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Galles-Norvegia: 2-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

1 Ottobre 2026 ore 20:45
Galles
2
Norvegia
1
Partita finita
Arbitro: Alejandro José Hernández Hernández
  1. 11' 0-1 Oscar Bobb
  2. 38' 1-1 Daniel James
  3. 48' 2-1 Neco Williams
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Galles 2, Norvegia 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Galles 2, Norvegia 1.22:35

  3. 90'+3'

    Ethan Ampadu (Galles) e' ammonito per fallo.22:35

  4. 90'+3'

    Sorba Thomas (Galles) e' ammonito.22:35

  5. 90'+3'

    Martin Ødegaard (Norvegia) e' ammonito.22:35

  6. 90'+3'

    Fallo di Ethan Ampadu (Galles).22:34

  7. 90'+3'

    Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32

  10. 88'

    Fallo di Brennan Johnson (Galles).22:30

  11. 88'

    Kristoffer Ajer (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

  12. 87'

    Tentativo fallito. Jørgen Strand Larsen (Norvegia) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Antonio Nusa.22:29

  13. 86'

    Tiro parato. Mark Harris (Galles) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Josh Sheehan.22:28

  15. 85'

    Sostituzione, Galles. Mark Harris sostituisce Lewis Koumas.22:27

  16. 85'

    Fallo di Thelo Aasgaard (Norvegia).22:26

  17. 85'

    Jay Dasilva (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  18. 83'

    Tiro respinto. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:24

  19. 82'

    Fuorigioco. Ethan Ampadu(Galles) prova il lancio lungo, ma Brennan Johnson e' colto in fuorigioco.22:24

  21. 81'

    Tiro parato. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Marcus Pedersen con cross.22:23

  22. 81'

    Tiro respinto. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Jørgen Strand Larsen.22:23

  23. 78'

    Fallo di Joel Colwill (Galles).22:20

  24. 78'

    Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:20

  25. 77'

    Tiro parato. Josh Sheehan (Galles) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sorba Thomas con passaggio filtrante.22:19

  27. 76'

    Sostituzione, Galles. Brennan Johnson sostituisce Daniel James.22:18

  28. 76'

    Sostituzione, Galles. Joel Colwill sostituisce Liam Cullen.22:18

  29. 75'

    Sostituzione, Galles. Josh Sheehan sostituisce Jordan James.22:17

  30. 75'

    Sostituzione, Norvegia. Antonio Nusa sostituisce Andreas Schjelderup.22:17

  31. 75'

    Sostituzione, Norvegia. Jørgen Strand Larsen sostituisce David Møller Wolfe.22:17

  33. 75'

    Fuorigioco. Ethan Ampadu(Galles) prova il lancio lungo, ma Lewis Koumas e' colto in fuorigioco.22:16

  34. 72'

    Fallo di Kristoffer Ajer (Norvegia).22:14

  35. 72'

    Sorba Thomas (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  36. 71'

    Tentativo fallito. Sorba Thomas (Galles) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Daniel James da calcio d'angolo.22:13

  37. 70'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Kristoffer Ajer (Norvegia).22:12

  39. 68'

    Tiro parato. Daniel James (Galles) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sorba Thomas con cross.22:09

  40. 67'

    Marcus Pedersen (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:08

  41. 67'

    Fallo di Lewis Koumas (Galles).22:08

  42. 63'

    Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  43. 63'

    Fallo di Liam Cullen (Galles).22:04

  45. 58'

    Tentativo fallito. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto.22:00

  46. 54'

    Fuorigioco. Sorba Thomas(Galles) prova il lancio lungo, ma Jordan James e' colto in fuorigioco.21:56

  47. 54'

    Tentativo fallito. Jordan James (Galles) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Liam Cullen.21:55

  48. 51'

    Tiro respinto. Sander Berge (Norvegia) un tiro di destro da fuori area.21:52

  49. 51'

    Tiro respinto. Thelo Aasgaard (Norvegia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Andreas Schjelderup.21:52

  51. 50'

    Tiro respinto. Andreas Schjelderup (Norvegia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Martin Ødegaard.21:52

  52. 50'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Ethan Ampadu (Galles).21:51

  53. 49'

    Sostituzione, Norvegia. Leo Østigård sostituisce Oscar Bobb.21:50

  54. 48'

    Gol! Galles 2, Norvegia 1. Neco Williams (Galles) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:49

  55. 46'

    Torbjørn Heggem (Norvegia) e' stato espulso.21:48

  57. 46'

    Fallo di Torbjørn Heggem (Norvegia).21:48

  58. 46'

    Daniel James (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48

  59. Inizia il Secondo tempo Galles 1, Norvegia 1.21:47

  60. 45'

    Sostituzione, Norvegia. Thelo Aasgaard sostituisce Fredrik Aursnes.21:47

  61. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Galles 1, Norvegia 1.21:32

  63. 45'+2'

    Tentativo fallito. Andreas Schjelderup (Norvegia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Oscar Bobb da calcio d'angolo.21:31

  64. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Jay Dasilva (Galles).21:31

  65. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30

  66. 41'

    Fallo di Andreas Schjelderup (Norvegia).21:25

  67. 41'

    Neco Williams (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  69. 40'

    Kristoffer Ajer (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  70. 40'

    Fallo di Lewis Koumas (Galles).21:24

  71. 39'

    Oscar Bobb (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  72. 39'

    Fallo di Sorba Thomas (Galles).21:23

  73. 38'

    Gol! Galles 1, Norvegia 1. Daniel James (Galles) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sorba Thomas con cross.21:22

  75. 37'

    Jordan James (Galles) e' ammonito per fallo.21:21

  76. 37'

    Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  77. 37'

    Fallo di Jordan James (Galles).21:21

  78. 34'

    Tentativo fallito. Ethan Ampadu (Galles) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:18

  79. 33'

    Tiro parato. Liam Cullen (Galles) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Daniel James.21:18

  81. 33'

    Tentativo fallito. Neco Williams (Galles) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra.21:17

  82. 29'

    Tentativo fallito. Ben Davies (Galles) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Neco Williams con cross.21:13

  83. 28'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Kristoffer Ajer (Norvegia).21:12

  84. 25'

    Fallo di David Møller Wolfe (Norvegia).21:09

  85. 25'

    Neco Williams (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  87. 24'

    Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09

  88. 24'

    Fallo di Liam Cullen (Galles).21:09

  89. 21'

    Tiro parato. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:05

  90. 18'

    Oscar Bobb (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  91. 18'

    Fallo di Jordan James (Galles).21:03

  93. 18'

    Fallo di Kristoffer Ajer (Norvegia).21:02

  94. 18'

    Lewis Koumas (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  95. 17'

    Gara riprende.21:01

  96. 16'

    Sostituzione, Norvegia. Marcus Pedersen sostituisce Julian Ryerson per infortunio.21:01

  97. 15'

    Gara momentaneamente sospesa, Julian Ryerson (Norvegia) per infortunio.20:59

  99. 15'

    Fallo di mano di Jordan James (Galles).20:59

  100. 13'

    Tiro respinto. Jordan James (Galles) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sorba Thomas.20:58

  101. 11'

    Gol! Galles 0, Norvegia 1. Oscar Bobb (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Martin Ødegaard con passaggio filtrante.20:55

  102. 10'

    Tiro parato. David Møller Wolfe (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.20:55

  103. 7'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Jay Dasilva (Galles).20:52

  105. 4'

    Fallo di mano di Julian Ryerson (Norvegia).20:48

  106. Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Kristoffer Ajer (Norvegia).20:46

  107. Inizia il Primo tempo.20:45

  108. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36

Formazioni Galles - Norvegia

Galles
Norvegia
TITOLARI GALLES
  • (12) DANNY WARD (P)
  • (3) NECO WILLIAMS (D)
  • (6) BEN CABANGO (D)
  • (15) JAY DASILVA (D)
  • (4) BEN DAVIES (D)
  • (17) JORDAN JAMES (C)
  • (5) ETHAN AMPADU (C)
  • (20) DANIEL JAMES (C)
  • (10) LIAM CULLEN (C)
  • (19) SORBA THOMAS (C)
  • (9) LEWIS KOUMAS (A)
PANCHINA GALLES
  • (18) MARK HARRIS (A)
  • (23) JOEL COLWILL (C)
  • (7) CIAN ASHFORD (A)
  • (16) RHYS NORRINGTON-DAVIES (D)
  • (11) BRENNAN JOHNSON (A)
  • (2) CHRIS MEPHAM (D)
  • (21) TOM KING (P)
  • (1) DAVID CORNELL (P)
  • (14) CONNOR ROBERTS (D)
  • (22) JOSH SHEEHAN (C)
  • (13) KIEFFER MOORE (A)
  • (8) WES BURNS (A)
ALLENATORE GALLES
  • Craig Bellamy
TITOLARI NORVEGIA
  • (1) ØRJAN NYLAND (P)
  • (3) KRISTOFFER AJER (D)
  • (14) JULIAN RYERSON (D)
  • (5) DAVID MØLLER WOLFE (D)
  • (17) TORBJØRN HEGGEM (D)
  • (7) FREDRIK AURSNES (C)
  • (10) MARTIN ØDEGAARD (C)
  • (8) SANDER BERGE (C)
  • (9) ERLING HAALAND (A)
  • (21) ANDREAS SCHJELDERUP (A)
  • (22) OSCAR BOBB (A)
PANCHINA NORVEGIA
  • (18) FREDRIK SJØVOLD (D)
  • (20) ANTONIO NUSA (C)
  • (15) OLE DIDRIK BLOMBERG (C)
  • (13) EGIL SELVIK (P)
  • (4) LEO ØSTIGÅRD (D)
  • (16) MARCUS PEDERSEN (D)
  • (19) THELO AASGAARD (C)
  • (12) SANDER TANGVIK (P)
  • (2) ODIN BJØRTUFT (D)
  • (11) JØRGEN STRAND LARSEN (A)
  • (23) ERIK BOTHEIM (A)
  • (6) PATRICK BERG (C)
ALLENATORE NORVEGIA
  • Ståle Solbakken
PREPARTITA

Galles - Norvegia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Cardiff City Stadium di Cardiff.
Arbitro di Galles - Norvegia sarà Alejandro José Hernández Hernández. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Dove vedere Galles-Norvegia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Galles-Norvegia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 1 ottobre. Galles - Norvegia Live

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