Incontro terminato, Bosnia-Erzegovina 1, Svezia 1.
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La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
Incontro terminato, Bosnia-Erzegovina 1, Svezia 1.
Secondo tempo terminato, Bosnia-Erzegovina 1, Svezia 1.22:39
Sostituzione, Svezia. Ken Sema sostituisce Sebastian Nanasi.22:39
Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38
Fallo di Victor Lindelöf (Svezia).22:38
Viktor Gyökeres (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Zinedin Smajlovic (Bosnia-Erzegovina).22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:34
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Ivan Sunjic sostituisce Kerim Alajbegovic per infortunio.22:31
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Zinedin Smajlovic sostituisce Nikola Katic.22:31
Williot Swedberg (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30
Fallo di Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina).22:30
Gara riprende.22:29
Gara momentaneamente sospesa, Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.22:28
Gol! Bosnia-Erzegovina 1, Svezia 1. Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.
Guarda la scheda del giocatore Kerim Alajbegovic22:24
Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:23
Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).22:23
Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Williot Swedberg (Svezia).22:23
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Ermin Mahmic sostituisce Ivan Basic.22:20
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Jovo Lukic sostituisce Ermedin Demirovic.22:20
Sostituzione, Svezia. Williot Swedberg sostituisce Alexander Bernhardsson.22:20
Sostituzione, Svezia. Lucas Bergvall sostituisce Besfort Zeneli.22:20
Fuorigioco. Sebastian Nanasi(Svezia) prova il lancio lungo, ma Viktor Gyökeres e' colto in fuorigioco.22:16
Fallo di Alexander Bernhardsson (Svezia).22:14
Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14
Besfort Zeneli (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).22:12
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Alexander Bernhardsson (Svezia).22:11
Tiro parato. Besfort Zeneli (Svezia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gabriel Gudmundsson.22:09
Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:08
Tiro respinto. Alexander Bernhardsson (Svezia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Hugo Larsson.22:08
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Haris Tabakovic sostituisce Edin Dzeko.22:07
Gol! Bosnia-Erzegovina 0, Svezia 1. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Alexander Bernhardsson.22:05
Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).22:04
Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Hugo Larsson (Svezia).21:55
Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55
Hampus Skoglund (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:52
Fallo di Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina).21:52
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Jesper Karlström (Svezia).21:50
Tiro respinto. Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area.21:50
Inizia il Secondo tempo Bosnia-Erzegovina 0, Svezia 0.21:49
Primo tempo terminato, Bosnia-Erzegovina 0, Svezia 0.21:34
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Gabriel Gudmundsson (Svezia).21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31
Tentativo fallito. Victor Lindelöf (Svezia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Sebastian Nanasi con cross in seguito a un calcio da fermo.21:27
Viktor Gyökeres (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:26
Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).21:26
Fallo di Sebastian Nanasi (Svezia).21:19
Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Sostituzione, Svezia. Eric Smith sostituisce Carl Starfelt per infortunio.21:16
Gara riprende.21:16
Gara momentaneamente sospesa, Carl Starfelt (Svezia) per infortunio.21:15
Tiro parato. Carl Starfelt (Svezia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Viktor Gyökeres con suggerimento di testa.21:14
Alexander Bernhardsson (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:13
Fallo di Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina).21:13
Fallo di Hampus Skoglund (Svezia).21:10
Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:10
Tiro respinto. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Gabriel Gudmundsson.21:07
Decisione VAR: no gol Bosnia-Erzegovina 0-0 Svezia.21:04
GOL CANCELLATO DAL VAR: Viktor Gyökeres (Svezia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:02
Fallo di mano di Viktor Gyökeres (Svezia).21:02
Tiro respinto. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Ermedin Demirovic.20:59
Tiro parato. Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Esmir Bajraktarevic.20:57
Fallo di Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina).20:54
Alexander Bernhardsson (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:54
Fallo di Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina).20:52
Hampus Skoglund (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51
Fallo di Jesper Karlström (Svezia).20:51
Tiro parato. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:51
Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Fallo di Besfort Zeneli (Svezia).20:48
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Gabriel Gudmundsson (Svezia).20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:42
Bosnia Erzegovina - Svezia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Bilino Polje di Zenica.
Arbitro di Bosnia Erzegovina - Svezia sarà Oleksiy Derevinskyi. Al VAR invece ci sarà Denys Shurman.
Dove vedere Bosnia Erzegovina-Svezia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Bosnia Erzegovina-Svezia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 2 ottobre.
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