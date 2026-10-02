Incontro terminato, Kazakistan 1, Moldavia 2.
Green in azienda
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
Incontro terminato, Kazakistan 1, Moldavia 2.
Secondo tempo terminato, Kazakistan 1, Moldavia 2.17:52
Tentativo fallito. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da oltre 30 metri sulla sinistra che esce di molto sulla destra.17:50
Bauyrzhan Islamkhan (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:49
Fallo di Petru Popescu (Moldavia).17:49
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.17:48
Yan Vorogovskiy (Kazakistan) e' ammonito per fallo.17:46
Fallo di Yan Vorogovskiy (Kazakistan).17:46
Sergiu Perciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:46
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Ovidiu David (Moldavia).17:46
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Mihail Gherasimencov (Moldavia).17:45
Nauryzbek Zhagorov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:45
Fallo di Victor Stîna (Moldavia).17:45
Fallo di Sergey Maliy (Kazakistan).17:44
Dumitru Celeadnic (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:44
Sostituzione, Moldavia. Daniel Dumbravanu sostituisce Vadim Rata per infortunio.17:44
Sostituzione, Moldavia. Ovidiu David sostituisce Ioan-Calin Revenco.17:43
Tentativo fallito. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto in seguito a un contropiede.17:43
Tiro respinto. Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area.17:41
Tiro respinto. Nuraly Alip (Kazakistan) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Bauyrzhan Islamkhan con cross.17:41
Sergey Maliy (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:41
Fallo di Vadim Rata (Moldavia).17:41
Tentativo fallito. Nauryzbek Zhagorov (Kazakistan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Bauyrzhan Islamkhan con cross.17:40
Tentativo fallito. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.17:39
Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) e' ammonito per fallo.17:38
Fallo di Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan).17:38
Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:38
Fallo di mano di Yan Vorogovskiy (Kazakistan).17:37
Tentativo fallito. Victor Stîna (Moldavia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Mihail Gherasimencov in seguito a un contropiede.17:36
Sostituzione, Moldavia. Mihail Stefan sostituisce Oleg Reabciuk.17:33
Tentativo fallito. Erkin Tapalov (Kazakistan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yan Vorogovskiy con cross.17:33
Sostituzione, Kazakistan. Sergey Maliy sostituisce Temirlan Erlanov.17:31
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Vladislav Baboglo (Moldavia).17:29
Tiro respinto. Bauyrzhan Islamkhan (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area.17:29
Fallo di Dinmukhamed Karaman (Kazakistan).17:26
Nichita Motpan (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:26
Sostituzione, Kazakistan. Nauryzbek Zhagorov sostituisce Aleksandr Mrynskiy.17:24
Artur Shushenachev (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:23
Fallo di Vladislav Baboglo (Moldavia).17:23
Gol! Kazakistan 1, Moldavia 2. Nuraly Alip (Kazakistan) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Bauyrzhan Islamkhan con cross in seguito a un calcio da fermo.17:21
Aleksandr Mrynskiy (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:21
Fallo di Oleg Reabciuk (Moldavia).17:21
Fallo di Erkin Tapalov (Kazakistan).17:20
Sergiu Perciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:20
Tiro parato. Petru Popescu (Moldavia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ioan-Calin Revenco con cross.17:19
Fallo di Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan).17:18
Sergiu Perciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:18
Sostituzione, Kazakistan. Artur Shushenachev sostituisce Ramazan Karimov.17:17
Sostituzione, Moldavia. Victor Stîna sostituisce Nicky Clescenco.17:17
Fuorigioco. Dumitru Celeadnic(Moldavia) prova il lancio lungo, ma Petru Popescu e' colto in fuorigioco.17:17
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Iurie Iovu (Moldavia).17:14
Tiro respinto. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Azamat Tuyakbayev.17:14
Tiro respinto. Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Azamat Tuyakbayev.17:13
Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:12
Fallo di Vadim Rata (Moldavia).17:12
Tentativo fallito. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.17:11
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Vadim Rata (Moldavia).17:10
Tiro respinto. Bauyrzhan Islamkhan (Kazakistan) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Dinmukhamed Karaman.17:10
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Oleg Reabciuk (Moldavia).17:10
Gol! Kazakistan 0, Moldavia 2. Petru Popescu (Moldavia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa. Assist di Sergiu Perciun con cross da calcio d'angolo.17:08
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Mrynskiy (Kazakistan).17:07
Fallo di Aleksandr Mrynskiy (Kazakistan).17:06
Oleg Reabciuk (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:06
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Petru Popescu (Moldavia).17:04
Erkin Tapalov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:04
Fallo di Nicky Clescenco (Moldavia).17:04
Sostituzione, Kazakistan. Azamat Tuyakbayev sostituisce Elkhan Astanov.17:03
Sostituzione, Kazakistan. Erkin Tapalov sostituisce Ramazan Orazov.17:03
Inizia il Secondo tempo Kazakistan 0, Moldavia 1.17:03
Sostituzione, Moldavia. Nichita Motpan sostituisce Vladimir Fratea.17:03
Primo tempo terminato, Kazakistan 0, Moldavia 1.16:48
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.16:47
Gol! Kazakistan 0, Moldavia 1. Nicky Clescenco (Moldavia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.16:46
Tentativo fallito. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Dinmukhamed Karaman con suggerimento di testa da calcio d'angolo.16:44
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Oleg Reabciuk (Moldavia).16:43
Tiro parato. Ramazan Orazov (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elkhan Astanov.16:41
Tiro parato. Vladimir Fratea (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.16:37
Fallo di Nuraly Alip (Kazakistan).16:36
Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:36
Tiro parato. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sergiu Perciun.16:35
Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.16:34
Tentativo fallito. Petru Popescu (Moldavia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Sergiu Perciun con cross da calcio d'angolo.16:32
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Nuraly Alip (Kazakistan).16:32
Gara riprende.16:30
Gara momentaneamente sospesa, Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) per infortunio.16:29
Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Ramazan Orazov da calcio d'angolo.16:29
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Oleg Reabciuk (Moldavia).16:28
Tiro respinto. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da centro area. Assist di Bauyrzhan Islamkhan.16:28
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Dumitru Celeadnic (Moldavia).16:28
Tentativo fallito. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Nuraly Alip.16:27
Ramazan Orazov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:24
Fallo di Vadim Rata (Moldavia).16:24
Tentativo fallito. Temirlan Erlanov (Kazakistan) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bauyrzhan Islamkhan con cross da calcio d'angolo.16:23
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Mihail Gherasimencov (Moldavia).16:22
Tentativo fallito. Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.16:22
Tiro parato. Nicky Clescenco (Moldavia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ioan-Calin Revenco.16:21
Tentativo fallito. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Nicky Clescenco da calcio d'angolo.16:19
Tentativo fallito. Ioan-Calin Revenco (Moldavia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sergiu Perciun con cross da calcio d'angolo.16:19
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Mrynskiy (Kazakistan).16:19
Tiro parato. Ioan-Calin Revenco (Moldavia) un colpo di testa dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sergiu Perciun con cross.16:16
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Zarutskiy (Kazakistan).16:16
Tiro parato. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Vladislav Baboglo.16:16
Tentativo fallito. Nicky Clescenco (Moldavia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Petru Popescu in seguito a un contropiede.16:13
Fallo di Yan Vorogovskiy (Kazakistan).16:10
Vladimir Fratea (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:10
Tiro parato. Elkhan Astanov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ramazan Karimov.16:08
Elkhan Astanov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:07
Fallo di Oleg Reabciuk (Moldavia).16:07
Fallo di Sergiu Perciun (Moldavia).16:04
Ramazan Orazov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:04
Inizia il Primo tempo.16:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:01
Kazakistan - Moldova è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 16:00 allo stadio Astana Arena di Astana.
Dove vedere Kazakistan-Moldova di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Kazakistan-Moldova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:00 (mezz'ora prima) del 2 ottobre.
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI