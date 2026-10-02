Incontro terminato, Cipro 2, Armenia 0.
Green in azienda
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
Incontro terminato, Cipro 2, Armenia 0.
Secondo tempo terminato, Cipro 2, Armenia 0.19:53
Tentativo fallito. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nayair Tiknizyan.19:51
Tiro respinto. Narek Hovhannisyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Eduard Spertsyan.19:49
Fallo di Erik Piloyan (Armenia).19:48
Stavros Georgiou (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:48
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:47
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Giorgos Malekkides (Cipro).19:45
Tiro parato. Karen Nalbandyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Davit Terteryan.19:41
Sostituzione, Cipro. Stavros Georgiou sostituisce Ioannis Pittas.19:40
Sostituzione, Cipro. Kostakis Artymatas sostituisce Grigoris Kastanos.19:40
Fallo di Davit Terteryan (Armenia).19:38
Giorgos Malekkides (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:38
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Giorgos Malekkides (Cipro).19:38
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Andreou (Cipro).19:38
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Fabiano Ribeiro de Freitas (Cipro).19:36
Tentativo fallito. Karen Nalbandyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nayair Tiknizyan.19:36
Tiro respinto. Karlen Hovhannisyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area.19:36
Sostituzione, Armenia. Narek Hovhannisyan sostituisce Gor Manvelyan.19:34
Tentativo fallito. Ugochukwu Iwu (Armenia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:34
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Leonidas Konomis (Cipro).19:33
Tiro respinto. Karen Nalbandyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Karlen Hovhannisyan.19:33
Tiro respinto. Narek Grigoryan (Armenia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.19:33
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Leonidas Konomis (Cipro).19:32
Tiro parato. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Panagiotis Andreou.19:30
Fallo di Narek Grigoryan (Armenia).19:26
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Sostituzione, Cipro. Angelos Neophytou sostituisce Marcus Edwards.19:25
Sostituzione, Cipro. Marinos Tzionis sostituisce Loizos Loizou.19:25
Gor Manvelyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23
Fallo di Grigoris Kastanos (Cipro).19:23
Tentativo fallito. Gor Manvelyan (Armenia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Eduard Spertsyan con cross da calcio d'angolo.19:21
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Fabiano Ribeiro de Freitas (Cipro).19:20
Tiro parato. Narek Grigoryan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:20
Sostituzione, Armenia. Karen Nalbandyan sostituisce Artur Miranyan.19:20
Sostituzione, Armenia. Ugochukwu Iwu sostituisce Erik Simonyan.19:20
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Grigoris Kastanos (Cipro).19:17
Tentativo fallito. Narek Grigoryan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Nayair Tiknizyan con cross.19:15
Gor Manvelyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:13
Fallo di Leonidas Konomis (Cipro).19:13
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Nikolas Panagiotou (Cipro).19:12
Sostituzione, Cipro. Giorgos Malekkides sostituisce Andronikos Kakoullis.19:11
Fuorigioco. Gor Manvelyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Nayair Tiknizyan e' colto in fuorigioco.19:10
Sostituzione, Armenia. Davit Terteryan sostituisce Artem Bandikyan per infortunio.19:09
Kostas Pileas (Cipro) e' stato espulso.19:08
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Kostas Pileas (Cipro).19:07
Gara riprende.19:07
Gara momentaneamente sospesa, Artem Bandikyan (Armenia) per infortunio.19:04
Artem Bandikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:03
Fallo di Kostas Pileas (Cipro).19:03
Inizia il Secondo tempo Cipro 2, Armenia 0.19:02
Sostituzione, Armenia. Narek Grigoryan sostituisce Edgar Sevikyan.19:01
Primo tempo terminato, Cipro 2, Armenia 0.18:47
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:47
Tentativo fallito. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.18:42
Tiro respinto. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Ioannis Pittas.18:41
Artem Bandikyan (Armenia) e' ammonito per fallo.18:38
Fallo di Artem Bandikyan (Armenia).18:38
Marcus Edwards (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:38
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Nikolas Panagiotou (Cipro).18:38
Tiro respinto. Edgar Sevikyan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area.18:38
Tiro parato. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:38
Tiro respinto. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Gor Manvelyan con cross.18:37
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Kostas Pileas (Cipro).18:37
Tiro respinto. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area.18:36
Artur Miranyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:34
Fallo di Grigoris Kastanos (Cipro).18:34
Gol! Cipro 2, Armenia 0. Andronikos Kakoullis (Cipro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ioannis Pittas.18:32
Tiro respinto. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Andronikos Kakoullis.18:31
Fallo di Artem Bandikyan (Armenia).18:30
Kostas Pileas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:30
Edgar Sevikyan (Armenia) e' ammonito per fallo.18:28
Fallo di Edgar Sevikyan (Armenia).18:28
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:28
Fallo di Eduard Spertsyan (Armenia).18:25
Andronikos Kakoullis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:25
Gol! Cipro 1, Armenia 0. Leonidas Konomis (Cipro) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.18:20
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Erik Simonyan (Armenia).18:20
Tiro respinto. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Loizos Loizou.18:20
Edgar Sevikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:18
Fallo di Panagiotis Andreou (Cipro).18:18
Tentativo fallito. Gor Manvelyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Artem Bandikyan.18:17
Tentativo fallito. Erik Piloyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Eduard Spertsyan.18:14
Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:10
Fallo di Marcus Edwards (Cipro).18:10
Fuorigioco. Marcus Edwards(Cipro) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.18:09
Andronikos Kakoullis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06
Fallo di Erik Piloyan (Armenia).18:06
Fallo di Nayair Tiknizyan (Armenia).18:06
Marcus Edwards (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06
Fallo di Nayair Tiknizyan (Armenia).18:05
Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:05
Tiro parato. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:02
Inizia il Primo tempo.18:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:58
Cipro - Armenia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:00 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.
Dove vedere Cipro-Armenia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Cipro-Armenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 2 ottobre.
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