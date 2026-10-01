Incontro terminato, Malta 1, Gibilterra 1.
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Incontro terminato, Malta 1, Gibilterra 1.
Secondo tempo terminato, Malta 1, Gibilterra 1.22:36
Fuorigioco. Paul Mbong(Malta) prova il lancio lungo, ma Irvin Cardona e' colto in fuorigioco.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34
Tentativo fallito. Bernardo Lopes (Gibilterra) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dan Bent con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.22:34
Zach Muscat (Malta) e' ammonito per fallo.22:33
Fallo di Zach Muscat (Malta).22:33
Tjay De Barr (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:33
Zach Muscat (Malta) colpisce il palo destro con un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Paul Mbong da calcio d'angolo.22:31
Tentativo fallito. Paul Mbong (Malta) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Brandon Paiber con cross da calcio d'angolo.22:31
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Graeme Torrilla (Gibilterra).22:31
Tentativo fallito. Matthew Guillaumier (Malta) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:31
Sostituzione, Malta. Zach Muscat sostituisce Kurt Shaw.22:30
Sostituzione, Malta. Andrea Zammit sostituisce Juan Corbalan.22:30
Keyon Ewurum (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29
Fallo di Ethan Jolley (Gibilterra).22:29
Sostituzione, Gibilterra. Han Stevens sostituisce Nicholas Pozo.22:28
Fuorigioco. Keyon Ewurum(Malta) prova il lancio lungo, ma Irvin Cardona e' colto in fuorigioco.22:27
Fallo di Paul Mbong (Malta).22:25
Julian Valarino (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Sostituzione, Malta. Keyon Ewurum sostituisce Teddy Teuma.22:24
Irvin Cardona (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Tjay De Barr (Gibilterra).22:23
Gara riprende.22:21
Gara momentaneamente sospesa, Jaylan Hankins (Gibilterra) per infortunio.22:20
Fallo di Teddy Teuma (Malta).22:20
Ethan Jolley (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Tiro respinto. Irvin Cardona (Malta) un tiro di destro da fuori area.22:19
Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Gioco pericoloso di Julian Valarino (Gibilterra).22:19
Tiro respinto. James Scanlon (Gibilterra) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Graeme Torrilla.22:18
Fallo di Ryan Camenzuli (Malta).22:18
Carlos Richards (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Sostituzione, Malta. Brandon Paiber sostituisce Alexander Satariano.22:15
Sostituzione, Malta. Paul Mbong sostituisce Joseph Mbong.22:15
Joseph Mbong (Malta) e' ammonito per fallo.22:14
Fallo di Joseph Mbong (Malta).22:14
Tjay De Barr (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fuorigioco. Ilyas Chouaref(Malta) prova il lancio lungo, ma Alexander Satariano e' colto in fuorigioco.22:12
Tentativo fallito. Irvin Cardona (Malta) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:11
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Ethan Jolley (Gibilterra).22:11
Fallo di mano di Matthew Guillaumier (Malta).22:10
Tentativo fallito. James Scanlon (Gibilterra) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Julian Valarino.22:09
Tentativo fallito. Ryan Camenzuli (Malta) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Matthew Guillaumier.22:08
Ilyas Chouaref (Malta) e' ammonito per fallo.22:05
Fallo di Ilyas Chouaref (Malta).22:05
Carlos Richards (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Gol! Malta 1, Gibilterra 1. James Scanlon (Gibilterra) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra.22:03
Fallo di Matthew Guillaumier (Malta).22:02
Graeme Torrilla (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Fallo di Ilyas Chouaref (Malta).22:01
Dan Bent (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01
Tentativo fallito. Kurt Shaw (Malta) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Alexander Satariano da calcio d'angolo.22:00
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Dan Bent (Gibilterra).22:00
Tiro respinto. Teddy Teuma (Malta) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Irvin Cardona con suggerimento di testa.22:00
Fallo di Joseph Mbong (Malta).21:59
Julian Valarino (Gibilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:59
Gol! Malta 1, Gibilterra 0. Joseph Mbong (Malta) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ilyas Chouaref con cross da calcio d'angolo.21:55
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Graeme Torrilla (Gibilterra).21:54
Teddy Teuma (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:52
Fallo di Dan Bent (Gibilterra).21:52
Fallo di Teddy Teuma (Malta).21:51
Graeme Torrilla (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51
Tentativo fallito. Julian Valarino (Gibilterra) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:49
Inizia il Secondo tempo Malta 0, Gibilterra 0.21:47
Primo tempo terminato, Malta 0, Gibilterra 0.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:31
Tiro respinto. Joseph Mbong (Malta) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Irvin Cardona.21:30
Fallo di Ryan Camenzuli (Malta).21:27
Carlos Richards (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fuorigioco. James Scanlon(Gibilterra) prova il lancio lungo, ma Kian Ronan e' colto in fuorigioco.21:26
Fallo di Teddy Teuma (Malta).21:24
Julian Valarino (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Jaylan Hankins (Gibilterra).21:24
Tiro parato. Ryan Camenzuli (Malta) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joseph Mbong.21:24
Tentativo fallito. Kian Ronan (Gibilterra) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di James Scanlon con suggerimento di testa.21:22
Henry Bonello (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Kian Ronan (Gibilterra).21:20
Calcio d'angolo,Gibilterra. Calcio d'angolo causato da Henry Bonello (Malta).21:19
Tiro parato. Graeme Torrilla (Gibilterra) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.21:19
Fallo di Kurt Shaw (Malta).21:18
Tjay De Barr (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Kurt Shaw (Malta).21:17
Jaylan Hankins (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Ethan Jolley (Gibilterra).21:16
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Ethan Jolley (Gibilterra).21:15
Tiro respinto. Ilyas Chouaref (Malta) un tiro di destro da centro area. Assist di Teddy Teuma.21:15
Fuorigioco. Teddy Teuma(Malta) prova il lancio lungo, ma Irvin Cardona e' colto in fuorigioco.21:14
Tiro parato. Joseph Mbong (Malta) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Juan Corbalan.21:13
Tiro parato. Ryan Camenzuli (Malta) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ilyas Chouaref.21:11
Tentativo fallito. Teddy Teuma (Malta) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.21:09
Graeme Torrilla (Gibilterra) e' ammonito per fallo.21:08
Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08
Fallo di Graeme Torrilla (Gibilterra).21:08
Fuorigioco. Henry Bonello(Malta) prova il lancio lungo, ma Irvin Cardona e' colto in fuorigioco.21:05
Tiro respinto. Carlos Richards (Gibilterra) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Graeme Torrilla.21:04
Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:01
Fallo di Ethan Jolley (Gibilterra).21:01
Tiro respinto. Teddy Teuma (Malta) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Irvin Cardona.21:00
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Julian Valarino (Gibilterra).20:58
Enrico Pepe (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Fallo di Kian Ronan (Gibilterra).20:57
Fallo di Ryan Camenzuli (Malta).20:57
Carlos Richards (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Tentativo fallito. Irvin Cardona (Malta) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Ilyas Chouaref.20:55
Tiro respinto. Tjay De Barr (Gibilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nicholas Pozo.20:48
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47
Malta - Gibilterra è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Ta' Qali National Stadium di Attard.
Arbitro di Malta - Gibilterra sarà Antoni Bandic. Al VAR invece ci sarà Luka Bilbija.
Dove vedere Malta-Gibilterra di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Malta-Gibilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 1 ottobre.
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