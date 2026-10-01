Incontro terminato, Israele 0, Kosovo 0.
Green in azienda
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
Incontro terminato, Israele 0, Kosovo 0.
Secondo tempo terminato, Israele 0, Kosovo 0.22:38
Tiro respinto. Veldin Hodza (Kosovo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lumbardh Dellova.22:37
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:35
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Raz Shlomo (Israele).22:34
Tiro respinto. Veldin Hodza (Kosovo) un tiro di destro da centro area. Assist di Leon Avdullahu.22:34
Tiro respinto. Dion Gallapeni (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Veldin Hodza.22:34
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Gabi Kanichowsky (Israele).22:33
Tiro respinto. Milot Rashica (Kosovo) un tiro di destro da fuori area.22:33
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Nikita Stoinov (Israele).22:32
Tiro respinto. Edon Zhegrova (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mërgim Vojvoda.22:32
Tiro respinto. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Eli Dasa con cross.22:29
Tentativo fallito. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Ermal Krasniqi con cross.22:28
Fallo di mano di Eli Dasa (Israele).22:27
Fallo di Dion Gallapeni (Kosovo).22:25
Eli Dasa (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24
Fallo di Idan Nachmias (Israele).22:24
Tentativo fallito. Ilay Feingold (Israele) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gabi Kanichowsky con cross.22:23
Sostituzione, Israele. Gabi Kanichowsky sostituisce Dor Peretz.22:22
Sostituzione, Israele. Eli Dasa sostituisce Anan Khalaili per infortunio.22:22
Sostituzione, Kosovo. Edon Zhegrova sostituisce Valmir Matoshi.22:22
Gara riprende.22:22
Gara momentaneamente sospesa, Anan Khalaili (Israele) per infortunio.22:21
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Idan Nachmias (Israele).22:20
Tiro respinto. Milot Rashica (Kosovo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ilir Krasniqi.22:20
Tentativo fallito. Valmir Matoshi (Kosovo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Milot Rashica.22:19
Sostituzione, Israele. Oscar Gloukh sostituisce Ethane Azoulay.22:18
Fallo di Ilir Krasniqi (Kosovo).22:17
Dor Turgeman (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Sostituzione, Israele. Ilay Feingold sostituisce Liel Abada.22:14
Sostituzione, Israele. Dor Turgeman sostituisce Tai Baribo.22:14
Sostituzione, Kosovo. Milot Rashica sostituisce Albion Rrahmani.22:13
Fallo di Valmir Matoshi (Kosovo).22:11
Eliel Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Tentativo fallito. Ermal Krasniqi (Kosovo) un colpo di testa dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Dion Gallapeni.22:09
Tiro respinto. Ethane Azoulay (Israele) un tiro di destro da fuori area. Assist di Eliel Peretz.22:08
Sostituzione, Kosovo. Veldin Hodza sostituisce Muharrem Jashari.22:04
Sostituzione, Kosovo. Leon Avdullahu sostituisce Dion Kacuri.22:04
Sostituzione, Kosovo. Dion Gallapeni sostituisce Milot Avdyli.22:04
Fallo di Ermal Krasniqi (Kosovo).22:03
Tai Baribo (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Tiro respinto. Dion Kacuri (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ermal Krasniqi.22:02
Tiro parato. Dor Peretz (Israele) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anan Khalaili con cross.22:01
Tiro parato. Muharrem Jashari (Kosovo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:57
Tiro respinto. Dion Kacuri (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area.21:57
Tentativo fallito. Nikita Stoinov (Israele) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Manor Solomon con cross da calcio d'angolo.21:56
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Ilir Krasniqi (Kosovo).21:55
Fuorigioco. Anan Khalaili(Israele) prova il lancio lungo, ma Dor Peretz e' colto in fuorigioco.21:53
Inizia il Secondo tempo Israele 0, Kosovo 0.21:50
Primo tempo terminato, Israele 0, Kosovo 0.21:33
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:32
Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Ethane Azoulay (Israele).21:31
Fuorigioco. Eliel Peretz(Israele) prova il lancio lungo, ma Anan Khalaili e' colto in fuorigioco.21:29
Tiro parato. Dion Kacuri (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mërgim Vojvoda.21:28
Tentativo fallito. Milot Avdyli (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:27
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Nikita Stoinov (Israele).21:27
Tentativo fallito. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mërgim Vojvoda.21:27
Tentativo fallito. Manor Solomon (Israele) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Dor Peretz.21:24
Tiro parato. Lumbardh Dellova (Kosovo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Dion Kacuri.21:22
Tiro parato. Tai Baribo (Israele) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anan Khalaili con passaggio filtrante.21:18
Tiro parato. Liel Abada (Israele) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eliel Peretz con passaggio filtrante.21:17
Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Tai Baribo (Israele).21:16
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Albion Rrahmani (Kosovo).21:15
Tiro respinto. Ethane Azoulay (Israele) un tiro di destro da fuori area. Assist di Eliel Peretz.21:15
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Milot Avdyli (Kosovo).21:14
Muharrem Jashari (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Eliel Peretz (Israele).21:10
Tiro respinto. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dion Kacuri.21:08
Tiro respinto. Valmir Matoshi (Kosovo) un tiro di destro da centro area. Assist di Fisnik Asllani.21:08
Milot Avdyli (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Anan Khalaili (Israele).21:06
Fallo di Muharrem Jashari (Kosovo).21:06
Eliel Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Muharrem Jashari (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Eliel Peretz (Israele).21:05
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Mërgim Vojvoda (Kosovo).21:03
Tiro respinto. Ethane Azoulay (Israele) un tiro di destro da fuori area. Assist di Anan Khalaili.21:03
Fallo di Fisnik Asllani (Kosovo).20:59
Raz Shlomo (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Valmir Matoshi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56
Fallo di Raz Shlomo (Israele).20:56
Fallo di Muharrem Jashari (Kosovo).20:48
Idan Nachmias (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37
Israele - Kosovo è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Nagyerdei Stadium di Debrecen.
Arbitro di Israele - Kosovo sarà Radu Marian Petrescu. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.
Dove vedere Israele-Kosovo di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Israele-Kosovo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 1 ottobre.
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