Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39

PREPARTITA

Belgio - Turchia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stade Maurice Dufrasne di Liege.

Arbitro di Belgio - Turchia sarà Rohit Saggi. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Dove vedere Belgio-Turchia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Belgio-Turchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 2 ottobre.