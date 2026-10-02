Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.17:48

Yan Vorogovskiy (Kazakistan) e' ammonito per fallo.17:46

Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) e' ammonito per fallo.17:38

Fuorigioco. Dumitru Celeadnic(Moldavia) prova il lancio lungo, ma Petru Popescu e' colto in fuorigioco.17:17

Tentativo fallito. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.17:11

Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.16:47

Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.16:34

Tentativo fallito. Temirlan Erlanov (Kazakistan) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bauyrzhan Islamkhan con cross da calcio d'angolo.16:23

Tentativo fallito. Nicky Clescenco (Moldavia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Petru Popescu in seguito a un contropiede.16:13

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:01