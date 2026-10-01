Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

PREPARTITA

Germania - Serbia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Allianz Arena di München.

Arbitro di Germania - Serbia sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Dove vedere Germania-Serbia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Germania-Serbia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 1 ottobre.