Incontro terminato, Azerbaijan 0, Liechtenstein 0.
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La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
Incontro terminato, Azerbaijan 0, Liechtenstein 0.
Secondo tempo terminato, Azerbaijan 0, Liechtenstein 0.19:53
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Florian Allgäuer (Liechtenstein).19:53
Sostituzione, Liechtenstein. Severin Schlegel sostituisce Marcel Büchel.19:50
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Marcel Büchel (Liechtenstein).19:50
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:49
Tentativo fallito. Marcel Büchel (Liechtenstein) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:49
Fallo di Elvin Badalov (Azerbaijan).19:45
Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:45
Tentativo fallito. Toral Bayramov (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Aleksey Isayev.19:44
Gara riprende.19:43
Gara momentaneamente sospesa, Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) per infortunio.19:43
Tentativo fallito. Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:41
Rüfat Abbasov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:40
Fallo di Florian Allgäuer (Liechtenstein).19:40
Fallo di Mahir Emreli (Azerbaijan).19:40
Andrin Netzer (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:40
Toral Bayramov (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.19:38
Fallo di Toral Bayramov (Azerbaijan).19:38
Emanuel Zünd (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:38
Tentativo fallito. Toral Bayramov (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.19:36
Sostituzione, Liechtenstein. Andrin Netzer sostituisce Aron Sele.19:36
Sostituzione, Liechtenstein. Emanuel Zünd sostituisce Alessio Hasler.19:36
Ayxan Hüseynov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:35
Fallo di Jens Hofer (Liechtenstein).19:35
Sostituzione, Azerbaijan. Edqar Adilxanov sostituisce Vüsal Isgandarli.19:34
Tiro respinto. Ayxan Hüseynov (Azerbaijan) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Mahir Emreli.19:33
Tentativo fallito. Rüfat Abdullazada (Azerbaijan) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ayxan Hüseynov.19:31
Gara riprende.19:30
Gara momentaneamente sospesa, (Azerbaijan).19:30
Fallo di Rüfat Abdullazada (Azerbaijan).19:29
Maximilian Göppel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:29
Tentativo fallito. Mahir Emreli (Azerbaijan) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Rüfat Abbasov.19:27
Tiro respinto. Alessio Hasler (Liechtenstein) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Fabio Luque-Notaro.19:27
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Jens Hofer (Liechtenstein).19:26
Tentativo fallito. Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) un tiro di sinistro da centro area tira alto.19:24
Tiro parato. Mahir Emreli (Azerbaijan) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rüfat Abdullazada.19:24
Tentativo fallito. Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Florian Allgäuer in seguito a un contropiede.19:21
Sostituzione, Liechtenstein. Florian Allgäuer sostituisce Alessandro Lo Russo.19:18
Sostituzione, Azerbaijan. Rüfat Abdullazada sostituisce Musa Qurbanli.19:18
Sostituzione, Azerbaijan. Ayxan Hüseynov sostituisce Emin Mahmudov.19:18
Vüsal Isgandarli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Marcel Büchel (Liechtenstein).19:17
Mahir Emreli (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.19:16
Fallo di Mahir Emreli (Azerbaijan).19:16
Alessio Hasler (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:16
Tentativo fallito. Emin Mahmudov (Azerbaijan) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.19:14
Fallo di mano di Jens Hofer (Liechtenstein).19:12
Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:11
Fallo di Marcel Büchel (Liechtenstein).19:11
Tentativo fallito. Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto.19:11
Tiro parato. Rüfat Abbasov (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aleksey Isayev.19:10
Vüsal Isgandarli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:09
Fallo di Maximilian Göppel (Liechtenstein).19:09
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Aron Sele (Liechtenstein).19:07
Tiro respinto. Toral Bayramov (Azerbaijan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Musa Qurbanli.19:07
Tentativo fallito. Mahir Emreli (Azerbaijan) un tiro di destro da centro area tira alto.19:06
Alessio Hasler (Liechtenstein) e' ammonito per fallo.19:05
Vüsal Isgandarli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Alessio Hasler (Liechtenstein).19:05
Sostituzione, Azerbaijan. Rüfat Abbasov sostituisce Tellur Mütallimov.19:03
Sostituzione, Azerbaijan. Aleksey Isayev sostituisce Rahim Sadixov.19:03
Inizia il Secondo tempo Azerbaijan 0, Liechtenstein 0.19:04
Sostituzione, Liechtenstein. Fabio Luque-Notaro sostituisce Kenny Kindle.19:03
Primo tempo terminato, Azerbaijan 0, Liechtenstein 0.18:48
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:47
Tiro parato. Mahir Emreli (Azerbaijan) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Toral Bayramov.18:46
Vüsal Isgandarli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:45
Fallo di Jonas Weissenhofer (Liechtenstein).18:45
Tentativo fallito. Mahir Emreli (Azerbaijan) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Rahim Sadixov in seguito a un contropiede.18:44
Tentativo fallito. Mahir Emreli (Azerbaijan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Toral Bayramov con cross.18:43
Lars Traber (Liechtenstein) e' ammonito.18:42
Emin Mahmudov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42
Fallo di Lars Traber (Liechtenstein).18:42
Kenny Kindle (Liechtenstein) e' ammonito per fallo.18:41
Elvin Badalov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:41
Fallo di Kenny Kindle (Liechtenstein).18:41
Emin Mahmudov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:39
Fallo di Kenny Kindle (Liechtenstein).18:39
Tentativo fallito. Mahir Emreli (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Musa Qurbanli.18:38
Tentativo fallito. Rahim Sadixov (Azerbaijan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mahir Emreli.18:38
Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:37
Fallo di Alessandro Lo Russo (Liechtenstein).18:37
Tiro parato. Musa Qurbanli (Azerbaijan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anton Krivotsyuk.18:36
Gara riprende.18:35
Gara momentaneamente sospesa, Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) per infortunio.18:33
Fallo di mano di Kenny Kindle (Liechtenstein).18:32
Fallo di Musa Qurbanli (Azerbaijan).18:31
Lars Traber (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:31
Tiro parato. Tellur Mütallimov (Azerbaijan) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Emin Mahmudov.18:30
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Jens Hofer (Liechtenstein).18:26
Tiro respinto. Musa Qurbanli (Azerbaijan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Toral Bayramov.18:26
Musa Qurbanli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:24
Fallo di Jens Hofer (Liechtenstein).18:24
Tiro respinto. Alessandro Lo Russo (Liechtenstein) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Maximilian Göppel.18:24
Tentativo fallito. Musa Qurbanli (Azerbaijan) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mahir Emreli.18:23
Fuorigioco. Mahir Emreli(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Musa Qurbanli e' colto in fuorigioco.18:22
Tentativo fallito. Mahir Emreli (Azerbaijan) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Toral Bayramov con cross.18:21
Fuorigioco. Emin Mahmudov(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Vüsal Isgandarli e' colto in fuorigioco.18:16
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Jens Hofer (Liechtenstein).18:16
Tiro respinto. Vüsal Isgandarli (Azerbaijan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mahir Emreli.18:15
Fuorigioco. Emin Mahmudov(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Vüsal Isgandarli e' colto in fuorigioco.18:13
Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).18:11
Kenny Kindle (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:11
Emin Mahmudov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:09
Fallo di Jonas Weissenhofer (Liechtenstein).18:09
Gara riprende.18:09
Gara momentaneamente sospesa, (Azerbaijan).18:09
Toral Bayramov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:05
Fallo di Alessandro Lo Russo (Liechtenstein).18:05
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Jonas Weissenhofer (Liechtenstein).18:02
Tiro respinto. Vüsal Isgandarli (Azerbaijan) un tiro di destro da centro area. Assist di Mahir Emreli.18:02
Inizia il Primo tempo.18:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:53
Azerbaijan - Liechtenstein è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.
Arbitro di Azerbaijan - Liechtenstein sarà Christian-Petru Ciochirca. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.
Dove vedere Azerbaijan-Liechtenstein di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Azerbaijan-Liechtenstein si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 1 ottobre.
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
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