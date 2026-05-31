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Diretta live Gara 2 GP Spagna Superbile ad Aragon

Il racconto in diretta della Gara 2 del GP di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike. Si corre sul Circuito di Aragon. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 15.30 di domenica 31 maggio 2026

Ultimo aggiornamento:

Il racconto della gara

  1. Per questo weekend da Aragon è tutto! Il prossimo appuntamento del Mondiale SBK è in programma tra sabato 13 e domenica 14 giugno, quando si correrà a Imola. Grazie per averci seguito.

    16:06

  2. Con questa vittoria, Bulega rafforza ulteriormente la leadership in classifica salendo a 372 punti e va a +108 su Lecuona (264). Sam Lowes, al terzo podio consecutivo, scavalca Yari Montella e si prende la terza posizione in graduatoria con 142 punti.

    16:06

  4. FINITA! Nicolò Bulega vince anche gara-2 sul circuito di Aragon e completa la tripletta, la sesta in altrettanti weekend stagionali. Secondo posto per Iker Lecuona, completa il podio Sam Lowes, così come già successo in gara-1.

    16:03

  5. GIRO 17. Penultima tornata conclusa con Bulega che conserva un vantaggio di un secondo netto su Lecuona, incapace di avvicinarsi ulteriormente. Alle loro spalle, c'è il deserto, con Sam Lowes a 4.5 secondi.

    16:02

  6. GIRO 16. Prosegue l'elastico tra Bulega e Lecuona: lo spagnolo si riporta a 1.1 secondi. Ma ha soltanto due giri per provare a sperare nel colpaccio.

    16:00

  7. GIRO 15. Arriva la risposta - attesa - di Bulega al tentativo di rientro di Lecuona. Quattro decimi guadagnati, margine riportato a 1.5 secondi e mazzata psicologica pesantissima per il driver spagnolo.

    15:59

  8. GIRO 14. Gerloff completa il sorpasso, non facile, su Bautista e ora è sesto. Può mettere Bassani nel mirino. Davanti, Bulega conserva il suo secondo e due decimi di margine su Lecuona.

    15:57

  10. GIRO 13. Gerloff è on-fire e accende una bagarre splendida con Bautista per la sesta posizione. Lecuona mangia un altro decimo a Bulega e si porta a 1.1 secondi di distanza.

    15:55

  11. GIRO 12. Surra è in difficoltà e si vede superato anche da Gerloff: ora è sceso in ottava posizione. Davanti, Lecuona rosicchia un paio di decimi su Bulega.

    15:53

  12. GIRO 11. Il ritmo di Bautista è molto buono: il veterano spagnolo sfila facilmente Surra e sale al sesto posto, mettendo Bassani nel mirino.

    15:51

  13. GIRO 10. Montella rientra ai box dopo la caduta del giro precedente, sembra un po' dolorante a un braccio. Bridewell perde un'altra posizione, scavalcato da Gerloff, e scivola in nona.

    15:49

  14. GIRO 9. Caduta per Montella, scivolato in uscita in curva 9! Bassani infila Surra e sale in quinta posizione. La gara si sta animando alle spalle dei primi quattro, che sembrano ormai ben consolidati.

    15:47

  16. GIRO 8. Distacco invariato tra Bulega e Lecuona, che a sua volta a 1.7 secondi di margine su Sam Lowes. Bautista riesce a passare Bridewell e a prendersi così l'ottava posizione.

    15:46

  17. GIRO 7. Bulega continua ad allungare e aumenta il gap su Lecuona a oltre 1.6 secondi facendo registrare il nuovo giro veloce della corsa. A centro-gruppo, Bautista prova ad animare le cose mettendo pressione a Bridewell nella lotta per l'ottava posizione.

    15:44

  18. GIRO 6. Bulega risponde e si riprende quel paio di decimi ceduti negli ultimi due giri. Le prime tre posizioni sono, in questo momento, totalmente congelate, com'era già successo in gara-1.

    15:42

  19. GIRO 5. Lecuona rosicchia un decimo a Bulega: i due sono ora divisi da 1.2 secondi. Ma il leader del Mondiale sembra, in questo momento, in piena modalità "gestione" della corsa.

    15:40

  20. GIRO 4. Divario sostanzialmente invariato tra Bulega e Lecuona. Segue Sam Lowes, poi un altro gap di quasi un secondo e mezzo rispetto ad Alex Lowes e al resto del gruppo.

    15:39

  22. GIRO 3. Bulega non dà segni di difficoltà. Gira ancora più veloce di Lecuona e apre a 1.3 secondi il margine rispetto all'avversario spagnolo.

    15:37

  23. GIRO 2. C'è già bagarre tra Bulega e Lecuona, che era stato molto aggressivo in Superpole Race. Punto sul vivo, Bulega aumenta il ritmo e fa segnare il giro più veloce, guadagnando 9 decimi sul diretto avversario.

    15:35

  24. PARTITI! Primo giro dei 18 previsti in questa gara-2. Subito un contatto con brutta caduta in curva 1 tra Baldassarri e Vierge, che si rialza zoppicante. Bulega tiene la leadership della corsa davanti a Lecuona e a due Lowes.

    15:32

  25. Warm-up lap in corso, manca pochissimo all'inizio della corsa.

    15:28

  26. Questa la griglia di partenza di gara-2: Bulega scatta dalla prima fila assieme a Lecuona e Sam Lowes. Seconda fila per Alberto Surra, Alex Lowes e Axel Bassani. Terza fila per Thomas Bridewell, Alvaro Bautista e Yari Montella. Abbiamo dunque 4 piloti italiani tra i primi 9.

    15:04

  28. Con i trionfi di questo weekend, Bulega ha aumentato a oltre 100 punti il margine in classifica su Iker Lecuona, suo diretto inseguitore. Nicolò guida il Mondiale a quota 347, mentre lo spagnolo segue a 244. Dopo il weekend complesso in Australia, Lecuona si è poi sempre piazzato al secondo posto in tutte le gare, alle spalle di Bulega.

    15:02

  29. Nicolò Bulega si presenta sulla pista catalana da totale dominatore del Mondiale: reduce dai successi in gara-1 e nella Superpole Race, il pilota italiano va a caccia della terza tripletta nei 6 appuntamenti di questa stagione.

    14:58

  30. Benvenuti alla diretta scritta di gara-2 di Superbike del weekend di Aragon.

    14:56

La Superbike torna in pista per Gara 2 del GP di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale 2026. Ad Aragon,Nicolò Bulega cerca l’ennesimo tris della sua stagione finora da imbattuto a caccia di un nuovo record di successi consecutivi. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Niccolò Bulega (347 pt.)
  2. Iker Lecuona (244 pt.)
  3. Yari Montella (131 pt.)
  4. Sam Lowes (126 pt.)
  5. Alex Lowes (119 pt.)

Vittoria ieri in Gara 1, vittoria oggi in mattina. Nessuno batte Nicolò Bulega. Il pilota Aruba.it Racing Ducati al MotorLand Aragon batte ancora una volta tutti nella Superpole. Secondo posto per il compagno di box Iker Lecuona, con un podio tutto Ducati completato da Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team). Il Gran Premio di Spagna si disputa sul Circuito di Aragon. Sono previsti 18 giri. Partenza di Gara 2 in programma alle 15.30 di domenica 31 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati nella Superpole

  1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)
  2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.594
  3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +1.240
  4. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +2.640
  5. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +3.219
  6. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +3.747
  7. Tommy Bridewell (Superbike Advocates) +4.219
  8. Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) +4.621
  9. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +4.895
Diretta live Gara 2 GP Spagna Superbile ad Aragon Fonte: ANSA

Ordine di arrivo

  1. Nicolo Bulega
    Aruba.it Racing - Ducati
    00:32:50.074
  2. Iker Lecuona
    Aruba.it Racing - Ducati
    +00:00:00.786
  3. Sam Lowes
    ELF Marc VDS Racing Team
    +00:00:06.506
  4. Alexander Lowes
    Bimota by Kawasaki Racing Team
    +00:00:12.413
  5. Axel Bassani
    Bimota by Kawasaki Racing Team
    +00:00:14.351
  6. Garrett Gerloff
    Kawasaki WorldSBK Team
    +00:00:16.317
  7. Alvaro Bautista
    Barni Spark Racing Team
    +00:00:18.023
  8. Alberto Surra
    Motocorsa Racing
    +00:00:18.530
  9. Thomas Bridewell
    Superbike Advocates
    +00:00:18.974
  10. Michael Van der Mark
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
    +00:00:19.824
  11. Tarran Mackenzie
    MGM Optical Express Racing
    +00:00:24.639
  12. Remy Gardner
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
    +00:00:25.864
  13. Andrea Locatelli
    PATA Maxus Yamaha
    +00:00:25.919
  14. Stefano Manzi
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
    +00:00:27.035
  15. Somkiat Chantra
    Honda HRC
    +00:00:31.608
  16. Bahattin Sofuoglu
    Motoxracing WorldSBK Team
    +00:00:43.539
  17. Mattia Rato
    Motoxracing WorldSBK Team
    +00:00:46.789
  18. Hannes Soomer
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
    +00:01:21.427
  19. Yari Montella
    Barni Spark Racing Team
    RITIRATO
  20. Lorenzo Baldassarri
    Team GoEleven
    RITIRATO
  21. Xavier Vierge
    PATA Maxus Yamaha
    RITIRATO
Aragon Round - MotorLand Aragón 31/05/2026
MotorLand Aragón

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:30
  • Circuito: MotorLand Aragón
  • Città: Alcaniz
  • Nazione: Spagna
  • Numero di giri: 18
  • Lunghezza giro: 5.077 KM
  • Lunghezza gara: 91.386 KM

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