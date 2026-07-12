Cercherà la pronta rivincita Nicolò Bulega che ieri è stato battuto per la prima volta dopo 25 vittorie di fila dal suo compagno di squadra Iker Leucona. E Bulegas si è già preso la rivincita nella Superpole Race del mattino. La Superbike chiude il week end di Donington con la Gara 2 del GP del Regno Unito, ottavo appuntamento del Mondiale 2026.
- Nicolò Bulega (466 pt.)
- Iker Lecuona (338 pt.)
- Yari Montella (195 pt.)
- Alex Lowes (171 pt.)
- Sam Lowes (168 pt.)
Prima o poi doveva succedere. Iker Leucona ha messo fine alla striscia vincente infinita di Bulega che durava da 25 gare, 21 quest’anno più 4 di fine scorsa stagione. Lo spagnolo, fresco di paternità, ha vinto Gara 1 dopo un avvincente testa a testa con Nicolò che si è dovuto accontentare del 2° posto salvo prendersi subito la rivincita nella Superpole della domenica mattina preludio a Gara 2.
Gara 2 del Gran Premio del Regno Unito si disputa sul Circuito di Donington. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 16.30 di domenica 12 luglio 2026. Questa la griglia di partenza delle prime file, sulla base dei risultati maturati in Superpole:
- Nicolò Bulega
- Iker Leucona
- Sam Lowes
- Alex Lowes
- Lorenzo Baldassarri
- Yari Montella