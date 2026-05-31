La Superbike torna in pista per Gara 2 del GP di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale 2026. Ad Aragon,Nicolò Bulega cerca l’ennesimo tris della sua stagione finora da imbattuto a caccia di un nuovo record di successi consecutivi. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Niccolò Bulega (347 pt.)
- Iker Lecuona (244 pt.)
- Yari Montella (131 pt.)
- Sam Lowes (126 pt.)
- Alex Lowes (119 pt.)
Vittoria ieri in Gara 1, vittoria oggi in mattina. Nessuno batte Nicolò Bulega. Il pilota Aruba.it Racing Ducati al MotorLand Aragon batte ancora una volta tutti nella Superpole. Secondo posto per il compagno di box Iker Lecuona, con un podio tutto Ducati completato da Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team). Il Gran Premio di Spagna si disputa sul Circuito di Aragon. Sono previsti 18 giri. Partenza di Gara 2 in programma alle 15.30 di domenica 31 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati nella Superpole
- Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)
- Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.594
- Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +1.240
- Alberto Surra (Motocorsa Racing) +2.640
- Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +3.219
- Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +3.747
- Tommy Bridewell (Superbike Advocates) +4.219
- Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) +4.621
- Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +4.895