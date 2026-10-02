Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37

PREPARTITA

Isole Faroe - Slovacchia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Tórsvøllur di Tórshavn.

Arbitro di Isole Faroe - Slovacchia sarà Mohammed Al Hakim. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

Dove vedere Isole Faroe-Slovacchia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Isole Faroe-Slovacchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 2 ottobre.