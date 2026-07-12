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Superbike, diretta live Gara 2 GP Regno Unito a Donnington

Il racconto in diretta della Gara 2 del GP del Regno Unito, ottavo appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike. Si corre sul Circuito di Donington. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 16.30 di domenica 12 luglio 2026

Ultimo aggiornamento:

Il racconto della gara

  1. Dalle Superbike é tutto, appuntamento alla prossima sfida del Mondiale!

    17:04

  2. Ritorna il dominio dell'italiano, che ha mancato un solo successo in questa stagione.

    17:04

  4. Bulega torna al successo, con Lecuona secondo: Ducati che a due terzi della stagione vince la Classifica Costruttori!

    17:04

  5. VINCE BULEGA! Secondo Lecuona, terzo Montella!

    17:03

  6. ULTIMO GIRO! Con il podio deciso, attenzione alla battaglia per il quarto posto: Bassani, Alex Lowes e Gerloff in battaglia.

    17:02

  7. GIRO 22. Due giri alla fine, podio abbastanza in cassaforte con Bulega, Lecuona e Montella che hanno staccato tutti.

    17:01

  8. GIRO 21. Attenzione a Bassani, che si é avvicinato decisamente a Alex Lowes per la quarta posizione.

    17:00

  10. GIRO 20. Tra i migliori tempi, anche un Locatelli che peró si trova in undicesima posizione.

    16:58

  11. GIRO 19. Bulega aumenta, che continua a spingere.

    16:58

  12. GIRO 18. Lecuona non sembra voler spingere per avvicinare Bulega, tre i secondi di distacco.

    16:56

  13. GIRO 17. LECUONA PASSA MONTELLA! Che gara per lo spagnolo, che prende la seconda posizione.

    16:54

  14. GIRO 16. Lecuona sempre piú vicino, lo spagnolo pronto al sorpasso su Montella.

    16:52

  16. GIRO 15. Sorpasso di Alex su Sam Lowes, i due si stanno dando battaglia con Bassani alle loro spalle.

    16:51

  17. GIRO 14. Bulega con piú di due secondi su Montella, giá praticamente in ghiaccio la gara per l'italiano.

    16:50

  18. GIRO 13. Lecuona continua a a recuperare, anche se Montella si difende nel terzo settore.

    16:48

  19. GIRO 12. Che bella sfida tra Buatista e Rea, con il sorpasso dello spagnolo al Cannibale in un momento molto vintage.

    16:46

  20. GIRO 11. Incredibile Lecuona che ha giá dato due secondi e mezzo ai Lowes, superati non piú di tre giri fa.

    16:45

  22. GIRO 10. Che ritmo di Lecuona, che si sta avvicinando a Montella, ora a un secondo e mezzo.

    16:44

  23. GIRO 9. Rottura del motore per Bridewell che dice addio alla gara.

    16:42

  24. GIRO 8. Lecuona passa anche il secondo Lowes, per lui giá zona podio.

    16:41

  25. GIRO 7. Lecuona quarto, ma difficile che Sam Lowes possa resistere molto allo spagnolo.

    16:39

  26. GIRO 6. Lecuona arriva sui gemelli Lowes, che ritmo per lo spagnolo.

    16:38

  28. GIRO 5. Se ne va Bulega, giá sopra al secondo di vantaggio.

    16:38

  29. GIRO 4. Attenzione anche a Rea, la wild card di questa sfida, che si é posizionato in decima posizione.

    16:36

  30. GIRO 3. Tantissima polvere in pista, alzata dal vento: condizioni non ottimali per i piloti.

    16:35

  31. GIRO 3. Giro veloce per Mntella, che si avvicina a Bulega.

    16:34

  32. GIRO 2. Bulega prova giá la fuga, Montella in battaglia con Lowes per il secondo posto. Attenzione al vento.

    16:32

  34. PARTITI! Bulega mantiene il primo posto, nonostante l'ottimo scatto di Montella. Lecuona giá settimo.

    16:31

  35. Warm up in corso, tutto pronto per la partenza!

    16:28

  36. Pole position per Bulega, Montella e Sam Lowes. In secondo fila quinto Bassani e sesto Baldassarri, Lecuona decimo visto la caduta in Superopole Race.

    16:25

  37. 22 vittorie su 23 per l'emiliano, ma prima vera reazione di Lecuona che é riuscito a Donington Park a strappare il suo primo successo personale.

    16:14

  38. Pronta reazione dell'italiano che sfrutta la caduta di Lecuona e si impone nella Superpole Race, lasciando dunque apertissima questa Gara 2.

    16:13

  40. Benvenuti e benvenute alla Gara 2 del Gran Premio del Regno Unito di SBK. A Donington Park si riprende il duello tra Bulega e Lecuona, con lo spagnolo capace in Gara 1 di rompere il dominio dell'italiano vincendo la sua prima gara.

    16:01

Cercherà la pronta rivincita Nicolò Bulega che ieri è stato battuto per la prima volta dopo 25 vittorie di fila dal suo compagno di squadra Iker Leucona. E Bulegas si è già preso la rivincita nella Superpole Race del mattino. La Superbike chiude il week end di Donington con la Gara 2 del GP del Regno Unito, ottavo appuntamento del Mondiale 2026.

  1. Nicolò Bulega (466 pt.)
  2. Iker Lecuona (338 pt.)
  3. Yari Montella (195 pt.)
  4. Alex Lowes (171 pt.)
  5. Sam Lowes (168 pt.)

Prima o poi doveva succedere. Iker Leucona ha messo fine alla striscia vincente infinita di Bulega che durava da 25 gare, 21 quest’anno più 4 di fine scorsa stagione. Lo spagnolo, fresco di paternità, ha vinto Gara 1 dopo un avvincente testa a testa con Nicolò che si è dovuto accontentare del 2° posto salvo prendersi subito la rivincita nella Superpole della domenica mattina preludio a Gara 2.

Gara 2 del Gran Premio del Regno Unito si disputa sul Circuito di Donington. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 16.30 di domenica 12 luglio 2026. Questa la griglia di partenza delle prime file, sulla base dei risultati maturati in Superpole:

  1. Nicolò Bulega
  2. Iker Leucona
  3. Sam Lowes
  4. Alex Lowes
  5. Lorenzo Baldassarri
  6. Yari Montella
Superbike, diretta live Gara 2 GP Regno Unito a Donnington Fonte: ANSA

Ordine di arrivo

  1. Nicolo Bulega
    Aruba.it Racing - Ducati
    00:32:56.440
  2. Iker Lecuona
    Aruba.it Racing - Ducati
    +00:00:04.161
  3. Yari Montella
    Barni Spark Racing Team
    +00:00:06.850
  4. Axel Bassani
    Bimota by Kawasaki Racing Team
    +00:00:15.346
  5. Alexander Lowes
    Bimota by Kawasaki Racing Team
    +00:00:15.582
  6. Garrett Gerloff
    Kawasaki WorldSBK Team
    +00:00:16.656
  7. Sam Lowes
    ELF Marc VDS Racing Team
    +00:00:22.438
  8. Lorenzo Baldassarri
    Team GoEleven
    +00:00:24.748
  9. Xavier Vierge
    PATA Maxus Yamaha
    +00:00:25.293
  10. Alvaro Bautista
    Barni Spark Racing Team
    +00:00:26.627
  11. Andrea Locatelli
    PATA Maxus Yamaha
    +00:00:28.455
  12. Miguel Oliveira
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
    +00:00:29.428
  13. Remy Gardner
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
    +00:00:31.609
  14. Jonathan Rea
    Honda HRC
    +00:00:32.178
  15. Danilo Petrucci
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
    +00:00:39.728
  16. Stefano Manzi
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
    +00:00:42.288
  17. Jake Dixon
    Honda HRC
    +00:00:43.820
  18. Mattia Rato
    Motoxracing WorldSBK Team
    +00:00:50.244
  19. Bahattin Sofuoglu
    Motoxracing WorldSBK Team
  20. Somkiat Chantra
    Honda HRC
    RITIRATO
  21. Thomas Bridewell
    Superbike Advocates
    RITIRATO
United Kingdom Round - Donington Park Circuit 12/07/2026
Donington Park Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 16:30
  • Circuito: Donington Park Circuit
  • Città: Derby
  • Nazione: Great Britian
  • Numero di giri: 23
  • Lunghezza giro: 4.023 KM
  • Lunghezza gara: 92.529 KM

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