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Lettonia-Montenegro: 1-2 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

2 Ottobre 2026 ore 18:00
Lettonia
1
Montenegro
2
Partita finita
Arbitro: Radoslav Gidzhenov
  1. 3' 0-1 Vasilije Adzic
  2. 56' 0-2 Vasilije Adzic
  3. 82' 1-2 Markuss Strods
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Lettonia 1, Montenegro 2.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Lettonia 1, Montenegro 2.19:52

  3. 90'+4'

    Fallo di Aleksa Latkovic (Montenegro).19:52

  4. 90'+4'

    Dennis Cirkin (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:52

  5. 90'+4'

    Aleksa Latkovic (Montenegro) e' ammonito.19:51

  6. 90'+4'

    Fallo di Aleksa Latkovic (Montenegro).19:51

  7. 90'+4'

    Deniss Melniks (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  9. 90'+2'

    Tentativo fallito. Dennis Cirkin (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:50

  10. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:48

  11. 90'

    Tiro respinto. Markuss Strods (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area.19:47

  12. 89'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Marko Perovic (Montenegro).19:46

  13. 87'

    Gara riprende.19:45

  15. 87'

    Gara momentaneamente sospesa, Balsa Popovic (Montenegro) per infortunio.19:44

  16. 86'

    Tiro respinto. Andrejs Ciganiks (Lettonia) un tiro di destro da centro area. Assist di Raivis Jurkovskis con cross.19:44

  17. 82'

    Gol! Lettonia 1, Montenegro 2. Markuss Strods (Lettonia) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Kristers Cudars da calcio d'angolo.19:40

  18. 82'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Igor Vujacic (Montenegro).19:39

  19. 81'

    Tentativo fallito. Markuss Strods (Lettonia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.19:39

  21. 80'

    Tiro respinto. Markuss Strods (Lettonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lukass Vapne.19:38

  22. 79'

    Tentativo fallito. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Eduards Daskevics.19:37

  23. 78'

    Sostituzione, Lettonia. Markuss Strods sostituisce Danila Patijcuks per infortunio.19:36

  24. 78'

    Sostituzione, Lettonia. Kristers Cudars sostituisce Dmitrijs Zelenkovs.19:35

  25. 78'

    Sostituzione, Montenegro. Dusan Vukovic sostituisce Stevan Jovetic.19:35

  27. 77'

    Tentativo fallito. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Aleksa Latkovic.19:35

  28. 76'

    Gara riprende.19:34

  29. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Danila Patijcuks (Lettonia) per infortunio.19:32

  30. 73'

    Tiro respinto. Milos Brnovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area.19:31

  31. 71'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).19:29

  33. 71'

    Tiro parato. Marko Perovic (Montenegro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Stefan Loncar.19:29

  34. 69'

    Tentativo fallito. Viktor Djukanovic (Montenegro) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vasilije Adzic con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.19:26

  35. 68'

    Sostituzione, Montenegro. Aleksa Latkovic sostituisce Nikola Krstovic.19:26

  36. 65'

    Vasilije Adzic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  37. 65'

    Fallo di Danila Patijcuks (Lettonia).19:23

  39. 65'

    Sostituzione, Lettonia. Vladislavs Gutkovskis sostituisce Roberts Uldrikis.19:22

  40. 65'

    Sostituzione, Lettonia. Eduards Daskevics sostituisce Antonijs Cernomordijs.19:22

  41. 64'

    Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marko Perovic con cross.19:22

  42. 61'

    Sostituzione, Montenegro. Milos Brnovic sostituisce Milutin Osmajic.19:19

  43. 61'

    Sostituzione, Montenegro. Viktor Djukanovic sostituisce Marko Jankovic.19:18

  45. 60'

    Sostituzione, Montenegro. Marko Perovic sostituisce Risto Radunovic.19:18

  46. 60'

    Fallo di Dennis Cirkin (Lettonia).19:18

  47. 60'

    Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:18

  48. 59'

    Stevan Jovetic (Montenegro) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Milutin Osmajic.19:17

  49. 58'

    Fallo di Antonijs Cernomordijs (Lettonia).19:16

  51. 58'

    Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:16

  52. 57'

    Raivis Jurkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  53. 57'

    Fallo di Risto Radunovic (Montenegro).19:15

  54. 56'

    Gol! Lettonia 0, Montenegro 2. Vasilije Adzic (Montenegro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra.

    Guarda la scheda del giocatore Vasilije Adzic19:13

  55. 53'

    Roberts Uldrikis (Lettonia) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area.19:11

  57. 53'

    Tiro respinto. Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) un tiro di destro da fuori area.19:11

  58. 52'

    Fallo di Roberts Uldrikis (Lettonia).19:09

  59. 52'

    Marko Vesovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  60. 51'

    Lukass Vapne (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  61. 51'

    Fallo di Vasilije Adzic (Montenegro).19:08

  63. 50'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).19:08

  64. 49'

    Fallo di Danila Patijcuks (Lettonia).19:07

  65. 49'

    Risto Radunovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  66. 49'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Slobodan Rubezic (Montenegro).19:06

  67. 46'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Marko Vesovic (Montenegro).19:04

  69. Inizia il Secondo tempo Lettonia 0, Montenegro 1.19:03

  70. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Lettonia 0, Montenegro 1.18:47

  71. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:46

  72. 45'

    Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Risto Radunovic.18:46

  73. 42'

    Roberts Uldrikis (Lettonia) colpisce il palo destro con un colpo di testa da centro area. Assist di Andrejs Ciganiks con cross.18:43

  75. 40'

    Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:41

  76. 40'

    Fallo di Roberts Uldrikis (Lettonia).18:41

  77. 39'

    Antonijs Cernomordijs (Lettonia) e' ammonito per fallo di mano.18:39

  78. 38'

    Fallo di mano di Antonijs Cernomordijs (Lettonia).18:39

  79. 38'

    Tiro respinto. Danila Patijcuks (Lettonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lukass Vapne.18:39

  81. 34'

    Fuorigioco. Stevan Jovetic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Milutin Osmajic e' colto in fuorigioco.18:35

  82. 33'

    Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:33

  83. 33'

    Fallo di Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia).18:33

  84. 31'

    Tentativo fallito. Stevan Jovetic (Montenegro) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.18:32

  85. 31'

    Tiro parato. Marko Vesovic (Montenegro) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Milutin Osmajic.18:32

  87. 30'

    Fallo di Lukass Vapne (Lettonia).18:31

  88. 30'

    Stefan Loncar (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:31

  89. 28'

    Sostituzione, Lettonia. Raivis Jurkovskis sostituisce Roberts Savalnieks per infortunio.18:29

  90. 26'

    Gara riprende.18:27

  91. 25'

    Gara momentaneamente sospesa, Roberts Savalnieks (Lettonia) per infortunio.18:25

  93. 22'

    Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Vasilije Adzic in seguito a un contropiede.18:23

  94. 21'

    Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:22

  95. 21'

    Fallo di Vasilije Adzic (Montenegro).18:22

  96. 20'

    Tiro respinto. Andrejs Ciganiks (Lettonia) un tiro di destro da fuori area.18:21

  97. 19'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Risto Radunovic (Montenegro).18:19

  99. 17'

    Tentativo fallito. Lukass Vapne (Lettonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Andrejs Ciganiks.18:18

  100. 16'

    Fallo di Vasilije Adzic (Montenegro).18:17

  101. 16'

    Danila Patijcuks (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:17

  102. 15'

    Tentativo fallito. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Milutin Osmajic.18:16

  103. 15'

    Tentativo fallito. Milutin Osmajic (Montenegro) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marko Vesovic con cross.18:16

  105. 12'

    Fallo di Deniss Melniks (Lettonia).18:13

  106. 12'

    Stevan Jovetic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13

  107. 5'

    Tiro parato. Dennis Cirkin (Lettonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andrejs Ciganiks.18:06

  108. 3'

    Gol! Lettonia 0, Montenegro 1. Vasilije Adzic (Montenegro) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Risto Radunovic con cross.

    Guarda la scheda del giocatore Vasilije Adzic18:04

  109. Oskars Vientiess (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:02

  111. Fallo di Milutin Osmajic (Montenegro).18:02

  112. Inizia il Primo tempo.18:01

  113. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:00

Formazioni Lettonia - Montenegro

Lettonia
Montenegro
TITOLARI LETTONIA
  • (23) RIHARDS MATREVICS (P)
  • (5) ANTONIJS CERNOMORDIJS (D)
  • (21) DENISS MELNIKS (D)
  • (4) OSKARS VIENTIESS (D)
  • (11) ROBERTS SAVALNIEKS (D)
  • (3) DENNIS CIRKIN (D)
  • (6) DANILA PATIJCUKS (C)
  • (14) ANDREJS CIGANIKS (C)
  • (10) LUKASS VAPNE (C)
  • (15) DMITRIJS ZELENKOVS (C)
  • (20) ROBERTS ULDRIKIS (A)
PANCHINA LETTONIA
  • (22) ALEKSEJS SAVELJEVS (C)
  • (18) ALBERT ALEKSANJAN (C)
  • (17) MARKUSS STRODS (C)
  • (12) FRENKS OROLS (P)
  • (7) EDUARDS DASKEVICS (C)
  • (19) MAKSIMS TONISEVS (D)
  • (16) KRISTERS CUDARS (C)
  • (1) NILS PURINS (P)
  • (8) EDUARDS EMSIS (C)
  • (2) DANIELS BALODIS (D)
  • (13) RAIVIS JURKOVSKIS (D)
  • (9) VLADISLAVS GUTKOVSKIS (A)
ALLENATORE LETTONIA
  • Paolo Nicolato
TITOLARI MONTENEGRO
  • (1) BALSA POPOVIC (P)
  • (7) MARKO VESOVIC (D)
  • (3) RISTO RADUNOVIC (D)
  • (5) IGOR VUJACIC (D)
  • (6) SLOBODAN RUBEZIC (D)
  • (8) MARKO JANKOVIC (C)
  • (22) STEFAN LONCAR (C)
  • (17) VASILIJE ADZIC (C)
  • (10) STEVAN JOVETIC (A)
  • (9) NIKOLA KRSTOVIC (A)
  • (20) MILUTIN OSMAJIC (A)
PANCHINA MONTENEGRO
  • (11) MARKO SIMUN (C)
  • (21) ANDRIJA BULATOVIC (C)
  • (16) MARKO PEROVIC (C)
  • (2) MILAN ROGANOVIC (D)
  • (19) VIKTOR DJUKANOVIC (A)
  • (23) DUSAN VUKOVIC (A)
  • (13) IGOR NIKIC (P)
  • (4) MILOS BRNOVIC (C)
  • (18) ALEKSA LATKOVIC (C)
  • (14) STEFAN MILIC (D)
  • (12) DANIJEL PETKOVIC (P)
  • (15) STEFAN SAVIC (D)
ALLENATORE MONTENEGRO
  • Mirko Vucinic
PREPARTITA

Lettonia - Montenegro è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Skonto Stadions di Riga.
Arbitro di Lettonia - Montenegro sarà Radoslav Gidzhenov. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Dove vedere Lettonia-Montenegro di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Lettonia-Montenegro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 2 ottobre. Lettonia - Montenegro Live

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