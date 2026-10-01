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Germania-Serbia: 2-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

1 Ottobre 2026 ore 20:45
Germania
2
Serbia
0
Partita finita
Arbitro: Espen Eskås
  1. 39' 1-0 Tom Bischof
  2. 61' 2-0 Florian Wirtz
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Germania 2, Serbia 0.

  1. 90'+2'

    Secondo tempo terminato, Germania 2, Serbia 0.22:35

  3. 90'+2'

    Malick Thiaw (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  4. 90'+2'

    Fallo di Vasilije Kostov (Serbia).22:34

  5. 90'+1'

    Bambasé Conté (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  6. 90'+1'

    Fallo di Sasa Lukic (Serbia).22:34

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:33

  9. 90'

    Fallo di Maximilian Mittelstädt (Germania).22:32

  10. 90'

    Mihajlo Cvetkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  11. 90'

    Tiro respinto. Bambasé Conté (Germania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Vitaly Janelt.22:32

  12. 88'

    Tentativo fallito. Saïd El Mala (Germania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jonathan Burkardt in seguito a un contropiede.22:31

  13. 88'

    Sostituzione, Serbia. Vasilije Kostov sostituisce Nemanja Maksimovic.22:30

  15. 88'

    Sostituzione, Germania. Vitaly Janelt sostituisce Aleksandar Pavlovic.22:30

  16. 87'

    Tentativo fallito. Maximilian Mittelstädt (Germania) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mika Baur.22:30

  17. 85'

    Tiro parato. Bambasé Conté (Germania) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Florian Wirtz con passaggio filtrante.22:28

  18. 83'

    Gara riprende.22:25

  19. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, (Germania).22:25

  21. 81'

    Tiro parato. Malick Thiaw (Germania) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Philipp Treu.22:23

  22. 81'

    Tentativo fallito. Saïd El Mala (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:23

  23. 80'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Sasa Lukic (Serbia).22:22

  24. 80'

    Fallo di Saïd El Mala (Germania).22:22

  25. 80'

    Kosta Nedeljkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  27. 79'

    Nemanja Maksimovic (Serbia) e' ammonito per fallo.22:21

  28. 79'

    Jonathan Burkardt (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  29. 79'

    Fallo di Nemanja Maksimovic (Serbia).22:21

  30. 78'

    Fallo di Bambasé Conté (Germania).22:20

  31. 78'

    Filip Kostic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  33. 78'

    Tiro parato. Filip Kostic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:20

  34. 77'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Maximilian Mittelstädt (Germania).22:19

  35. 77'

    Sostituzione, Germania. Mika Baur sostituisce Tom Bischof.22:19

  36. 77'

    Sostituzione, Germania. Bambasé Conté sostituisce Derry Scherhant.22:19

  37. 77'

    Sostituzione, Germania. Jonathan Burkardt sostituisce Nick Woltemade.22:19

  39. 75'

    Philipp Treu (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:17

  40. 75'

    Fallo di Strahinja Pavlovic (Serbia).22:17

  41. 73'

    Philipp Treu (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  42. 73'

    Fallo di Filip Kostic (Serbia).22:16

  43. 73'

    Nemanja Gudelj (Serbia) e' ammonito per fallo.22:15

  45. 73'

    Saïd El Mala (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  46. 73'

    Fallo di Nemanja Gudelj (Serbia).22:15

  47. 70'

    Fallo di Waldemar Anton (Germania).22:12

  48. 70'

    Mihajlo Cvetkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  49. 68'

    Fallo di Tom Bischof (Germania).22:10

  51. 68'

    Strahinja Pavlovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10

  52. 68'

    Fuorigioco. Filip Kostic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Strahinja Pavlovic e' colto in fuorigioco.22:10

  53. 67'

    Fallo di Tom Bischof (Germania).22:10

  54. 67'

    Mihajlo Cvetkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10

  55. 67'

    Sostituzione, Serbia. Sasa Lukic sostituisce Dusan Tadic.22:09

  57. 67'

    Sostituzione, Serbia. Mihajlo Cvetkovic sostituisce Stefan Dzodic.22:09

  58. 67'

    Sostituzione, Serbia. Strahinja Pavlovic sostituisce Strahinja Erakovic.22:09

  59. 66'

    Sostituzione, Serbia. Lazar Samardzic sostituisce Andrija Zivkovic.22:09

  60. 66'

    Fallo di Maximilian Mittelstädt (Germania).22:08

  61. 66'

    Kosta Nedeljkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:08

  63. 65'

    Tentativo fallito. Tom Bischof (Germania) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Aleksandar Pavlovic.22:07

  64. 63'

    Tentativo fallito. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Waldemar Anton con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:06

  65. 63'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Srdjan Babic (Serbia).22:05

  66. 63'

    Tiro respinto. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tom Bischof.22:05

  67. 61'

    Gol! Germania 2, Serbia 0. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Maximilian Mittelstädt.22:03

  69. 59'

    Tentativo fallito. Nick Woltemade (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Philipp Treu.22:01

  70. 58'

    Tentativo fallito. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Saïd El Mala da calcio d'angolo.22:00

  71. 58'

    Tiro respinto. Saïd El Mala (Germania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Florian Wirtz con suggerimento di testa.22:00

  72. 57'

    Tiro respinto. Malick Thiaw (Germania) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.22:00

  73. 57'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Kosta Nedeljkovic (Serbia).21:59

  75. 57'

    Tiro respinto. Saïd El Mala (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Tom Bischof.21:59

  76. 55'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Nemanja Maksimovic (Serbia).21:57

  77. 54'

    Tentativo fallito. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Florian Wirtz.21:56

  78. 52'

    Fallo di Derry Scherhant (Germania).21:55

  79. 52'

    Filip Kostic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55

  81. 51'

    Derry Scherhant (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54

  82. 51'

    Fallo di Srdjan Babic (Serbia).21:54

  83. 47'

    Fallo di Malick Thiaw (Germania).21:49

  84. 47'

    Luka Jovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49

  85. 45'

    Sostituzione, Germania. Saïd El Mala sostituisce Serge Gnabry.21:45

  87. Inizia il Secondo tempo Germania 1, Serbia 0.21:48

  88. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Germania 1, Serbia 0.21:32

  89. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

  90. 44'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Kosta Nedeljkovic (Serbia).21:30

  91. 43'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Djordje Petrovic (Serbia).21:29

  93. 43'

    Tiro parato. Tom Bischof (Germania) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Aleksandar Pavlovic.21:28

  94. 41'

    Tiro respinto. Aleksandar Pavlovic (Germania) un tiro di destro da centro area.21:27

  95. 41'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Strahinja Erakovic (Serbia).21:27

  96. 39'

    Gol! Germania 1, Serbia 0. Tom Bischof (Germania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a sinistra.21:25

  97. 39'

    Florian Wirtz (Germania) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Aleksandar Pavlovic.21:25

  99. 39'

    Philipp Treu (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  100. 39'

    Fallo di Filip Kostic (Serbia).21:24

  101. 38'

    Fallo di mano di Derry Scherhant (Germania).21:23

  102. 36'

    Tiro parato. Serge Gnabry (Germania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Wirtz.21:22

  103. 35'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Filip Kostic (Serbia).21:20

  105. 35'

    Tiro parato. Florian Wirtz (Germania) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Serge Gnabry con cross.21:20

  106. 30'

    Tentativo fallito. Malick Thiaw (Germania) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Philipp Treu.21:16

  107. 30'

    Tiro parato. Serge Gnabry (Germania) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nick Woltemade.21:15

  108. 28'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Nemanja Gudelj (Serbia).21:14

  109. 26'

    Tentativo fallito. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Maximilian Mittelstädt.21:12

  111. 26'

    Florian Wirtz (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  112. 26'

    Fallo di Nemanja Maksimovic (Serbia).21:11

  113. 25'

    Serge Gnabry (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  114. 25'

    Fallo di Srdjan Babic (Serbia).21:11

  115. 24'

    Tentativo fallito. Tom Bischof (Germania) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Florian Wirtz.21:10

  117. 19'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Stefan Dzodic (Serbia).21:05

  118. 18'

    Tentativo fallito. Serge Gnabry (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Florian Wirtz.21:04

  119. 16'

    Tentativo fallito. Waldemar Anton (Germania) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Malick Thiaw con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:02

  120. 16'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Strahinja Erakovic (Serbia).21:01

  121. 16'

    Tiro respinto. Nick Woltemade (Germania) un tiro di destro da centro area. Assist di Tom Bischof.21:01

  123. 12'

    Waldemar Anton (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  124. 12'

    Fallo di Luka Jovic (Serbia).20:58

  125. 11'

    Tentativo fallito. Nick Woltemade (Germania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Derry Scherhant con cross.20:57

  126. 8'

    Tentativo fallito. Aleksandar Pavlovic (Germania) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Philipp Treu con suggerimento di testa.20:53

  127. 5'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Kosta Nedeljkovic (Serbia).20:51

  129. 4'

    Tentativo fallito. Maximilian Mittelstädt (Germania) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:50

  130. Fuorigioco. Aleksandar Pavlovic(Germania) prova il lancio lungo, ma Florian Wirtz e' colto in fuorigioco.20:46

  131. Inizia il Primo tempo.20:46

  132. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

Formazioni Germania - Serbia

Germania
Serbia
TITOLARI GERMANIA
  • (1) JONAS URBIG (P)
  • (18) MAXIMILIAN MITTELSTÄDT (D)
  • (3) WALDEMAR ANTON (D)
  • (13) PHILIPP TREU (D)
  • (2) MALICK THIAW (D)
  • (20) SERGE GNABRY (C)
  • (9) DERRY SCHERHANT (C)
  • (8) TOM BISCHOF (C)
  • (5) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
  • (11) NICK WOLTEMADE (A)
  • (17) FLORIAN WIRTZ (A)
PANCHINA GERMANIA
  • (7) SAÏD EL MALA (C)
  • (15) LENNART KARL (C)
  • (4) FINN JELTSCH (D)
  • (14) MIKA BAUR (C)
  • (19) BAMBASÉ CONTÉ (C)
  • (6) YANNIK ENGELHARDT (C)
  • (21) NOAH ATUBOLU (P)
  • (16) RIDLE BAKU (D)
  • (22) DAVID RAUM (D)
  • (10) JONATHAN BURKARDT (A)
  • (12) FINN DAHMEN (P)
  • (23) VITALY JANELT (C)
ALLENATORE GERMANIA
  • Jürgen Klopp
TITOLARI SERBIA
  • (1) DJORDJE PETROVIC (P)
  • (6) NEMANJA GUDELJ (D)
  • (2) KOSTA NEDELJKOVIC (D)
  • (16) STRAHINJA ERAKOVIC (D)
  • (15) SRDJAN BABIC (D)
  • (11) FILIP KOSTIC (D)
  • (5) NEMANJA MAKSIMOVIC (C)
  • (14) ANDRIJA ZIVKOVIC (C)
  • (10) DUSAN TADIC (C)
  • (19) STEFAN DZODIC (C)
  • (8) LUKA JOVIC (A)
PANCHINA SERBIA
  • (20) VASILIJE KOSTOV (C)
  • (23) VANJA MILINKOVIC-SAVIC (P)
  • (4) OGNJEN MIMOVIC (D)
  • (13) NIKOLA SIMIC (D)
  • (18) MIHAJLO CVETKOVIC (A)
  • (7) ALEKSANDAR STANKOVIC (C)
  • (3) STRAHINJA PAVLOVIC (D)
  • (21) LAZAR SAMARDZIC (C)
  • (12) FILIP STANKOVIC (P)
  • (17) ALEKSA TERZIC (D)
  • (9) DEJAN JOVELJIC (A)
  • (22) SASA LUKIC (C)
ALLENATORE SERBIA
  • Veljko Paunovic
PREPARTITA

Germania - Serbia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Allianz Arena di München.
Arbitro di Germania - Serbia sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Dove vedere Germania-Serbia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Germania-Serbia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 1 ottobre. Germania - Serbia Live

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