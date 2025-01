Prima sfida di questa Final Four di Supercoppa Italiana, che si giocherá a Riyad, Arabia Saudita: l'Inter di Inzaghi affronta l'Atalanta di Gasperini, in caso di pareggio subito i rigori.18:59

Inzaghi conferma il suo undici, Darmian solo in panchina. In attacco la coppia Thuram - Lautaro, Calhanoglu in regia, Dumfries e Dimarco da quinti di centrocampo.19:14