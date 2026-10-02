Incontro terminato, Lettonia 1, Montenegro 2.
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Incontro terminato, Lettonia 1, Montenegro 2.
Secondo tempo terminato, Lettonia 1, Montenegro 2.19:52
Fallo di Aleksa Latkovic (Montenegro).19:52
Dennis Cirkin (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:52
Aleksa Latkovic (Montenegro) e' ammonito.19:51
Fallo di Aleksa Latkovic (Montenegro).19:51
Deniss Melniks (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Tentativo fallito. Dennis Cirkin (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:50
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:48
Tiro respinto. Markuss Strods (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area.19:47
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Marko Perovic (Montenegro).19:46
Gara riprende.19:45
Gara momentaneamente sospesa, Balsa Popovic (Montenegro) per infortunio.19:44
Tiro respinto. Andrejs Ciganiks (Lettonia) un tiro di destro da centro area. Assist di Raivis Jurkovskis con cross.19:44
Gol! Lettonia 1, Montenegro 2. Markuss Strods (Lettonia) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Kristers Cudars da calcio d'angolo.19:40
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Igor Vujacic (Montenegro).19:39
Tentativo fallito. Markuss Strods (Lettonia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.19:39
Tiro respinto. Markuss Strods (Lettonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lukass Vapne.19:38
Tentativo fallito. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Eduards Daskevics.19:37
Sostituzione, Lettonia. Markuss Strods sostituisce Danila Patijcuks per infortunio.19:36
Sostituzione, Lettonia. Kristers Cudars sostituisce Dmitrijs Zelenkovs.19:35
Sostituzione, Montenegro. Dusan Vukovic sostituisce Stevan Jovetic.19:35
Tentativo fallito. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Aleksa Latkovic.19:35
Gara riprende.19:34
Gara momentaneamente sospesa, Danila Patijcuks (Lettonia) per infortunio.19:32
Tiro respinto. Milos Brnovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area.19:31
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).19:29
Tiro parato. Marko Perovic (Montenegro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Stefan Loncar.19:29
Tentativo fallito. Viktor Djukanovic (Montenegro) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vasilije Adzic con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.19:26
Sostituzione, Montenegro. Aleksa Latkovic sostituisce Nikola Krstovic.19:26
Vasilije Adzic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Danila Patijcuks (Lettonia).19:23
Sostituzione, Lettonia. Vladislavs Gutkovskis sostituisce Roberts Uldrikis.19:22
Sostituzione, Lettonia. Eduards Daskevics sostituisce Antonijs Cernomordijs.19:22
Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marko Perovic con cross.19:22
Sostituzione, Montenegro. Milos Brnovic sostituisce Milutin Osmajic.19:19
Sostituzione, Montenegro. Viktor Djukanovic sostituisce Marko Jankovic.19:18
Sostituzione, Montenegro. Marko Perovic sostituisce Risto Radunovic.19:18
Fallo di Dennis Cirkin (Lettonia).19:18
Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:18
Stevan Jovetic (Montenegro) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Milutin Osmajic.19:17
Fallo di Antonijs Cernomordijs (Lettonia).19:16
Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:16
Raivis Jurkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Risto Radunovic (Montenegro).19:15
Gol! Lettonia 0, Montenegro 2. Vasilije Adzic (Montenegro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra.
Guarda la scheda del giocatore Vasilije Adzic19:13
Roberts Uldrikis (Lettonia) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area.19:11
Tiro respinto. Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) un tiro di destro da fuori area.19:11
Fallo di Roberts Uldrikis (Lettonia).19:09
Marko Vesovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Lukass Vapne (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di Vasilije Adzic (Montenegro).19:08
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).19:08
Fallo di Danila Patijcuks (Lettonia).19:07
Risto Radunovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Slobodan Rubezic (Montenegro).19:06
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Marko Vesovic (Montenegro).19:04
Inizia il Secondo tempo Lettonia 0, Montenegro 1.19:03
Primo tempo terminato, Lettonia 0, Montenegro 1.18:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:46
Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Risto Radunovic.18:46
Roberts Uldrikis (Lettonia) colpisce il palo destro con un colpo di testa da centro area. Assist di Andrejs Ciganiks con cross.18:43
Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:41
Fallo di Roberts Uldrikis (Lettonia).18:41
Antonijs Cernomordijs (Lettonia) e' ammonito per fallo di mano.18:39
Fallo di mano di Antonijs Cernomordijs (Lettonia).18:39
Tiro respinto. Danila Patijcuks (Lettonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lukass Vapne.18:39
Fuorigioco. Stevan Jovetic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Milutin Osmajic e' colto in fuorigioco.18:35
Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:33
Fallo di Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia).18:33
Tentativo fallito. Stevan Jovetic (Montenegro) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.18:32
Tiro parato. Marko Vesovic (Montenegro) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Milutin Osmajic.18:32
Fallo di Lukass Vapne (Lettonia).18:31
Stefan Loncar (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:31
Sostituzione, Lettonia. Raivis Jurkovskis sostituisce Roberts Savalnieks per infortunio.18:29
Gara riprende.18:27
Gara momentaneamente sospesa, Roberts Savalnieks (Lettonia) per infortunio.18:25
Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Vasilije Adzic in seguito a un contropiede.18:23
Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:22
Fallo di Vasilije Adzic (Montenegro).18:22
Tiro respinto. Andrejs Ciganiks (Lettonia) un tiro di destro da fuori area.18:21
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Risto Radunovic (Montenegro).18:19
Tentativo fallito. Lukass Vapne (Lettonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Andrejs Ciganiks.18:18
Fallo di Vasilije Adzic (Montenegro).18:17
Danila Patijcuks (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:17
Tentativo fallito. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Milutin Osmajic.18:16
Tentativo fallito. Milutin Osmajic (Montenegro) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marko Vesovic con cross.18:16
Fallo di Deniss Melniks (Lettonia).18:13
Stevan Jovetic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13
Tiro parato. Dennis Cirkin (Lettonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andrejs Ciganiks.18:06
Gol! Lettonia 0, Montenegro 1. Vasilije Adzic (Montenegro) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Risto Radunovic con cross.
Guarda la scheda del giocatore Vasilije Adzic18:04
Oskars Vientiess (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:02
Fallo di Milutin Osmajic (Montenegro).18:02
Inizia il Primo tempo.18:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:00
Lettonia - Montenegro è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Skonto Stadions di Riga.
Arbitro di Lettonia - Montenegro sarà Radoslav Gidzhenov. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.
Dove vedere Lettonia-Montenegro di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Lettonia-Montenegro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 2 ottobre.
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