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Israele-Kosovo: 0-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

1 Ottobre 2026 ore 20:45
Israele
0
Kosovo
0
Partita finita
Arbitro: Radu Marian Petrescu
    0'
    45'
    90'
    90'
    93'

    Incontro terminato, Israele 0, Kosovo 0.

    1. 90'+4'

      Secondo tempo terminato, Israele 0, Kosovo 0.22:38

    3. 90'+2'

      Tiro respinto. Veldin Hodza (Kosovo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lumbardh Dellova.22:37

    4. 90'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:35

    5. 90'

      Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Raz Shlomo (Israele).22:34

    6. 90'

      Tiro respinto. Veldin Hodza (Kosovo) un tiro di destro da centro area. Assist di Leon Avdullahu.22:34

    7. 89'

      Tiro respinto. Dion Gallapeni (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Veldin Hodza.22:34

    9. 89'

      Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Gabi Kanichowsky (Israele).22:33

    10. 89'

      Tiro respinto. Milot Rashica (Kosovo) un tiro di destro da fuori area.22:33

    11. 88'

      Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Nikita Stoinov (Israele).22:32

    12. 88'

      Tiro respinto. Edon Zhegrova (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mërgim Vojvoda.22:32

    13. 85'

      Tiro respinto. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Eli Dasa con cross.22:29

    15. 83'

      Tentativo fallito. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Ermal Krasniqi con cross.22:28

    16. 83'

      Fallo di mano di Eli Dasa (Israele).22:27

    17. 81'

      Fallo di Dion Gallapeni (Kosovo).22:25

    18. 81'

      Eli Dasa (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25

    19. 80'

      Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24

    21. 80'

      Fallo di Idan Nachmias (Israele).22:24

    22. 78'

      Tentativo fallito. Ilay Feingold (Israele) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gabi Kanichowsky con cross.22:23

    23. 78'

      Sostituzione, Israele. Gabi Kanichowsky sostituisce Dor Peretz.22:22

    24. 77'

      Sostituzione, Israele. Eli Dasa sostituisce Anan Khalaili per infortunio.22:22

    25. 77'

      Sostituzione, Kosovo. Edon Zhegrova sostituisce Valmir Matoshi.22:22

    27. 77'

      Gara riprende.22:22

    28. 77'

      Gara momentaneamente sospesa, Anan Khalaili (Israele) per infortunio.22:21

    29. 76'

      Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Idan Nachmias (Israele).22:20

    30. 76'

      Tiro respinto. Milot Rashica (Kosovo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ilir Krasniqi.22:20

    31. 74'

      Tentativo fallito. Valmir Matoshi (Kosovo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Milot Rashica.22:19

    33. 73'

      Sostituzione, Israele. Oscar Gloukh sostituisce Ethane Azoulay.22:18

    34. 72'

      Fallo di Ilir Krasniqi (Kosovo).22:17

    35. 72'

      Dor Turgeman (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

    36. 69'

      Sostituzione, Israele. Ilay Feingold sostituisce Liel Abada.22:14

    37. 69'

      Sostituzione, Israele. Dor Turgeman sostituisce Tai Baribo.22:14

    39. 69'

      Sostituzione, Kosovo. Milot Rashica sostituisce Albion Rrahmani.22:13

    40. 66'

      Fallo di Valmir Matoshi (Kosovo).22:11

    41. 66'

      Eliel Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11

    42. 65'

      Tentativo fallito. Ermal Krasniqi (Kosovo) un colpo di testa dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Dion Gallapeni.22:09

    43. 64'

      Tiro respinto. Ethane Azoulay (Israele) un tiro di destro da fuori area. Assist di Eliel Peretz.22:08

    45. 59'

      Sostituzione, Kosovo. Veldin Hodza sostituisce Muharrem Jashari.22:04

    46. 59'

      Sostituzione, Kosovo. Leon Avdullahu sostituisce Dion Kacuri.22:04

    47. 59'

      Sostituzione, Kosovo. Dion Gallapeni sostituisce Milot Avdyli.22:04

    48. 59'

      Fallo di Ermal Krasniqi (Kosovo).22:03

    49. 59'

      Tai Baribo (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

    51. 57'

      Tiro respinto. Dion Kacuri (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ermal Krasniqi.22:02

    52. 56'

      Tiro parato. Dor Peretz (Israele) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anan Khalaili con cross.22:01

    53. 53'

      Tiro parato. Muharrem Jashari (Kosovo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:57

    54. 53'

      Tiro respinto. Dion Kacuri (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area.21:57

    55. 51'

      Tentativo fallito. Nikita Stoinov (Israele) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Manor Solomon con cross da calcio d'angolo.21:56

    57. 51'

      Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Ilir Krasniqi (Kosovo).21:55

    58. 48'

      Fuorigioco. Anan Khalaili(Israele) prova il lancio lungo, ma Dor Peretz e' colto in fuorigioco.21:53

    59. Inizia il Secondo tempo Israele 0, Kosovo 0.21:50

    60. 45'+2'

      Primo tempo terminato, Israele 0, Kosovo 0.21:33

    61. 45'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:32

    63. 44'

      Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

    64. 44'

      Fallo di Ethane Azoulay (Israele).21:31

    65. 42'

      Fuorigioco. Eliel Peretz(Israele) prova il lancio lungo, ma Anan Khalaili e' colto in fuorigioco.21:29

    66. 41'

      Tiro parato. Dion Kacuri (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mërgim Vojvoda.21:28

    67. 41'

      Tentativo fallito. Milot Avdyli (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:27

    69. 40'

      Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Nikita Stoinov (Israele).21:27

    70. 40'

      Tentativo fallito. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mërgim Vojvoda.21:27

    71. 38'

      Tentativo fallito. Manor Solomon (Israele) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Dor Peretz.21:24

    72. 36'

      Tiro parato. Lumbardh Dellova (Kosovo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Dion Kacuri.21:22

    73. 31'

      Tiro parato. Tai Baribo (Israele) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anan Khalaili con passaggio filtrante.21:18

    75. 30'

      Tiro parato. Liel Abada (Israele) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eliel Peretz con passaggio filtrante.21:17

    76. 29'

      Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

    77. 29'

      Fallo di Tai Baribo (Israele).21:16

    78. 28'

      Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Albion Rrahmani (Kosovo).21:15

    79. 28'

      Tiro respinto. Ethane Azoulay (Israele) un tiro di destro da fuori area. Assist di Eliel Peretz.21:15

    81. 27'

      Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Milot Avdyli (Kosovo).21:14

    82. 24'

      Muharrem Jashari (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

    83. 24'

      Fallo di Eliel Peretz (Israele).21:10

    84. 21'

      Tiro respinto. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dion Kacuri.21:08

    85. 21'

      Tiro respinto. Valmir Matoshi (Kosovo) un tiro di destro da centro area. Assist di Fisnik Asllani.21:08

    87. 20'

      Milot Avdyli (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

    88. 20'

      Fallo di Anan Khalaili (Israele).21:06

    89. 19'

      Fallo di Muharrem Jashari (Kosovo).21:06

    90. 19'

      Eliel Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

    91. 19'

      Muharrem Jashari (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

    93. 19'

      Fallo di Eliel Peretz (Israele).21:05

    94. 16'

      Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Mërgim Vojvoda (Kosovo).21:03

    95. 16'

      Tiro respinto. Ethane Azoulay (Israele) un tiro di destro da fuori area. Assist di Anan Khalaili.21:03

    96. 12'

      Fallo di Fisnik Asllani (Kosovo).20:59

    97. 12'

      Raz Shlomo (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59

    99. 10'

      Valmir Matoshi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56

    100. 10'

      Fallo di Raz Shlomo (Israele).20:56

    101. Fallo di Muharrem Jashari (Kosovo).20:48

    102. Idan Nachmias (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48

    103. Inizia il Primo tempo.20:47

    105. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37

    Formazioni Israele - Kosovo

    Israele
    Kosovo
    TITOLARI ISRAELE
    • (23) ASSAF TZUR (P)
    • (13) NIKITA STOINOV (D)
    • (4) RAZ SHLOMO (D)
    • (5) IDAN NACHMIAS (D)
    • (20) LIEL ABADA (C)
    • (17) ANAN KHALAILI (C)
    • (21) ETHANE AZOULAY (C)
    • (15) ELIEL PERETZ (C)
    • (10) MANOR SOLOMON (A)
    • (9) TAI BARIBO (A)
    • (8) DOR PERETZ (A)
    PANCHINA ISRAELE
    • (7) YARDEN SHUA (A)
    • (1) DANIEL PERETZ (P)
    • (16) GABI KANICHOWSKY (C)
    • (2) ELI DASA (D)
    • (18) OMRI GLAZER (P)
    • (6) OMRI GANDELMAN (C)
    • (19) DOR TURGEMAN (A)
    • (14) GUY MIZRAHI (D)
    • (11) OSCAR GLOUKH (C)
    • (12) YARIN LEVI (C)
    • (3) ILAY FEINGOLD (D)
    • (22) SAYED ABU FARHI (A)
    ALLENATORE ISRAELE
    • Ran Ben Shimon
    TITOLARI KOSOVO
    • (16) AMIR SAIPI (P)
    • (5) LUMBARDH DELLOVA (D)
    • (15) MËRGIM VOJVODA (D)
    • (4) ILIR KRASNIQI (D)
    • (8) VALMIR MATOSHI (C)
    • (17) ERMAL KRASNIQI (C)
    • (3) MILOT AVDYLI (C)
    • (19) DION KACURI (C)
    • (22) MUHARREM JASHARI (A)
    • (11) FISNIK ASLLANI (A)
    • (9) ALBION RRAHMANI (A)
    PANCHINA KOSOVO
    • (20) VELDIN HODZA (C)
    • (6) ERBLIN OSMANI (C)
    • (13) DION GALLAPENI (D)
    • (23) LEON AVDULLAHU (C)
    • (21) LINDON EMËRLLAHU (C)
    • (2) RON RAÇI (D)
    • (10) EDON ZHEGROVA (A)
    • (14) MERITON KORENICA (A)
    • (1) ARIJANET MURIC (P)
    • (12) VISAR BEKAJ (P)
    • (7) MILOT RASHICA (C)
    ALLENATORE KOSOVO
    • Franco Foda
    PREPARTITA

    Israele - Kosovo è valevole per la competizione UEFA Nations League.
    La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Nagyerdei Stadium di Debrecen.
    Arbitro di Israele - Kosovo sarà Radu Marian Petrescu. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.

    Dove vedere Israele-Kosovo di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
    Israele-Kosovo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 1 ottobre. Israele - Kosovo Live

    Vivai Bellomo

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