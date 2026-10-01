Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:45

PREPARTITA

Irlanda - Austria è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Aviva Stadium di Dublin.

Arbitro di Irlanda - Austria sarà Allard Lindhout. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Dove vedere Irlanda-Austria di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Irlanda-Austria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 1 ottobre.