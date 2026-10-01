Incontro terminato, Grecia 2, Olanda 2.
Green in azienda
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
Incontro terminato, Grecia 2, Olanda 2.
Secondo tempo terminato, Grecia 2, Olanda 2.22:40
Tiro parato. Gjivai Zechiël (Olanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Noa Lang con cross.22:37
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:35
Gol! Grecia 2, Olanda 2. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.22:33
Tiro respinto. Gjivai Zechiël (Olanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Noa Lang con cross.22:33
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Tzolakis (Grecia).22:32
Tiro parato. Joshua Zirkzee (Olanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Noa Lang con cross.22:32
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Kostas Tsimikas (Grecia).22:29
Tentativo fallito. Joey Veerman (Olanda) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:28
Sostituzione, Grecia. Giannis Michailidis sostituisce Konstantinos Karetsas.22:27
Sostituzione, Grecia. Tasos Douvikas sostituisce Thanasis Androutsos.22:27
Tentativo fallito. Denzel Dumfries (Olanda) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:27
Sostituzione, Olanda. Gjivai Zechiël sostituisce Jurriën Timber.22:22
Crysencio Summerville (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22
Fallo di Christos Zafeiris (Grecia).22:22
Noa Lang (Olanda) e' ammonito.22:21
Manolis Saliakas (Grecia) e' ammonito per fallo.22:21
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Jurriën Timber (Olanda).22:19
Fuorigioco. Virgil van Dijk(Olanda) prova il lancio lungo, ma Denzel Dumfries e' colto in fuorigioco.22:17
Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Olanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Joey Veerman con cross da calcio d'angolo.22:17
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Kostas Tsimikas (Grecia).22:17
Tiro respinto. Ryan Gravenberch (Olanda) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Joshua Zirkzee.22:16
Sostituzione, Grecia. Christos Zafeiris sostituisce Vangelis Pavlidis.22:15
Sostituzione, Grecia. Andrews Tetteh sostituisce Fotis Ioannidis.22:15
Sostituzione, Olanda. Joshua Zirkzee sostituisce Mexx Meerdink.22:14
Fuorigioco. Konstantinos Tzolakis(Grecia) prova il lancio lungo, ma Kostas Tsimikas e' colto in fuorigioco.22:14
Konstantinos Tzolakis (Grecia) e' ammonito.22:11
Decisione VAR: no gol Grecia 2-1 Olanda.22:10
Fuorigioco. Mexx Meerdink(Olanda) prova il lancio lungo, ma Denzel Dumfries e' colto in fuorigioco.22:09
GOL CANCELLATO DAL VAR: Denzel Dumfries (Olanda) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:09
Tiro respinto. Mexx Meerdink (Olanda) un colpo di testa da centro area.22:09
Tiro respinto. Noa Lang (Olanda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Tijjani Reijnders.22:08
Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Grecia) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra di poco alto sulla sinistra. Assist di Konstantinos Karetsas con cross da calcio d'angolo.22:07
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Joey Veerman (Olanda).22:06
Micky van de Ven (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Konstantinos Karetsas (Grecia).22:05
Gol! Grecia 2, Olanda 1. Virgil van Dijk (Olanda) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Joey Veerman con cross da calcio d'angolo.22:03
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Thanasis Androutsos (Grecia).22:03
Tiro respinto. Ryan Gravenberch (Olanda) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:03
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Mavropanos (Grecia).22:00
Tiro respinto. Crysencio Summerville (Olanda) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Tijjani Reijnders.22:00
Crysencio Summerville (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Fallo di Giorgos Masouras (Grecia).21:58
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Giorgos Masouras (Grecia).21:58
Tiro respinto. Joey Veerman (Olanda) un tiro di destro da fuori area.21:58
Tijjani Reijnders (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:57
Fallo di Vangelis Pavlidis (Grecia).21:57
Fuorigioco. Virgil van Dijk(Olanda) prova il lancio lungo, ma Denzel Dumfries e' colto in fuorigioco.21:53
Crysencio Summerville (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:52
Fallo di Thanasis Androutsos (Grecia).21:52
Inizia il Secondo tempo Grecia 2, Olanda 0.21:50
Sostituzione, Olanda. Ryan Gravenberch sostituisce Quinten Timber.21:49
Sostituzione, Olanda. Tijjani Reijnders sostituisce Guus Til.21:49
Sostituzione, Olanda. Noa Lang sostituisce Ruben van Bommel.21:49
Primo tempo terminato, Grecia 2, Olanda 0.21:34
Gol! Grecia 2, Olanda 0. Giorgos Masouras (Grecia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Fotis Ioannidis.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31
Tiro respinto. Ruben van Bommel (Olanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Guus Til.21:26
Fuorigioco. Joey Veerman(Olanda) prova il lancio lungo, ma Mexx Meerdink e' colto in fuorigioco.21:24
Tiro parato. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Konstantinos Karetsas con cross.21:24
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Bart Verbruggen (Olanda).21:23
Tiro parato. Konstantinos Karetsas (Grecia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kostas Tsimikas.21:23
Gara riprende.21:23
Gara momentaneamente sospesa, (Olanda).21:22
Fallo di Quinten Timber (Olanda).21:20
Vangelis Pavlidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Jurriën Timber (Olanda).21:18
Fotis Ioannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Quinten Timber (Olanda).21:16
Fotis Ioannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Mexx Meerdink (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15
Fallo di Panagiotis Retsos (Grecia).21:15
Fallo di Ruben van Bommel (Olanda).21:12
Konstantinos Karetsas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Denzel Dumfries (Olanda).21:11
Thanasis Androutsos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Gol! Grecia 1, Olanda 0. Fotis Ioannidis (Grecia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giorgos Masouras con suggerimento di testa.21:09
Fallo di Jurriën Timber (Olanda).21:07
Fotis Ioannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07
Fallo di Ruben van Bommel (Olanda).21:05
Manolis Saliakas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Sostituzione, Grecia. Giorgos Masouras sostituisce Christos Tzolis per infortunio.21:04
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Dimitrios Kourbelis (Grecia).21:03
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Jurriën Timber (Olanda).21:02
Gara riprende.21:02
Gara momentaneamente sospesa, Christos Tzolis (Grecia) per infortunio.21:01
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Quinten Timber (Olanda).21:00
Tiro respinto. Kostas Tsimikas (Grecia) un tiro di sinistro da centro area.21:00
Tiro respinto. Thanasis Androutsos (Grecia) un tiro di destro da centro area. Assist di Christos Tzolis.21:00
Fuorigioco. Christos Tzolis(Grecia) prova il lancio lungo, ma Vangelis Pavlidis e' colto in fuorigioco.20:58
Tentativo fallito. Crysencio Summerville (Olanda) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Joey Veerman.20:58
Tiro parato. Crysencio Summerville (Olanda) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mexx Meerdink.20:55
Tentativo fallito. Jurriën Timber (Olanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Joey Veerman con cross da calcio d'angolo.20:53
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Manolis Saliakas (Grecia).20:53
Tiro respinto. Guus Til (Olanda) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Crysencio Summerville.20:52
Tentativo fallito. Manolis Saliakas (Grecia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.20:51
Fuorigioco. Kostas Tsimikas(Grecia) prova il lancio lungo, ma Fotis Ioannidis e' colto in fuorigioco.20:48
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Jurriën Timber (Olanda).20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37
Grecia - Olanda è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.
Arbitro di Grecia - Olanda sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.
Marco Guida
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|45
|Fuorigioco
|10
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|6
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.0
|Falli per cartellino
|7.5
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|04-09-2026
|Serie A
|Genoa-Como 1-4
|19-09-2026
|Serie A
|Bologna-Torino 1-1
Dove vedere Grecia-Olanda di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Grecia-Olanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 1 ottobre.
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
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