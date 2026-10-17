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Superbike, la diretta di Gara 1 del GP di Spagna sul Circuito di Jerez. LIVE

Il racconto in diretta della Gara 1 del GP di Spagna, ultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike. La gara si disputa sul Circuito di Jerez. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 15.30 di sabato 17 ottobre 2026

Aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 15:30

Cronaca in diretta

  1. Lo stesso Nicolò Bulega scatterà dalla pole position, e in prima fila con lui ci saranno Iker Lecuona e Alex Lowes. Seconda fila per Alberto Surra, Miguel Oliveira e Yari Montella. Terza per Jake Dikon, Axel Bassani e Lorenzo Baldassarri.

    15:06

  2. Si corre sul circuito di Jerez de la Frontera, ed è l'ultima tappa di un campionato già vinto due appuntamenti fa, sul tracciato di Cremoma, da Nicolò Bulega.

    15:04

  4. Benvenuti alla diretta scritta di gara-1 del GP di Spagna del Mondiale Superbike 2026.

    15:03

La Superbike torna in pista per Gara 1 del GP di Spagna, ultimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Nicolò Bulega (664 pt.)
  2. Iker Lecuona (518 pt.)
  3. Yari Montella (290 pt.)
  4. Alex Lowes (237 pt.)
  5. Sam Lowes (225 pt.)

Gara 1 del Gran Premio di Spagna si disputa sul Circuito di Jerez de la Frontera. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 15.30 di sabato 17 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Superbike, la diretta di Gara 1 del GP di Spagna sul Circuito di Jerez. LIVE Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Nicolo Bulega
    Aruba.it Racing - Ducati
    00:01:36.643
  2. Sam Lowes
    ELF Marc VDS Racing Team
    00:01:36.960
  3. Iker Lecuona
    Aruba.it Racing - Ducati
    00:01:37.098
  4. Yari Montella
    Barni Spark Racing Team
    00:01:37.381
  5. Alexander Lowes
    Bimota by Kawasaki Racing Team
    00:01:37.443
  6. Lorenzo Baldassarri
    Team GoEleven
    00:01:37.639
  7. Thomas Bridewell
    Superbike Advocates
    00:01:37.753
  8. Alberto Surra
    Motocorsa Racing
    00:01:37.759
  9. Alvaro Bautista
    Barni Spark Racing Team
    00:01:38.115
  10. Axel Bassani
    Bimota by Kawasaki Racing Team
    00:01:38.178
  11. Xavier Vierge
    PATA Maxus Yamaha
    00:01:38.193
  12. Jake Dixon
    Honda HRC
    00:01:38.209
  13. Miguel Oliveira
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
    00:01:38.312
  14. Loris Baz
    MGM Optical Express Racing
    00:01:38.381
  15. Danilo Petrucci
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
    00:01:38.392
  16. Garrett Gerloff
    Kawasaki WorldSBK Team
    00:01:38.416
  17. Remy Gardner
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
    00:01:38.542
  18. Somkiat Chantra
    Honda HRC
    00:01:38.606
  19. Stefano Manzi
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
    00:01:38.822
  20. Andrea Locatelli
    PATA Maxus Yamaha
    00:01:38.826
  21. Twan Smits
    Motoxracing WorldSBK Team
    00:01:39.374
  22. Mattia Rato
    Motoxracing WorldSBK Team
    00:01:39.563
Spanish Round - Circuito de Jerez - Ángel Nieto 17/10/2026
Circuito de Jerez - Ángel Nieto

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:30
  • Circuito: Circuito de Jerez - Ángel Nieto
  • Città: Jerez
  • Nazione: Spagna
  • Numero di giri: 20
  • Lunghezza giro: 4.423 KM
  • Lunghezza gara: 88.46 KM

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