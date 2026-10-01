Incontro terminato, Galles 2, Norvegia 1.
Green in azienda
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
Incontro terminato, Galles 2, Norvegia 1.
Secondo tempo terminato, Galles 2, Norvegia 1.22:35
Ethan Ampadu (Galles) e' ammonito per fallo.22:35
Sorba Thomas (Galles) e' ammonito.22:35
Martin Ødegaard (Norvegia) e' ammonito.22:35
Fallo di Ethan Ampadu (Galles).22:34
Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32
Fallo di Brennan Johnson (Galles).22:30
Kristoffer Ajer (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Tentativo fallito. Jørgen Strand Larsen (Norvegia) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Antonio Nusa.22:29
Tiro parato. Mark Harris (Galles) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Josh Sheehan.22:28
Sostituzione, Galles. Mark Harris sostituisce Lewis Koumas.22:27
Fallo di Thelo Aasgaard (Norvegia).22:26
Jay Dasilva (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Tiro respinto. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:24
Fuorigioco. Ethan Ampadu(Galles) prova il lancio lungo, ma Brennan Johnson e' colto in fuorigioco.22:24
Tiro parato. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Marcus Pedersen con cross.22:23
Tiro respinto. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Jørgen Strand Larsen.22:23
Fallo di Joel Colwill (Galles).22:20
Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:20
Tiro parato. Josh Sheehan (Galles) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sorba Thomas con passaggio filtrante.22:19
Sostituzione, Galles. Brennan Johnson sostituisce Daniel James.22:18
Sostituzione, Galles. Joel Colwill sostituisce Liam Cullen.22:18
Sostituzione, Galles. Josh Sheehan sostituisce Jordan James.22:17
Sostituzione, Norvegia. Antonio Nusa sostituisce Andreas Schjelderup.22:17
Sostituzione, Norvegia. Jørgen Strand Larsen sostituisce David Møller Wolfe.22:17
Fuorigioco. Ethan Ampadu(Galles) prova il lancio lungo, ma Lewis Koumas e' colto in fuorigioco.22:16
Fallo di Kristoffer Ajer (Norvegia).22:14
Sorba Thomas (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Tentativo fallito. Sorba Thomas (Galles) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Daniel James da calcio d'angolo.22:13
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Kristoffer Ajer (Norvegia).22:12
Tiro parato. Daniel James (Galles) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sorba Thomas con cross.22:09
Marcus Pedersen (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:08
Fallo di Lewis Koumas (Galles).22:08
Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Liam Cullen (Galles).22:04
Tentativo fallito. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto.22:00
Fuorigioco. Sorba Thomas(Galles) prova il lancio lungo, ma Jordan James e' colto in fuorigioco.21:56
Tentativo fallito. Jordan James (Galles) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Liam Cullen.21:55
Tiro respinto. Sander Berge (Norvegia) un tiro di destro da fuori area.21:52
Tiro respinto. Thelo Aasgaard (Norvegia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Andreas Schjelderup.21:52
Tiro respinto. Andreas Schjelderup (Norvegia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Martin Ødegaard.21:52
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Ethan Ampadu (Galles).21:51
Sostituzione, Norvegia. Leo Østigård sostituisce Oscar Bobb.21:50
Gol! Galles 2, Norvegia 1. Neco Williams (Galles) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:49
Torbjørn Heggem (Norvegia) e' stato espulso.21:48
Fallo di Torbjørn Heggem (Norvegia).21:48
Daniel James (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48
Inizia il Secondo tempo Galles 1, Norvegia 1.21:47
Sostituzione, Norvegia. Thelo Aasgaard sostituisce Fredrik Aursnes.21:47
Primo tempo terminato, Galles 1, Norvegia 1.21:32
Tentativo fallito. Andreas Schjelderup (Norvegia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Oscar Bobb da calcio d'angolo.21:31
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Jay Dasilva (Galles).21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30
Fallo di Andreas Schjelderup (Norvegia).21:25
Neco Williams (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Kristoffer Ajer (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Lewis Koumas (Galles).21:24
Oscar Bobb (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Sorba Thomas (Galles).21:23
Gol! Galles 1, Norvegia 1. Daniel James (Galles) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sorba Thomas con cross.21:22
Jordan James (Galles) e' ammonito per fallo.21:21
Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Jordan James (Galles).21:21
Tentativo fallito. Ethan Ampadu (Galles) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:18
Tiro parato. Liam Cullen (Galles) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Daniel James.21:18
Tentativo fallito. Neco Williams (Galles) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra.21:17
Tentativo fallito. Ben Davies (Galles) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Neco Williams con cross.21:13
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Kristoffer Ajer (Norvegia).21:12
Fallo di David Møller Wolfe (Norvegia).21:09
Neco Williams (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Fallo di Liam Cullen (Galles).21:09
Tiro parato. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:05
Oscar Bobb (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Jordan James (Galles).21:03
Fallo di Kristoffer Ajer (Norvegia).21:02
Lewis Koumas (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Gara riprende.21:01
Sostituzione, Norvegia. Marcus Pedersen sostituisce Julian Ryerson per infortunio.21:01
Gara momentaneamente sospesa, Julian Ryerson (Norvegia) per infortunio.20:59
Fallo di mano di Jordan James (Galles).20:59
Tiro respinto. Jordan James (Galles) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sorba Thomas.20:58
Gol! Galles 0, Norvegia 1. Oscar Bobb (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Martin Ødegaard con passaggio filtrante.20:55
Tiro parato. David Møller Wolfe (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.20:55
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Jay Dasilva (Galles).20:52
Fallo di mano di Julian Ryerson (Norvegia).20:48
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Kristoffer Ajer (Norvegia).20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36
Galles - Norvegia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Cardiff City Stadium di Cardiff.
Arbitro di Galles - Norvegia sarà Alejandro José Hernández Hernández. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.
Dove vedere Galles-Norvegia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Galles-Norvegia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 1 ottobre.
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