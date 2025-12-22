Grazie per aver seguito la diretta di Napoli-Bologna e arrivederci ai prossimi appuntamenti con il calcio italiano.22:05

90'+5' FISCHIO FINALE: NAPOLI-BOLOGNA 2-0. La doppietta di Neres consegna la Supercoppa Italiana alla squadra di Conte.21:53

90'+3' CI PROVA LANG! Politano apre per il numero 70, che controlla e calcia sul primo palo, trovando solo l'esterno della rete.21:50

90' Segnalati quattro minuti di recupero.21:48

88' CLAMOROSO ERRORE DI POLITANO! Gutierrez crossa basso tra difesa e portiere per il numero 21 che manda incredibilmente alto a porta vuota.21:45

87' Hojlund prende il fondo e mette il cross, che viene deviato da Holm e poi allontanato da Heggem.21:45

84' Quarta sostituzione per il Bologna. Juan Jesus lascia spazio ad Alessandro Buongiorno.21:41

83' Pronto un altro cambio nel Napoli.21:41

80' Quinta sostituzione per il Bologna. Finisce la partita di Riccardo Orsolini, al suo posto Benja Domínguez.21:38

79' Quarta sostituzione per il Bologna. Fuori Santiago Castro, dentro Ciro Immobile.21:37

79' AMMONITO Matteo Politano per una trattenuta ai danni di Rowe.21:37

78' Terza sostituzione per il Napoli. Esce David Neres, entra Pasquale Mazzocchi.21:38

77' AMMONITO Emil Holm per un fallo su Gutierrez.21:35

75' Azione personale di Rowe, che si sposta il pallone sul sinistro e calcia, ma non trova la porta.21:32

72' Sinistro sul primo palo di Politano. Conclusione larga.21:30

69' Terza sostituzione per il Bologna. Richiamato in panchina Lewis Ferguson, minuti per Thijs Dallinga.21:27

69' Seconda sostituzione per il Bologna. Nicolò Cambiaghi lascia spazio a Jonathan Rowe.21:27

68' Seconda sostituzione per il Napoli. Finisce la partita di Eljif Elmas, al suo posto Noa Lang.21:27

68' Prima sostituzione per il Napoli. Esce Leonardo Spinazzola, entra Miguel Gutiérrez.21:26

65' NAPOLI A UN PASSO DAL 3-0! Altra splendida azione di Neres e Hojlund con il danese che, imbeccato dal brasiliano, scappa via a Moro e cerca di servire il compagno con un pallone di ritorno, ma il suo passaggio è troppo lungo.21:23

63' PILLOLA STATISTICA - David Neres è il 2° brasiliano, dopo Careca (doppietta con il Napoli vs Juventus nel 1990), a segnare più di una rete (3) in Supercoppa Italiana; inoltre, l'esterno è andato a segno in due gare ufficiali di fila per la prima volta con i partenopei.21:20

60' Il Napoli ora sembra in totale controllo del match. Il Bologna non riesce a reagire.21:19

57' GOL! NAPOLI-Bologna 2-0! Rete di David Neres! Ravaglia tocca corto per Lucumì, che si lascia anticipare da Neres. Il brasiliano recupera il pallone in area e supera il portiere con un tocco morbido.



55' GRANDE OCCASIONE PER FERGUSON! Orsolini rientra sul sinistro e crossa sul secondo palo per il colpo di testa dello scozzese che, tutto solo, non riesce a dare forza alla sua conclusione. Parata facile per Milinkovic-Savic.21:14

54' Altra grande giocata di Hojlund che, lanciato in profondità, va via a Heggem, rientra sul sinistro e calcia debolmente sul primo palo. Parata facile per Ravaglia.21:12

53' Tiro-cross impreciso di Holm che diventa un assist per la conclusione di prima di Ferguson. Tiro altissimo.21:10

50' AMMONITO Nicolò Cambiaghi per un intervento in ritardo su Di Lorenzo.21:07

48' RRAHMANI! Colpo di testa del kosovaro, alzato in corner da Ravaglia.21:05

47' CI PROVA HOJLUND! Il danese riceve sull'esterno, punta Moro, rientra sul destro e calcia sul primo palo. Ravaglia è ben piazzato e respinge.21:05

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Napoli-Bologna.21:03

46' Prima sostituzione per il Bologna. Fuori Jens Odgaard, dentro Nikola Moro.21:03

Ottimo primo tempo del Napoli, che non ha subito più di tanto il pressing molto alto dei giocatori di Italiano, rendendo possibili combinazioni ad alta qualità soprattutto tra Neres e Hojlund. Praticamente inoffensivo, invece, il Bologna, che potrebbe anche decidere di cambiare qualcosa davanti, visto il riscaldamento sia di Dallinga che di Immobile.20:56

Il Napoli chiude il primo tempo della finale di Supercoppa Italiana in vantaggio grazie a un gioiello di David Neres, che al 39' sblocca la partita con uno splendido sinistro sotto l'incrocio dei pali da fuori area. Prima, la squadra di Conte si era già resa pericolosa con un tiro sull'esterno della rete di Elmas e con due conclusioni di McTominay e Spinazzola, parate alla grande da Ravaglia. Nessuna occasione, invece, per il Bologna.20:53

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: NAPOLI-BOLOGNA 1-0. La squadra di Conte è avanti con il gol di Neres.20:47

45' Concesso un minuto di recupero.20:46

44' AMMONITO Torbjørn Heggem per una trattenuta ai danni di Hojlund.20:44

41' Risposta rossoblù con l'azione personale di Orsolini, che rientra sul sinistro e calcia sul primo palo. Milinkovic-Savic blocca a terra.20:41

39' GOL! NAPOLI-Bologna 1-0! Rete di David Neres! Gol pazzesco del brasiliano, che riceve il fallo laterale di Politano, si sposta il pallone sul sinistro e calcia da circa 25 metri sul secondo palo. Conclusione forte e precisa, che Ravaglia riesce soltanto a sfiorare.



37' RAVAGLIA ANCORA DECISIVO! Neres combina con Hojlund e poi fa filtrare un pallone per l'inserimento di Spinazzola che, solo davanti a Ravaglia, prova a superarlo con un pallonetto. Il portiere del Bologna si oppone con una mano e Ferguson completa il disimpegno liberando.20:39

34' Cross lento e prevedibile di Pobega, bloccato da Milinkovic-Savic.20:35

31' RAVAGLIA SALVA IL BOLOGNA! Altra bella azione nello stretto del Napoli, con Elmas che imbuca per McTominay, il quale prova un tiro-cross dal lato corto dell'area. Ravaglia è ben piazzato e respinge.20:31

28' Corner battuto corto dal Napoli, con Neres che coinvolge Lobotka. Lo slovacco crossa sul secondo palo per Rrahmani, che colpisce debolmente di testa e viene poi segnalato anche in fuorigioco.20:29

26' AMMONITO Antonio Conte per proteste.20:26

24' Ritmi non altissimi in questa fase.20:24

21' Progressione insistita di Odgaard, che porta palla fino ai 20 metri e poi prova la conclusione a incrociare. Il tiro finisce sul fondo.20:22

19' Grande uscita dal pressing del Napoli, che riesce a superare i giocatori del Bologna con una giocata di Neres, il quale lascia poi ad Hojlund. Apertura del danese per Spinazzola, fermato in corner da Orsolini.20:20

16' Azione personale di Elmas, che arriva al limite dell'area e prova la conclusione con il destro. Tiro centrale, bloccato a terra da Ravaglia.20:16

13' Corner guadagnato dal Napoli, che andrà dalla bandierina con Politano.20:13

10' CHE OCCASIONE PER ELMAS! McTominay imbuca per il numero 20, che prende alle spalle Holm, si presenta davanti a Ravaglia e prova a batterlo sul primo palo, ma calcia sull'esterno della rete.20:11

8' Splendido lavoro di Hojlund, che difende il pallone, lo porta e lo serve sulla sinistra per Spinazzola. Il numero 37 controlla e cerca il cross sul primo palo, messo fuori da Heggem.20:08

5' Cambiaghi protesta per un presunto contatto con Rrahmani nell'area del Napoli. Per Colombo non c'è nulla.20:05

4' Intervento duro e in ritardo di Lobotka su Odgaard. Calcio di punizione a centrocampo per il Bologna.20:04

CALCIO D'INIZIO! Comincia Napoli-Bologna. Inizia la finale della Supercoppa Italiana.20:00

Quasi tutto pronto all'Al-Awwal Park di Riyadh. Tra pochi minuti l'arbitro Andrea Colombo darà il via al match.20:02

Due cambi, invece, per Italiano rispetto alla semifinale contro l'Inter. Fuori l'infortunato Bernardeschi (out per un problema alla spalla) e Moro, dentro Cambiaghi e Ferguson. Holm e Miranda vincono i ballottaggi sulle fasce con Zortea e Lykogiannis, mentre Castro viene preferito a Dallinga e Immobile, autore del calcio di rigore decisivo contro i nerazzurri.19:58

Nessuna novità in casa Napoli, visto che Conte conferma la stessa formazione schierata in semifinale contro il Milan. Di Lorenzo schierato ancora nel terzetto difensivo, con Juan Jesus sul centrosinistra. Panchina per Beukema e Buongiorno. Politano e Spinazzola giocano sulle due fasce, con Elmas preferito a Lang nel ruolo di esterno sinistro offensivo.19:55

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Bologna si schiera in campo con il 4-2-3-1: Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. A disposizione: Skorupski, Pessina, Franceschelli, Zortea, De Silvestri, Vitik, Lykogiannis, Moro, Sulemana, Fabbian, Rowe, Dominguez, Immobile, Dallinga, Tomasevic.19:54

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Napoli si schiera in campo con il 3-4-3: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola: David Neres, Hojlund, Elmas. A disposizione: Contini, Ferrante, Beukema, Buongiorno, Marianucci, Mazzocchi, Gutierrez, Olivera, Vergara, Ambrosino, Lang, Lukaku, Lucca, Baridò, De Chiara.19:52

Ha voglia di regalarsi un altro trofeo, invece, il Bologna, che cercherà di bissare il successo in Coppa Italia della scorsa stagione. In semifinale, la squadra di Italiano ha eliminato l'Inter ai calci di rigore, trovando così un risultato positivo dopo il passo falso contro la Juventus in campionato. Proprio la sconfitta con i bianconeri ha allontanato un po' i rossoblù dalla zona Champions, ora distante 5 punti, ma con una partita da recuperare.19:42

Da Bologna al Bologna. Altra partita spartiacque contro i rossoblù per la squadra di Antonio Conte, che toccò il suo punto più basso della stagione proprio contro gli uomini di Vincenzo Italiano, perdendo per 2-0 in campionato prima della sosta di novembre. Da quel momento, il Napoli ha conquistato cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League, perdendo poi con Benfica e Udinese, prima di rialzarsi eliminando il Milan nella semifinale della Supercoppa.19:38

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Bologna, gara valida per la finale della Supercoppa Italiana.19:35