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Grecia-Olanda: 2-2 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

1 Ottobre 2026 ore 20:45
Grecia
2
Olanda
2
Partita finita
Arbitro: Marco Guida
  1. 23' 1-0 Fotis Ioannidis
  2. 45+2' 2-0 Giorgos Masouras
  3. 59' 2-1 Virgil van Dijk
  4. 89' 2-2 Tijjani Reijnders
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Grecia 2, Olanda 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Grecia 2, Olanda 2.22:40

  3. 90'+3'

    Tiro parato. Gjivai Zechiël (Olanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Noa Lang con cross.22:37

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:35

  5. 89'

    Gol! Grecia 2, Olanda 2. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.22:33

  6. 89'

    Tiro respinto. Gjivai Zechiël (Olanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Noa Lang con cross.22:33

  7. 88'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Tzolakis (Grecia).22:32

  9. 88'

    Tiro parato. Joshua Zirkzee (Olanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Noa Lang con cross.22:32

  10. 85'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Kostas Tsimikas (Grecia).22:29

  11. 84'

    Tentativo fallito. Joey Veerman (Olanda) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:28

  12. 83'

    Sostituzione, Grecia. Giannis Michailidis sostituisce Konstantinos Karetsas.22:27

  13. 83'

    Sostituzione, Grecia. Tasos Douvikas sostituisce Thanasis Androutsos.22:27

  15. 83'

    Tentativo fallito. Denzel Dumfries (Olanda) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:27

  16. 78'

    Sostituzione, Olanda. Gjivai Zechiël sostituisce Jurriën Timber.22:22

  17. 77'

    Crysencio Summerville (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22

  18. 77'

    Fallo di Christos Zafeiris (Grecia).22:22

  19. 76'

    Noa Lang (Olanda) e' ammonito.22:21

  21. 76'

    Manolis Saliakas (Grecia) e' ammonito per fallo.22:21

  22. 75'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Jurriën Timber (Olanda).22:19

  23. 73'

    Fuorigioco. Virgil van Dijk(Olanda) prova il lancio lungo, ma Denzel Dumfries e' colto in fuorigioco.22:17

  24. 73'

    Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Olanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Joey Veerman con cross da calcio d'angolo.22:17

  25. 72'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Kostas Tsimikas (Grecia).22:17

  27. 72'

    Tiro respinto. Ryan Gravenberch (Olanda) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Joshua Zirkzee.22:16

  28. 71'

    Sostituzione, Grecia. Christos Zafeiris sostituisce Vangelis Pavlidis.22:15

  29. 71'

    Sostituzione, Grecia. Andrews Tetteh sostituisce Fotis Ioannidis.22:15

  30. 70'

    Sostituzione, Olanda. Joshua Zirkzee sostituisce Mexx Meerdink.22:14

  31. 69'

    Fuorigioco. Konstantinos Tzolakis(Grecia) prova il lancio lungo, ma Kostas Tsimikas e' colto in fuorigioco.22:14

  33. 67'

    Konstantinos Tzolakis (Grecia) e' ammonito.22:11

  34. 66'

    Decisione VAR: no gol Grecia 2-1 Olanda.22:10

  35. 65'

    Fuorigioco. Mexx Meerdink(Olanda) prova il lancio lungo, ma Denzel Dumfries e' colto in fuorigioco.22:09

  36. 65'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Denzel Dumfries (Olanda) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:09

  37. 65'

    Tiro respinto. Mexx Meerdink (Olanda) un colpo di testa da centro area.22:09

  39. 64'

    Tiro respinto. Noa Lang (Olanda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Tijjani Reijnders.22:08

  40. 63'

    Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Grecia) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra di poco alto sulla sinistra. Assist di Konstantinos Karetsas con cross da calcio d'angolo.22:07

  41. 62'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Joey Veerman (Olanda).22:06

  42. 60'

    Micky van de Ven (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  43. 60'

    Fallo di Konstantinos Karetsas (Grecia).22:05

  45. 59'

    Gol! Grecia 2, Olanda 1. Virgil van Dijk (Olanda) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Joey Veerman con cross da calcio d'angolo.22:03

  46. 59'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Thanasis Androutsos (Grecia).22:03

  47. 59'

    Tiro respinto. Ryan Gravenberch (Olanda) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:03

  48. 56'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Mavropanos (Grecia).22:00

  49. 56'

    Tiro respinto. Crysencio Summerville (Olanda) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Tijjani Reijnders.22:00

  51. 54'

    Crysencio Summerville (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  52. 54'

    Fallo di Giorgos Masouras (Grecia).21:58

  53. 53'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Giorgos Masouras (Grecia).21:58

  54. 53'

    Tiro respinto. Joey Veerman (Olanda) un tiro di destro da fuori area.21:58

  55. 53'

    Tijjani Reijnders (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:57

  57. 53'

    Fallo di Vangelis Pavlidis (Grecia).21:57

  58. 49'

    Fuorigioco. Virgil van Dijk(Olanda) prova il lancio lungo, ma Denzel Dumfries e' colto in fuorigioco.21:53

  59. 47'

    Crysencio Summerville (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:52

  60. 47'

    Fallo di Thanasis Androutsos (Grecia).21:52

  61. Inizia il Secondo tempo Grecia 2, Olanda 0.21:50

  63. 45'

    Sostituzione, Olanda. Ryan Gravenberch sostituisce Quinten Timber.21:49

  64. 45'

    Sostituzione, Olanda. Tijjani Reijnders sostituisce Guus Til.21:49

  65. 45'

    Sostituzione, Olanda. Noa Lang sostituisce Ruben van Bommel.21:49

  66. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Grecia 2, Olanda 0.21:34

  67. 45'+2'

    Gol! Grecia 2, Olanda 0. Giorgos Masouras (Grecia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Fotis Ioannidis.21:32

  69. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31

  70. 40'

    Tiro respinto. Ruben van Bommel (Olanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Guus Til.21:26

  71. 39'

    Fuorigioco. Joey Veerman(Olanda) prova il lancio lungo, ma Mexx Meerdink e' colto in fuorigioco.21:24

  72. 38'

    Tiro parato. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Konstantinos Karetsas con cross.21:24

  73. 37'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Bart Verbruggen (Olanda).21:23

  75. 37'

    Tiro parato. Konstantinos Karetsas (Grecia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kostas Tsimikas.21:23

  76. 37'

    Gara riprende.21:23

  77. 37'

    Gara momentaneamente sospesa, (Olanda).21:22

  78. 34'

    Fallo di Quinten Timber (Olanda).21:20

  79. 34'

    Vangelis Pavlidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  81. 32'

    Fallo di Jurriën Timber (Olanda).21:18

  82. 32'

    Fotis Ioannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  83. 30'

    Fallo di Quinten Timber (Olanda).21:16

  84. 30'

    Fotis Ioannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  85. 30'

    Mexx Meerdink (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15

  87. 30'

    Fallo di Panagiotis Retsos (Grecia).21:15

  88. 26'

    Fallo di Ruben van Bommel (Olanda).21:12

  89. 26'

    Konstantinos Karetsas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  90. 25'

    Fallo di Denzel Dumfries (Olanda).21:11

  91. 25'

    Thanasis Androutsos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  93. 23'

    Gol! Grecia 1, Olanda 0. Fotis Ioannidis (Grecia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giorgos Masouras con suggerimento di testa.21:09

  94. 22'

    Fallo di Jurriën Timber (Olanda).21:07

  95. 22'

    Fotis Ioannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07

  96. 20'

    Fallo di Ruben van Bommel (Olanda).21:05

  97. 20'

    Manolis Saliakas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  99. 18'

    Sostituzione, Grecia. Giorgos Masouras sostituisce Christos Tzolis per infortunio.21:04

  100. 18'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Dimitrios Kourbelis (Grecia).21:03

  101. 17'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Jurriën Timber (Olanda).21:02

  102. 17'

    Gara riprende.21:02

  103. 15'

    Gara momentaneamente sospesa, Christos Tzolis (Grecia) per infortunio.21:01

  105. 15'

    Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Quinten Timber (Olanda).21:00

  106. 15'

    Tiro respinto. Kostas Tsimikas (Grecia) un tiro di sinistro da centro area.21:00

  107. 15'

    Tiro respinto. Thanasis Androutsos (Grecia) un tiro di destro da centro area. Assist di Christos Tzolis.21:00

  108. 13'

    Fuorigioco. Christos Tzolis(Grecia) prova il lancio lungo, ma Vangelis Pavlidis e' colto in fuorigioco.20:58

  109. 12'

    Tentativo fallito. Crysencio Summerville (Olanda) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Joey Veerman.20:58

  111. 10'

    Tiro parato. Crysencio Summerville (Olanda) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mexx Meerdink.20:55

  112. 8'

    Tentativo fallito. Jurriën Timber (Olanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Joey Veerman con cross da calcio d'angolo.20:53

  113. 7'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Manolis Saliakas (Grecia).20:53

  114. 7'

    Tiro respinto. Guus Til (Olanda) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Crysencio Summerville.20:52

  115. 6'

    Tentativo fallito. Manolis Saliakas (Grecia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.20:51

  117. 2'

    Fuorigioco. Kostas Tsimikas(Grecia) prova il lancio lungo, ma Fotis Ioannidis e' colto in fuorigioco.20:48

  118. Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Jurriën Timber (Olanda).20:47

  119. Inizia il Primo tempo.20:46

  120. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37

Formazioni Grecia - Olanda

Grecia
Olanda
TITOLARI GRECIA
  • (12) KONSTANTINOS TZOLAKIS (P)
  • (17) MANOLIS SALIAKAS (D)
  • (21) KOSTAS TSIMIKAS (D)
  • (5) PANAGIOTIS RETSOS (D)
  • (4) KONSTANTINOS MAVROPANOS (D)
  • (19) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
  • (15) THANASIS ANDROUTSOS (C)
  • (6) DIMITRIOS KOURBELIS (C)
  • (10) CHRISTOS TZOLIS (C)
  • (14) VANGELIS PAVLIDIS (A)
  • (8) FOTIS IOANNIDIS (A)
PANCHINA GRECIA
  • (2) TRIANTAFYLLOS TSAPRAS (C)
  • (13) CHRISTOS MANDAS (P)
  • (16) ANDREWS TETTEH (A)
  • (3) KONSTANTINOS KOULIERAKIS (D)
  • (23) CHRISTOS MOUZAKITIS (C)
  • (11) CHARALAMPOS KOSTOULAS (A)
  • (20) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)
  • (18) GIANNIS MICHAILIDIS (D)
  • (9) TASOS DOUVIKAS (A)
  • (7) GIORGOS MASOURAS (A)
  • (1) ODYSSEAS VLACHODIMOS (P)
  • (22) GEORGIOS KYRIAKOPOULOS (D)
ALLENATORE GRECIA
  • Ivan Jovanovic
TITOLARI OLANDA
  • (1) BART VERBRUGGEN (P)
  • (22) DENZEL DUMFRIES (D)
  • (15) MICKY VAN DE VEN (D)
  • (4) VIRGIL VAN DIJK (D)
  • (12) JURRIËN TIMBER (D)
  • (11) RUBEN VAN BOMMEL (C)
  • (18) JOEY VEERMAN (C)
  • (16) GUUS TIL (C)
  • (6) QUINTEN TIMBER (C)
  • (7) CRYSENCIO SUMMERVILLE (C)
  • (17) MEXX MEERDINK (A)
PANCHINA OLANDA
  • (19) KENNETH TAYLOR (C)
  • (21) GJIVAI ZECHIËL (C)
  • (3) JORREL HATO (D)
  • (13) ROBIN ROEFS (P)
  • (9) JOSHUA ZIRKZEE (A)
  • (8) RYAN GRAVENBERCH (C)
  • (14) TIJJANI REIJNDERS (C)
  • (10) NOA LANG (A)
  • (2) JEREMIE FRIMPONG (D)
  • (20) TEUN KOOPMEINERS (C)
  • (5) NATHAN AKÉ (D)
  • (23) MARK FLEKKEN (P)
ALLENATORE OLANDA
  • Xavier Hernández Creus
PREPARTITA

Grecia - Olanda è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.
Arbitro di Grecia - Olanda sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Marco Guida

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati45
Fuorigioco10
Rigori assegnati0
Ammonizioni6
Espulsioni0
Cartellini per partita3.0
Falli per cartellino7.5

Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
04-09-2026 Serie A Genoa-Como 1-4
19-09-2026 Serie A Bologna-Torino 1-1

Dove vedere Grecia-Olanda di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Grecia-Olanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 1 ottobre. Grecia - Olanda Live

Vivai Bellomo

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