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Malta-Gibilterra: 1-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

1 Ottobre 2026 ore 20:45
Malta
1
Gibilterra
1
Partita finita
Arbitro: Antoni Bandic
  1. 53' 1-0 Joseph Mbong
  2. 61' 1-1 James Scanlon
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Malta 1, Gibilterra 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Malta 1, Gibilterra 1.22:36

  3. 90'+2'

    Fuorigioco. Paul Mbong(Malta) prova il lancio lungo, ma Irvin Cardona e' colto in fuorigioco.22:34

  4. 90'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34

  5. 90'+2'

    Tentativo fallito. Bernardo Lopes (Gibilterra) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dan Bent con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.22:34

  6. 90'+1'

    Zach Muscat (Malta) e' ammonito per fallo.22:33

  7. 90'+1'

    Fallo di Zach Muscat (Malta).22:33

  9. 90'+1'

    Tjay De Barr (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:33

  10. 89'

    Zach Muscat (Malta) colpisce il palo destro con un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Paul Mbong da calcio d'angolo.22:31

  11. 89'

    Tentativo fallito. Paul Mbong (Malta) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Brandon Paiber con cross da calcio d'angolo.22:31

  12. 89'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Graeme Torrilla (Gibilterra).22:31

  13. 89'

    Tentativo fallito. Matthew Guillaumier (Malta) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:31

  15. 88'

    Sostituzione, Malta. Zach Muscat sostituisce Kurt Shaw.22:30

  16. 88'

    Sostituzione, Malta. Andrea Zammit sostituisce Juan Corbalan.22:30

  17. 87'

    Keyon Ewurum (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29

  18. 87'

    Fallo di Ethan Jolley (Gibilterra).22:29

  19. 86'

    Sostituzione, Gibilterra. Han Stevens sostituisce Nicholas Pozo.22:28

  21. 85'

    Fuorigioco. Keyon Ewurum(Malta) prova il lancio lungo, ma Irvin Cardona e' colto in fuorigioco.22:27

  22. 83'

    Fallo di Paul Mbong (Malta).22:25

  23. 83'

    Julian Valarino (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  24. 82'

    Sostituzione, Malta. Keyon Ewurum sostituisce Teddy Teuma.22:24

  25. 81'

    Irvin Cardona (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  27. 81'

    Fallo di Tjay De Barr (Gibilterra).22:23

  28. 79'

    Gara riprende.22:21

  29. 79'

    Gara momentaneamente sospesa, Jaylan Hankins (Gibilterra) per infortunio.22:20

  30. 78'

    Fallo di Teddy Teuma (Malta).22:20

  31. 78'

    Ethan Jolley (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  33. 77'

    Tiro respinto. Irvin Cardona (Malta) un tiro di destro da fuori area.22:19

  34. 77'

    Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  35. 77'

    Gioco pericoloso di Julian Valarino (Gibilterra).22:19

  36. 77'

    Tiro respinto. James Scanlon (Gibilterra) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Graeme Torrilla.22:18

  37. 76'

    Fallo di Ryan Camenzuli (Malta).22:18

  39. 76'

    Carlos Richards (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  40. 73'

    Sostituzione, Malta. Brandon Paiber sostituisce Alexander Satariano.22:15

  41. 73'

    Sostituzione, Malta. Paul Mbong sostituisce Joseph Mbong.22:15

  42. 72'

    Joseph Mbong (Malta) e' ammonito per fallo.22:14

  43. 72'

    Fallo di Joseph Mbong (Malta).22:14

  45. 72'

    Tjay De Barr (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  46. 70'

    Fuorigioco. Ilyas Chouaref(Malta) prova il lancio lungo, ma Alexander Satariano e' colto in fuorigioco.22:12

  47. 69'

    Tentativo fallito. Irvin Cardona (Malta) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:11

  48. 69'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Ethan Jolley (Gibilterra).22:11

  49. 68'

    Fallo di mano di Matthew Guillaumier (Malta).22:10

  51. 67'

    Tentativo fallito. James Scanlon (Gibilterra) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Julian Valarino.22:09

  52. 66'

    Tentativo fallito. Ryan Camenzuli (Malta) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Matthew Guillaumier.22:08

  53. 63'

    Ilyas Chouaref (Malta) e' ammonito per fallo.22:05

  54. 63'

    Fallo di Ilyas Chouaref (Malta).22:05

  55. 63'

    Carlos Richards (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  57. 61'

    Gol! Malta 1, Gibilterra 1. James Scanlon (Gibilterra) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra.22:03

  58. 60'

    Fallo di Matthew Guillaumier (Malta).22:02

  59. 60'

    Graeme Torrilla (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02

  60. 60'

    Fallo di Ilyas Chouaref (Malta).22:01

  61. 60'

    Dan Bent (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01

  63. 58'

    Tentativo fallito. Kurt Shaw (Malta) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Alexander Satariano da calcio d'angolo.22:00

  64. 58'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Dan Bent (Gibilterra).22:00

  65. 58'

    Tiro respinto. Teddy Teuma (Malta) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Irvin Cardona con suggerimento di testa.22:00

  66. 57'

    Fallo di Joseph Mbong (Malta).21:59

  67. 57'

    Julian Valarino (Gibilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:59

  69. 53'

    Gol! Malta 1, Gibilterra 0. Joseph Mbong (Malta) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ilyas Chouaref con cross da calcio d'angolo.21:55

  70. 52'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Graeme Torrilla (Gibilterra).21:54

  71. 50'

    Teddy Teuma (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:52

  72. 50'

    Fallo di Dan Bent (Gibilterra).21:52

  73. 49'

    Fallo di Teddy Teuma (Malta).21:51

  75. 49'

    Graeme Torrilla (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51

  76. 47'

    Tentativo fallito. Julian Valarino (Gibilterra) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:49

  77. Inizia il Secondo tempo Malta 0, Gibilterra 0.21:47

  78. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Malta 0, Gibilterra 0.21:31

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:31

  81. 44'

    Tiro respinto. Joseph Mbong (Malta) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Irvin Cardona.21:30

  82. 41'

    Fallo di Ryan Camenzuli (Malta).21:27

  83. 41'

    Carlos Richards (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  84. 40'

    Fuorigioco. James Scanlon(Gibilterra) prova il lancio lungo, ma Kian Ronan e' colto in fuorigioco.21:26

  85. 39'

    Fallo di Teddy Teuma (Malta).21:24

  87. 39'

    Julian Valarino (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  88. 38'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Jaylan Hankins (Gibilterra).21:24

  89. 38'

    Tiro parato. Ryan Camenzuli (Malta) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joseph Mbong.21:24

  90. 36'

    Tentativo fallito. Kian Ronan (Gibilterra) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di James Scanlon con suggerimento di testa.21:22

  91. 34'

    Henry Bonello (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  93. 34'

    Fallo di Kian Ronan (Gibilterra).21:20

  94. 33'

    Calcio d'angolo,Gibilterra. Calcio d'angolo causato da Henry Bonello (Malta).21:19

  95. 33'

    Tiro parato. Graeme Torrilla (Gibilterra) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.21:19

  96. 32'

    Fallo di Kurt Shaw (Malta).21:18

  97. 32'

    Tjay De Barr (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  99. 31'

    Fallo di Kurt Shaw (Malta).21:17

  100. 31'

    Jaylan Hankins (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  101. 30'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Ethan Jolley (Gibilterra).21:16

  102. 29'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Ethan Jolley (Gibilterra).21:15

  103. 29'

    Tiro respinto. Ilyas Chouaref (Malta) un tiro di destro da centro area. Assist di Teddy Teuma.21:15

  105. 29'

    Fuorigioco. Teddy Teuma(Malta) prova il lancio lungo, ma Irvin Cardona e' colto in fuorigioco.21:14

  106. 27'

    Tiro parato. Joseph Mbong (Malta) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Juan Corbalan.21:13

  107. 25'

    Tiro parato. Ryan Camenzuli (Malta) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ilyas Chouaref.21:11

  108. 23'

    Tentativo fallito. Teddy Teuma (Malta) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.21:09

  109. 22'

    Graeme Torrilla (Gibilterra) e' ammonito per fallo.21:08

  111. 22'

    Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08

  112. 22'

    Fallo di Graeme Torrilla (Gibilterra).21:08

  113. 19'

    Fuorigioco. Henry Bonello(Malta) prova il lancio lungo, ma Irvin Cardona e' colto in fuorigioco.21:05

  114. 18'

    Tiro respinto. Carlos Richards (Gibilterra) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Graeme Torrilla.21:04

  115. 15'

    Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:01

  117. 15'

    Fallo di Ethan Jolley (Gibilterra).21:01

  118. 14'

    Tiro respinto. Teddy Teuma (Malta) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Irvin Cardona.21:00

  119. 13'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Julian Valarino (Gibilterra).20:58

  120. 11'

    Enrico Pepe (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  121. 11'

    Fallo di Kian Ronan (Gibilterra).20:57

  123. 11'

    Fallo di Ryan Camenzuli (Malta).20:57

  124. 11'

    Carlos Richards (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  125. 9'

    Tentativo fallito. Irvin Cardona (Malta) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Ilyas Chouaref.20:55

  126. 2'

    Tiro respinto. Tjay De Barr (Gibilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nicholas Pozo.20:48

  127. Inizia il Primo tempo.20:46

  129. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

Formazioni Malta - Gibilterra

Malta
Gibilterra
TITOLARI MALTA
  • (1) HENRY BONELLO (P)
  • (3) RYAN CAMENZULI (D)
  • (5) KURT SHAW (D)
  • (21) JUAN CORBALAN (D)
  • (13) ENRICO PEPE (D)
  • (20) ILYAS CHOUAREF (C)
  • (23) ALEXANDER SATARIANO (C)
  • (6) MATTHEW GUILLAUMIER (C)
  • (7) JOSEPH MBONG (C)
  • (10) TEDDY TEUMA (C)
  • (11) IRVIN CARDONA (A)
PANCHINA MALTA
  • (9) JAKE GRECH (A)
  • (2) JEAN BORG (D)
  • (18) BRANDON PAIBER (C)
  • (15) MYLES BEERMAN (D)
  • (17) CARLO LONARDELLI (D)
  • (22) ZACH MUSCAT (D)
  • (8) PAUL MBONG (A)
  • (16) RASHED AL-TUMI (P)
  • (4) GABRIEL MENTZ (D)
  • (14) ANDREA ZAMMIT (A)
  • (19) KEYON EWURUM (A)
  • (12) JAMES SISSONS (P)
ALLENATORE MALTA
  • Emilio De Leo
TITOLARI GIBILTERRA
  • (23) JAYLAN HANKINS (P)
  • (2) ETHAN JOLLEY (D)
  • (6) BERNARDO LOPES (D)
  • (3) JULIAN VALARINO (D)
  • (5) DAN BENT (D)
  • (22) GRAEME TORRILLA (C)
  • (11) JAMES SCANLON (C)
  • (8) KIAN RONAN (C)
  • (4) NICHOLAS POZO (C)
  • (7) CARLOS RICHARDS (C)
  • (10) TJAY DE BARR (A)
PANCHINA GIBILTERRA
  • (14) JAYVAN GARRO (D)
  • (1) BRADLEY BANDA (P)
  • (19) LEON MASON (A)
  • (13) VICTOR HUART (P)
  • (17) LIAM JESSOP (A)
  • (12) JESSE GÓMEZ (C)
  • (18) JAIDEN BARTOLO (A)
  • (16) HAN STEVENS (C)
  • (9) DYLAN BORGE (A)
  • (15) ETHAN LLAMBIAS (D)
  • (20) ETHAN BRITTO (D)
  • (21) ALAIN PONS (D)
ALLENATORE GIBILTERRA
  • Scott Wiseman
PREPARTITA

Malta - Gibilterra è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Ta' Qali National Stadium di Attard.
Arbitro di Malta - Gibilterra sarà Antoni Bandic. Al VAR invece ci sarà Luka Bilbija.

Dove vedere Malta-Gibilterra di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Malta-Gibilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 1 ottobre. Malta - Gibilterra Live

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