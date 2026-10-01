Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

PREPARTITA

Malta - Gibilterra è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Ta' Qali National Stadium di Attard.

Arbitro di Malta - Gibilterra sarà Antoni Bandic. Al VAR invece ci sarà Luka Bilbija.

Dove vedere Malta-Gibilterra di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Malta-Gibilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 1 ottobre.