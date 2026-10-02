Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:42

GOL CANCELLATO DAL VAR: Viktor Gyökeres (Svezia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:02

PREPARTITA

Bosnia Erzegovina - Svezia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Bilino Polje di Zenica.

Arbitro di Bosnia Erzegovina - Svezia sarà Oleksiy Derevinskyi. Al VAR invece ci sarà Denys Shurman.

Dove vedere Bosnia Erzegovina-Svezia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Bosnia Erzegovina-Svezia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 2 ottobre.