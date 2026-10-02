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Cipro-Armenia: 2-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

2 Ottobre 2026 ore 18:00
Cipro
2
Armenia
0
Partita finita
Arbitro: Mohammed Al Emara
  1. 19' 1-0 Leonidas Konomis
  2. 31' 2-0 Andronikos Kakoullis
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Cipro 2, Armenia 0.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Cipro 2, Armenia 0.19:53

  3. 90'+5'

    Tentativo fallito. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nayair Tiknizyan.19:51

  4. 90'+2'

    Tiro respinto. Narek Hovhannisyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Eduard Spertsyan.19:49

  5. 90'+1'

    Fallo di Erik Piloyan (Armenia).19:48

  6. 90'+1'

    Stavros Georgiou (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:48

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:47

  9. 89'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Giorgos Malekkides (Cipro).19:45

  10. 85'

    Tiro parato. Karen Nalbandyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Davit Terteryan.19:41

  11. 84'

    Sostituzione, Cipro. Stavros Georgiou sostituisce Ioannis Pittas.19:40

  12. 84'

    Sostituzione, Cipro. Kostakis Artymatas sostituisce Grigoris Kastanos.19:40

  13. 82'

    Fallo di Davit Terteryan (Armenia).19:38

  15. 82'

    Giorgos Malekkides (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:38

  16. 81'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Giorgos Malekkides (Cipro).19:38

  17. 81'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Andreou (Cipro).19:38

  18. 80'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Fabiano Ribeiro de Freitas (Cipro).19:36

  19. 79'

    Tentativo fallito. Karen Nalbandyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nayair Tiknizyan.19:36

  21. 79'

    Tiro respinto. Karlen Hovhannisyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area.19:36

  22. 78'

    Sostituzione, Armenia. Narek Hovhannisyan sostituisce Gor Manvelyan.19:34

  23. 77'

    Tentativo fallito. Ugochukwu Iwu (Armenia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:34

  24. 77'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Leonidas Konomis (Cipro).19:33

  25. 77'

    Tiro respinto. Karen Nalbandyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Karlen Hovhannisyan.19:33

  27. 76'

    Tiro respinto. Narek Grigoryan (Armenia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.19:33

  28. 75'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Leonidas Konomis (Cipro).19:32

  29. 74'

    Tiro parato. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Panagiotis Andreou.19:30

  30. 70'

    Fallo di Narek Grigoryan (Armenia).19:26

  31. 70'

    Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  33. 68'

    Sostituzione, Cipro. Angelos Neophytou sostituisce Marcus Edwards.19:25

  34. 68'

    Sostituzione, Cipro. Marinos Tzionis sostituisce Loizos Loizou.19:25

  35. 67'

    Gor Manvelyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23

  36. 67'

    Fallo di Grigoris Kastanos (Cipro).19:23

  37. 64'

    Tentativo fallito. Gor Manvelyan (Armenia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Eduard Spertsyan con cross da calcio d'angolo.19:21

  39. 64'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Fabiano Ribeiro de Freitas (Cipro).19:20

  40. 64'

    Tiro parato. Narek Grigoryan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:20

  41. 63'

    Sostituzione, Armenia. Karen Nalbandyan sostituisce Artur Miranyan.19:20

  42. 63'

    Sostituzione, Armenia. Ugochukwu Iwu sostituisce Erik Simonyan.19:20

  43. 61'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Grigoris Kastanos (Cipro).19:17

  45. 58'

    Tentativo fallito. Narek Grigoryan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Nayair Tiknizyan con cross.19:15

  46. 57'

    Gor Manvelyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:13

  47. 57'

    Fallo di Leonidas Konomis (Cipro).19:13

  48. 55'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Nikolas Panagiotou (Cipro).19:12

  49. 54'

    Sostituzione, Cipro. Giorgos Malekkides sostituisce Andronikos Kakoullis.19:11

  51. 54'

    Fuorigioco. Gor Manvelyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Nayair Tiknizyan e' colto in fuorigioco.19:10

  52. 52'

    Sostituzione, Armenia. Davit Terteryan sostituisce Artem Bandikyan per infortunio.19:09

  53. 52'

    Kostas Pileas (Cipro) e' stato espulso.19:08

  54. 51'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Kostas Pileas (Cipro).19:07

  55. 50'

    Gara riprende.19:07

  57. 47'

    Gara momentaneamente sospesa, Artem Bandikyan (Armenia) per infortunio.19:04

  58. 47'

    Artem Bandikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:03

  59. 47'

    Fallo di Kostas Pileas (Cipro).19:03

  60. Inizia il Secondo tempo Cipro 2, Armenia 0.19:02

  61. 45'

    Sostituzione, Armenia. Narek Grigoryan sostituisce Edgar Sevikyan.19:01

  63. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Cipro 2, Armenia 0.18:47

  64. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:47

  65. 41'

    Tentativo fallito. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.18:42

  66. 39'

    Tiro respinto. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Ioannis Pittas.18:41

  67. 37'

    Artem Bandikyan (Armenia) e' ammonito per fallo.18:38

  69. 37'

    Fallo di Artem Bandikyan (Armenia).18:38

  70. 37'

    Marcus Edwards (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:38

  71. 36'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Nikolas Panagiotou (Cipro).18:38

  72. 36'

    Tiro respinto. Edgar Sevikyan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area.18:38

  73. 36'

    Tiro parato. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:38

  75. 36'

    Tiro respinto. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Gor Manvelyan con cross.18:37

  76. 35'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Kostas Pileas (Cipro).18:37

  77. 34'

    Tiro respinto. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area.18:36

  78. 33'

    Artur Miranyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:34

  79. 33'

    Fallo di Grigoris Kastanos (Cipro).18:34

  81. 31'

    Gol! Cipro 2, Armenia 0. Andronikos Kakoullis (Cipro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ioannis Pittas.18:32

  82. 29'

    Tiro respinto. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Andronikos Kakoullis.18:31

  83. 28'

    Fallo di Artem Bandikyan (Armenia).18:30

  84. 28'

    Kostas Pileas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:30

  85. 26'

    Edgar Sevikyan (Armenia) e' ammonito per fallo.18:28

  87. 26'

    Fallo di Edgar Sevikyan (Armenia).18:28

  88. 26'

    Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:28

  89. 23'

    Fallo di Eduard Spertsyan (Armenia).18:25

  90. 23'

    Andronikos Kakoullis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:25

  91. 19'

    Gol! Cipro 1, Armenia 0. Leonidas Konomis (Cipro) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.18:20

  93. 18'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Erik Simonyan (Armenia).18:20

  94. 18'

    Tiro respinto. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Loizos Loizou.18:20

  95. 17'

    Edgar Sevikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:18

  96. 17'

    Fallo di Panagiotis Andreou (Cipro).18:18

  97. 16'

    Tentativo fallito. Gor Manvelyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Artem Bandikyan.18:17

  99. 12'

    Tentativo fallito. Erik Piloyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Eduard Spertsyan.18:14

  100. 9'

    Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:10

  101. 9'

    Fallo di Marcus Edwards (Cipro).18:10

  102. 7'

    Fuorigioco. Marcus Edwards(Cipro) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.18:09

  103. 5'

    Andronikos Kakoullis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06

  105. 5'

    Fallo di Erik Piloyan (Armenia).18:06

  106. 5'

    Fallo di Nayair Tiknizyan (Armenia).18:06

  107. 5'

    Marcus Edwards (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06

  108. 4'

    Fallo di Nayair Tiknizyan (Armenia).18:05

  109. 4'

    Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:05

  111. Tiro parato. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:02

  112. Inizia il Primo tempo.18:02

  113. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:58

Formazioni Cipro - Armenia

Cipro
Armenia
TITOLARI CIPRO
  • (1) FABIANO RIBEIRO DE FREITAS (P)
  • (2) KOSTAS PILEAS (D)
  • (15) LEONIDAS KONOMIS (D)
  • (3) NIKOLAS PANAGIOTOU (D)
  • (4) HECTOR KYPRIANOU (D)
  • (23) MARCUS EDWARDS (C)
  • (20) GRIGORIS KASTANOS (C)
  • (16) PANAGIOTIS ANDREOU (C)
  • (11) ANDRONIKOS KAKOULLIS (C)
  • (10) LOIZOS LOIZOU (C)
  • (9) IOANNIS PITTAS (A)
PANCHINA CIPRO
  • (6) ANDREAS SHIKKIS (D)
  • (17) ANDREAS CHRISTOU (D)
  • (7) ANGELOS NEOPHYTOU (A)
  • (19) STAVROS GEORGIOU (A)
  • (5) EVAGORAS ANTONIOU (D)
  • (12) ANTREAS PARASKEVAS (P)
  • (21) MARINOS TZIONIS (A)
  • (13) IOANNIS KOSTI (C)
  • (14) GIORGOS MALEKKIDES (D)
  • (22) NEOFYTOS MICHAEL (P)
  • (8) CHARALAMBOS KYRIAKOU (C)
  • (18) KOSTAKIS ARTYMATAS (C)
ALLENATORE CIPRO
  • Apostolos Mantzios
TITOLARI ARMENIA
  • (12) ARSEN BEGLARYAN (P)
  • (22) ERIK SIMONYAN (D)
  • (3) ERIK PILOYAN (D)
  • (4) GEORGI HARUTYUNYAN (D)
  • (21) NAYAIR TIKNIZYAN (C)
  • (2) ARTEM BANDIKYAN (C)
  • (10) EDUARD SPERTSYAN (C)
  • (8) KARLEN HOVHANNISYAN (C)
  • (18) ARTUR MIRANYAN (A)
  • (7) EDGAR SEVIKYAN (A)
  • (14) GOR MANVELYAN (A)
PANCHINA ARMENIA
  • (13) KHARITON AYVAZYAN (D)
  • (23) NAREK HOVHANNISYAN (A)
  • (1) ALEKSANDR MISHIEV (P)
  • (16) GOR MATINYAN (P)
  • (15) KAREN NALBANDYAN (C)
  • (9) NAREK AGHASARYAN (C)
  • (5) ARGISHTI PETROSYAN (D)
  • (6) UGOCHUKWU IWU (C)
  • (11) NAREK GRIGORYAN (A)
  • (20) DAVIT TERTERYAN (D)
  • (19) KAREN MURADYAN (C)
ALLENATORE ARMENIA
  • Eghishe Melikyan
PREPARTITA

Cipro - Armenia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:00 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.

Dove vedere Cipro-Armenia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Cipro-Armenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 2 ottobre. Cipro - Armenia Live

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