Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37

GOL CANCELLATO DAL VAR: Denzel Dumfries (Olanda) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:09

PREPARTITA

Grecia - Olanda è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.

Arbitro di Grecia - Olanda sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Marco Guida Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 45 Fuorigioco 10 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 7.5 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 04-09-2026 Serie A Genoa-Como 1-4 19-09-2026 Serie A Bologna-Torino 1-1

Dove vedere Grecia-Olanda di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Grecia-Olanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 1 ottobre.