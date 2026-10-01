Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:40

PREPARTITA

Danimarca - Portogallo è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Parken di Copenhagen.

Arbitro di Danimarca - Portogallo sarà Mykola Balakin. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Dove vedere Danimarca-Portogallo di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Danimarca-Portogallo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 1 ottobre.