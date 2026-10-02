Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:00

PREPARTITA

Lettonia - Montenegro è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Skonto Stadions di Riga.

Arbitro di Lettonia - Montenegro sarà Radoslav Gidzhenov. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Dove vedere Lettonia-Montenegro di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Lettonia-Montenegro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 2 ottobre.