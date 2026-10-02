Incontro terminato, Isole Far Oer 1, Slovacchia 1.
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La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
Incontro terminato, Isole Far Oer 1, Slovacchia 1.
Secondo tempo terminato, Isole Far Oer 1, Slovacchia 1.22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:32
Fallo di Ondrej Duda (Slovacchia).22:30
Hanus Sørensen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Tiro respinto. Tomás Suslov (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area.22:28
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Martin Agnarsson (Isole Far Oer).22:27
Tiro parato. Ivan Schranz (Slovacchia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di David Strelec con cross.22:27
Tentativo fallito. Tomás Suslov (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Dávid Hancko.22:26
Ivan Schranz (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Martin Agnarsson (Isole Far Oer).22:25
Sostituzione, Isole Far Oer. Jørgen Nielsen sostituisce Jóannes Bjartalíd.22:25
Sostituzione, Slovacchia. Dávid Hancko sostituisce Martin Valjent.22:23
Tiro parato. Tomás Suslov (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Stanislav Lobotka.22:20
Tentativo fallito. Áki Samuelsen (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Hanus Sørensen con cross.22:14
Sostituzione, Slovacchia. David Strelec sostituisce Róbert Bozeník.22:11
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Odmar Færø (Isole Far Oer).22:11
Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.22:10
Róbert Bozeník (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).22:10
Tiro respinto. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ivan Mesík.22:09
Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09
Fallo di Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).22:09
Gol! Isole Far Oer 1, Slovacchia 1. Adrian Justinussen (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:07
Géza Turi (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.22:06
Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Géza Turi (Isole Far Oer).22:06
Sostituzione, Slovacchia. Ondrej Duda sostituisce Tomás Rigo.22:04
Sostituzione, Slovacchia. Ivan Schranz sostituisce Dávid Duris.22:04
Tiro respinto. Áki Samuelsen (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Géza Turi.22:03
Tentativo fallito. Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Odmar Færø con cross.22:03
Gara riprende.22:01
Gara momentaneamente sospesa, Dominik Greif (Slovacchia) per infortunio.22:00
Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Fallo di Géza Turi (Isole Far Oer).22:00
Tiro parato. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Andrias Edmundsson.22:00
Tiro parato. Áki Samuelsen (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andrias Edmundsson.21:59
Tiro parato. Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andrias Edmundsson.21:58
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Martin Valjent (Slovacchia).21:57
Sostituzione, Isole Far Oer. Áki Samuelsen sostituisce Poul Kallsberg.21:56
Sostituzione, Isole Far Oer. Adrian Justinussen sostituisce Petur Knudsen.21:56
Tiro respinto. Dávid Duris (Slovacchia) un tiro di destro da centro area. Assist di Tomás Suslov con cross.21:51
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).21:51
Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50
Fallo di Petur Knudsen (Isole Far Oer).21:50
Inizia il Secondo tempo Isole Far Oer 0, Slovacchia 1.21:46
Sostituzione, Slovacchia. Lukás Haraslín sostituisce Leo Sauer.21:46
Primo tempo terminato, Isole Far Oer 0, Slovacchia 1.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:31
Tiro respinto. Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area. Assist di Odmar Færø.21:30
Fallo di Milan Skriniar (Slovacchia).21:28
Poul Kallsberg (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:28
Fallo di Róbert Bozeník (Slovacchia).21:28
Martin Agnarsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Jóannes Danielsen (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.21:26
Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Jóannes Danielsen (Isole Far Oer).21:26
Fallo di Róbert Bozeník (Slovacchia).21:25
Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:25
Autorete di Gunnar Vatnhamar, Isole Far Oer. Isole Far Oer 0, Slovacchia 1..21:23
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).21:22
Tiro respinto. Tomás Rigo (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Leo Sauer.21:22
Fuorigioco. Milan Skriniar(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Róbert Bozeník e' colto in fuorigioco.21:18
Tentativo fallito. Petur Knudsen (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Géza Turi.21:17
Fuorigioco. Géza Turi(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Petur Knudsen e' colto in fuorigioco.21:16
Fuorigioco. Tomás Rigo(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Róbert Bozeník e' colto in fuorigioco.21:14
Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Fallo di Petur Knudsen (Isole Far Oer).21:13
Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).21:12
Tentativo fallito. Milan Skriniar (Slovacchia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tomás Rigo con cross da calcio d'angolo.21:11
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).21:10
Tiro respinto. Ivan Mesík (Slovacchia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra.21:10
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Jóannes Danielsen (Isole Far Oer).21:09
Tentativo fallito. Róbert Bozeník (Slovacchia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Martin Valjent con cross.21:09
Fuorigioco. Mattias Lamhauge(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Petur Knudsen e' colto in fuorigioco.21:08
Tiro parato. Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gunnar Vatnhamar.21:05
Tiro respinto. Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Jóannes Bjartalíd con cross.21:05
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Tomás Suslov (Slovacchia).21:04
Tiro respinto. Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da fuori area.21:04
Tentativo fallito. Róbert Bozeník (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Milan Skriniar da calcio d'angolo.21:03
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).21:02
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Odmar Færø (Isole Far Oer).21:02
Fallo di Róbert Bozeník (Slovacchia).21:00
Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:00
Tentativo fallito. Denis Vavro (Slovacchia) un tiro di destro da oltre 25 metri tira alto. Assist di Tomás Rigo.20:59
Tentativo fallito. Poul Kallsberg (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Hanus Sørensen.20:58
Tiro parato. Petur Knudsen (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Hanus Sørensen.20:57
Tiro respinto. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area. Assist di Petur Knudsen.20:57
Tiro parato. Ivan Mesík (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:56
Tentativo fallito. Milan Skriniar (Slovacchia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tomás Rigo con cross da calcio d'angolo.20:56
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).20:55
Róbert Bozeník (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:55
Fallo di Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).20:55
Fallo di Róbert Bozeník (Slovacchia).20:54
Odmar Færø (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:54
Tentativo fallito. Tomás Rigo (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Leo Sauer.20:52
Milan Skriniar (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Fallo di Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).20:50
Fuorigioco. Tomás Rigo(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Denis Vavro e' colto in fuorigioco.20:48
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).20:48
Ivan Mesík (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Fallo di Petur Knudsen (Isole Far Oer).20:47
Fallo di Ivan Mesík (Slovacchia).20:46
Jóannes Danielsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37
Isole Faroe - Slovacchia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Tórsvøllur di Tórshavn.
Arbitro di Isole Faroe - Slovacchia sarà Mohammed Al Hakim. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.
Dove vedere Isole Faroe-Slovacchia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Isole Faroe-Slovacchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 2 ottobre.
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