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Isole Faroe-Slovacchia: 1-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

2 Ottobre 2026 ore 20:45
Isole Faroe
1
Slovacchia
1
Partita finita
Arbitro: Mohammed Al Hakim
  1. 38' 0-1 Gunnar Vatnhamar (A)
  2. 66' 1-1 Adrian Justinussen
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Isole Far Oer 1, Slovacchia 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Isole Far Oer 1, Slovacchia 1.22:36

  3. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:32

  4. 89'

    Fallo di Ondrej Duda (Slovacchia).22:30

  5. 89'

    Hanus Sørensen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  6. 87'

    Tiro respinto. Tomás Suslov (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area.22:28

  7. 86'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Martin Agnarsson (Isole Far Oer).22:27

  9. 86'

    Tiro parato. Ivan Schranz (Slovacchia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di David Strelec con cross.22:27

  10. 85'

    Tentativo fallito. Tomás Suslov (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Dávid Hancko.22:26

  11. 84'

    Ivan Schranz (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  12. 84'

    Fallo di Martin Agnarsson (Isole Far Oer).22:25

  13. 84'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Jørgen Nielsen sostituisce Jóannes Bjartalíd.22:25

  15. 82'

    Sostituzione, Slovacchia. Dávid Hancko sostituisce Martin Valjent.22:23

  16. 80'

    Tiro parato. Tomás Suslov (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Stanislav Lobotka.22:20

  17. 73'

    Tentativo fallito. Áki Samuelsen (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Hanus Sørensen con cross.22:14

  18. 70'

    Sostituzione, Slovacchia. David Strelec sostituisce Róbert Bozeník.22:11

  19. 70'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Odmar Færø (Isole Far Oer).22:11

  21. 69'

    Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.22:10

  22. 69'

    Róbert Bozeník (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10

  23. 69'

    Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).22:10

  24. 68'

    Tiro respinto. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ivan Mesík.22:09

  25. 68'

    Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09

  27. 68'

    Fallo di Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).22:09

  28. 66'

    Gol! Isole Far Oer 1, Slovacchia 1. Adrian Justinussen (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:07

  29. 65'

    Géza Turi (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.22:06

  30. 65'

    Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  31. 65'

    Fallo di Géza Turi (Isole Far Oer).22:06

  33. 63'

    Sostituzione, Slovacchia. Ondrej Duda sostituisce Tomás Rigo.22:04

  34. 63'

    Sostituzione, Slovacchia. Ivan Schranz sostituisce Dávid Duris.22:04

  35. 62'

    Tiro respinto. Áki Samuelsen (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Géza Turi.22:03

  36. 62'

    Tentativo fallito. Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Odmar Færø con cross.22:03

  37. 60'

    Gara riprende.22:01

  39. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Dominik Greif (Slovacchia) per infortunio.22:00

  40. 59'

    Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  41. 59'

    Fallo di Géza Turi (Isole Far Oer).22:00

  42. 59'

    Tiro parato. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Andrias Edmundsson.22:00

  43. 58'

    Tiro parato. Áki Samuelsen (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andrias Edmundsson.21:59

  45. 57'

    Tiro parato. Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andrias Edmundsson.21:58

  46. 56'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Martin Valjent (Slovacchia).21:57

  47. 55'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Áki Samuelsen sostituisce Poul Kallsberg.21:56

  48. 55'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Adrian Justinussen sostituisce Petur Knudsen.21:56

  49. 50'

    Tiro respinto. Dávid Duris (Slovacchia) un tiro di destro da centro area. Assist di Tomás Suslov con cross.21:51

  51. 50'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).21:51

  52. 49'

    Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50

  53. 49'

    Fallo di Petur Knudsen (Isole Far Oer).21:50

  54. Inizia il Secondo tempo Isole Far Oer 0, Slovacchia 1.21:46

  55. 45'

    Sostituzione, Slovacchia. Lukás Haraslín sostituisce Leo Sauer.21:46

  57. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Isole Far Oer 0, Slovacchia 1.21:31

  58. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:31

  59. 45'

    Tiro respinto. Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area. Assist di Odmar Færø.21:30

  60. 43'

    Fallo di Milan Skriniar (Slovacchia).21:28

  61. 43'

    Poul Kallsberg (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:28

  63. 43'

    Fallo di Róbert Bozeník (Slovacchia).21:28

  64. 43'

    Martin Agnarsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  65. 41'

    Jóannes Danielsen (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.21:26

  66. 41'

    Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  67. 41'

    Fallo di Jóannes Danielsen (Isole Far Oer).21:26

  69. 39'

    Fallo di Róbert Bozeník (Slovacchia).21:25

  70. 39'

    Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:25

  71. 38'

    Autorete di Gunnar Vatnhamar, Isole Far Oer. Isole Far Oer 0, Slovacchia 1..21:23

  72. 37'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).21:22

  73. 37'

    Tiro respinto. Tomás Rigo (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Leo Sauer.21:22

  75. 32'

    Fuorigioco. Milan Skriniar(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Róbert Bozeník e' colto in fuorigioco.21:18

  76. 32'

    Tentativo fallito. Petur Knudsen (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Géza Turi.21:17

  77. 31'

    Fuorigioco. Géza Turi(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Petur Knudsen e' colto in fuorigioco.21:16

  78. 28'

    Fuorigioco. Tomás Rigo(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Róbert Bozeník e' colto in fuorigioco.21:14

  79. 28'

    Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  81. 28'

    Fallo di Petur Knudsen (Isole Far Oer).21:13

  82. 27'

    Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  83. 27'

    Fallo di Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).21:12

  84. 26'

    Tentativo fallito. Milan Skriniar (Slovacchia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tomás Rigo con cross da calcio d'angolo.21:11

  85. 25'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).21:10

  87. 25'

    Tiro respinto. Ivan Mesík (Slovacchia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra.21:10

  88. 24'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Jóannes Danielsen (Isole Far Oer).21:09

  89. 24'

    Tentativo fallito. Róbert Bozeník (Slovacchia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Martin Valjent con cross.21:09

  90. 23'

    Fuorigioco. Mattias Lamhauge(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Petur Knudsen e' colto in fuorigioco.21:08

  91. 20'

    Tiro parato. Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gunnar Vatnhamar.21:05

  93. 20'

    Tiro respinto. Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Jóannes Bjartalíd con cross.21:05

  94. 19'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Tomás Suslov (Slovacchia).21:04

  95. 19'

    Tiro respinto. Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da fuori area.21:04

  96. 18'

    Tentativo fallito. Róbert Bozeník (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Milan Skriniar da calcio d'angolo.21:03

  97. 17'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).21:02

  99. 16'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Odmar Færø (Isole Far Oer).21:02

  100. 15'

    Fallo di Róbert Bozeník (Slovacchia).21:00

  101. 15'

    Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:00

  102. 14'

    Tentativo fallito. Denis Vavro (Slovacchia) un tiro di destro da oltre 25 metri tira alto. Assist di Tomás Rigo.20:59

  103. 13'

    Tentativo fallito. Poul Kallsberg (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Hanus Sørensen.20:58

  105. 12'

    Tiro parato. Petur Knudsen (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Hanus Sørensen.20:57

  106. 12'

    Tiro respinto. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area. Assist di Petur Knudsen.20:57

  107. 11'

    Tiro parato. Ivan Mesík (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:56

  108. 11'

    Tentativo fallito. Milan Skriniar (Slovacchia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tomás Rigo con cross da calcio d'angolo.20:56

  109. 10'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).20:55

  111. 10'

    Róbert Bozeník (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:55

  112. 10'

    Fallo di Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).20:55

  113. 8'

    Fallo di Róbert Bozeník (Slovacchia).20:54

  114. 8'

    Odmar Færø (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:54

  115. 7'

    Tentativo fallito. Tomás Rigo (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Leo Sauer.20:52

  117. 4'

    Milan Skriniar (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

  118. 4'

    Fallo di Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).20:50

  119. 3'

    Fuorigioco. Tomás Rigo(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Denis Vavro e' colto in fuorigioco.20:48

  120. 3'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).20:48

  121. 2'

    Ivan Mesík (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47

  123. 2'

    Fallo di Petur Knudsen (Isole Far Oer).20:47

  124. Fallo di Ivan Mesík (Slovacchia).20:46

  125. Jóannes Danielsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46

  126. Inizia il Primo tempo.20:46

  127. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37

Formazioni Isole Faroe - Slovacchia

Isole Faroe
Slovacchia
TITOLARI ISOLE FAROE
  • (1) MATTIAS LAMHAUGE (P)
  • (15) ODMAR FÆRØ (D)
  • (13) MARTIN AGNARSSON (D)
  • (5) ANDRIAS EDMUNDSSON (D)
  • (2) JÓANNES DANIELSEN (D)
  • (16) GUNNAR VATNHAMAR (D)
  • (7) JÓANNES BJARTALÍD (C)
  • (20) HANUS SØRENSEN (C)
  • (14) POUL KALLSBERG (C)
  • (21) GÉZA TURI (C)
  • (11) PETUR KNUDSEN (A)
PANCHINA ISOLE FAROE
  • (6) EMIL JOENSEN (C)
  • (12) ARI PETERSEN (P)
  • (9) JØRGEN NIELSEN (A)
  • (22) MATTIAS HELLISDAL (C)
  • (10) ÁKI SAMUELSEN (A)
  • (18) ARON BENJAMINSEN (A)
  • (4) SAMUEL CHUKWUDI (D)
  • (23) BÁRDUR Á REYNATRØD (P)
  • (19) JANN BENJAMINSEN (D)
  • (17) ADRIAN JUSTINUSSEN (A)
  • (3) VILJORMUR DAVIDSEN (D)
  • (8) HEINI VATNSDAL (D)
ALLENATORE ISOLE FAROE
  • Eydun Klakstein
TITOLARI SLOVACCHIA
  • (23) DOMINIK GREIF (P)
  • (14) MILAN SKRINIAR (D)
  • (2) IVAN MESÍK (D)
  • (3) DENIS VAVRO (D)
  • (4) MARTIN VALJENT (D)
  • (22) STANISLAV LOBOTKA (C)
  • (10) TOMÁS SUSLOV (C)
  • (19) TOMÁS RIGO (C)
  • (7) LEO SAUER (A)
  • (20) DÁVID DURIS (A)
  • (9) RÓBERT BOZENÍK (A)
PANCHINA SLOVACCHIA
  • (21) ERIK PREKOP (A)
  • (16) DÁVID HANCKO (D)
  • (12) DOMINIK TAKÁC (P)
  • (6) PETER POKORNY (C)
  • (15) DAVID STRELEC (A)
  • (17) LUKÁS HARASLÍN (C)
  • (11) TOMÁS BOBCEK (A)
  • (5) LUBOMÍR SATKA (D)
  • (8) ONDREJ DUDA (C)
  • (18) IVAN SCHRANZ (A)
  • (13) ADRIÁN KAPRÁLIK (A)
  • (1) MARTIN DÚBRAVKA (P)
ALLENATORE SLOVACCHIA
  • Vladimír Weiss
PREPARTITA

Isole Faroe - Slovacchia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Tórsvøllur di Tórshavn.
Arbitro di Isole Faroe - Slovacchia sarà Mohammed Al Hakim. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

Dove vedere Isole Faroe-Slovacchia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Isole Faroe-Slovacchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 2 ottobre. Isole Faroe - Slovacchia Live

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