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Danimarca-Portogallo: 2-4 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

1 Ottobre 2026 ore 20:45
Danimarca
2
Portogallo
4
Partita finita
Arbitro: Mykola Balakin
  1. 13' 0-1 João Cancelo
  2. 23' 1-1 Mikkel Damsgaard
  3. 25' 1-2 Gonçalo Ramos
  4. 53' 2-2 Rasmus Højlund
  5. 67' 2-3 Vitinha
  6. 87' 2-4 João Félix
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Danimarca 2, Portogallo 4.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Danimarca 2, Portogallo 4.22:40

  3. 90'+5'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Diogo Dalot (Portogallo).22:40

  4. 90'+3'

    Fallo di Rasmus Kristensen (Danimarca).22:38

  5. 90'+3'

    Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38

  6. 90'+2'

    Sostituzione, Portogallo. Tomás Araújo sostituisce Bruno Fernandes.22:37

  7. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Oliver Provstgaard (Danimarca).22:36

  9. 90'+1'

    Tiro respinto. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bruno Fernandes.22:36

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:36

  11. 87'

    Gol! Danimarca 2, Portogallo 4. João Félix (Portogallo) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Diogo Dalot.22:32

  12. 85'

    Sostituzione, Danimarca. Kasper Høgh sostituisce Mikkel Damsgaard.22:30

  13. 85'

    Fallo di Rasmus Kristensen (Danimarca).22:30

  15. 85'

    João Félix (Portogallo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:30

  16. 83'

    Fuorigioco. Rasmus Højlund(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Nikolas Nartey e' colto in fuorigioco.22:29

  17. 83'

    Fuorigioco. João Neves(Portogallo) prova il lancio lungo, ma João Félix e' colto in fuorigioco.22:28

  18. 82'

    Rúben Neves (Portogallo) e' ammonito per fallo.22:27

  19. 82'

    Mikkel Damsgaard (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27

  21. 82'

    Fallo di Rúben Neves (Portogallo).22:27

  22. 81'

    Sostituzione, Portogallo. João Félix sostituisce Pedro Neto.22:26

  23. 81'

    Sostituzione, Portogallo. João Neves sostituisce Gonçalo Ramos.22:26

  24. 81'

    Gara riprende.22:26

  25. 80'

    Sostituzione, Danimarca. Nikolas Nartey sostituisce Joakim Mæhle.22:26

  27. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Bruno Fernandes (Portogallo) per infortunio.22:25

  28. 79'

    Mohamed Daramy (Danimarca) e' ammonito per fallo.22:25

  29. 79'

    Fallo di Mohamed Daramy (Danimarca).22:25

  30. 79'

    Bruno Fernandes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  31. 76'

    Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  33. 76'

    Fallo di Pedro Neto (Portogallo).22:21

  34. 74'

    Sostituzione, Danimarca. Victor Froholdt sostituisce Morten Hjulmand.22:20

  35. 74'

    Tentativo fallito. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Joakim Mæhle.22:19

  36. 71'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Rasmus Kristensen (Danimarca).22:16

  37. 71'

    Tiro respinto. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bruno Fernandes.22:16

  39. 69'

    Mikkel Damsgaard (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:14

  40. 69'

    Fallo di Vitinha (Portogallo).22:14

  41. 67'

    Gol! Danimarca 2, Portogallo 3. Vitinha (Portogallo) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bruno Fernandes.22:12

  42. 64'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Mads Hermansen (Danimarca).22:09

  43. 64'

    Tiro parato. Rúben Neves (Portogallo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gonçalo Ramos.22:09

  45. 63'

    Sostituzione, Portogallo. Trincão sostituisce Rafael Leão.22:08

  46. 63'

    Sostituzione, Portogallo. Diogo Dalot sostituisce João Cancelo.22:08

  47. 62'

    Tentativo fallito. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Bruno Fernandes con passaggio filtrante.22:07

  48. 61'

    Tentativo fallito. Mohamed Daramy (Danimarca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Joakim Mæhle.22:06

  49. 59'

    Tiro respinto. Pedro Neto (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Gonçalo Ramos.22:05

  51. 59'

    Tiro respinto. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Rasmus Kristensen.22:04

  52. 58'

    Tiro respinto. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rasmus Højlund.22:04

  53. 56'

    Fuorigioco. Diogo Costa(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Rafael Leão e' colto in fuorigioco.22:01

  54. 55'

    Tentativo fallito. Joakim Mæhle (Danimarca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Rasmus Højlund.22:01

  55. 53'

    Gol! Danimarca 2, Portogallo 2. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikkel Damsgaard con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.

    Guarda la scheda del giocatore Rasmus Højlund21:58

  57. 52'

    Fuorigioco. Mohamed Daramy(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Joakim Mæhle e' colto in fuorigioco.21:57

  58. 50'

    Gara riprende.21:55

  59. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, Nuno Mendes (Portogallo) per infortunio.21:55

  60. 48'

    Tentativo fallito. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mohamed Daramy.21:54

  61. 47'

    Tiro parato. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Neto.21:52

  63. 45'

    Sostituzione, Danimarca. Gustav Isaksen sostituisce Adam Daghim.21:50

  64. Inizia il Secondo tempo Danimarca 1, Portogallo 2.21:51

  65. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Danimarca 1, Portogallo 2.21:34

  66. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:33

  67. 44'

    Mohamed Daramy (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32

  69. 44'

    Fallo di João Cancelo (Portogallo).21:32

  70. 41'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da João Cancelo (Portogallo).21:29

  71. 40'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Mads Hermansen (Danimarca).21:28

  72. 40'

    Tiro parato. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rafael Leão con cross.21:28

  73. 39'

    Mohamed Daramy (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  75. 39'

    Fallo di Pedro Neto (Portogallo).21:27

  76. 37'

    Rasmus Højlund (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25

  77. 37'

    Fallo di Renato Veiga (Portogallo).21:25

  78. 35'

    Tiro parato. Rúben Neves (Portogallo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Neto.21:23

  79. 32'

    Tentativo fallito. Nuno Mendes (Portogallo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Rafael Leão.21:20

  81. 31'

    Mikkel Damsgaard (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  82. 31'

    Fallo di Rúben Neves (Portogallo).21:19

  83. 30'

    Oliver Provstgaard (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  84. 30'

    Fallo di Gonçalo Ramos (Portogallo).21:18

  85. 28'

    Tentativo fallito. Morten Hjulmand (Danimarca) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joakim Mæhle da calcio d'angolo.21:16

  87. 27'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Rúben Dias (Portogallo).21:15

  88. 27'

    Tiro respinto. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Adam Daghim.21:15

  89. 25'

    Gol! Danimarca 1, Portogallo 2. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bruno Fernandes con passaggio filtrante.

    Guarda la scheda del giocatore Gonçalo Ramos21:13

  90. 23'

    Gol! Danimarca 1, Portogallo 1. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Joakim Mæhle.21:11

  91. 22'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Oliver Provstgaard (Danimarca).21:10

  93. 22'

    Tiro respinto. Rafael Leão (Portogallo) un tiro di destro da centro area. Assist di Rúben Dias.21:10

  94. 22'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Mads Hermansen (Danimarca).21:09

  95. 22'

    Tiro parato. Rafael Leão (Portogallo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pedro Neto con cross.21:09

  96. 21'

    Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  97. 21'

    Fallo di Vitinha (Portogallo).21:08

  99. 20'

    Rasmus Højlund (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08

  100. 20'

    Fallo di Renato Veiga (Portogallo).21:08

  101. 16'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Nuno Mendes (Portogallo).21:04

  102. 15'

    Tentativo fallito. Morten Hjulmand (Danimarca) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mikkel Damsgaard.21:03

  103. 13'

    Gol! Danimarca 0, Portogallo 1. João Cancelo (Portogallo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gonçalo Ramos.21:00

  105. 12'

    Gonçalo Ramos (Portogallo) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Pedro Neto in seguito a un calcio da fermo.21:00

  106. 12'

    Tentativo fallito. Pedro Neto (Portogallo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:00

  107. 11'

    Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:59

  108. 11'

    Fallo di Adam Daghim (Danimarca).20:59

  109. 11'

    Fallo di mano di Pedro Neto (Portogallo).20:59

  111. 11'

    Vitinha (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  112. 11'

    Fallo di Morten Hjulmand (Danimarca).20:58

  113. 9'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Rasmus Kristensen (Danimarca).20:57

  114. 8'

    Fallo di Joachim Andersen (Danimarca).20:56

  115. 8'

    Gonçalo Ramos (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56

  117. 8'

    Tiro parato. Joakim Mæhle (Danimarca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oliver Provstgaard.20:55

  118. 7'

    Tiro parato. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:55

  119. 7'

    Tiro respinto. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nuno Mendes.20:55

  120. 2'

    Mohamed Daramy (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:50

  121. 2'

    Fallo di Pedro Neto (Portogallo).20:50

  123. Inizia il Primo tempo.20:48

  124. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:40

Formazioni Danimarca - Portogallo

Danimarca
Portogallo
TITOLARI DANIMARCA
  • (16) MADS HERMANSEN (P)
  • (2) JOACHIM ANDERSEN (D)
  • (13) RASMUS KRISTENSEN (D)
  • (5) JOAKIM MÆHLE (D)
  • (3) OLIVER PROVSTGAARD (D)
  • (20) MOHAMED DARAMY (C)
  • (17) ADAM DAGHIM (C)
  • (23) PIERRE-EMILE HØJBJERG (C)
  • (21) MORTEN HJULMAND (C)
  • (14) MIKKEL DAMSGAARD (C)
  • (9) RASMUS HØJLUND (A)
PANCHINA DANIMARCA
  • (8) GUSTAV ISAKSEN (A)
  • (19) KASPER HØGH (A)
  • (15) NIKOLAS NARTEY (C)
  • (12) MADS BIDSTRUP (C)
  • (1) ANDREAS JUNGDAL (P)
  • (11) ANDREAS SKOV OLSEN (A)
  • (22) FILIP JÖRGENSEN (P)
  • (18) ANTON GAAEI (D)
  • (6) VICTOR NELSSON (D)
  • (7) VICTOR FROHOLDT (C)
  • (10) THOMAS JØRGENSEN (C)
  • (4) LUCAS HØGSBERG (D)
ALLENATORE DANIMARCA
  • Brian Riemer
TITOLARI PORTOGALLO
  • (1) DIOGO COSTA (P)
  • (13) RENATO VEIGA (D)
  • (19) NUNO MENDES (D)
  • (20) JOÃO CANCELO (D)
  • (3) RÚBEN DIAS (D)
  • (18) PEDRO NETO (C)
  • (23) VITINHA (C)
  • (7) RAFAEL LEÃO (C)
  • (21) RÚBEN NEVES (C)
  • (8) BRUNO FERNANDES (C)
  • (9) GONÇALO RAMOS (A)
PANCHINA PORTOGALLO
  • (2) DIOGO DALOT (D)
  • (16) TRINCÃO (A)
  • (10) BERNARDO SILVA (C)
  • (11) JOÃO FÉLIX (A)
  • (5) NUNO TAVARES (D)
  • (6) JOÃO PALHINHA (C)
  • (17) FÁBIO SILVA (A)
  • (22) SAMUEL SOARES (P)
  • (4) TOMÁS ARAÚJO (D)
  • (14) GONÇALO INÁCIO (D)
  • (15) JOÃO NEVES (C)
  • (12) RUI SILVA (P)
ALLENATORE PORTOGALLO
  • Jorge Fernando Pinheiro de Jesus
PREPARTITA

Danimarca - Portogallo è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Parken di Copenhagen.
Arbitro di Danimarca - Portogallo sarà Mykola Balakin. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Dove vedere Danimarca-Portogallo di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Danimarca-Portogallo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 1 ottobre. Danimarca - Portogallo Live

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