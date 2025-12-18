Grazie per aver seguito la diretta scritta di Napoli-Milan e arrivederci ai prossimi appuntamenti della EA SPORTS FC Supercoppa italiana 2025.22:07

90'+9' E FINISCE QUI!!! Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa: battuto il Milan 2-0 con i gol di Neres e Hojlund21:58

90'+8' Ci prova NKUNKU ma la sua conclusione è da dimenticare. Sta per finire il match...21:57

90'+7' Ancora Pavlovic che cerca qualcosa, col serbo che guadagna un calcio di punizione proprio all'altezza del limite dell'area di rigore per il fallo di Mazzocchi21:56

90'+5' Conclusione di Pavlovic murata in area di rigore. Prova un sussulto il difensore serbo che gioca ormai in attacco in questo finale.21:55

90'+4' Athekame cerca il cross da destra per qualcuno in area, ma arriva per primo Rrahmani che spazza via21:54

90'+1' E sono 7 i minuti di recupero in questo secondo tempo...21:50

90'+1' Ancora ESTUPINAN questa volta con una conclusione, che finisce però a lato21:50

90' Angolo guadagnato da Estupinan. Vediamo se il Milan possa ravvivare questo finale magari con una palla inattiva21:50

88' FUORI NERES!!! Un po' di riposo per Neres, autore del primo gol: al suo posto entra il giovane Vergara.21:47

88' IL NAPOLI SI MANGIA IL 3-0!!! Eccellente palla di Neres per McTominay che però calcia alto da buona posizione. La squadra di Conte vicinissima al tris.21:47

87' Non c'è vita da parte del Milan in questo finale, con Milinkovic Savic che recupera facile in uscita sul cross di Modric21:47

85' Giallo anche per Athekame per un fallo precedente su Neres. L'arbitro non aveva fischiato il fallo, dando il vantaggio al Napoli21:45

84' C'è anche quello per McTominay. Non si è capito cosa sia capitato allo scozzese che ha commesso due falli in uno, poi se l'è presa con Tomori perché ha spazzato via il pallone.21:43

83' Arrivano i gialli. Il primo proprio per Tomori21:43

83' OCCHIO AGLI ANIMI IN CAMPO!!! McTominay fuiroso contro Tomori e deve intervenire l'arbitro per fermare una possibile rissa sul nascere. Tutto partito da un pallone calciato via di Tomori21:42

83' Fuori Spinazzola, appena ammonito, che lascia il posto allo spagnolo Gutierrez21:41

82' ANCORA CAMBI PER IL NAPOLI!!! Conte dà spazio a Lucca che prende il posto di Hojlund, autore del 2-0.21:41

81' Giallo per Spinazzola per un fallo da dietro su Loftus-Cheek21:40

80' Milan che non riesce a reagire dopo i due gol azzurri. Quanto si sente la mancanza di un n° 9. In panchina ci sono solo i giovani Borsani e Ibrahimovic (il figlio di Zlatan)21:40

79' Check finito e non è stato fischiato nulla di che su Rrahmani, tanto che il possesso torna al Milan21:38

79' E dentro anche Mazzocchi che prende il posto di Politano21:37

77' DOPPIO CAMBIO NAPOLI!!! Cambia anche Conte che inserisce Noa Lang in questo finale per affrottare di possibili contropiede. L'ex PSV prende il posto di Elmas21:37

77' C'è anche un check del VAR per capire cosa è successo21:37

76' Gioco fermo per un colpo subito da Rrahmani sugli sviluppi del calcio di punizione battuto dal Milan21:36

76' ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Modric che prende il posto di Jashari. Comunque non male la prestazione dell'ex Bruges, anche se non si è giocato a ritmi sostenuti. Un buon punto di partenza per lui, Allegri cerca però qualcosa di diverso ora da Modric.21:35

75' McTominay regala un buon calcio di punizione al Milan per il fallo su Fofana21:34

74' Acclamazione del pubblico di Riad. Cosa è successo? Modric è pronto ad entrare in campo...21:34

73' ANCORA HOJLUND!!! Sinistro del danese che non trova di poco lo specchio della porta di Maignan. Tomori male in questo caso, facendosi sfuggire il danese21:33

70' Subito un colpo di testa di FOFANA, ma è troppo morbido e para Milinkovic Savic senza difficoltà21:30

69' Dentro anche Athekame al posto di De Winter. Milan che passa quindi a 4 in difesa.21:29

69' DOPPIO CAMBIO MILAN!!! Allegri si gioca la carta Fofana per trovare maggiori spazi, fuori Saelemaekers che in questo secondo tempo non riusciva più ad essere pericoloso a destra21:29

66' Sale Tomori che cerca il colpo di testa sul cross di Pavlovic, ma non riesce proprio a girarla verso la porta. Sarà addirittura rimessa laterale.21:26

64' 7° gol in stagionale per Hojlund21:25

63' GOL! NAPOLI-Milan 2-0. Rete di Rasmus Hojlund. Il danese è bravo a difendere la posizione sull'opposizione di De Winter e poi batte Maignan con un tiro a incrociare sul secondo palo. Devia solamente con lo scarpino il portiere francese, ma palla in rete dopo aver toccato il palo. La verticalizzazione per Hojlund era stata di Spinazzola.21:25

62' Rientra in campo Juan Jesus dopo il tackle subito21:22

60' Rimane però a terra dolorante Juan Jesus. Conte ne approfitta per un mini time.out con McTominay21:20

59' Intervento di Loftus Cheek su Juan Jesus. L'arbitro fischia il fallo, ma niente cartellino. Il britannico prende prima il plallone, poi lo slancia prende tutto il resto. Proteste di Allegri che non voleva neanche il fallo.21:20

57' Occhio a PAVLOVIC che si inserisce in area sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma arriva la chiusura all'ultimo di Juan Jesus che manda in angolo21:17

55' NIENTE RIGORE!!! Dopo il controllo del VAR, non viene giudicato come fallo quello di Maignan21:15

55' CONTROLLO VAR!!! Viene controllato questo intervento di Maignan. Possibile rigore per il Napoli?21:15

54' Gioco fermo. Maignan è andato poi a sbattere contro Politano in area di rigore. I giocatori del Napoli si lamentano, ma quelli del Milan rispondono che è stato Politano a non lasciare lo spazio al portiere francese21:14

53' OCCASIONE NAPOLI!!! Conclusione da fuori di Rrahmani, è ben piazzata ma ci arriva Maignan. Gran giocata però di Neres sulla destra21:14

49' Hojlund cerca la combinazione con Neres in area, ma c'è l'anticipo di Pavlovic21:09

48' Eccolo Modric inquadrato, col croato a riscaldarsi a bordo campo. Acclamato dal pubblico di Riad21:09

47' Nessun cambio, per ora, da parte degli allentori dopo il primo tempo. Allegri aspetta per riorganizzare il centrocampo, magari con l'ingresso di Modric. Fiducia a Jashari21:07

46' SI RIPARTE A RIAD!!!21:06

Adesso il Milan deve reagire a questa scoppola subita. Il piano partita dovrà essere modificato, anche perché i rossoneri potrebbe anche pagare il grande dispendio fisico di questo primo tempo. Il Napoli ha un po' sofferto le transizioni del Milan, ma adesso si trova in una situazione perfetta. Può gestire il vantaggio e provare a realizzare il raddoppio per chiudere il match. Magari inserendo negli ultimi 20 minuti Lukaku che potrà avere il compito di tenere alta la squadra. Vedremo se Conte gli darà una chance già oggi.20:53

Sono ben 4 le occasionissime non sfruttate dal Milan nel primo tempo. Prima Milinkovic Savic chiude su Loftus Cheek, poi Saelemaekers, Rabiot e Nkunku non trovano la porta nonostante le azioni ben costruite dai rossoneri. Dall'altra parte, invece, Maignan non intercetta il cross di Hojlund e c'è Neres, che non perdona, a mettere il gol del vantaggio per il Napoli. Napoli che ha sfiorato anche il raddoppio nel recupero con Hojlund.20:51

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Molto meglio il Milan nella prima frazione di gioco, ma in vantaggio c'è il Napoli col gol di Neres che sfrutta la papera di Maignan.20:49

45'+1' NAPOLI VICINO AL RADDOPPIO!!! Elmas serve Hojlund nello spazio nel contropiede del Napoli, sinistro del danese che trova questa volta un Maignan attento. Angolo per i Campioni d'Italia20:51

45' Due minuti di recupero in questo primo tempo...20:46

42' Colpo di testa di Rabiot sugli sviluppi di un corner, ma tocca soltanto senza riuscire a mirare. Ci arriva Milinkovic Savic che rilancia subito l'azione20:42

40' 4° gol stagionale per Neres20:41

39' GOL! NAPOLI-Milan 1-0. Rete di David Neres. Vantaggio Napoli con una papera incredibile di Maignan che non intercetta un cross da sinistra di Hojlund e Neres ne approfitta segnando a porta vuota.



Guarda la scheda del giocatore David Neres20:40

38' Adesso arriva sì il giallo per Rabiot che interviene da dietro su Di Lorenzo20:38

37' CHANCE SPRECATA DAL MILAN!!! E sono quattro e qui è proprio sprecata dal Milan. Contropiede lanciato da Saelemaekers, palla per Nkunku che controlla e tira ma calcia di poco alto sopra la traversa20:38

35' ANCORA UNA CHANCE PER IL MILAN!!! Colpo di testa di Rabiot sul cross di Saelemaekers, ma il francese mette alto di testa. E sono tre le occasioni per il Milan20:36

32' SI RIVEDE IL NAPOLI!!! Qui è scoperto il Milan con lo scarico di Hojlund per McTominay che cerca la conclusione di prima intenzione, ma non trova la porta di Maignan20:33

30' 56% di possesso palla per il Milan in questa prima mezz'ora di gioco20:32

29' Niente intervento del VAR. Vista l'entità del fallo di Rabiot poteva esserci uno scenario di on field review per un possibile rosso, ma niente chiamata. Fallo sì, ma niente cartellino per Rabiot.20:31

29' Fallaccio, da terra, di Rabiot ai danni di Politano che resta a terra. Anche qua ci stava eccome il cartellino giallo.20:29

28' Hojlund rischia ancora con un tackle su Maignan in uscita. L'arbitro lascia continuare per il vantaggio, ma anche qui poteva starci il giallo per l'attaccante del Napoli20:28

27' Nkunku cerca qualcuno sul secondo palo col suo calcio di punizione, ma l'ex Chelsea manda direttamente a lato. Milinkovic Savic controlla senza patemi21:00

25' Pavlovic spinge sulla fascia sinistra e subisce il fallo di Di Lorenzo. Buon calcio di punizione per il Milan sulla trequarti20:26

22' CHE RISCHIO MAIGNAN!!! Uscita pessima di Maignan sugli sviluppi del corner, ma per fortuna del Milan la conclusione di Elmas finisce a lato. Che errore di Maignan e spreca tutto Elmas.20:23

22' Dal replay abbiamo rivisto il contatto Hojlund-Saelemaekers. O, per meglio dire, non c'è stato nessun contatto, Saelemaekers non ha anche sfiorato l'attaccante danese che ha rischiato addirittura il giallo per simulazione20:23

21' HOJLUND A TERRA IN AREA!!! Prova a sfondare il danese in area, che va giù sul contatto con Saelemaekers. L'arbitro non dà niente20:22

19' Maignan cerca Nkunku con un lungo lancio, ma il francese non controlla favorendo l'uscita di Milinkovic Savic. Siamo ancora 0-0 dopo quasi 20' di gara20:59

16' OCCASIONISSIMA MILAN!!! Nkunku rimette dentro di testa, tocca soltanto Di Lorenzo e arriva il destro al volo di Saelemaekers che non trova però la porta da buona posizione. Seconda chance per i rossoneri per trovare l'1-020:17

14' Colpo duro per Saelemaekers che cerca di prendere il pallone di testa, ma finisce a terra direttamente di schiena. Il belga dovrebbe comunque ripartire20:15

12' Palla dentro per Nkunku che prova a sfuggire dalla marcatura di Juan Jesus, ma l'arbitro ferma tutto. Il francese ha toccato con la mano20:13

11' Di Lorenzo avanza a destra, cross in mezzo ma c'è Pavlovic a mettere fuori di testa. Il Napoli cerca di trovare la chiave per sfondare un Milan molto compatto dietro20:12

8' Ci prova NERES da fuori col mancino, tocca con la schiena Tomori e arriva il primo angolo per il Napoli20:09

7' Transizione del Napoli con Spinazzola che prova a lanciare Hojlund, bravo Tomori a chiudere la linea di passaggio20:07

5' MILINKOVIC SAVIC ATTENTO!!! Sugli sviluppi di un fallo laterale, arriva un'occasione per il Milan: rovesciata di Pavlovic che favorisce Loftus Cheek, conclusione da due passi, ma viene chiuso da Milinkovic Savic. Ottima uscita e prima chance per il Milan.20:58

2' Prima conclusione di serata: è quella di ELMAS ma il ritor del macedone arriva direttamente tra le braccia di Maignan20:57

2' Subito una bella combinazione del Napoli per cercare Hojlund in profondità, ma arriva la chiusura di Pavlovic20:02

1' SI PARTE!!! Primo possesso per il Napoli...20:01

Il direttore di gara sarà il sig. Luca Zufferli della sezione di Udine. Il fischietto classe '90 sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Rossi e dal quarto ufficiale, il sig. Ivano Pezzuto. In sala VAR ci saranno Gianluca Aureliano (VAR) e Federico Dionisi (AVAR).23:47

Sono 88 i precedenti tra Milan e Napoli, con un bilancio a favore dei rossoneri: 39 vittorie contro 20 successi dei partenopei e 29 pareggi. In questa stagione ha vinto il Milan il primo confronto diretto, con il 2-1 di San Siro. A segno Saelemaekers e Pulisic, poi De Bruyne dal dischetto dopo l'espulsione di Estupinan. L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate non nel campionato di Serie A, risale al 2023, in Champions League, col Milan a qualificarsi per la semifinale dopo l'1-1 del Maradona (a segno Giroud e Osimhen) e l'1-0 di San Siro (gol di Bennacer).23:53

Nel Milan manca Gabbia per infortunio, dopo il ko col Sassuolo. C'è De Winter a guidare la difesa. Riposo per Modric e Bartesaghi, sostituiti da Jashari e Estupiñan. Leao neanche in panchina, coppia d'attacco composta ancora da Nkunku e Pulisic.19:41

Rispetto alla formazione sconfitta a Udine, Conte retrocede Di Lorenzo a fare il braccetto, con Rrahmani e Juan Jesus a completare la linea difensiva. Panchina quindi per Beukema e Buongiorno. Torna Lobotka in mezzo al campo e Politano largo a tutta fascia. Elmas fa l'esterno offensivo a sinistra al posto di Noa Lang. Panchina per Romelu Lukaku, rientrato dal lunghissimo infortunio.19:37

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Maignan - Tomori, De Winter, Pavlovic - Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupiñan - Nkunku, Pulisic. All. Massimiliano Allegri. A disposizione: P.Terracciano, Torriani - Athekame, Bartesaghi, Duțu, Odogu - Y.Fofana, M.Ibrahimovic, Modric, S.Ricci, E.Sala - Borsani.19:39

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: V.Milinkovic-Savic - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus - Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola - David Neres, Elmas - Hojlund. All. Antonio Conte. A disposizione: Contini, Ferrante - Beukema, Buongiorno, M.Gutiérrez, Marianucci, Mazzocchi, M.Olivera - Baridó, De Chiara - Ambrosino, Noa Lang, Lucca, Lukaku, Vergara.19:43

Anche il Milan arriva da qualche partita così così. La sconfitta, ed eliminazione, dalla Coppa Italia ad opera della Lazio e il pareggio con il Sassuolo all'ultima in Serie A (2-2). Nel mezzo, il successo in rimonta sul Torino per 3-2. La squadra di Massimiliano Allegri arriva a questa sfida, comunque, da seconda della classe in campionato.23:56

Napoli che arriva dalla doppia sconfitta contro Benfica e Udinese. Il 2-0 di Champions, contro la squadra di Mourinho, ha complicato non poco il discorso qualificazione per gli uomini di Antonio Conte. Poi il ko di Udine per 1-0, in una partita che poteva vedere anche un divario più largo a favore dei friulani. Il Napoli deve subito rialzarsi per non tornare nella crisi già attraversata appena prima l'ultima pausa per le Nazionali.23:55

Benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Milan, semifinale della EA SPORTS FC Supercoppa italiana 2025. Si gioca al King Saud University Stadium di Riad.23:58