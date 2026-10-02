Grazie per aver seguito la diretta scritta di Francia-Italia e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Nations League 2026-2027.22:47

Nell'altra partita di serata, il Belgio ha battuto 3-0 la Turchia. A segno De Bruyne (doppietta) e Lukaku. La panchina di Vincenzo Montella, come ct dei turchi, traballa sempre più22:44

Che dire. L'Italia ha risposto, ha reagito, e comunque ha dato l'impressione di poter fare male alla fase difensiva della Francia. Vedi il gol di Bastoni, ma non solo. C'è anche da vedere, però, i rischi che ha corso l'Italia. Perché, a conti fatti, l'MVP del match è comunque Donnarumma che, nel secondo tempo, è stato miracoloso su Dembélé, Olise, Rabiot e due volte su Camavinga. In sintesi: bene l'Italia, ma quanti rischi dietro. Certo, la percezione rispetto a Italia-Belgio di una settimana fa è molto diversa...22:51

90'+5' FINISCE QUI!!! L'Italia pareggia in casa della Francia per 1-1. Al gol di Olise ha risposto Bastoni. Vien da dire peccato, vista la superiorità avuta dagli azzurri negli ultimi minuti per l'espulsione di Upamecano22:53

90'+4' Moise Kean pescato in area ma, in qualche modo, Lacroix lo argina22:40

90'+3' LA FRANCIA CHIEDE IL RIGORE!!! Bastoni entra su Olise che cade in area. Per Gil Manzano è tutto ok e, effettivamente, Bastoni aveva toccato la palla. Che rischio però22:38

90'+3' Ammonizione per Bastoni per un fallo precedente su Camavinga22:37

90'+2' ANCORA DONNARUMMA!!! Occasionissima Francia col sinistro da fuori di Camavinga che trova i guantoni di Donnarumma. Ancora una volta22:37

90'+1' 4 minuti di recupero...22:35

90' UN ALTRO ATTACCANTE PER L'ITALIA!!! Mancini si gioca la vittoria e inserisce un attaccante in più: dentro Scamacca per Fagioli.22:35

88' OCCHIO ALL'ITALIA!!! Vergara prende il fondo, cross per Barella che si inserisce ma non calcia benissimo col mancino22:33

88' Si copre Zidane che inserisce Lacroix al posto di Da Cunha. Torna la difesa a quattro22:33

87' Va al tiro Vergara, sugli sviluppi del corner, palla deviata in angolo22:32

86' Ghiotta chance, ora, per l'Italia che potrà provare ad approfittare della superiorità numerica per 4 minuti più recupero. Si può provare a vincere a Parigi22:31

85' FRANCIA IN 10!!! Upamecano commette fallo su Moise Kean sulla trequarti. Il difensore del Bayern è già ammonito e viene espulso dall'arbitro Gil Manzano.22:30

84' ANCORA DONNARUMMA!!! Francia vicina al gol col tiro di Camavinga che cerca di metterla sotto all'incrocio, vola Donnarumma a mandare in angolo22:29

83' Ci prova DEMBELE da fuori col mancino, ma tira scoordinato e manda alto22:28

83' Arriva un giallo per Vergara per una trattenuta su Truffert22:28

82' Niente di fatto dal calcio d'angolo per l'Italia: Bastoni tocca di mano in area22:27

81' OCCHIO A KEAN!!! Maldini pesca in area Moise Kean che gira di testa, parata all'indietro di Maignan che manda in angolo22:26

81' Dentro anche Issa Doumbia al posto di Frattesi a centrocampo. Tocca ora al giocatore dello Sporting fare filtro 22:26

80' DOPPIO CAMBIO MANCINI!!! Risponde il ct azzurro che fa entrare Daniel Maldini al posto di Sebastiano Esposito22:25

77' Dentro anche Camavinga che prende il posto di Cherki, che era quello che palleggiava di più nella Francia. Zidane vuole puntare però sulle transizioni in avanti del giocatore del Real Madrid22:23

76' DOPPIO CAMBIO ZIDANE!!! Cambia anche il ct francese che fa entrare Barcola per ravvivare l'attacco. Fuori Doué22:22

76' Sinistro di contro balzo di Rabiot che viene deviato da Scalvini in angolo. Gil Manzano non vede, però, la deviazione e comanda la rimessa dal fondo22:21

75' Da Cunha gira per Truffert che ha spazio, ma il suo cross è da dimenticare: direttamente tra le braccia di Donnaurmma22:20

74' Uapmecano era anche tra i diffidati e salterà la prossima contro il Belgio22:22

74' E giallo anche per Upamecano che è andato a fare testa contro testa con Frattesi22:19

74' Arriva il giallo per Moise Kean che ha tirato la maglia a Kalulu22:19

74' Grandi proteste da parte dei giocatori francesi. Kalulu e Moise Kean vengono alle mani. Anche Upamecano ha qualcosa da dire a Frattesi. Deve intervenire l'arbitro22:19

73' DOUE A TERRA IN AREA!!! Olise pennella per Doué che si inserisce in area e va giù sul contatto con Bastoni. Il sig. Gil Manzano è sicuro: non c'è nulla22:18

71' RABIOT VICINO AL GOL!!! Reazione immediata della Francia, proprio con Da Cunha che imbuca per Rabiot, sinistro del centrocampista del Milan, ma salva ancora Donnarumma che manda in angolo22:16

69' E 2° gol in Nations League anche per Bastoni che aveva già segnato il gol del vantaggio contro la Turchia qualche giorno fa22:14

68' GOL! Francia-ITALIA 1-1. Rete di Alessandro Bastoni. Pareggio dell'Italia che sfrutta alla grandissima un brutto errore di Da Cunha, che controlla male sul tocco di Rabiot, ne approfitta Bastoni che recupera altissimo e batte Maignan. L'Italia c'è.



Guarda la scheda del giocatore Alessandro Bastoni22:14

67' Francia che scambia in transizione, Cherki dà una gran palla a Oilise che può calciare, ma tocca male e regala la sfera alla difesa dell'Italia22:13

65' Da Cunha pescato a sinistra da Cherki, cross in mezzo del centrocampista del Como che trova però solo Scalvini che spazza l'area22:10

64' Dentro anche Barella che prende il posto di Tonali. Fagioli si mette in cabina di regia22:09

63' DOPPIO CAMBIO MANCINI!!! Il ct prova a cambiare qualcosa. Fuori proprio Pio Esposito che lascia il campo a Vergara: Moise Kean passa a fare la prima punta22:09

62' Pio Esposito prova a lottare per far risalire la squadra. Fallo di Da Cunha che regala una punizione agli azzurri22:07

60' ANCORA FRANCIA!!! Truffert si inserisce a sinistra, palla dentro per Olise che cerca il sinistro al volo, ma cicca la conclusione anche per l'opposizione di Bastoni. Ma la Francia continua a spingere22:05

58' Niente angolo: Truffert era riuscito ad evitare il corner. L'arbitro cambia su segnalazione dell'assistente: sarà rimessa laterale22:49

57' Reazione immediata dell'Italia con Kayode che guadagna un angolo da destra22:02

56' 2° gol in questa Nations League per Michael Olise (fanno 9 gol in Nazionale)22:01

55' GOL! FRANCIA-Italia 1-0. Rete di Michael Olise. Fantastico gol di Olise che segna direttamente su calcio di punizione. Palla sulla traversa e poi in rete, Donnarumma non la vede neanche.



Guarda la scheda del giocatore Michael Olise22:01

54' Tacco di Olise per Cherki che cerca di entrare in area, ma viene atterrato da Fagioli. Giallo per il centrocampista della Fiorentina21:59

53' Da Cunha per Truffert, cross in mezzo ma Scalvini allontana l'area21:58

50' ANCORA DONNARUMMA!!! Olise cerca il palo più lontano col mancino, ancora Donnarumma provvidenziale. Francia alla riscossa in questo secondo tempo21:55

48' DONNARUMMA MIRACOLOSO!!! Prima la parata sul destro di Doué da fuori area, Dembélé ha un invitantissimo tap-in, ma Donnarumma gli dice di no con reattività21:54

46' SI RIPARTE A PARIGI!!!21:50

Nell'altro match di serata, il Belgio sta battendo la Turchia per 1-0 grazie al gol di De Bruyne. La classifica del Gruppo 1 recita così: Francia 7 punti, Belgio 6, Italia 4, Turchia 0.21:43

Occhio, però, a lasciare troppo spazio ai francesi. Nel primo tempo, Dembélé, Doué, Cherki e Olise hanno giocato come il gatto con il topo senza calcare la mano, ma a lungo andare potrebbero trovare lo spazio per colpire. La difesa della squadra di Mancini dovrà alzare l'intensità e allontanare gli attaccanti transalpini, il più a lungo possibile, dall'area di rigore.21:37

Dominio della Francia che tiene palla e arriva stabilmente nell'area di rigore dell'Italia ma, in realtà, sono gli azzurri ad avere le vere occasioni da gol. Prima Maignan provvidenziale su Moise Kean, poi occasionissima anche per Frattesi col salvataggio di Jacquet. Segnale che, quando l'Italia arriva dall'altra parte, dà sempre la sensazione di poter fare male.21:42

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! E su questa occasione, arriva il fischio di Gil Manzano. 0-0 all'intervallo tra Francia e Italia21:34

45' Cherki vola, palla al piede, fino all'area di rigore avversaria ma, per fortuna dell'Italia, scivola al momento del tiro. Occasione sfumata per la Francia21:34

44' Ancora Frattesi che controlla in area e prova la conclusione, ma calcia male e manda a lato21:32

42' GOL, ANZI NO!!! Moise Kean solo davanti a Maignan, con l'attaccante del Como che realizza il gol del vantaggio. Kean aveva ricevuto però in fuorigioco, gol annullato21:30

41' OCCASIONE ITALIA!!! Sugli sviluppi del corner, si inserisce Frattesi che calcia da dentro l'area, ma Jacquet è provvidenziale salvando in corner. Seconda occasionissima per l'Italia21:29

40' Palla subito dall'altra parte! Pio Esposito cerca di scambiare con Frattesi dentro l'area, ma il suo passaggio viene sporcato e Maignan recupera in uscita. Frattesi si mette le mani nei capelli perché poteva essere una bella chance21:28

39' ANCORA DEMBELE!!! Palla di Olise per Dembélé che cerca la conclusione, da dentro l'area, ma Calafiori ci mette il corpo e chiude lo specchio21:27

37' OCCHIO A DEMBELE!!! Palla recuperata dalla Francia con Cherki, situazione di tre contro tre, con Dembélé che ci prova da fuori, ma la sua conclusione è centrale e para Donnarumma. Poteva gestirla molto meglio, qui, la Francia21:26

36' Tutto ok per Doué che può riprendere a giocare21:25

35' Gioco fermo. A terra Doué dopo uno scontro di gioco con Sebastiano Esposito. Nessun fallo ma, nel ricadere, Doué ha battuto il braccio sinistro21:24

32' Ancora combinazione Cherki-Olise, palla in mezzo, ma c'è Scalvini che anticipa tutti e manda in angolo21:19

31' 66% di possesso palla per la Francia nella prima mezz'ora di gioco...21:18

30' OCCHIO ALL'ITALIA!!! Sugli sviluppi del calcio di punizione, Moise Kean viene chiuso in area, palla che finisce dalle parti di Sebastiano Esposito che però cicca la conclusione21:18

29' Bravo Pio Esposito a guadagnare una punizione a centrocampo, sul fallo di Jacquet, e a far risalire la squadra21:17

27' Dembélé solo davanti a Donnarumma ma, per fortuna dell'Italia, l'attaccante del PSG non controlla benissimo sul tocco di Cherki. Recupera il capitano degli azzurri21:40

25' Da Cunha si inserisce sulla verticalizzazione di Doué, cross immediato, ma la tocca Kayode che fa andare palla di nuovo su Da Cunha e poi sul fondo. Rimpallo vinto e, finalmente, l'Italia recupera palla dopo non averla avuta per 3 minuti. La Francia sta crescendo anche se, a dire la verità, l'unica vera occasione ce l'ha avuta proprio l'Italia21:14

24' Adesso l'Italia sta soffrendo nei pressi del limite dell'area di rigore. La Francia ha accerchiato gli azzurri che non riescono più a recuperare palla21:13

24' TRAVERSA DI OLISE!!! La Francia batte corto l'angolo, palla di nuovo per Olise che prova il cross, viene deviato sulla traversa a Donnarumma battuto. Brivido per l'Italia e nuovo corner21:11

23' Ci prova anche DEMBELE con un sinistro da fuori, Sebastiano Esposito la tocca e manda in angolo21:10

20' CI PROVA OLISE!!! Ancora Olise, stesso movimento di prima, questa volta l'attaccante del Bayern prova direttamente la conclusione ma manda alto sopra la traversa21:08

19' Olise viene dentro al campo, cerca la pennellata sul secondo palo ma non trova né Doué né Rabiot21:07

18' Intanto, nell'altro match di serata, il Belgio passa in vantaggio sulla Turchia grazie al gol di De Bruyne21:08

17' Kayode prova a sfondare in area di rigore, ma questa volta Truffert dà semaforo rosso. Recupera palla e fa ripartire in velocità la Francia21:05

13' Frattesi recupera ancora un pallone in mezzo al campo. Per ora decisivo l'ex giocatore dell'Inter nel ruolo di mediano21:03

10' Moise Kean, oggi, sta giocando stabilmente sulla fascia sinistra, facendo passare Sebastiano Esposito a destra. Contro il Belgio, Kean giocava a destra, senza trovare però spazio. Oggi ci si gioca la carta di Kean esterno a sinistra20:58

9' ITALIA VICINA AL GOL!!! Frattesi cambia gioco e trova Fagioli, sovrapposizione di Kayode che crossa in mezzo: tocca Pio Esposito poi calcia Moise Kean che trova però la paratissima di Maignan. Angolo per l'Italia, ma che chance per la Nazionale di Mancini. Che chance!20:57

7' Palla dentro per Olise che però non riesce a controllare in area di rigore. Che errore dell'attaccante del Bayern che viene "salvato" però dal fuorigioco chiamato. L'Italia, comunque, sta soffrendo questi lanci lunghi dei due centrali della Francia che cerca sempre i suoi esterni20:56

4' Doué rientra sul piede destro ma, prima di calciare, viene chiuso da Frattesi20:52

2' Prima sventagliata per Truffert che sguscia via alle spalle di Kayode, ma palla troppo lunga per il terzino francese che non riesce a controllare20:50

1' SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...20:48

Squadre in campo, scocca l'ora degli inni. Si parte con il 'Canto degli italiani' di Goffredo Mameli e Michele Novaro20:43

A dirigere l'incontro sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano. Il fischietto classe '84 sarà coadiuvato dagli assistenti Porras Ayuso e Raúl Cabañero e dal quarto ufficiale, il sig. Juan Martínez Munuera. A completare la squadra, in sala VAR, avremo Guillermo Cuadra Fernandez (VAR) e Valentín Gómez (AVAR).17:57

Sono 41 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Francia e Italia. Bilancio che pende a favore degli azzurri, con 20 vittorie oltre a 8 pareggi e 13 hurrà dei transalpini. L'ultima volta tra le due formazioni è stata proprio nell'edizione precedente di Nations League. Vittoria dell'Italia a Parigi per 3-1 con i gol di Dimarco, Frattesi e Raspadori. Era la “riscossa” della Nazionale di Spalletti che cominciava un nuovo ciclo, dopo il brutto Europeo, ma le batterie si esaurirono proprio al ritorno a San Siro. 3-1 per la Francia che vinse così il girone proprio davanti agli azzurri costretti, poi, ad affrontare la Germania al turno successivo (venendo poi eliminati).18:01

Due i cambi di Mancini rispetto alla vittoria contro la Turchia. Sulla fascia sinistra torna Calafiori, al posto di Ruggeri, mentre in attacco c'è Moise Kean con Pio Esposito e Sebastiano Esposito che vengono confermati in attacco. Non c'è Raspadori infortunato: è già tornato a casa, così come Zaniolo.20:30

Rispetto alla vittoria contro il Belgio, Zidane fa addirittura 6 cambi: due per ruolo. Upamecano centrale e Truffert terzino sinistro al posto di Lacroix e Diouf. A centrocampo tornano Cherki e Rabiot per Camaving e Akliouche, mentre si ricompone l'attacco titolare con Dembélé, Olise e Doué. Conferma, invece, per Da Cunha in mezzo al campo. Non aveva giocato contro la Turchia, testato contro il Belgio, è stato promosso e Zidane l'ha riproposto come regista, lasciando in panchina Koné.20:27

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Italia si schiera con Donnarumma - Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori - Frattesi, Tonali, Fagioli - Moise Kean, Pio Esposito, Seb.Esposito. Ct: Roberto Mancini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario - Di Lorenzo, G.Mancini, Ruggeri - I.Doumbia, S.Ricci, Barella - Vergara, D.Maldini, Mohamed Alì Zoma, Scamacca.20:14

FORMAZIONI UFFICIALI: La Francia si schiera con un 4-3-3 in cui figurano: Maignan - Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert - Cherki, Da Cunha, Rabiot - Olise, O.Dembélé, Doué. Ct. Zinédine Zidane. A disposizione: Restes, Butez - Koundé, A.Diouf, Yoro, Lacroix - Camavinga, M.Koné, Akliouche - Barcola, Lepaul.20:11

L'Italia è partita con uno 0-2 da dimenticare, in casa, col Belgio, con una pessima prestazione da parte degli azzurri all'Olimpico. Poi, con qualche cambiamento di formazione, è arrivata la reazione dei ragazzi del ct Mancini. 4-1 in casa della Turchia con una partita dominata nel primo tempo e controllata nella ripresa, anche se qualche buco difensivo è rimasto. Resta qualcosa da ritoccare, ma c'è stata la reazione che aspettavamo (e speravamo).17:53

Prima in casa per Zinédine Zidane che assaggerà la calorosa accoglienza dello Stade de France per lui, uno degli eroi di quella Francia del '98 che vinse il Mondiale. Francia che arriva a questa sfida con l'Italia con 6 punti un due giornate. Vittorie contro Turchia e Belgio, entrambe in trasferta, anche se entrambe per 1-0. Mbappé decisivo a Izmir, con infortunio poi al ginocchio sinistro, Olise ha deciso la sfida di Bruxelles, quasi allo scadere, con un'azione personale.17:51

Benvenuti alla diretta scritta di Francia-Italia, gara valida per la Giornata3 del Gruppo 1 della Nations League 2026-2027. Si gioca allo Stade de France di Parigi.17:49