posizione.

GIRO 10. Che ritmo di Lecuona, che si sta avvicinando a Montella, ora a un secondo e mezzo.

GIRO 11. Incredibile Lecuona che ha giá dato due secondi e mezzo ai Lowes, superati non piú di tre giri fa.

GIRO 12. Che bella sfida tra Buatista e Rea, con il sorpasso dello spagnolo al Cannibale in un momento molto vintage.

GIRO 15. Sorpasso di Alex su Sam Lowes, i due si stanno dando battaglia con Bassani alle loro spalle.

GIRO 21. Attenzione a Bassani, che si é avvicinato decisamente a Alex Lowes per la quarta posizione.

GIRO 22. Due giri alla fine, podio abbastanza in cassaforte con Bulega, Lecuona e Montella che hanno staccato tutti.

ULTIMO GIRO! Con il podio deciso, attenzione alla battaglia per il quarto posto: Bassani, Alex Lowes e Gerloff in battaglia.

Ritorna il dominio dell'italiano, che ha mancato un solo successo in questa stagione.

Dalle Superbike é tutto, appuntamento alla prossima sfida del Mondiale!

Cercherà la pronta rivincita Nicolò Bulega che ieri è stato battuto per la prima volta dopo 25 vittorie di fila dal suo compagno di squadra Iker Leucona. E Bulegas si è già preso la rivincita nella Superpole Race del mattino. La Superbike chiude il week end di Donington con la Gara 2 del GP del Regno Unito, ottavo appuntamento del Mondiale 2026.

Nicolò Bulega (466 pt.) Iker Lecuona (338 pt.) Yari Montella (195 pt.) Alex Lowes (171 pt.) Sam Lowes (168 pt.)

Prima o poi doveva succedere. Iker Leucona ha messo fine alla striscia vincente infinita di Bulega che durava da 25 gare, 21 quest’anno più 4 di fine scorsa stagione. Lo spagnolo, fresco di paternità, ha vinto Gara 1 dopo un avvincente testa a testa con Nicolò che si è dovuto accontentare del 2° posto salvo prendersi subito la rivincita nella Superpole della domenica mattina preludio a Gara 2.

Gara 2 del Gran Premio del Regno Unito si disputa sul Circuito di Donington. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 16.30 di domenica 12 luglio 2026. Questa la griglia di partenza delle prime file, sulla base dei risultati maturati in Superpole:

Nicolò Bulega Iker Leucona Sam Lowes Alex Lowes Lorenzo Baldassarri Yari Montella