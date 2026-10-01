Incontro terminato, Germania 2, Serbia 0.
Green in azienda
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
Incontro terminato, Germania 2, Serbia 0.
Secondo tempo terminato, Germania 2, Serbia 0.22:35
Malick Thiaw (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Vasilije Kostov (Serbia).22:34
Bambasé Conté (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Sasa Lukic (Serbia).22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:33
Fallo di Maximilian Mittelstädt (Germania).22:32
Mihajlo Cvetkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Tiro respinto. Bambasé Conté (Germania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Vitaly Janelt.22:32
Tentativo fallito. Saïd El Mala (Germania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jonathan Burkardt in seguito a un contropiede.22:31
Sostituzione, Serbia. Vasilije Kostov sostituisce Nemanja Maksimovic.22:30
Sostituzione, Germania. Vitaly Janelt sostituisce Aleksandar Pavlovic.22:30
Tentativo fallito. Maximilian Mittelstädt (Germania) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mika Baur.22:30
Tiro parato. Bambasé Conté (Germania) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Florian Wirtz con passaggio filtrante.22:28
Gara riprende.22:25
Gara momentaneamente sospesa, (Germania).22:25
Tiro parato. Malick Thiaw (Germania) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Philipp Treu.22:23
Tentativo fallito. Saïd El Mala (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:23
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Sasa Lukic (Serbia).22:22
Fallo di Saïd El Mala (Germania).22:22
Kosta Nedeljkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Nemanja Maksimovic (Serbia) e' ammonito per fallo.22:21
Jonathan Burkardt (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Nemanja Maksimovic (Serbia).22:21
Fallo di Bambasé Conté (Germania).22:20
Filip Kostic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Tiro parato. Filip Kostic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:20
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Maximilian Mittelstädt (Germania).22:19
Sostituzione, Germania. Mika Baur sostituisce Tom Bischof.22:19
Sostituzione, Germania. Bambasé Conté sostituisce Derry Scherhant.22:19
Sostituzione, Germania. Jonathan Burkardt sostituisce Nick Woltemade.22:19
Philipp Treu (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:17
Fallo di Strahinja Pavlovic (Serbia).22:17
Philipp Treu (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Filip Kostic (Serbia).22:16
Nemanja Gudelj (Serbia) e' ammonito per fallo.22:15
Saïd El Mala (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Nemanja Gudelj (Serbia).22:15
Fallo di Waldemar Anton (Germania).22:12
Mihajlo Cvetkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Tom Bischof (Germania).22:10
Strahinja Pavlovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fuorigioco. Filip Kostic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Strahinja Pavlovic e' colto in fuorigioco.22:10
Fallo di Tom Bischof (Germania).22:10
Mihajlo Cvetkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Sostituzione, Serbia. Sasa Lukic sostituisce Dusan Tadic.22:09
Sostituzione, Serbia. Mihajlo Cvetkovic sostituisce Stefan Dzodic.22:09
Sostituzione, Serbia. Strahinja Pavlovic sostituisce Strahinja Erakovic.22:09
Sostituzione, Serbia. Lazar Samardzic sostituisce Andrija Zivkovic.22:09
Fallo di Maximilian Mittelstädt (Germania).22:08
Kosta Nedeljkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:08
Tentativo fallito. Tom Bischof (Germania) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Aleksandar Pavlovic.22:07
Tentativo fallito. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Waldemar Anton con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:06
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Srdjan Babic (Serbia).22:05
Tiro respinto. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tom Bischof.22:05
Gol! Germania 2, Serbia 0. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Maximilian Mittelstädt.22:03
Tentativo fallito. Nick Woltemade (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Philipp Treu.22:01
Tentativo fallito. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Saïd El Mala da calcio d'angolo.22:00
Tiro respinto. Saïd El Mala (Germania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Florian Wirtz con suggerimento di testa.22:00
Tiro respinto. Malick Thiaw (Germania) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.22:00
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Kosta Nedeljkovic (Serbia).21:59
Tiro respinto. Saïd El Mala (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Tom Bischof.21:59
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Nemanja Maksimovic (Serbia).21:57
Tentativo fallito. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Florian Wirtz.21:56
Fallo di Derry Scherhant (Germania).21:55
Filip Kostic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55
Derry Scherhant (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54
Fallo di Srdjan Babic (Serbia).21:54
Fallo di Malick Thiaw (Germania).21:49
Luka Jovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49
Sostituzione, Germania. Saïd El Mala sostituisce Serge Gnabry.21:45
Inizia il Secondo tempo Germania 1, Serbia 0.21:48
Primo tempo terminato, Germania 1, Serbia 0.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Kosta Nedeljkovic (Serbia).21:30
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Djordje Petrovic (Serbia).21:29
Tiro parato. Tom Bischof (Germania) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Aleksandar Pavlovic.21:28
Tiro respinto. Aleksandar Pavlovic (Germania) un tiro di destro da centro area.21:27
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Strahinja Erakovic (Serbia).21:27
Gol! Germania 1, Serbia 0. Tom Bischof (Germania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a sinistra.21:25
Florian Wirtz (Germania) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Aleksandar Pavlovic.21:25
Philipp Treu (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Filip Kostic (Serbia).21:24
Fallo di mano di Derry Scherhant (Germania).21:23
Tiro parato. Serge Gnabry (Germania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Wirtz.21:22
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Filip Kostic (Serbia).21:20
Tiro parato. Florian Wirtz (Germania) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Serge Gnabry con cross.21:20
Tentativo fallito. Malick Thiaw (Germania) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Philipp Treu.21:16
Tiro parato. Serge Gnabry (Germania) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nick Woltemade.21:15
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Nemanja Gudelj (Serbia).21:14
Tentativo fallito. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Maximilian Mittelstädt.21:12
Florian Wirtz (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Nemanja Maksimovic (Serbia).21:11
Serge Gnabry (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Srdjan Babic (Serbia).21:11
Tentativo fallito. Tom Bischof (Germania) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Florian Wirtz.21:10
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Stefan Dzodic (Serbia).21:05
Tentativo fallito. Serge Gnabry (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Florian Wirtz.21:04
Tentativo fallito. Waldemar Anton (Germania) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Malick Thiaw con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:02
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Strahinja Erakovic (Serbia).21:01
Tiro respinto. Nick Woltemade (Germania) un tiro di destro da centro area. Assist di Tom Bischof.21:01
Waldemar Anton (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Fallo di Luka Jovic (Serbia).20:58
Tentativo fallito. Nick Woltemade (Germania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Derry Scherhant con cross.20:57
Tentativo fallito. Aleksandar Pavlovic (Germania) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Philipp Treu con suggerimento di testa.20:53
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Kosta Nedeljkovic (Serbia).20:51
Tentativo fallito. Maximilian Mittelstädt (Germania) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:50
Fuorigioco. Aleksandar Pavlovic(Germania) prova il lancio lungo, ma Florian Wirtz e' colto in fuorigioco.20:46
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Germania - Serbia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Allianz Arena di München.
Arbitro di Germania - Serbia sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.
Dove vedere Germania-Serbia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Germania-Serbia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 1 ottobre.
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
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