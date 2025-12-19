Grazie per aver seguito la diretta scritta di Bologna-Inter e arrivederci ai prossimi appuntamenti della EA SPORTS FC Supercoppa italiana 2025.22:31

PAREGGIA L'INTER!!! De Vrij sotto la traversa nonostante Ravaglia avesse intuito. Bologna-Inter 2-2. Manca solo un rigore.22:10

VANTAGGIO BOLOGNA!!! Rowe interrompe la striscia degli errori e spiazza Martinez. Bologna-Inter 2-1. Manca solo un tiro a testa.22:10

SBAGLIA BONNY!!! Festival degli errori: calcia malissimo Bonny e para Ravaglia. Bologna-Inter 1-1.22:38

SBAGLIA MIRANDA!!! Quarto rigore sbagliato consecutivamente. Questa volta è Miranda che spara anche lui alle stelle. Bologna-Inter sempre 1-1.22:08

SBAGLIA ANCHE BARELLA!!! Il centrocampista dell'Inter spara alto. Bologna-Inter 1-1.22:07

SBAGLIA MORO!!! Anche il Bologna sbaglia e niente vantaggio: Martinez dice di no a Moro con le gambe. Bologna-Inter 1-1.22:06

SBAGLIA BASTONI!!! L'Inter sbaglia il secondo rigore: Ravaglia para il tentativo di Bastoni. Bologna-Inter 1-122:06

PAREGGIA IL BOLOGNA!!! Anche Ferguson spiazza Martinez. Portiere a destra, palla a sinistra. Bologna-Inter 1-1.22:06

INTER IN VANTAGGIO!!! Lautaro Martinez spiazza Ravaglia. Bologna-Inter 0-122:04

Il primo a calciare è Lautaro Martinez. Comincia l'Inter22:04

E questa è la prima partita di Supercoppa italiana, nella storia, a terminare direttamente ai rigori. Col nuovo format, e con la nuova regola, non c'era mai stato un pareggio nei 90 minuti. L'ultima partita terminata in parità, invece, è Inter-Juventus del gennaio 2021, decisa ai supplementari da Alexis Sanchez al 121'. Si giocava ancora a Milano.22:02

Solo Inter in questo secondo tempo, fino alle fiammate del Bologna che ha comunque sfiorato il gol nel finale. Martinez e Ravaglia ci hanno messo del loro per bloccare il match sull'1-1. Si deciderà tutto ai rigori.22:01

90'+6' E FINISCE QUI!!! 1-1 dopo i 90 minuti. Al gol di Thuram risponde Orsolini su rigore. Ora niente supplementari, ci saranno i rigori21:59

90'+5' Cross di Dimarco da sinistra che arriva direttamente tra le braccia di Ravaglia21:59

90'+4' Ultimo giro d'orologio di questo Bologna-Inter. Sempre 1-1 e i rigori si avvicinano...21:58

90'+2' Dall'altra parte ci prova Sucic con un sinistro al volo, ma il suo tiro viene murato21:55

90'+1' MARTINEZ SALVA L'INTER!!! Dimarco e Sucic mancano il controllo in area, arriva il destro al volo di Fabbian ma vola Josep Martinez che salva tutto. Bologna vicinissimo a ribaltarla con uno degli ex di questa partita21:55

90' 5 minuti di recupero...21:54

89' Chivu ha ancora uno slot da poter usare. Vediamo se farà entrare Pio Esposito. Il tecnico dell'Inter sta parlando col suo vice Kolarov21:54

89' LO RICORDIAMO: se finisce così, si andrà direttamente ai rigori. Niente supplementari21:52

88' Gioco fermo dopo il corner. Bisseck ha subito un pestone. Mancano due minuti alla fine del match21:52

87' Si rivede il Bologna in avanti con Cambiaghi, cross deviato da Bisseck in angolo21:50

86' DENTRO SUCIC!!! Chivu si gioca la carta di Sucic in questo finale: il croato prende il posto di Zielinski21:49

85' DE VRIJ SI MANGIA IL VANTAGGIO!!! Calcio d'angolo di Barella che trova a centro area de Vrij: l'olandese è solissimo, ma non trova la porta col suo colpo di testa21:49

84' FORCING INTER!!! Zielinski cerca Lautaro Martinez a centro area, con Heggem che sporca il suo colpo di testa. Angolo per i nerazzurri.21:48

83' Ci prova anche Zielinski da fuori, ma il suo sinistro è a mezza altezza e para Ravaglia in due tempi21:46

82' OCCHIO A DIMARCO!!! Sinistro da fuori di Dimarco che sfiora il palo alla sinistra di Ravaglia. Che occasione per l'Inter. Ne ha avute tre in due minuti per tornare in vantaggio.21:45

81' BASTONI NON TROVA LA PORTA!!! Sugli sviluppi del corner, palla per Bastoni che gira di testa ma non trova la porta di Ravaglia21:44

80' CI PENSA LAUTARO!!! Il capitano dell'Inter rompe la noia con un destro di potenza, appena entrato in area, ma Ravaglia è attento e manda in angolo22:40

78' Barella cerca Diouf sulla fascia destra, servizio impreciso e il laterale dell'Inter che non ci arriva. Scarseggiano le occasioni in questa seconda parte di ripresa22:40

76' Sempre 4-2-3-1 per il Bologna, con Cambiaghi, Fabbian e Rowe alle spalle di Immobile. Ferguson dovrebbe affiancare dietro Moro21:41

76' E Italiano si gioca anche la carta Ciro Immobile che prende il posto di Santiago Castro21:40

76' C'è anche Fabbian che prende il posto di Odgaard21:39

75' TRIPLO CAMBIO ANCHE PER ITALIANO!!! Dentro Ferguson che prende il posto di Pobega. Adesso vediamo se a fare il trequartista o davanti alla difesa. Contro la Juventus era partito da trequartista...21:39

72' Ci prova ROWE dopo un buon movimento a rientrare, ma la sua conclusione non impensierisce più di tanto Martinez21:36

72' DENTRO LAUTARO MARTINEZ!!! Fa il suo ingresso in campo anche Lautaro che prende il posto di Thuram. Il francese ha segnato il momentaneo 1-0, ma poi si è spento21:35

72' DENTRO DIOUF!!! Fuori anche Luis Henrique che lascia il posto a Andy Diouf. Diouf che farà l'esterno a destra come già fatto contro il Venezia in Coppa Italia21:35

71' TRIPLO CAMBIO CHIVU!!! Mette mano alle sostituzioni il tecnico del'Inter. Un po' di linfa in più a centrocampo con l'ingresso di Frattesi per Mkhitaryan21:34

68' Palla dentro per Thuram che non riesce però a controllare in area. Ritmi che si sono abbassati dopo la revoca del calcio di rigore in favore dei nerazzurri. 20 minuti e poco più per evitare i rigori.21:32

66' Subito Cambiaghi in azione sulla sinistra, ma il suo tiro-cross finisce direttamente tra le braccia di Martinez. Anche grazie al ritorno di Bisseck che ha disturbato Cambiaghi al momento del tiro.21:30

63' FUORI ORSOLINI!!! Secondo cambio per Italiano che inserisce Cambiaghi al posto di Orsolini. Dal punto di vista tattico non cambia nulla.21:26

61' Thuram prova a sfondare, ma trova solo un calcio d'angolo. Solo Inter, comunque, in questo secondo tempo21:25

59' RIGORE REVOCATO!!! Rivedendo le immagini, Chiffi toglie il rigore all'Inter. Per lui è Bonny a cercare il contatto col piede sinistro21:23

58' CHIFFI RICHIAMATO AL MONITOR!!! Anche questo possibile rigore verrà rivisto dal sig. Chiffi21:22

58' Controllo VAR in corso. Anche questo episodio sarà rivisto21:23

57' RIGORE PER L'INTER!!! Bonny da solo contro tre, ma l'attaccante ex Parma conquista il penalty per il fallo di Heggem arrivato in ritardo22:38

56' OCCASIONE INTER!!! Subito pericolosa l'Inter dall'altra parte col sinistro di controbalzo di Dimarco, ma Ravaglia risponde presente con un grande intervento.21:20

55' CHE RISCHIO PER L'INTER!!! Palla solo toccata da de Vrij che mette in difficoltà Martinez che, per un attimo perde il pallone, e lo ritrova all'ultimo istante prima che Castro depositi in rete. Rischio frittata tra de Vrij e Martinez.21:20

53' Palla recuperata da Mkhitaryan sull'out di sinistra, ma non trova nessuno in area col suo servizio22:37

52' Bravo Bisseck con l'uscita dalla propria metà campo, palla al piede, ma poi Barella non ne approfitta. Il sardo aveva cercato la sventagliata per Bonny, ma non è stato preciso21:16

49' Il Bologna lascia la palla all'Inter, almeno per questi primi minuti del secondo tempo21:14

47' Ricordiamo che se il match dovesse finire in parità, non si andrà ai tempi supplementari. La gara verrà decisa direttamente ai rigori.22:37

46' SI RIPARTE A RIAD!!!21:10

Tutto da rifare per l'Inter che quella intensità, mostrata nei primi 20 minuti di gara, non è riuscita ad averla nella seconda parte del primo tempo. Anche se la squadra di Chivu ha dimostrato di poter fare male ad ogni minima accelerata, vedi quest'ultima occasione per Dimarco. Il Bologna fa il suo solito calcio che, alla distanza, ha portato i suoi frutti col gol del pareggio. Peccato, però, per l'infortunio di Bernardeschi che sembrava ispirato questa sera.20:55

Primo tempo con momenti diversi. Dall'inizio bruciante dell'Inter, andata in vantaggio con Thuram, con Bonny che ha sfiorato il raddoppio, alla reazione del Bologna che ha pareggiato poi meritatamente grazie al rigore di Orsolini. Fallo in area di Bisseck. Diverse le occasioni, con le due difese che non sono sempre state irreprensibili in questi primi 45 minuti.21:11

45'+6' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Grande avvio dell'Inter col gol immediato di Thuram, ma viene poi fuori il Bologna che pareggia i conti col rigore di Orsolini. 1-1 all'intervallo.20:51

45'+5' OCCHIO A DIMARCO!!! Tiro di Dimarco da dentro l'area, salva Lucumì che riesce a deviare in angolo20:51

45'+3' Ancora un cross da sinistra, questa volta di Dimarco con Miranda che mette in angolo anticipando Thuram20:48

45'+2' Mkhitaryan prova a sfondare sulla sinistra, ma la difesa del Bologna mette fuori20:48

45' 5 minuti di recupero in questo primo tempo...20:46

43' Si può riprendere, ma ci immaginiamo un corposo recupero tra VAR, cambi e infortuni vari20:45

42' Ancora gioco fermo. Questa volta per un intervento su Zielinski20:43

41' Moro ci prova su calcio di punizione, ma la sua conclusione finisce a lato20:41

40' ECCO IL CAMBIO!!! Dentro l'ex Marsiglia Rowe che prende il posto di Bernardeschi20:41

39' Ancora gioco fermo perché Bernardeschi è a terra dolorante alla spalla sinistra.20:40

38' Bernardeschi, però, resta a terra dolorante. Orsolini fa cenno alla panchina che l'ex Juventus ha bisogno del cambio per infortunio20:39

37' Proteste adesso dell'Inter per un fallo fischiato in favore di Bernardeschi per l'intervento di Bonny. Barella su tutti a dire che è stato il giocatore del Bologna a commettere un fallo.20:39

36' 9° gol stagionale per Riccardo Orsolini20:37

35' GOL! BOLOGNA-Inter 1-1. Rete di Riccardo Orsolini. Il capitano dei Felsinei pareggia i conti col rigore battuto in mezzo, mentre Martinez si era tuffato a destra. Tutto da rifare per i nerazzurri.



34' RIGORE PER IL BOLOGNA!!! Dopo aver rivisto le immagini al monitor, viene accordato il rigore al Bologna per il fallo di mano di Bisseck20:35

32' CHIFFI RICHIAMATO AL MONITOR!!! Sarà lui a valutare l'intervento di Bisseck. Anche per capire se Castro ha leggermente spinto il difensore dell'Inter. Perché il tocco di mano è evidente20:34

32' CHECK DEL VAR IN CORSO!!!20:32

31' PROTESTE BOLOGNA!!! Bisseck che tocca con la mano in area di rigore. Castro, che gli era vicino, chiede il penalty ma Chiffi non fischia niente20:32

30' 55% di possesso palla per il Bologna in questa prima mezz'ora di gioco20:31

29' Colpo di testa di POBEGA sul primo palo, sugli sviluppi del corner, ma non trova la porta di Martinez. Il Bologna è comunque in partita e a caccia del pareggio.20:30

28' Martinez scivola al momento del rinvio, ma per sua fortuna il pallone finisce lontano dall'area. Niente brividi questa volta20:29

27' Viene comunque segnalato fuorigioco. Era quello di Dimarco proprio sul primo passaggio. Risposta comunque immediata dell'Inter dopo l'occasionissima per Bernardeschi20:27

26' INTER VICINA AL 2-0!!! Scambio Zielinski-Dimarco, palla di ritorno per il polacco che calcia da due passi ma Ravaglia dice di no. Poi Bonny non riesce ad approfittarne della ribattuta.20:26

25' Tutto ok per Thuram che rientra in campo immediatamente.20:25

24' Resta a terra Thuram dopo uno scontro con Ravaglia in uscita. L'arbitro ferma il gioco per far entrare lo staff medico dei nerazzurri.20:24

22' OCCASIONE BERNARDESCHI!!! Orsolini scarica per Bernardeschi che va al tiro da dentro l'area, è forte ma centrale e para Martinez. Chance vera per segnare il gol dell'1-1.20:24

21' Schema su punizione del Bologna, con Bernardeschi che cerca Orsolini sul secondo palo ma... Lo schema non funziona. Palla direttamente in fallo laterale.20:22

18' Buona discesa di Dimarco sulla sinistra, ma il suo cross viene intercettato da Lucumì che fa ripartire subito il Bologna20:19

15' Ci prova BASTONI sull'invito di Bonny, ma calcia a lato. L'arbitro aveva fischiato tra l'altro un fuorigioco precedente di Thuram ad invalidare l'azione20:16

12' Due corner consecutivi per il Bologna, ma niente di fatto con Martinez che mette fuori20:15

10' Ancora Odgaard a mettere dentro, la difesa dell'Inter riesce a metterci una pezza mandando in angolo20:11

7' Palla dentro per ORSOLINI che calcia però malissimo sul secondo palo: sfera che finisce a lato. C'è stata comunque la reazione da parte degli uomini di Italiano.20:07

6' Reazione del Bologna col cross da sinistra di Odgaard che trova una deviazione. Primo angolo per i Felsinei21:07

5' L'arbitro ha poi fischiato il fuorigioco. Inizialmente aveva lasciato correre, poi si è alzata la bandierina. Come da prassi. Bonny era in fuorigioco sul cross di Dimarco.20:06

4' BONNY VICINO AL RADDOPPIO!!! Occasionissima anche per Bonny che salta Lucumì e va al tiro col mancino, senza trovare la porta di Ravaglia. Che avvio dell'Inter, che inizio da brivido per i Felsinei21:07

3' 9° gol stagionale per Marcus Thuram20:03

2' GOL! Bologna-INTER 0-1. Rete di Marcus Thuram. Vantaggio immediato dei nerazzurri col destro al volo di Thuram sull'assist di Bastoni. Neanche due minuti e la squadra di Chivu è già avanti.



2' Ricordiamo che la vincente di questa sfida, affronterà poi il Napoli nella finalissima di lunedì 22 dicembre.20:01

1' SI PARTE!!! Primo possesso per il Bologna...20:01

Il direttore di gara sarà il sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il fischietto classe '84 sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Fontemurato e dal quarto ufficiale, il sig. Federico Dionisi. In sala VAR ci saranno Fabio Maresca (VAR) e Ivano Pezzuto (AVAR).00:25

Sono 192 i precedenti tra Inter e Bologna in tutte le competizioni. Il bilancio sorride ai nerazzurri, con 92 vittorie oltre a 43 pareggi e 57 hurrà per i Felsinei. Nella passata stagione l'Inter non è riuscita a battere il Bologna, col 2-2 casalingo e il ko del 20 aprile al Dall'Ara, col gol nel finale di Orsolini. Ko decisivo per far avvicinare il Napoli in classifica. Nella annata precedente, inoltre, il Bologna ha eliminato l'Inter agli ottavi di Coppa Italia col 2-1, ai supplementari, siglato da Ndoye. Era ancora il Bologna di Thiago Motta.00:24

Qualche cambio anche per Chivu che dà spazio a Josep Martinez in porta. Per lo spagnolo è una "seconda" dopo l'incidente di due mesi fa, dopo aver fatto ritorno in Coppa Italia contro il Venezia. Dentro de Vrij al posto di Akanji, ci sono anche Dimarco e Mkhitaryan al posto di Carlos Augusto e Sucic. La sorpresa più grande è la panchina di Lautaro Martinez: c'è Bonny ad affiancare Thuram.19:51

Rispetto all'ultima contro la Juventus, Italiano cambia tre quarti dell'attacco. Dentro dal 1' Castro, Bernardeschi e Odgaard per Dallinga, Cambiaghi e Ferguson. Solo Orsolini resta titolare. Un cambio anche dietro con Holm a fare il terzino al posto di Zortea.19:49

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Inter si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: J.Martinez - Bisseck, de Vrij, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco - Bonny, M.Thuram. All. Cristian Chivu. A disposizione: Sommer, Taho - Akanji, Carlos Augusto, Cinquegrano - Kaczmarski - Sucic, Frattesi, Diouf, Çalhanoglu, Cocchi - Pio Esposito, Lautaro Martinez.19:43

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna scende in campo con un 4-2-3-1 in cui figurano: Ravaglia - Holm, Heggem, Lucumì, J.Miranda - Pobega, N.Moro - Orsolini, Odgaard, Bernardeschi - S.Castro. All. Vincenzo Italiano. A disposizione: Pessina, Franceschelli - Zortea, Lykogiannis, Vitik, Tomasevic, De Silvestri - L.Ferguson, Fabbian, I.Sulemana - B.Domínguez, Dallinga, Cambiaghi, Rowe, Immobile.19:00

Dall'altra parte c'è un'Inter desiderosa di brillare anche negli scontri diretti. Nota dolente, in questa stagione, per la squadra di Chivu, anche se a ben vedere era uno dei difetti anche dell'Inter di Simone Inzaghi. Inter che, appunto, arrivò in finale nella passata stagione di Supercoppa, subendo poi la rimonta del Milan nella ripresa: da 2-0 a 2-3.00:24

Il Bologna arriva a questa sfida con solo due vittorie nelle ultime 5 gare (in tutte le competizioni). I Felsinei hanno perso all'ultima giornata contro la Juventus in casa, chiudendo addirittura in 10 per l'espulsione di Heggem. La squadra di Italiano, però, ha voglia di riscatto contro l'Inter, sperando di far valere la Coppa Italia vinta lo scorso anno.00:24

Benvenuti alla diretta scritta di Bologna-Inter, semifinale della EA SPORTS FC Supercoppa italiana 2025. Si gioca al King Saud University Stadium di Riad.00:24