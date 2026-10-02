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Bosnia Erzegovina-Svezia: 1-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

2 Ottobre 2026 ore 20:45
Bosnia Erzegovina
1
Svezia
1
Partita finita
Arbitro: Oleksiy Derevinskyi
  1. 61' 0-1 Viktor Gyökeres
  2. 80' 1-1 Kerim Alajbegovic
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Bosnia-Erzegovina 1, Svezia 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Bosnia-Erzegovina 1, Svezia 1.22:39

  3. 90'+5'

    Sostituzione, Svezia. Ken Sema sostituisce Sebastian Nanasi.22:39

  4. 90'+4'

    Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38

  5. 90'+4'

    Fallo di Victor Lindelöf (Svezia).22:38

  6. 90'+1'

    Viktor Gyökeres (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  7. 90'+1'

    Fallo di Zinedin Smajlovic (Bosnia-Erzegovina).22:35

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:34

  10. 87'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Ivan Sunjic sostituisce Kerim Alajbegovic per infortunio.22:31

  11. 87'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Zinedin Smajlovic sostituisce Nikola Katic.22:31

  12. 87'

    Williot Swedberg (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30

  13. 87'

    Fallo di Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina).22:30

  15. 85'

    Gara riprende.22:29

  16. 84'

    Gara momentaneamente sospesa, Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) per infortunio.22:28

  17. 80'

    Gol! Bosnia-Erzegovina 1, Svezia 1. Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.

    Guarda la scheda del giocatore Kerim Alajbegovic22:24

  18. 79'

    Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:23

  19. 79'

    Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).22:23

  21. 79'

    Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  22. 79'

    Fallo di Williot Swedberg (Svezia).22:23

  23. 76'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Ermin Mahmic sostituisce Ivan Basic.22:20

  24. 76'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Jovo Lukic sostituisce Ermedin Demirovic.22:20

  25. 76'

    Sostituzione, Svezia. Williot Swedberg sostituisce Alexander Bernhardsson.22:20

  27. 76'

    Sostituzione, Svezia. Lucas Bergvall sostituisce Besfort Zeneli.22:20

  28. 72'

    Fuorigioco. Sebastian Nanasi(Svezia) prova il lancio lungo, ma Viktor Gyökeres e' colto in fuorigioco.22:16

  29. 70'

    Fallo di Alexander Bernhardsson (Svezia).22:14

  30. 70'

    Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14

  31. 68'

    Besfort Zeneli (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  33. 68'

    Fallo di Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).22:12

  34. 67'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Alexander Bernhardsson (Svezia).22:11

  35. 65'

    Tiro parato. Besfort Zeneli (Svezia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gabriel Gudmundsson.22:09

  36. 65'

    Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:08

  37. 64'

    Tiro respinto. Alexander Bernhardsson (Svezia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Hugo Larsson.22:08

  39. 63'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Haris Tabakovic sostituisce Edin Dzeko.22:07

  40. 61'

    Gol! Bosnia-Erzegovina 0, Svezia 1. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Alexander Bernhardsson.22:05

  41. 60'

    Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).22:04

  42. 60'

    Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  43. 51'

    Fallo di Hugo Larsson (Svezia).21:55

  45. 51'

    Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55

  46. 48'

    Hampus Skoglund (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:52

  47. 48'

    Fallo di Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina).21:52

  48. 46'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Jesper Karlström (Svezia).21:50

  49. 46'

    Tiro respinto. Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area.21:50

  51. Inizia il Secondo tempo Bosnia-Erzegovina 0, Svezia 0.21:49

  52. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Bosnia-Erzegovina 0, Svezia 0.21:34

  53. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Gabriel Gudmundsson (Svezia).21:32

  54. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31

  55. 42'

    Tentativo fallito. Victor Lindelöf (Svezia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Sebastian Nanasi con cross in seguito a un calcio da fermo.21:27

  57. 41'

    Viktor Gyökeres (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:26

  58. 41'

    Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).21:26

  59. 34'

    Fallo di Sebastian Nanasi (Svezia).21:19

  60. 34'

    Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  61. 31'

    Sostituzione, Svezia. Eric Smith sostituisce Carl Starfelt per infortunio.21:16

  63. 30'

    Gara riprende.21:16

  64. 29'

    Gara momentaneamente sospesa, Carl Starfelt (Svezia) per infortunio.21:15

  65. 28'

    Tiro parato. Carl Starfelt (Svezia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Viktor Gyökeres con suggerimento di testa.21:14

  66. 28'

    Alexander Bernhardsson (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:13

  67. 28'

    Fallo di Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina).21:13

  69. 25'

    Fallo di Hampus Skoglund (Svezia).21:10

  70. 25'

    Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:10

  71. 22'

    Tiro respinto. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Gabriel Gudmundsson.21:07

  72. 18'

    Decisione VAR: no gol Bosnia-Erzegovina 0-0 Svezia.21:04

  73. 17'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Viktor Gyökeres (Svezia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:02

  75. 17'

    Fallo di mano di Viktor Gyökeres (Svezia).21:02

  76. 14'

    Tiro respinto. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Ermedin Demirovic.20:59

  77. 11'

    Tiro parato. Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Esmir Bajraktarevic.20:57

  78. 8'

    Fallo di Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina).20:54

  79. 8'

    Alexander Bernhardsson (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:54

  81. 6'

    Fallo di Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina).20:52

  82. 6'

    Hampus Skoglund (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

  83. 5'

    Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51

  84. 5'

    Fallo di Jesper Karlström (Svezia).20:51

  85. 5'

    Tiro parato. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:51

  87. 3'

    Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48

  88. 3'

    Fallo di Besfort Zeneli (Svezia).20:48

  89. Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Gabriel Gudmundsson (Svezia).20:47

  90. Inizia il Primo tempo.20:46

  91. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:42

Formazioni Bosnia Erzegovina - Svezia

Bosnia Erzegovina
Svezia
TITOLARI BOSNIA ERZEGOVINA
  • (12) SALKO HAMZIC (P)
  • (5) SEAD KOLASINAC (D)
  • (18) NIKOLA KATIC (D)
  • (15) AMAR MEMIC (D)
  • (4) TARIK MUHAREMOVIC (D)
  • (13) IVAN BASIC (C)
  • (19) KERIM ALAJBEGOVIC (C)
  • (20) ESMIR BAJRAKTAREVIC (C)
  • (8) ARMIN GIGOVIC (C)
  • (10) ERMEDIN DEMIROVIC (A)
  • (11) EDIN DZEKO (A)
PANCHINA BOSNIA ERZEGOVINA
  • (9) JOVO LUKIC (A)
  • (22) MARTIN ZLOMISLIC (P)
  • (3) ARJAN MALIC (D)
  • (17) LUKA DJURIC (C)
  • (7) NAIL OMEROVIC (A)
  • (16) ERMIN MAHMIC (C)
  • (21) STJEPAN RADELJIC (D)
  • (2) NIHAD MUJAKIC (D)
  • (14) IVAN SUNJIC (C)
  • (23) HARIS TABAKOVIC (A)
  • (6) ZINEDIN SMAJLOVIC (D)
  • (1) MLADEN JURKAS (P)
ALLENATORE BOSNIA ERZEGOVINA
  • Sergej Barbarez
TITOLARI SVEZIA
  • (12) VIKTOR JOHANSSON (P)
  • (14) HAMPUS SKOGLUND (D)
  • (15) CARL STARFELT (D)
  • (3) VICTOR LINDELÖF (D)
  • (5) GABRIEL GUDMUNDSSON (D)
  • (16) JESPER KARLSTRÖM (C)
  • (20) HUGO LARSSON (C)
  • (19) SEBASTIAN NANASI (C)
  • (21) ALEXANDER BERNHARDSSON (C)
  • (17) VIKTOR GYÖKERES (A)
  • (22) BESFORT ZENELI (A)
PANCHINA SVEZIA
  • (2) FELIX BEIJMO (C)
  • (23) NOEL TÖRNQVIST (P)
  • (9) PAULOS ABRAHAM (A)
  • (1) MELKER ELLBORG (P)
  • (8) DANIEL SVENSSON (D)
  • (11) WILLIOT SWEDBERG (C)
  • (18) SAMUEL DAHL (D)
  • (10) HUGO BOLIN (C)
  • (4) ERIC SMITH (D)
  • (7) LUCAS BERGVALL (C)
  • (13) KEN SEMA (C)
ALLENATORE SVEZIA
  • Graham Potter
PREPARTITA

Bosnia Erzegovina - Svezia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Bilino Polje di Zenica.
Arbitro di Bosnia Erzegovina - Svezia sarà Oleksiy Derevinskyi. Al VAR invece ci sarà Denys Shurman.

Dove vedere Bosnia Erzegovina-Svezia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Bosnia Erzegovina-Svezia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 2 ottobre. Bosnia Erzegovina - Svezia Live

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