Incontro terminato, Danimarca 2, Portogallo 4.
Green in azienda
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
Incontro terminato, Danimarca 2, Portogallo 4.
Secondo tempo terminato, Danimarca 2, Portogallo 4.22:40
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Diogo Dalot (Portogallo).22:40
Fallo di Rasmus Kristensen (Danimarca).22:38
Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38
Sostituzione, Portogallo. Tomás Araújo sostituisce Bruno Fernandes.22:37
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Oliver Provstgaard (Danimarca).22:36
Tiro respinto. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bruno Fernandes.22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:36
Gol! Danimarca 2, Portogallo 4. João Félix (Portogallo) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Diogo Dalot.22:32
Sostituzione, Danimarca. Kasper Høgh sostituisce Mikkel Damsgaard.22:30
Fallo di Rasmus Kristensen (Danimarca).22:30
João Félix (Portogallo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:30
Fuorigioco. Rasmus Højlund(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Nikolas Nartey e' colto in fuorigioco.22:29
Fuorigioco. João Neves(Portogallo) prova il lancio lungo, ma João Félix e' colto in fuorigioco.22:28
Rúben Neves (Portogallo) e' ammonito per fallo.22:27
Mikkel Damsgaard (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27
Fallo di Rúben Neves (Portogallo).22:27
Sostituzione, Portogallo. João Félix sostituisce Pedro Neto.22:26
Sostituzione, Portogallo. João Neves sostituisce Gonçalo Ramos.22:26
Gara riprende.22:26
Sostituzione, Danimarca. Nikolas Nartey sostituisce Joakim Mæhle.22:26
Gara momentaneamente sospesa, Bruno Fernandes (Portogallo) per infortunio.22:25
Mohamed Daramy (Danimarca) e' ammonito per fallo.22:25
Fallo di Mohamed Daramy (Danimarca).22:25
Bruno Fernandes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Pedro Neto (Portogallo).22:21
Sostituzione, Danimarca. Victor Froholdt sostituisce Morten Hjulmand.22:20
Tentativo fallito. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Joakim Mæhle.22:19
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Rasmus Kristensen (Danimarca).22:16
Tiro respinto. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bruno Fernandes.22:16
Mikkel Damsgaard (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:14
Fallo di Vitinha (Portogallo).22:14
Gol! Danimarca 2, Portogallo 3. Vitinha (Portogallo) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bruno Fernandes.22:12
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Mads Hermansen (Danimarca).22:09
Tiro parato. Rúben Neves (Portogallo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gonçalo Ramos.22:09
Sostituzione, Portogallo. Trincão sostituisce Rafael Leão.22:08
Sostituzione, Portogallo. Diogo Dalot sostituisce João Cancelo.22:08
Tentativo fallito. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Bruno Fernandes con passaggio filtrante.22:07
Tentativo fallito. Mohamed Daramy (Danimarca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Joakim Mæhle.22:06
Tiro respinto. Pedro Neto (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Gonçalo Ramos.22:05
Tiro respinto. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Rasmus Kristensen.22:04
Tiro respinto. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rasmus Højlund.22:04
Fuorigioco. Diogo Costa(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Rafael Leão e' colto in fuorigioco.22:01
Tentativo fallito. Joakim Mæhle (Danimarca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Rasmus Højlund.22:01
Gol! Danimarca 2, Portogallo 2. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikkel Damsgaard con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.
Guarda la scheda del giocatore Rasmus Højlund21:58
Fuorigioco. Mohamed Daramy(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Joakim Mæhle e' colto in fuorigioco.21:57
Gara riprende.21:55
Gara momentaneamente sospesa, Nuno Mendes (Portogallo) per infortunio.21:55
Tentativo fallito. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mohamed Daramy.21:54
Tiro parato. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Neto.21:52
Sostituzione, Danimarca. Gustav Isaksen sostituisce Adam Daghim.21:50
Inizia il Secondo tempo Danimarca 1, Portogallo 2.21:51
Primo tempo terminato, Danimarca 1, Portogallo 2.21:34
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:33
Mohamed Daramy (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Fallo di João Cancelo (Portogallo).21:32
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da João Cancelo (Portogallo).21:29
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Mads Hermansen (Danimarca).21:28
Tiro parato. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rafael Leão con cross.21:28
Mohamed Daramy (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Pedro Neto (Portogallo).21:27
Rasmus Højlund (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25
Fallo di Renato Veiga (Portogallo).21:25
Tiro parato. Rúben Neves (Portogallo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Neto.21:23
Tentativo fallito. Nuno Mendes (Portogallo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Rafael Leão.21:20
Mikkel Damsgaard (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Rúben Neves (Portogallo).21:19
Oliver Provstgaard (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Gonçalo Ramos (Portogallo).21:18
Tentativo fallito. Morten Hjulmand (Danimarca) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joakim Mæhle da calcio d'angolo.21:16
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Rúben Dias (Portogallo).21:15
Tiro respinto. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Adam Daghim.21:15
Gol! Danimarca 1, Portogallo 2. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bruno Fernandes con passaggio filtrante.
Guarda la scheda del giocatore Gonçalo Ramos21:13
Gol! Danimarca 1, Portogallo 1. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Joakim Mæhle.21:11
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Oliver Provstgaard (Danimarca).21:10
Tiro respinto. Rafael Leão (Portogallo) un tiro di destro da centro area. Assist di Rúben Dias.21:10
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Mads Hermansen (Danimarca).21:09
Tiro parato. Rafael Leão (Portogallo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pedro Neto con cross.21:09
Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Vitinha (Portogallo).21:08
Rasmus Højlund (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08
Fallo di Renato Veiga (Portogallo).21:08
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Nuno Mendes (Portogallo).21:04
Tentativo fallito. Morten Hjulmand (Danimarca) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mikkel Damsgaard.21:03
Gol! Danimarca 0, Portogallo 1. João Cancelo (Portogallo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gonçalo Ramos.21:00
Gonçalo Ramos (Portogallo) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Pedro Neto in seguito a un calcio da fermo.21:00
Tentativo fallito. Pedro Neto (Portogallo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:00
Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:59
Fallo di Adam Daghim (Danimarca).20:59
Fallo di mano di Pedro Neto (Portogallo).20:59
Vitinha (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Fallo di Morten Hjulmand (Danimarca).20:58
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Rasmus Kristensen (Danimarca).20:57
Fallo di Joachim Andersen (Danimarca).20:56
Gonçalo Ramos (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56
Tiro parato. Joakim Mæhle (Danimarca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oliver Provstgaard.20:55
Tiro parato. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:55
Tiro respinto. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nuno Mendes.20:55
Mohamed Daramy (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:50
Fallo di Pedro Neto (Portogallo).20:50
Inizia il Primo tempo.20:48
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:40
Danimarca - Portogallo è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Parken di Copenhagen.
Arbitro di Danimarca - Portogallo sarà Mykola Balakin. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.
Dove vedere Danimarca-Portogallo di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Danimarca-Portogallo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 1 ottobre.
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
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