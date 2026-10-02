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Belgio-Turchia: 3-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

2 Ottobre 2026 ore 20:45
Belgio
3
Turchia
0
Partita finita
Arbitro: Rohit Saggi
  1. 10' 1-0 Kevin De Bruyne
  2. 59' 2-0 Kevin De Bruyne
  3. 76' 3-0 Romelu Lukaku
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Belgio 3, Turchia 0.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Belgio 3, Turchia 0.22:37

  3. 90'+2'

    Nathan Ngoy (Belgio) e' ammonito.22:36

  4. 90'+2'

    Arda Güler (Turchia) e' ammonito.22:36

  5. 90'+1'

    Tiro parato. Salih Özcan (Turchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:35

  6. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Senne Lammens (Belgio).22:34

  7. 90'+1'

    Tiro parato. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:34

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34

  10. 90'

    Fallo di Roméo Lavia (Belgio).22:34

  11. 90'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34

  12. 88'

    Roméo Lavia (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  13. 88'

    Fallo di Arda Güler (Turchia).22:32

  15. 86'

    Tentativo fallito. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Salih Özcan in seguito a un calcio da fermo.22:29

  16. 85'

    Sostituzione, Turchia. Demir Ege Tiknaz sostituisce Ismail Yüksek.22:29

  17. 85'

    Fallo di Roméo Lavia (Belgio).22:28

  18. 85'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

  19. 83'

    Tentativo fallito. Romelu Lukaku (Belgio) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Malick Fofana in seguito a un contropiede.22:27

  21. 82'

    Sostituzione, Belgio. Loïs Openda sostituisce Kevin De Bruyne.22:26

  22. 82'

    Sostituzione, Belgio. Malick Fofana sostituisce Charles De Ketelaere.22:26

  23. 82'

    Tentativo fallito. Merih Demiral (Turchia) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Ismail Yüksek.22:25

  24. 80'

    Kevin De Bruyne (Belgio) e' ammonito.22:23

  25. 79'

    Fallo di Kevin De Bruyne (Belgio).22:23

  27. 79'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23

  28. 78'

    Leandro Trossard (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  29. 78'

    Fallo di Ilhan Fakili (Turchia).22:21

  30. 77'

    Fallo di Kevin De Bruyne (Belgio).22:21

  31. 77'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21

  33. 76'

    Gol! Belgio 3, Turchia 0. Romelu Lukaku (Belgio) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Charles De Ketelaere in seguito a un calcio da fermo.22:19

  34. 75'

    Charles De Ketelaere (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:18

  35. 75'

    Fallo di Salih Özcan (Turchia).22:18

  36. 75'

    Tentativo fallito. Brandon Mechele (Belgio) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla destra. Assist di Kevin De Bruyne con cross da calcio d'angolo.22:18

  37. 75'

    Sostituzione, Belgio. Leandro Trossard sostituisce Mika Godts.22:18

  39. 74'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Merih Demiral (Turchia).22:17

  40. 74'

    Tiro respinto. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mika Godts.22:17

  41. 73'

    Sostituzione, Turchia. Salih Özcan sostituisce Bartug Elmaz.22:17

  42. 73'

    Tentativo fallito. Deniz Gül (Turchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Arda Güler.22:16

  43. 72'

    Tiro parato. Ismail Yüksek (Turchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ilhan Fakili.22:15

  45. 71'

    Merih Demiral (Turchia) e' ammonito per fallo.22:14

  46. 70'

    Mika Godts (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:14

  47. 70'

    Fallo di Merih Demiral (Turchia).22:14

  48. 69'

    Tiro parato. Ilhan Fakili (Turchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Arda Güler.22:13

  49. 69'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Nathan Ngoy (Belgio).22:12

  51. 69'

    Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ilhan Fakili.22:12

  52. 68'

    Tiro parato. Youri Tielemans (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Romelu Lukaku.22:11

  53. 67'

    Sostituzione, Turchia. Deniz Gül sostituisce Kerem Aktürkoglu.22:10

  54. 66'

    Sostituzione, Turchia. Ilhan Fakili sostituisce Oguz Aydin.22:10

  55. 66'

    Fallo di mano di Ferdi Kadioglu (Turchia).22:09

  57. 63'

    Mika Godts (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  58. 63'

    Fallo di Zeki Çelik (Turchia).22:07

  59. 61'

    Sostituzione, Belgio. Romelu Lukaku sostituisce Dodi Lukébakio.22:04

  60. 61'

    Sostituzione, Belgio. Roméo Lavia sostituisce Hans Vanaken.22:04

  61. 59'

    Gol! Belgio 2, Turchia 0. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Youri Tielemans.

    Guarda la scheda del giocatore Kevin De Bruyne22:03

  63. 58'

    Tiro respinto. Bartug Elmaz (Turchia) un tiro di destro da fuori area.22:01

  64. 57'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Dodi Lukébakio (Belgio).22:00

  65. 57'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Brandon Mechele (Belgio).22:00

  66. 56'

    Abdülkerim Bardakci (Turchia) e' ammonito per fallo.21:59

  67. 56'

    Hans Vanaken (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59

  69. 56'

    Fallo di Abdülkerim Bardakci (Turchia).21:59

  70. 55'

    Tiro parato. Yunus Akgün (Turchia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Arda Güler.21:58

  71. 54'

    Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kerem Aktürkoglu.21:57

  72. 53'

    Dodi Lukébakio (Belgio) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Kevin De Bruyne.21:57

  73. 53'

    Tentativo fallito. Ferdi Kadioglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Oguz Aydin.21:56

  75. 51'

    Brandon Mechele (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:54

  76. 51'

    Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).21:54

  77. 49'

    Tentativo fallito. Arda Güler (Turchia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Oguz Aydin.21:52

  78. 47'

    Fallo di Maxim De Cuyper (Belgio).21:50

  79. 47'

    Yunus Akgün (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50

  81. Inizia il Secondo tempo Belgio 1, Turchia 0.21:49

  82. 45'

    Sostituzione, Turchia. Yunus Akgün sostituisce Baris Alper Yilmaz.21:46

  83. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Belgio 1, Turchia 0.21:33

  84. 45'+1'

    Mika Godts (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31

  85. 45'+1'

    Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).21:31

  87. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

  88. 44'

    Fallo di Nathan Ngoy (Belgio).21:30

  89. 44'

    Baris Alper Yilmaz (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  90. 43'

    Tentativo fallito. Merih Demiral (Turchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Zeki Çelik da calcio d'angolo.21:29

  91. 43'

    Tentativo fallito. Zeki Çelik (Turchia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:29

  93. 43'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Maxim De Cuyper (Belgio).21:29

  94. 41'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Zeki Çelik (Turchia).21:27

  95. 41'

    Tentativo fallito. Maxim De Cuyper (Belgio) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:27

  96. 36'

    Tiro parato. Dodi Lukébakio (Belgio) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mika Godts.21:22

  97. 35'

    Tiro respinto. Mika Godts (Belgio) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Maxim De Cuyper.21:21

  99. 34'

    Tiro parato. Hans Vanaken (Belgio) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kevin De Bruyne.21:20

  100. 30'

    Fuorigioco. Arda Güler(Turchia) prova il lancio lungo, ma Merih Demiral e' colto in fuorigioco.21:16

  101. 30'

    Youri Tielemans (Belgio) e' ammonito per fallo.21:16

  102. 30'

    Fallo di Youri Tielemans (Belgio).21:15

  103. 30'

    Ismail Yüksek (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15

  105. 29'

    Tentativo fallito. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Zeki Çelik con cross.21:15

  106. 28'

    Tiro parato. Kevin De Bruyne (Belgio) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Mika Godts.21:14

  107. 28'

    Youri Tielemans (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14

  108. 28'

    Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).21:14

  109. 28'

    Kevin De Bruyne (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  111. 28'

    Fallo di Abdülkerim Bardakci (Turchia).21:14

  112. 27'

    Tiro parato. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Baris Alper Yilmaz.21:13

  113. 26'

    Dodi Lukébakio (Belgio) e' ammonito per fallo.21:12

  114. 26'

    Fallo di Dodi Lukébakio (Belgio).21:12

  115. 26'

    Ferdi Kadioglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  117. 26'

    Tentativo fallito. Abdülkerim Bardakci (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ismail Yüksek.21:11

  118. 22'

    Tiro parato. Charles De Ketelaere (Belgio) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mika Godts.21:08

  119. 22'

    Tiro respinto. Baris Alper Yilmaz (Turchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Arda Güler.21:08

  120. 19'

    Tentativo fallito. Abdülkerim Bardakci (Turchia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Arda Güler con cross in seguito a un calcio da fermo.21:05

  121. 19'

    Fallo di Nathan Ngoy (Belgio).21:05

  123. 19'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05

  124. 18'

    Tiro respinto. Oguz Aydin (Turchia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Baris Alper Yilmaz.21:04

  125. 17'

    Tiro parato. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Zeki Çelik.21:03

  126. 16'

    Tiro parato. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Ismail Yüksek.21:02

  127. 15'

    Youri Tielemans (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  129. 15'

    Fallo di Baris Alper Yilmaz (Turchia).21:01

  130. 14'

    Tiro parato. Dodi Lukébakio (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Youri Tielemans.21:00

  131. 14'

    Tiro parato. Maxim De Cuyper (Belgio) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hans Vanaken.20:59

  132. 12'

    Fallo di Hans Vanaken (Belgio).20:58

  133. 12'

    Baris Alper Yilmaz (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:58

  135. 10'

    Gol! Belgio 1, Turchia 0. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dodi Lukébakio.

    Guarda la scheda del giocatore Kevin De Bruyne20:56

  136. 8'

    Fallo di Timothy Castagne (Belgio).20:54

  137. 8'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:54

  138. 4'

    Tentativo fallito. Mika Godts (Belgio) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Youri Tielemans in seguito a un contropiede.20:50

  139. 3'

    Fallo di Dodi Lukébakio (Belgio).20:49

  141. 3'

    Ferdi Kadioglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49

  142. Inizia il Primo tempo.20:46

  143. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39

Formazioni Belgio - Turchia

Belgio
Turchia
TITOLARI BELGIO
  • (1) SENNE LAMMENS (P)
  • (4) BRANDON MECHELE (D)
  • (21) TIMOTHY CASTAGNE (D)
  • (15) NATHAN NGOY (D)
  • (5) MAXIM DE CUYPER (D)
  • (8) YOURI TIELEMANS (C)
  • (20) HANS VANAKEN (C)
  • (7) KEVIN DE BRUYNE (C)
  • (22) MIKA GODTS (A)
  • (14) DODI LUKÉBAKIO (A)
  • (17) CHARLES DE KETELAERE (A)
PANCHINA BELGIO
  • (23) NICOLAS RASKIN (C)
  • (18) JOAQUIN SEYS (D)
  • (19) MALICK FOFANA (A)
  • (13) MIKE PENDERS (P)
  • (2) ZENO DEBAST (D)
  • (6) ROMÉO LAVIA (C)
  • (3) ARTHUR THEATE (D)
  • (16) KONI DE WINTER (D)
  • (12) MAARTEN VANDEVOORDT (P)
  • (11) LOÏS OPENDA (A)
  • (10) LEANDRO TROSSARD (A)
  • (9) ROMELU LUKAKU (A)
ALLENATORE BELGIO
  • Mark van Bommel
TITOLARI TURCHIA
  • (1) UGURCAN ÇAKIR (P)
  • (2) ZEKI ÇELIK (D)
  • (14) ABDÜLKERIM BARDAKCI (D)
  • (20) FERDI KADIOGLU (D)
  • (3) MERIH DEMIRAL (D)
  • (18) OGUZ AYDIN (C)
  • (16) ISMAIL YÜKSEK (C)
  • (7) KEREM AKTÜRKOGLU (C)
  • (6) BARTUG ELMAZ (C)
  • (10) ARDA GÜLER (A)
  • (21) BARIS ALPER YILMAZ (A)
PANCHINA TURCHIA
  • (11) ILHAN FAKILI (A)
  • (9) DENIZ GÜL (A)
  • (8) DEMIR EGE TIKNAZ (C)
  • (13) EREN ELMALI (D)
  • (4) EMIRHAN TOPÇU (D)
  • (12) ALTAY BAYINDIR (P)
  • (22) MUSTAFA ESKIHELLAÇ (D)
  • (19) YUNUS AKGÜN (A)
  • (15) OZAN KABAK (D)
  • (23) MUHAMMED SENGEZER (P)
  • (5) SALIH ÖZCAN (C)
  • (17) IRFAN CAN KAHVECI (C)
ALLENATORE TURCHIA
  • Vincenzo Montella
PREPARTITA

Belgio - Turchia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stade Maurice Dufrasne di Liege.
Arbitro di Belgio - Turchia sarà Rohit Saggi. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Dove vedere Belgio-Turchia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Belgio-Turchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 2 ottobre. Belgio - Turchia Live

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