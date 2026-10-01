Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36

PREPARTITA

Galles - Norvegia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Cardiff City Stadium di Cardiff.

Arbitro di Galles - Norvegia sarà Alejandro José Hernández Hernández. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Dove vedere Galles-Norvegia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Galles-Norvegia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 1 ottobre.