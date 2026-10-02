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Kazakistan-Moldova: 1-2 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

2 Ottobre 2026 ore 16:00
Kazakistan
1
Moldova
2
Partita finita
Arbitro: Marian Barbu
  1. 45+1' 0-1 Nicky Clescenco
  2. 50' 0-2 Petru Popescu
  3. 64' 1-2 Nuraly Alip
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Kazakistan 1, Moldavia 2.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Kazakistan 1, Moldavia 2.17:52

  3. 90'+2'

    Tentativo fallito. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da oltre 30 metri sulla sinistra che esce di molto sulla destra.17:50

  4. 90'+1'

    Bauyrzhan Islamkhan (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:49

  5. 90'+1'

    Fallo di Petru Popescu (Moldavia).17:49

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.17:48

  7. 89'

    Yan Vorogovskiy (Kazakistan) e' ammonito per fallo.17:46

  9. 88'

    Fallo di Yan Vorogovskiy (Kazakistan).17:46

  10. 88'

    Sergiu Perciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:46

  11. 88'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Ovidiu David (Moldavia).17:46

  12. 88'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Mihail Gherasimencov (Moldavia).17:45

  13. 87'

    Nauryzbek Zhagorov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:45

  15. 87'

    Fallo di Victor Stîna (Moldavia).17:45

  16. 86'

    Fallo di Sergey Maliy (Kazakistan).17:44

  17. 86'

    Dumitru Celeadnic (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:44

  18. 86'

    Sostituzione, Moldavia. Daniel Dumbravanu sostituisce Vadim Rata per infortunio.17:44

  19. 86'

    Sostituzione, Moldavia. Ovidiu David sostituisce Ioan-Calin Revenco.17:43

  21. 85'

    Tentativo fallito. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto in seguito a un contropiede.17:43

  22. 83'

    Tiro respinto. Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area.17:41

  23. 83'

    Tiro respinto. Nuraly Alip (Kazakistan) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Bauyrzhan Islamkhan con cross.17:41

  24. 83'

    Sergey Maliy (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:41

  25. 83'

    Fallo di Vadim Rata (Moldavia).17:41

  27. 82'

    Tentativo fallito. Nauryzbek Zhagorov (Kazakistan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Bauyrzhan Islamkhan con cross.17:40

  28. 81'

    Tentativo fallito. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.17:39

  29. 80'

    Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) e' ammonito per fallo.17:38

  30. 80'

    Fallo di Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan).17:38

  31. 80'

    Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:38

  33. 79'

    Fallo di mano di Yan Vorogovskiy (Kazakistan).17:37

  34. 78'

    Tentativo fallito. Victor Stîna (Moldavia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Mihail Gherasimencov in seguito a un contropiede.17:36

  35. 75'

    Sostituzione, Moldavia. Mihail Stefan sostituisce Oleg Reabciuk.17:33

  36. 75'

    Tentativo fallito. Erkin Tapalov (Kazakistan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yan Vorogovskiy con cross.17:33

  37. 74'

    Sostituzione, Kazakistan. Sergey Maliy sostituisce Temirlan Erlanov.17:31

  39. 71'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Vladislav Baboglo (Moldavia).17:29

  40. 71'

    Tiro respinto. Bauyrzhan Islamkhan (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area.17:29

  41. 68'

    Fallo di Dinmukhamed Karaman (Kazakistan).17:26

  42. 68'

    Nichita Motpan (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:26

  43. 66'

    Sostituzione, Kazakistan. Nauryzbek Zhagorov sostituisce Aleksandr Mrynskiy.17:24

  45. 66'

    Artur Shushenachev (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:23

  46. 66'

    Fallo di Vladislav Baboglo (Moldavia).17:23

  47. 64'

    Gol! Kazakistan 1, Moldavia 2. Nuraly Alip (Kazakistan) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Bauyrzhan Islamkhan con cross in seguito a un calcio da fermo.17:21

  48. 63'

    Aleksandr Mrynskiy (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:21

  49. 63'

    Fallo di Oleg Reabciuk (Moldavia).17:21

  51. 62'

    Fallo di Erkin Tapalov (Kazakistan).17:20

  52. 62'

    Sergiu Perciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:20

  53. 61'

    Tiro parato. Petru Popescu (Moldavia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ioan-Calin Revenco con cross.17:19

  54. 60'

    Fallo di Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan).17:18

  55. 60'

    Sergiu Perciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:18

  57. 59'

    Sostituzione, Kazakistan. Artur Shushenachev sostituisce Ramazan Karimov.17:17

  58. 59'

    Sostituzione, Moldavia. Victor Stîna sostituisce Nicky Clescenco.17:17

  59. 59'

    Fuorigioco. Dumitru Celeadnic(Moldavia) prova il lancio lungo, ma Petru Popescu e' colto in fuorigioco.17:17

  60. 56'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Iurie Iovu (Moldavia).17:14

  61. 56'

    Tiro respinto. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Azamat Tuyakbayev.17:14

  63. 55'

    Tiro respinto. Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Azamat Tuyakbayev.17:13

  64. 54'

    Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:12

  65. 54'

    Fallo di Vadim Rata (Moldavia).17:12

  66. 53'

    Tentativo fallito. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.17:11

  67. 52'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Vadim Rata (Moldavia).17:10

  69. 52'

    Tiro respinto. Bauyrzhan Islamkhan (Kazakistan) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Dinmukhamed Karaman.17:10

  70. 52'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Oleg Reabciuk (Moldavia).17:10

  71. 50'

    Gol! Kazakistan 0, Moldavia 2. Petru Popescu (Moldavia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa. Assist di Sergiu Perciun con cross da calcio d'angolo.17:08

  72. 50'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Mrynskiy (Kazakistan).17:07

  73. 48'

    Fallo di Aleksandr Mrynskiy (Kazakistan).17:06

  75. 48'

    Oleg Reabciuk (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:06

  76. 46'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Petru Popescu (Moldavia).17:04

  77. 46'

    Erkin Tapalov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:04

  78. 46'

    Fallo di Nicky Clescenco (Moldavia).17:04

  79. 45'

    Sostituzione, Kazakistan. Azamat Tuyakbayev sostituisce Elkhan Astanov.17:03

  81. 45'

    Sostituzione, Kazakistan. Erkin Tapalov sostituisce Ramazan Orazov.17:03

  82. Inizia il Secondo tempo Kazakistan 0, Moldavia 1.17:03

  83. 45'

    Sostituzione, Moldavia. Nichita Motpan sostituisce Vladimir Fratea.17:03

  84. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Kazakistan 0, Moldavia 1.16:48

  85. 45'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.16:47

  87. 45'+1'

    Gol! Kazakistan 0, Moldavia 1. Nicky Clescenco (Moldavia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.16:46

  88. 44'

    Tentativo fallito. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Dinmukhamed Karaman con suggerimento di testa da calcio d'angolo.16:44

  89. 43'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Oleg Reabciuk (Moldavia).16:43

  90. 41'

    Tiro parato. Ramazan Orazov (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elkhan Astanov.16:41

  91. 37'

    Tiro parato. Vladimir Fratea (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.16:37

  93. 35'

    Fallo di Nuraly Alip (Kazakistan).16:36

  94. 35'

    Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:36

  95. 35'

    Tiro parato. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sergiu Perciun.16:35

  96. 34'

    Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.16:34

  97. 32'

    Tentativo fallito. Petru Popescu (Moldavia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Sergiu Perciun con cross da calcio d'angolo.16:32

  99. 31'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Nuraly Alip (Kazakistan).16:32

  100. 30'

    Gara riprende.16:30

  101. 29'

    Gara momentaneamente sospesa, Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) per infortunio.16:29

  102. 28'

    Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Ramazan Orazov da calcio d'angolo.16:29

  103. 28'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Oleg Reabciuk (Moldavia).16:28

  105. 28'

    Tiro respinto. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da centro area. Assist di Bauyrzhan Islamkhan.16:28

  106. 27'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Dumitru Celeadnic (Moldavia).16:28

  107. 27'

    Tentativo fallito. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Nuraly Alip.16:27

  108. 24'

    Ramazan Orazov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:24

  109. 24'

    Fallo di Vadim Rata (Moldavia).16:24

  111. 23'

    Tentativo fallito. Temirlan Erlanov (Kazakistan) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bauyrzhan Islamkhan con cross da calcio d'angolo.16:23

  112. 22'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Mihail Gherasimencov (Moldavia).16:22

  113. 22'

    Tentativo fallito. Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.16:22

  114. 21'

    Tiro parato. Nicky Clescenco (Moldavia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ioan-Calin Revenco.16:21

  115. 19'

    Tentativo fallito. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Nicky Clescenco da calcio d'angolo.16:19

  117. 19'

    Tentativo fallito. Ioan-Calin Revenco (Moldavia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sergiu Perciun con cross da calcio d'angolo.16:19

  118. 19'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Mrynskiy (Kazakistan).16:19

  119. 16'

    Tiro parato. Ioan-Calin Revenco (Moldavia) un colpo di testa dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sergiu Perciun con cross.16:16

  120. 16'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Zarutskiy (Kazakistan).16:16

  121. 16'

    Tiro parato. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Vladislav Baboglo.16:16

  123. 13'

    Tentativo fallito. Nicky Clescenco (Moldavia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Petru Popescu in seguito a un contropiede.16:13

  124. 10'

    Fallo di Yan Vorogovskiy (Kazakistan).16:10

  125. 10'

    Vladimir Fratea (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:10

  126. 8'

    Tiro parato. Elkhan Astanov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ramazan Karimov.16:08

  127. 7'

    Elkhan Astanov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:07

  129. 7'

    Fallo di Oleg Reabciuk (Moldavia).16:07

  130. 4'

    Fallo di Sergiu Perciun (Moldavia).16:04

  131. 4'

    Ramazan Orazov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:04

  132. Inizia il Primo tempo.16:01

  133. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:01

Formazioni Kazakistan - Moldova

Kazakistan
Moldova
TITOLARI KAZAKISTAN
  • (16) ALEKSANDR ZARUTSKIY (P)
  • (13) ALEKSANDR MRYNSKIY (D)
  • (11) YAN VOROGOVSKIY (D)
  • (23) TEMIRLAN ERLANOV (D)
  • (3) NURALY ALIP (D)
  • (9) BAUYRZHAN ISLAMKHAN (C)
  • (7) GALYMZHAN KENZHEBEK (C)
  • (18) DINMUKHAMED KARAMAN (C)
  • (21) ELKHAN ASTANOV (C)
  • (20) RAMAZAN ORAZOV (C)
  • (19) RAMAZAN KARIMOV (A)
PANCHINA KAZAKISTAN
  • (1) BEKKHAN SHAIZADA (P)
  • (6) ALIBEK KASYM (D)
  • (17) STANISLAV BASMANOV (A)
  • (4) NAURYZBEK ZHAGOROV (C)
  • (22) ERKIN TAPALOV (D)
  • (10) ARTUR SHUSHENACHEV (A)
  • (12) TEMIRLAN ANARBEKOV (P)
  • (14) GEORGY ZHUKOV (C)
  • (5) DAMIR KASABULAT (D)
  • (2) SERGEY MALIY (D)
  • (15) AZAMAT TUYAKBAYEV (C)
  • (8) ZHASULAN AMIR (D)
ALLENATORE KAZAKISTAN
  • John van 't Schip
TITOLARI MOLDOVA
  • (12) DUMITRU CELEADNIC (P)
  • (2) OLEG REABCIUK (D)
  • (4) VLADISLAV BABOGLO (D)
  • (6) MIHAIL GHERASIMENCOV (D)
  • (8) IOAN-CALIN REVENCO (D)
  • (18) IURIE IOVU (D)
  • (22) VADIM RATA (C)
  • (9) SERGIU PERCIUN (C)
  • (14) VLADIMIR FRATEA (C)
  • (15) PETRU POPESCU (A)
  • (20) NICKY CLESCENCO (A)
PANCHINA MOLDOVA
  • (17) OVIDIU DAVID (C)
  • (5) CATALIN CUCOS (D)
  • (16) DANILA FOROV (A)
  • (7) NICHITA MOTPAN (C)
  • (3) MIHAIL STEFAN (D)
  • (13) SERAFIM COJOCARI (C)
  • (10) STEFAN BODISTEANU (C)
  • (19) DANIEL DUMBRAVANU (D)
  • (23) ANDRII KOZHUKHAR (P)
  • (11) VICTOR STÎNA (C)
  • (1) EMIL TÎMBUR (P)
  • (21) DMITRI MANDRÎCENCO (C)
ALLENATORE MOLDOVA
  • Lilian Popescu
PREPARTITA

Kazakistan - Moldova è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 16:00 allo stadio Astana Arena di Astana.

Dove vedere Kazakistan-Moldova di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Kazakistan-Moldova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:00 (mezz'ora prima) del 2 ottobre. Kazakistan - Moldova Live

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