Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37

PREPARTITA

Israele - Kosovo è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Nagyerdei Stadium di Debrecen.

Arbitro di Israele - Kosovo sarà Radu Marian Petrescu. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.

Dove vedere Israele-Kosovo di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Israele-Kosovo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 1 ottobre.