Superbike, la diretta di Gara 1 del GP di Spagna sul Circuito di Jerez. LIVE

La Superbike torna in pista per Gara 1 del GP di Spagna, ultimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Nicolò Bulega (664 pt.)
- Iker Lecuona (518 pt.)
- Yari Montella (290 pt.)
- Alex Lowes (237 pt.)
- Sam Lowes (225 pt.)
Gara 1 del Gran Premio di Spagna si disputa sul Circuito di Jerez de la Frontera. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 15.30 di sabato 17 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: