Incontro terminato, Belgio 3, Turchia 0.
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Incontro terminato, Belgio 3, Turchia 0.
Secondo tempo terminato, Belgio 3, Turchia 0.22:37
Nathan Ngoy (Belgio) e' ammonito.22:36
Arda Güler (Turchia) e' ammonito.22:36
Tiro parato. Salih Özcan (Turchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:35
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Senne Lammens (Belgio).22:34
Tiro parato. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34
Fallo di Roméo Lavia (Belgio).22:34
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34
Roméo Lavia (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Arda Güler (Turchia).22:32
Tentativo fallito. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Salih Özcan in seguito a un calcio da fermo.22:29
Sostituzione, Turchia. Demir Ege Tiknaz sostituisce Ismail Yüksek.22:29
Fallo di Roméo Lavia (Belgio).22:28
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Tentativo fallito. Romelu Lukaku (Belgio) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Malick Fofana in seguito a un contropiede.22:27
Sostituzione, Belgio. Loïs Openda sostituisce Kevin De Bruyne.22:26
Sostituzione, Belgio. Malick Fofana sostituisce Charles De Ketelaere.22:26
Tentativo fallito. Merih Demiral (Turchia) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Ismail Yüksek.22:25
Kevin De Bruyne (Belgio) e' ammonito.22:23
Fallo di Kevin De Bruyne (Belgio).22:23
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Leandro Trossard (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Ilhan Fakili (Turchia).22:21
Fallo di Kevin De Bruyne (Belgio).22:21
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21
Gol! Belgio 3, Turchia 0. Romelu Lukaku (Belgio) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Charles De Ketelaere in seguito a un calcio da fermo.22:19
Charles De Ketelaere (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:18
Fallo di Salih Özcan (Turchia).22:18
Tentativo fallito. Brandon Mechele (Belgio) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla destra. Assist di Kevin De Bruyne con cross da calcio d'angolo.22:18
Sostituzione, Belgio. Leandro Trossard sostituisce Mika Godts.22:18
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Merih Demiral (Turchia).22:17
Tiro respinto. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mika Godts.22:17
Sostituzione, Turchia. Salih Özcan sostituisce Bartug Elmaz.22:17
Tentativo fallito. Deniz Gül (Turchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Arda Güler.22:16
Tiro parato. Ismail Yüksek (Turchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ilhan Fakili.22:15
Merih Demiral (Turchia) e' ammonito per fallo.22:14
Mika Godts (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:14
Fallo di Merih Demiral (Turchia).22:14
Tiro parato. Ilhan Fakili (Turchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Arda Güler.22:13
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Nathan Ngoy (Belgio).22:12
Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ilhan Fakili.22:12
Tiro parato. Youri Tielemans (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Romelu Lukaku.22:11
Sostituzione, Turchia. Deniz Gül sostituisce Kerem Aktürkoglu.22:10
Sostituzione, Turchia. Ilhan Fakili sostituisce Oguz Aydin.22:10
Fallo di mano di Ferdi Kadioglu (Turchia).22:09
Mika Godts (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Zeki Çelik (Turchia).22:07
Sostituzione, Belgio. Romelu Lukaku sostituisce Dodi Lukébakio.22:04
Sostituzione, Belgio. Roméo Lavia sostituisce Hans Vanaken.22:04
Gol! Belgio 2, Turchia 0. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Youri Tielemans.
Guarda la scheda del giocatore Kevin De Bruyne22:03
Tiro respinto. Bartug Elmaz (Turchia) un tiro di destro da fuori area.22:01
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Dodi Lukébakio (Belgio).22:00
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Brandon Mechele (Belgio).22:00
Abdülkerim Bardakci (Turchia) e' ammonito per fallo.21:59
Hans Vanaken (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59
Fallo di Abdülkerim Bardakci (Turchia).21:59
Tiro parato. Yunus Akgün (Turchia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Arda Güler.21:58
Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kerem Aktürkoglu.21:57
Dodi Lukébakio (Belgio) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Kevin De Bruyne.21:57
Tentativo fallito. Ferdi Kadioglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Oguz Aydin.21:56
Brandon Mechele (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:54
Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).21:54
Tentativo fallito. Arda Güler (Turchia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Oguz Aydin.21:52
Fallo di Maxim De Cuyper (Belgio).21:50
Yunus Akgün (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50
Inizia il Secondo tempo Belgio 1, Turchia 0.21:49
Sostituzione, Turchia. Yunus Akgün sostituisce Baris Alper Yilmaz.21:46
Primo tempo terminato, Belgio 1, Turchia 0.21:33
Mika Godts (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31
Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Fallo di Nathan Ngoy (Belgio).21:30
Baris Alper Yilmaz (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Tentativo fallito. Merih Demiral (Turchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Zeki Çelik da calcio d'angolo.21:29
Tentativo fallito. Zeki Çelik (Turchia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:29
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Maxim De Cuyper (Belgio).21:29
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Zeki Çelik (Turchia).21:27
Tentativo fallito. Maxim De Cuyper (Belgio) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:27
Tiro parato. Dodi Lukébakio (Belgio) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mika Godts.21:22
Tiro respinto. Mika Godts (Belgio) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Maxim De Cuyper.21:21
Tiro parato. Hans Vanaken (Belgio) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kevin De Bruyne.21:20
Fuorigioco. Arda Güler(Turchia) prova il lancio lungo, ma Merih Demiral e' colto in fuorigioco.21:16
Youri Tielemans (Belgio) e' ammonito per fallo.21:16
Fallo di Youri Tielemans (Belgio).21:15
Ismail Yüksek (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15
Tentativo fallito. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Zeki Çelik con cross.21:15
Tiro parato. Kevin De Bruyne (Belgio) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Mika Godts.21:14
Youri Tielemans (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14
Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).21:14
Kevin De Bruyne (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Abdülkerim Bardakci (Turchia).21:14
Tiro parato. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Baris Alper Yilmaz.21:13
Dodi Lukébakio (Belgio) e' ammonito per fallo.21:12
Fallo di Dodi Lukébakio (Belgio).21:12
Ferdi Kadioglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Tentativo fallito. Abdülkerim Bardakci (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ismail Yüksek.21:11
Tiro parato. Charles De Ketelaere (Belgio) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mika Godts.21:08
Tiro respinto. Baris Alper Yilmaz (Turchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Arda Güler.21:08
Tentativo fallito. Abdülkerim Bardakci (Turchia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Arda Güler con cross in seguito a un calcio da fermo.21:05
Fallo di Nathan Ngoy (Belgio).21:05
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05
Tiro respinto. Oguz Aydin (Turchia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Baris Alper Yilmaz.21:04
Tiro parato. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Zeki Çelik.21:03
Tiro parato. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Ismail Yüksek.21:02
Youri Tielemans (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Turchia).21:01
Tiro parato. Dodi Lukébakio (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Youri Tielemans.21:00
Tiro parato. Maxim De Cuyper (Belgio) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hans Vanaken.20:59
Fallo di Hans Vanaken (Belgio).20:58
Baris Alper Yilmaz (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:58
Gol! Belgio 1, Turchia 0. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dodi Lukébakio.
Guarda la scheda del giocatore Kevin De Bruyne20:56
Fallo di Timothy Castagne (Belgio).20:54
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:54
Tentativo fallito. Mika Godts (Belgio) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Youri Tielemans in seguito a un contropiede.20:50
Fallo di Dodi Lukébakio (Belgio).20:49
Ferdi Kadioglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39
Belgio - Turchia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stade Maurice Dufrasne di Liege.
Arbitro di Belgio - Turchia sarà Rohit Saggi. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Dove vedere Belgio-Turchia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Belgio-Turchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 2 ottobre.
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