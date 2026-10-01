Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:53

PREPARTITA

Azerbaijan - Liechtenstein è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.

Arbitro di Azerbaijan - Liechtenstein sarà Christian-Petru Ciochirca. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

Dove vedere Azerbaijan-Liechtenstein di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Azerbaijan-Liechtenstein si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 1 ottobre.