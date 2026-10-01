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Azerbaijan-Liechtenstein: 0-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

1 Ottobre 2026 ore 18:00
Azerbaijan
0
Liechtenstein
0
Partita finita
Arbitro: Christian-Petru Ciochirca
    0'
    45'
    90'
    90'
    93'

    Incontro terminato, Azerbaijan 0, Liechtenstein 0.

    1. 90'+4'

      Secondo tempo terminato, Azerbaijan 0, Liechtenstein 0.19:53

    3. 90'+4'

      Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Florian Allgäuer (Liechtenstein).19:53

    4. 90'+2'

      Sostituzione, Liechtenstein. Severin Schlegel sostituisce Marcel Büchel.19:50

    5. 90'+1'

      Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Marcel Büchel (Liechtenstein).19:50

    6. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:49

    7. 90'

      Tentativo fallito. Marcel Büchel (Liechtenstein) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:49

    9. 87'

      Fallo di Elvin Badalov (Azerbaijan).19:45

    10. 87'

      Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:45

    11. 86'

      Tentativo fallito. Toral Bayramov (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Aleksey Isayev.19:44

    12. 85'

      Gara riprende.19:43

    13. 84'

      Gara momentaneamente sospesa, Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) per infortunio.19:43

    15. 83'

      Tentativo fallito. Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:41

    16. 82'

      Rüfat Abbasov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:40

    17. 82'

      Fallo di Florian Allgäuer (Liechtenstein).19:40

    18. 81'

      Fallo di Mahir Emreli (Azerbaijan).19:40

    19. 81'

      Andrin Netzer (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:40

    21. 80'

      Toral Bayramov (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.19:38

    22. 79'

      Fallo di Toral Bayramov (Azerbaijan).19:38

    23. 79'

      Emanuel Zünd (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:38

    24. 78'

      Tentativo fallito. Toral Bayramov (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.19:36

    25. 77'

      Sostituzione, Liechtenstein. Andrin Netzer sostituisce Aron Sele.19:36

    27. 77'

      Sostituzione, Liechtenstein. Emanuel Zünd sostituisce Alessio Hasler.19:36

    28. 77'

      Ayxan Hüseynov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:35

    29. 77'

      Fallo di Jens Hofer (Liechtenstein).19:35

    30. 75'

      Sostituzione, Azerbaijan. Edqar Adilxanov sostituisce Vüsal Isgandarli.19:34

    31. 75'

      Tiro respinto. Ayxan Hüseynov (Azerbaijan) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Mahir Emreli.19:33

    33. 73'

      Tentativo fallito. Rüfat Abdullazada (Azerbaijan) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ayxan Hüseynov.19:31

    34. 72'

      Gara riprende.19:30

    35. 71'

      Gara momentaneamente sospesa, (Azerbaijan).19:30

    36. 70'

      Fallo di Rüfat Abdullazada (Azerbaijan).19:29

    37. 70'

      Maximilian Göppel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:29

    39. 69'

      Tentativo fallito. Mahir Emreli (Azerbaijan) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Rüfat Abbasov.19:27

    40. 68'

      Tiro respinto. Alessio Hasler (Liechtenstein) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Fabio Luque-Notaro.19:27

    41. 67'

      Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Jens Hofer (Liechtenstein).19:26

    42. 65'

      Tentativo fallito. Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) un tiro di sinistro da centro area tira alto.19:24

    43. 65'

      Tiro parato. Mahir Emreli (Azerbaijan) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rüfat Abdullazada.19:24

    45. 62'

      Tentativo fallito. Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Florian Allgäuer in seguito a un contropiede.19:21

    46. 60'

      Sostituzione, Liechtenstein. Florian Allgäuer sostituisce Alessandro Lo Russo.19:18

    47. 59'

      Sostituzione, Azerbaijan. Rüfat Abdullazada sostituisce Musa Qurbanli.19:18

    48. 59'

      Sostituzione, Azerbaijan. Ayxan Hüseynov sostituisce Emin Mahmudov.19:18

    49. 58'

      Vüsal Isgandarli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

    51. 58'

      Fallo di Marcel Büchel (Liechtenstein).19:17

    52. 57'

      Mahir Emreli (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.19:16

    53. 57'

      Fallo di Mahir Emreli (Azerbaijan).19:16

    54. 57'

      Alessio Hasler (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:16

    55. 55'

      Tentativo fallito. Emin Mahmudov (Azerbaijan) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.19:14

    57. 54'

      Fallo di mano di Jens Hofer (Liechtenstein).19:12

    58. 53'

      Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:11

    59. 53'

      Fallo di Marcel Büchel (Liechtenstein).19:11

    60. 52'

      Tentativo fallito. Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto.19:11

    61. 51'

      Tiro parato. Rüfat Abbasov (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aleksey Isayev.19:10

    63. 51'

      Vüsal Isgandarli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:09

    64. 51'

      Fallo di Maximilian Göppel (Liechtenstein).19:09

    65. 48'

      Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Aron Sele (Liechtenstein).19:07

    66. 48'

      Tiro respinto. Toral Bayramov (Azerbaijan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Musa Qurbanli.19:07

    67. 47'

      Tentativo fallito. Mahir Emreli (Azerbaijan) un tiro di destro da centro area tira alto.19:06

    69. 47'

      Alessio Hasler (Liechtenstein) e' ammonito per fallo.19:05

    70. 47'

      Vüsal Isgandarli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

    71. 47'

      Fallo di Alessio Hasler (Liechtenstein).19:05

    72. 45'

      Sostituzione, Azerbaijan. Rüfat Abbasov sostituisce Tellur Mütallimov.19:03

    73. 45'

      Sostituzione, Azerbaijan. Aleksey Isayev sostituisce Rahim Sadixov.19:03

    75. Inizia il Secondo tempo Azerbaijan 0, Liechtenstein 0.19:04

    76. 45'

      Sostituzione, Liechtenstein. Fabio Luque-Notaro sostituisce Kenny Kindle.19:03

    77. 45'+1'

      Primo tempo terminato, Azerbaijan 0, Liechtenstein 0.18:48

    78. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:47

    79. 45'

      Tiro parato. Mahir Emreli (Azerbaijan) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Toral Bayramov.18:46

    81. 44'

      Vüsal Isgandarli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:45

    82. 44'

      Fallo di Jonas Weissenhofer (Liechtenstein).18:45

    83. 43'

      Tentativo fallito. Mahir Emreli (Azerbaijan) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Rahim Sadixov in seguito a un contropiede.18:44

    84. 42'

      Tentativo fallito. Mahir Emreli (Azerbaijan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Toral Bayramov con cross.18:43

    85. 41'

      Lars Traber (Liechtenstein) e' ammonito.18:42

    87. 41'

      Emin Mahmudov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42

    88. 41'

      Fallo di Lars Traber (Liechtenstein).18:42

    89. 40'

      Kenny Kindle (Liechtenstein) e' ammonito per fallo.18:41

    90. 40'

      Elvin Badalov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:41

    91. 40'

      Fallo di Kenny Kindle (Liechtenstein).18:41

    93. 38'

      Emin Mahmudov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:39

    94. 38'

      Fallo di Kenny Kindle (Liechtenstein).18:39

    95. 37'

      Tentativo fallito. Mahir Emreli (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Musa Qurbanli.18:38

    96. 37'

      Tentativo fallito. Rahim Sadixov (Azerbaijan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mahir Emreli.18:38

    97. 36'

      Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:37

    99. 36'

      Fallo di Alessandro Lo Russo (Liechtenstein).18:37

    100. 35'

      Tiro parato. Musa Qurbanli (Azerbaijan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anton Krivotsyuk.18:36

    101. 33'

      Gara riprende.18:35

    102. 32'

      Gara momentaneamente sospesa, Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) per infortunio.18:33

    103. 31'

      Fallo di mano di Kenny Kindle (Liechtenstein).18:32

    105. 30'

      Fallo di Musa Qurbanli (Azerbaijan).18:31

    106. 30'

      Lars Traber (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:31

    107. 29'

      Tiro parato. Tellur Mütallimov (Azerbaijan) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Emin Mahmudov.18:30

    108. 25'

      Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Jens Hofer (Liechtenstein).18:26

    109. 25'

      Tiro respinto. Musa Qurbanli (Azerbaijan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Toral Bayramov.18:26

    111. 23'

      Musa Qurbanli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:24

    112. 23'

      Fallo di Jens Hofer (Liechtenstein).18:24

    113. 23'

      Tiro respinto. Alessandro Lo Russo (Liechtenstein) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Maximilian Göppel.18:24

    114. 21'

      Tentativo fallito. Musa Qurbanli (Azerbaijan) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mahir Emreli.18:23

    115. 21'

      Fuorigioco. Mahir Emreli(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Musa Qurbanli e' colto in fuorigioco.18:22

    117. 19'

      Tentativo fallito. Mahir Emreli (Azerbaijan) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Toral Bayramov con cross.18:21

    118. 15'

      Fuorigioco. Emin Mahmudov(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Vüsal Isgandarli e' colto in fuorigioco.18:16

    119. 14'

      Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Jens Hofer (Liechtenstein).18:16

    120. 13'

      Tiro respinto. Vüsal Isgandarli (Azerbaijan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mahir Emreli.18:15

    121. 12'

      Fuorigioco. Emin Mahmudov(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Vüsal Isgandarli e' colto in fuorigioco.18:13

    123. 10'

      Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).18:11

    124. 10'

      Kenny Kindle (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:11

    125. 8'

      Emin Mahmudov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:09

    126. 8'

      Fallo di Jonas Weissenhofer (Liechtenstein).18:09

    127. 8'

      Gara riprende.18:09

    129. 8'

      Gara momentaneamente sospesa, (Azerbaijan).18:09

    130. 4'

      Toral Bayramov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:05

    131. 4'

      Fallo di Alessandro Lo Russo (Liechtenstein).18:05

    132. Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Jonas Weissenhofer (Liechtenstein).18:02

    133. Tiro respinto. Vüsal Isgandarli (Azerbaijan) un tiro di destro da centro area. Assist di Mahir Emreli.18:02

    135. Inizia il Primo tempo.18:02

    136. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:53

    Formazioni Azerbaijan - Liechtenstein

    Azerbaijan
    Liechtenstein
    TITOLARI AZERBAIJAN
    • (1) EMIL BALAYEV (P)
    • (14) ELVIN BADALOV (D)
    • (19) TELLUR MÜTALLIMOV (D)
    • (5) ANTON KRIVOTSYUK (D)
    • (7) TORAL BAYRAMOV (D)
    • (10) MAHIR EMRELI (C)
    • (8) EMIN MAHMUDOV (C)
    • (17) VÜSAL ISGANDARLI (C)
    • (6) ABDULLA XAYBULAYEV (C)
    • (21) RAHIM SADIXOV (C)
    • (9) MUSA QURBANLI (A)
    PANCHINA AZERBAIJAN
    • (23) RAVAN MIRZAMMADOV (P)
    • (2) EDQAR ADILXANOV (C)
    • (3) RÜFAT ABBASOV (D)
    • (13) EMIL SAFAROV (A)
    • (18) CALAL HÜSEYNOV (D)
    • (11) AYXAN HÜSEYNOV (C)
    • (15) MURAD XAÇAYEV (D)
    • (12) AYDIN BAYRAMOV (P)
    • (16) RÜFAT ABDULLAZADA (C)
    • (22) ANATOLI NURIYEV (C)
    • (20) ALEKSEY ISAYEV (C)
    • (4) RAHIL MAMMADOV (D)
    ALLENATORE AZERBAIJAN
    • Aykhan Abbasov
    TITOLARI LIECHTENSTEIN
    • (1) BENJAMIN BÜCHEL (P)
    • (18) NICOLAS HASLER (D)
    • (3) MAXIMILIAN GÖPPEL (D)
    • (23) JENS HOFER (D)
    • (5) JONAS WEISSENHOFER (D)
    • (4) LARS TRABER (D)
    • (10) MARCEL BÜCHEL (C)
    • (8) ARON SELE (C)
    • (20) ALESSIO HASLER (C)
    • (11) ALESSANDRO LO RUSSO (A)
    • (13) KENNY KINDLE (A)
    PANCHINA LIECHTENSTEIN
    • (16) BRUNO POITNER (C)
    • (22) FLORIAN ALLGÄUER (A)
    • (7) FABIO LUQUE-NOTARO (A)
    • (6) SEVERIN SCHLEGEL (A)
    • (19) EMANUEL ZÜND (C)
    • (17) LIAM KRANZ (C)
    • (15) ANDRIN NETZER (D)
    • (2) NIKLAS BECK (D)
    • (12) JUSTIN OSPELT (P)
    • (14) LIVIO MEIER (C)
    • (9) WILLY PIZZI (A)
    • (21) LORENZO LO RUSSO (P)
    ALLENATORE LIECHTENSTEIN
    • Konrad Fünfstück
    PREPARTITA

    Azerbaijan - Liechtenstein è valevole per la competizione UEFA Nations League.
    La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.
    Arbitro di Azerbaijan - Liechtenstein sarà Christian-Petru Ciochirca. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

    Dove vedere Azerbaijan-Liechtenstein di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
    Azerbaijan-Liechtenstein si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 1 ottobre. Azerbaijan - Liechtenstein Live

    Vivai Bellomo

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