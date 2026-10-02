Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:38

PREPARTITA

Polonia - Romania è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 20:45 allo stadio PGE Narodowy di Warsaw.

Arbitro di Polonia - Romania sarà Urs Schnyder. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Dove vedere Polonia-Romania di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Polonia-Romania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 2 ottobre.