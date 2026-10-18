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Superbike, la diretta di Gara 2 del GP di Spagna sul Circuito di Jerez. LIVE

Il racconto in diretta della Gara 2 del GP di Spagna, ultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike. La gara si disputa sul Circuito di Jerez. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 18 ottobre 2026

Aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 15:30

Cronaca in diretta

La Superbike torna in pista per Gara 2 del GP di Spagna, ultimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Nicolò Bulega (664 pt.)
  2. Iker Lecuona (518 pt.)
  3. Yari Montella (290 pt.)
  4. Alex Lowes (237 pt.)
  5. Sam Lowes (225 pt.)

Gara 2 del Gran Premio di Spagna si disputa sul Circuito di Jerez de la Frontera. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 18 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Superbike, la diretta di Gara 2 del GP di Spagna sul Circuito di Jerez. LIVE Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Nicolo Bulega
    Aruba.it Racing - Ducati
    00:16:21.253
  2. Iker Lecuona
    Aruba.it Racing - Ducati
    00:00:00.797
  3. Sam Lowes
    ELF Marc VDS Racing Team
    00:00:04.740
  4. Yari Montella
    Barni Spark Racing Team
    00:00:08.350
  5. Alexander Lowes
    Bimota by Kawasaki Racing Team
    00:00:09.292
  6. Alvaro Bautista
    Barni Spark Racing Team
    00:00:10.038
  7. Lorenzo Baldassarri
    Team GoEleven
    00:00:10.738
  8. Alberto Surra
    Motocorsa Racing
    00:00:15.039
  9. Xavier Vierge
    PATA Maxus Yamaha
    00:00:15.295
  10. Thomas Bridewell
    Superbike Advocates
    00:00:15.448
  11. Miguel Oliveira
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
    00:00:15.714
  12. Axel Bassani
    Bimota by Kawasaki Racing Team
    00:00:17.249
  13. Garrett Gerloff
    Kawasaki WorldSBK Team
    00:00:17.521
  14. Stefano Manzi
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
    00:00:20.937
  15. Jake Dixon
    Honda HRC
    00:00:21.158
  16. Loris Baz
    MGM Optical Express Racing
    00:00:21.455
  17. Remy Gardner
    GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
    00:00:21.797
  18. Somkiat Chantra
    Honda HRC
    00:00:22.387
  19. Danilo Petrucci
    ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
    00:00:23.890
  20. Andrea Locatelli
    PATA Maxus Yamaha
    00:00:27.651
  21. Twan Smits
    Motoxracing WorldSBK Team
    00:00:27.976
  22. Mattia Rato
    Motoxracing WorldSBK Team
    RITIRATO
Spanish Round - Circuito de Jerez - Ángel Nieto 18/10/2026
Circuito de Jerez - Ángel Nieto

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:30
  • Circuito: Circuito de Jerez - Ángel Nieto
  • Città: Jerez
  • Nazione: Spagna
  • Numero di giri: 20
  • Lunghezza giro: 4.423 KM
  • Lunghezza gara: 88.46 KM

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