Tentativo fallito. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nayair Tiknizyan.19:51

Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:47

Fuorigioco. Gor Manvelyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Nayair Tiknizyan e' colto in fuorigioco.19:10

Kostas Pileas (Cipro) e' stato espulso.19:08

Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:47

Artem Bandikyan (Armenia) e' ammonito per fallo.18:38

Edgar Sevikyan (Armenia) e' ammonito per fallo.18:28

Tentativo fallito. Gor Manvelyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Artem Bandikyan.18:17

Fuorigioco. Marcus Edwards(Cipro) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.18:09

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:58