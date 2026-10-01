Incontro terminato, Irlanda 2, Austria 2.
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La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
Incontro terminato, Irlanda 2, Austria 2.
Secondo tempo terminato, Irlanda 2, Austria 2.22:41
Tentativo fallito. Ryan Manning (Irlanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Chiedozie Ogbene con cross in seguito a un calcio da fermo.22:39
Fallo di Sasa Kalajdzic (Austria).22:39
Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:38
Tentativo fallito. Finn Azaz (Irlanda) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Chiedozie Ogbene in seguito a un contropiede.22:38
Tentativo fallito. Alexander Prass (Austria) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Sasa Kalajdzic con suggerimento di testa.22:36
Sostituzione, Irlanda. Thomas Cannon sostituisce Jack Moylan.22:33
Tiro respinto. Stefan Posch (Austria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.22:33
Tiro respinto. Alexander Prass (Austria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Sasa Kalajdzic con suggerimento di testa.22:33
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Conor Coventry (Irlanda).22:32
Max Wöber (Austria) e' ammonito per fallo.22:32
Fallo di Max Wöber (Austria).22:31
Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Sasa Kalajdzic (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31
Fallo di John Egan (Irlanda).22:31
Ryan Manning (Irlanda) e' ammonito per fallo.22:29
Patrick Wimmer (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Fallo di Ryan Manning (Irlanda).22:29
Tentativo fallito. Michael Gregoritsch (Austria) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Sasa Kalajdzic con suggerimento di testa.22:28
Tiro parato. Dara O'Shea (Irlanda) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.22:26
Gol! Irlanda 2, Austria 2. Michael Gregoritsch (Austria) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:24
Alexander Prass (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Fallo di John Egan (Irlanda).22:23
Sostituzione, Irlanda. Chiedozie Ogbene sostituisce Troy Parrott.22:22
Sostituzione, Irlanda. Jake O'Brien sostituisce James Abankwah.22:22
Decisione VAR: Gol Irlanda 2-1 Austria (Alexander Prass).22:19
Gol! Irlanda 2, Austria 1. Alexander Prass (Austria) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Patrick Wimmer.Rete assegnata dopo revisione del VAR.22:18
Tiro parato. Konrad Laimer (Austria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michael Gregoritsch.22:18
Patrick Wimmer (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Dara O'Shea (Irlanda).22:16
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Max Wöber (Austria).22:15
Sostituzione, Austria. Alexander Prass sostituisce Romano Schmid.22:14
Fallo di Patrick Wimmer (Austria).22:14
Jack Moylan (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:14
Patrick Wimmer (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12
Fallo di Liam Kitching (Irlanda).22:12
Fuorigioco. Max Wöber(Austria) prova il lancio lungo, ma Phillipp Mwene e' colto in fuorigioco.22:10
Sostituzione, Irlanda. Jayson Molumby sostituisce Adam Idah.22:10
Sostituzione, Irlanda. Liam Kitching sostituisce Liam Scales.22:10
Philipp Lienhart (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Adam Idah (Irlanda).22:09
James Abankwah (Irlanda) e' ammonito per fallo.22:07
Romano Schmid (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:07
Fallo di James Abankwah (Irlanda).22:07
Tiro parato. Stefan Posch (Austria) un tiro di destro da oltre 30 metri sulla destra parato sotto la traversa. Assist di Konrad Laimer.22:06
Konrad Laimer (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:05
Fallo di Conor Coventry (Irlanda).22:05
Fallo di Patrick Wimmer (Austria).22:03
Liam Scales (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Fallo di mano di Conor Coventry (Irlanda).22:02
Fallo di Max Wöber (Austria).22:00
Jack Moylan (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Xaver Schlager (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57
Fallo di Finn Azaz (Irlanda).21:57
Phillipp Mwene (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56
Fallo di Jack Moylan (Irlanda).21:56
Fallo di Sasa Kalajdzic (Austria).21:55
Finn Azaz (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:55
Fallo di Romano Schmid (Austria).21:54
James Abankwah (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:54
Inizia il Secondo tempo Irlanda 2, Austria 0.21:53
Sostituzione, Austria. Michael Gregoritsch sostituisce Carney Chukwuemeka.21:52
Sostituzione, Austria. Konrad Laimer sostituisce Nicolas Seiwald.21:52
Sostituzione, Austria. Max Wöber sostituisce David Affengruber.21:52
Primo tempo terminato, Irlanda 2, Austria 0.21:36
Fallo di David Affengruber (Austria).21:34
Troy Parrott (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.21:32
Gol! Irlanda 2, Austria 0. Troy Parrott (Irlanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:31
Rigore concesso da Nicolas Seiwald (Austria) per un fallo in area.21:29
Rigore per Irlanda. Ryan Manning e'stato atterrato in area di rigore.21:29
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Phillipp Mwene (Austria).21:28
Fallo di Phillipp Mwene (Austria).21:27
Jack Moylan (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Liam Scales (Irlanda).21:27
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Caoimhín Kelleher (Irlanda).21:26
Tiro parato. Patrick Wimmer (Austria) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Sasa Kalajdzic.21:26
Tentativo fallito. Troy Parrott (Irlanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ryan Manning con cross in seguito a un calcio da fermo.21:25
Fallo di Xaver Schlager (Austria).21:24
Finn Azaz (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24
Fallo di Patrick Wimmer (Austria).21:23
Ryan Manning (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di mano di Romano Schmid (Austria).21:22
Gara riprende.21:22
Gara momentaneamente sospesa, (Austria).21:21
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Liam Scales (Irlanda).21:21
Tiro respinto. Patrick Wimmer (Austria) un tiro di destro da fuori area.21:21
Fallo di Romano Schmid (Austria).21:19
Finn Azaz (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Tiro parato. Stefan Posch (Austria) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Romano Schmid con cross.21:18
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Liam Scales (Irlanda).21:17
Tiro parato. Patrick Wimmer (Austria) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:16
Tentativo fallito. Romano Schmid (Austria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Stefan Posch.21:15
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da David Affengruber (Austria).21:13
Tentativo fallito. Nicolas Seiwald (Austria) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Sasa Kalajdzic.21:11
Xaver Schlager (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:11
Fallo di Jack Moylan (Irlanda).21:11
Carney Chukwuemeka (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:09
Fallo di Conor Coventry (Irlanda).21:09
Gara riprende.21:08
Gara momentaneamente sospesa, (Austria).21:06
Fallo di Carney Chukwuemeka (Austria).21:02
James Abankwah (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Tentativo fallito. Romano Schmid (Austria) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Carney Chukwuemeka.21:00
Gol! Irlanda 1, Austria 0. Troy Parrott (Irlanda) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adam Idah con suggerimento di testa.20:58
Liam Scales (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56
Fallo di Sasa Kalajdzic (Austria).20:56
Tiro respinto. Ryan Manning (Irlanda) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Finn Azaz.20:53
James Abankwah (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:50
Fallo di Nicolas Seiwald (Austria).20:50
Fallo di Jack Moylan (Irlanda).20:49
Romano Schmid (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Tentativo fallito. Adam Idah (Irlanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ryan Manning con cross.20:49
Tiro respinto. Conor Coventry (Irlanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Troy Parrott.20:49
Tentativo fallito. Sasa Kalajdzic (Austria) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco alto. Assist di Romano Schmid in seguito a un contropiede.20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:45
Irlanda - Austria è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Aviva Stadium di Dublin.
Arbitro di Irlanda - Austria sarà Allard Lindhout. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.
Dove vedere Irlanda-Austria di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Irlanda-Austria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 1 ottobre.
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
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