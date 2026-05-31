Questa la griglia di partenza di gara-2: Bulega scatta dalla prima fila assieme a Lecuona e Sam Lowes. Seconda fila per Alberto Surra, Alex Lowes e Axel Bassani. Terza fila per Thomas Bridewell, Alvaro Bautista e Yari Montella. Abbiamo dunque 4 piloti italiani tra i primi 9.

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