LIVE GERMANIA - ITALIA 1-0 UEFA NATIONS LEAGUE 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Italia e Germania, gara valida per la 4ª giornata della UEFA Nations League 2022/23.20:08

Dopo il pareggio contro l’Inghilterra, la squadra di Mancini cerca la vittoria in casa dei tedeschi per rimanere in testa al girone 3.20:40

La Germania, che ha pareggiato tutti e tre gli incontri nel torneo per 1-1, cerca il primo successo e il sorpasso in classifica ai danni degli Azzurri.20:08

Ecco le formazioni: GERMANIA (4-2-3-1): Neuer - Raum, Süle, Rudiger, Klostermann - Kimmich, Gundogan - Hofmann, Müller, Sané - Werner.20:47

ITALIA (4-3-3): Donnarumma - Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola - Frattesi, Cristante, Barella - Politano, Raspadori, Gnonto.20:31

Flick sceglie Werner come unica punta coadiuvato sulla trequarti da Hofmann, Muller e Sané con Kimmich e Gundogan in mediana. In difesa, Rudiger e Sule compongono la coppia di centrali con Raum e Klostermann a presidiare le fasce laterali.20:45

Mancini conferma il modulo 4-3-3 con Donnarumma in porta, Mancini al centro della difesa affiancato da Bastoni mentre Calabria e Spinazzola coprono le corsie laterali. In mediana, ci sono Cristante e Barella In attacco, Raspadori agisce da centravanti con Politano e Gnonto ai suoi lati.20:48

Le squadre hanno ultimato il riscaldamento.Tutto pronto al Borussia Park di Monchengladbach, dove sarà l'ungherese Istvan Kovacs a dirigere l’incontro.20:40

1' Inizia il primo tempo di GERMANIA-ITALIA. Primo pallone giocato dai padroni di casa.20:48

2' Kimmich prova il lancio lungo per lo scatto in profondità di Werner. Donnarumma intuisce ed esce dall'area di rigore anticipando l'attaccante del Chelsea.20:50

4' Giro palla della Germania. I tedeschi gestiscono il pallone nella propria metà campo.20:52

6' Gundogan prova a premiare l'inserimento di Hofmann in area di rigore. Il pallone finisce lentamente tra le braccia di Donnarumma.20:54

7' Ripartenza della Germania con Sané che, dopo aver vinto un rimpallo al limite dell'area, calcia sfiorando il palo alla destra di Donnarumma.20:55

8' Cross dalla trequarti destra di Politano per l'inserimento in scivolata al centro dell'area di Raspadori. Il tiro da distanza ravvicinata del giocatore del Sassuolo viene bloccato a terra da Neuer.20:58

10' GOL! GERMANIA-Italia 1-0! Rete di Kimmich. Cross basso dalla fascia sinistra di Raum per l’inserimento al centro dell’area di Kimmich: il centrocampista, lasciato colpevolmente solo al limite dell'area piccola dalla difesa azzurra, controlla palla e batte imparabilmente Donnarumma.21:04

13' Werner si incunea in area di rigore sulla sinistra e tenta il cross basso. La palla attraversa tutta l'area di rigore finendo preda degli Azzurri.21:01

14' Calcio d'angolo dalla destra di Raum per il colpo di testa sul secondo palo di Rudiger. Il colpo di testa del difensore del Chelsea termina a lato.21:02

16' I padroni di casa hanno il pallino del gioco. Gli Azzurri faticano a recuperare palla velocemente.21:05

18' Klostermann si spinge sul fondo ed effettua un cross dalla destra. Donnarumma, in traiettoria, agguanta facilmente la sfera di gioco.21:06

21' Punizione dalla fascia destra di Raspadori per il colpo di testa al limite dell'area di Cristante. Il pallone sorvola la traversa e finisce sul fondo.21:10

23' Sané prova lo spunto a centrocampo ma Cristante lo trattiene vistosamente commettendo fallo. Punizione per i padroni di casa.21:11

25' Gündogan tenta di aprire sulla destra per Klostermann. Il centrocampista del Manchester City sbaglia completamente la misura del passaggio spedendo il pallone sul fondo.21:19

28' Spinazzola, lanciato sulla sinistra, non permette a Klostermann di impossessarsi del pallone riuscendo a guadagnare un calcio d'angolo.21:16

30' Retropassaggio rischioso di Süle a Neuer. L'estremo difensore tedesco, abilissimo con la palla tra i piedi, dribbla Raspadori nel cuore dell'area di rigore e fa ripartire i suoi compagni di squadra.21:19