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Irlanda-Austria: 2-2 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

1 Ottobre 2026 ore 20:45
Irlanda
2
Austria
2
Partita finita
Arbitro: Allard Lindhout
  1. 12' 1-0 Troy Parrott
  2. 45' 2-0 Troy Parrott (R)
  3. 71' 2-1 Alexander Prass
  4. 77' 2-2 Michael Gregoritsch
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Irlanda 2, Austria 2.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Irlanda 2, Austria 2.22:41

  3. 90'+2'

    Tentativo fallito. Ryan Manning (Irlanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Chiedozie Ogbene con cross in seguito a un calcio da fermo.22:39

  4. 90'+2'

    Fallo di Sasa Kalajdzic (Austria).22:39

  5. 90'+2'

    Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:38

  7. 90'+1'

    Tentativo fallito. Finn Azaz (Irlanda) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Chiedozie Ogbene in seguito a un contropiede.22:38

  9. 89'

    Tentativo fallito. Alexander Prass (Austria) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Sasa Kalajdzic con suggerimento di testa.22:36

  10. 86'

    Sostituzione, Irlanda. Thomas Cannon sostituisce Jack Moylan.22:33

  11. 86'

    Tiro respinto. Stefan Posch (Austria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.22:33

  12. 86'

    Tiro respinto. Alexander Prass (Austria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Sasa Kalajdzic con suggerimento di testa.22:33

  13. 85'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Conor Coventry (Irlanda).22:32

  15. 85'

    Max Wöber (Austria) e' ammonito per fallo.22:32

  16. 84'

    Fallo di Max Wöber (Austria).22:31

  17. 84'

    Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  18. 83'

    Sasa Kalajdzic (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31

  19. 83'

    Fallo di John Egan (Irlanda).22:31

  21. 82'

    Ryan Manning (Irlanda) e' ammonito per fallo.22:29

  22. 82'

    Patrick Wimmer (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  23. 82'

    Fallo di Ryan Manning (Irlanda).22:29

  24. 81'

    Tentativo fallito. Michael Gregoritsch (Austria) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Sasa Kalajdzic con suggerimento di testa.22:28

  25. 79'

    Tiro parato. Dara O'Shea (Irlanda) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.22:26

  27. 77'

    Gol! Irlanda 2, Austria 2. Michael Gregoritsch (Austria) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:24

  28. 75'

    Alexander Prass (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23

  29. 75'

    Fallo di John Egan (Irlanda).22:23

  30. 75'

    Sostituzione, Irlanda. Chiedozie Ogbene sostituisce Troy Parrott.22:22

  31. 75'

    Sostituzione, Irlanda. Jake O'Brien sostituisce James Abankwah.22:22

  33. 72'

    Decisione VAR: Gol Irlanda 2-1 Austria (Alexander Prass).22:19

  34. 71'

    Gol! Irlanda 2, Austria 1. Alexander Prass (Austria) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Patrick Wimmer.Rete assegnata dopo revisione del VAR.22:18

  35. 70'

    Tiro parato. Konrad Laimer (Austria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michael Gregoritsch.22:18

  36. 68'

    Patrick Wimmer (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  37. 68'

    Fallo di Dara O'Shea (Irlanda).22:16

  39. 68'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Max Wöber (Austria).22:15

  40. 67'

    Sostituzione, Austria. Alexander Prass sostituisce Romano Schmid.22:14

  41. 67'

    Fallo di Patrick Wimmer (Austria).22:14

  42. 67'

    Jack Moylan (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:14

  43. 64'

    Patrick Wimmer (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12

  45. 64'

    Fallo di Liam Kitching (Irlanda).22:12

  46. 63'

    Fuorigioco. Max Wöber(Austria) prova il lancio lungo, ma Phillipp Mwene e' colto in fuorigioco.22:10

  47. 63'

    Sostituzione, Irlanda. Jayson Molumby sostituisce Adam Idah.22:10

  48. 63'

    Sostituzione, Irlanda. Liam Kitching sostituisce Liam Scales.22:10

  49. 62'

    Philipp Lienhart (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  51. 62'

    Fallo di Adam Idah (Irlanda).22:09

  52. 60'

    James Abankwah (Irlanda) e' ammonito per fallo.22:07

  53. 60'

    Romano Schmid (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:07

  54. 60'

    Fallo di James Abankwah (Irlanda).22:07

  55. 59'

    Tiro parato. Stefan Posch (Austria) un tiro di destro da oltre 30 metri sulla destra parato sotto la traversa. Assist di Konrad Laimer.22:06

  57. 58'

    Konrad Laimer (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:05

  58. 58'

    Fallo di Conor Coventry (Irlanda).22:05

  59. 56'

    Fallo di Patrick Wimmer (Austria).22:03

  60. 56'

    Liam Scales (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  61. 55'

    Fallo di mano di Conor Coventry (Irlanda).22:02

  63. 53'

    Fallo di Max Wöber (Austria).22:00

  64. 53'

    Jack Moylan (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  65. 49'

    Xaver Schlager (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57

  66. 49'

    Fallo di Finn Azaz (Irlanda).21:57

  67. 49'

    Phillipp Mwene (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56

  69. 49'

    Fallo di Jack Moylan (Irlanda).21:56

  70. 47'

    Fallo di Sasa Kalajdzic (Austria).21:55

  71. 47'

    Finn Azaz (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:55

  72. 47'

    Fallo di Romano Schmid (Austria).21:54

  73. 47'

    James Abankwah (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:54

  75. Inizia il Secondo tempo Irlanda 2, Austria 0.21:53

  76. 45'

    Sostituzione, Austria. Michael Gregoritsch sostituisce Carney Chukwuemeka.21:52

  77. 45'

    Sostituzione, Austria. Konrad Laimer sostituisce Nicolas Seiwald.21:52

  78. 45'

    Sostituzione, Austria. Max Wöber sostituisce David Affengruber.21:52

  79. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Irlanda 2, Austria 0.21:36

  81. 45'+3'

    Fallo di David Affengruber (Austria).21:34

  82. 45'+3'

    Troy Parrott (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34

  83. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.21:32

  84. 45'

    Gol! Irlanda 2, Austria 0. Troy Parrott (Irlanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:31

  85. 43'

    Rigore concesso da Nicolas Seiwald (Austria) per un fallo in area.21:29

  87. 43'

    Rigore per Irlanda. Ryan Manning e'stato atterrato in area di rigore.21:29

  88. 42'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Phillipp Mwene (Austria).21:28

  89. 41'

    Fallo di Phillipp Mwene (Austria).21:27

  90. 41'

    Jack Moylan (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  91. 41'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Liam Scales (Irlanda).21:27

  93. 40'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Caoimhín Kelleher (Irlanda).21:26

  94. 40'

    Tiro parato. Patrick Wimmer (Austria) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Sasa Kalajdzic.21:26

  95. 39'

    Tentativo fallito. Troy Parrott (Irlanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ryan Manning con cross in seguito a un calcio da fermo.21:25

  96. 38'

    Fallo di Xaver Schlager (Austria).21:24

  97. 38'

    Finn Azaz (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24

  99. 37'

    Fallo di Patrick Wimmer (Austria).21:23

  100. 37'

    Ryan Manning (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  101. 36'

    Fallo di mano di Romano Schmid (Austria).21:22

  102. 36'

    Gara riprende.21:22

  103. 35'

    Gara momentaneamente sospesa, (Austria).21:21

  105. 35'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Liam Scales (Irlanda).21:21

  106. 35'

    Tiro respinto. Patrick Wimmer (Austria) un tiro di destro da fuori area.21:21

  107. 33'

    Fallo di Romano Schmid (Austria).21:19

  108. 33'

    Finn Azaz (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  109. 32'

    Tiro parato. Stefan Posch (Austria) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Romano Schmid con cross.21:18

  111. 31'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Liam Scales (Irlanda).21:17

  112. 31'

    Tiro parato. Patrick Wimmer (Austria) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:16

  113. 29'

    Tentativo fallito. Romano Schmid (Austria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Stefan Posch.21:15

  114. 27'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da David Affengruber (Austria).21:13

  115. 25'

    Tentativo fallito. Nicolas Seiwald (Austria) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Sasa Kalajdzic.21:11

  117. 25'

    Xaver Schlager (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:11

  118. 25'

    Fallo di Jack Moylan (Irlanda).21:11

  119. 23'

    Carney Chukwuemeka (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:09

  120. 23'

    Fallo di Conor Coventry (Irlanda).21:09

  121. 22'

    Gara riprende.21:08

  123. 20'

    Gara momentaneamente sospesa, (Austria).21:06

  124. 16'

    Fallo di Carney Chukwuemeka (Austria).21:02

  125. 16'

    James Abankwah (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  126. 15'

    Tentativo fallito. Romano Schmid (Austria) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Carney Chukwuemeka.21:00

  127. 12'

    Gol! Irlanda 1, Austria 0. Troy Parrott (Irlanda) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adam Idah con suggerimento di testa.20:58

  129. 10'

    Liam Scales (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56

  130. 10'

    Fallo di Sasa Kalajdzic (Austria).20:56

  131. 7'

    Tiro respinto. Ryan Manning (Irlanda) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Finn Azaz.20:53

  132. 5'

    James Abankwah (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:50

  133. 5'

    Fallo di Nicolas Seiwald (Austria).20:50

  135. 3'

    Fallo di Jack Moylan (Irlanda).20:49

  136. 3'

    Romano Schmid (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49

  137. 3'

    Tentativo fallito. Adam Idah (Irlanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ryan Manning con cross.20:49

  138. 3'

    Tiro respinto. Conor Coventry (Irlanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Troy Parrott.20:49

  139. 2'

    Tentativo fallito. Sasa Kalajdzic (Austria) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco alto. Assist di Romano Schmid in seguito a un contropiede.20:47

  141. Inizia il Primo tempo.20:46

  142. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:45

Formazioni Irlanda - Austria

Irlanda
Austria
TITOLARI IRLANDA
  • (1) CAOIMHÍN KELLEHER (P)
  • (4) DARA O'SHEA (D)
  • (3) LIAM SCALES (D)
  • (15) JOHN EGAN (D)
  • (18) RYAN MANNING (C)
  • (14) CONOR COVENTRY (C)
  • (11) FINN AZAZ (C)
  • (2) JAMES ABANKWAH (C)
  • (17) JACK MOYLAN (A)
  • (10) ADAM IDAH (A)
  • (7) TROY PARROTT (A)
PANCHINA IRLANDA
  • (8) JASON KNIGHT (C)
  • (19) OWEN ELDING (A)
  • (13) ROCCO VATA (A)
  • (22) KILLIAN PHILLIPS (C)
  • (5) JAKE O'BRIEN (D)
  • (9) THOMAS CANNON (A)
  • (16) GAVIN BAZUNU (P)
  • (12) LIAM KITCHING (D)
  • (20) CHIEDOZIE OGBENE (A)
  • (6) JAYSON MOLUMBY (C)
  • (21) JIMMY DUNNE (D)
  • (23) MAX O'LEARY (P)
ALLENATORE IRLANDA
  • Heimir Hallgrímsson
TITOLARI AUSTRIA
  • (12) FLORIAN WIEGELE (P)
  • (16) PHILLIPP MWENE (D)
  • (5) STEFAN POSCH (D)
  • (15) PHILIPP LIENHART (D)
  • (2) DAVID AFFENGRUBER (D)
  • (4) XAVER SCHLAGER (C)
  • (21) PATRICK WIMMER (C)
  • (18) ROMANO SCHMID (C)
  • (17) CARNEY CHUKWUEMEKA (C)
  • (6) NICOLAS SEIWALD (C)
  • (9) SASA KALAJDZIC (A)
PANCHINA AUSTRIA
  • (8) JUNIOR ADAMU (A)
  • (7) CHRISTOPH LANG (C)
  • (13) MATTEO BIGNETTI (P)
  • (19) MARCO GRÜLL (A)
  • (3) FELIX BACHER (D)
  • (22) ALEXANDER PRASS (D)
  • (11) MICHAEL GREGORITSCH (A)
  • (23) MARCO FRIEDL (D)
  • (14) MAX WÖBER (D)
  • (1) ALEXANDER SCHLAGER (P)
  • (20) KONRAD LAIMER (C)
ALLENATORE AUSTRIA
  • Ralf Rangnick
PREPARTITA

Irlanda - Austria è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Aviva Stadium di Dublin.
Arbitro di Irlanda - Austria sarà Allard Lindhout. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Dove vedere Irlanda-Austria di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Irlanda-Austria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 1 ottobre. Irlanda - Austria Live

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