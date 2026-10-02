Incontro terminato, Polonia 6, Romania 0.
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Incontro terminato, Polonia 6, Romania 0.
Secondo tempo terminato, Polonia 6, Romania 0.22:35
Tiro parato. Marcel Regula (Polonia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Karol Swiderski.22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:33
Gol! Polonia 6, Romania 0. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Oskar Pietuszewski.22:28
Tiro respinto. Kacper Urbanski (Polonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oskar Pietuszewski.22:28
Tiro parato. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.22:27
Tiro respinto. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Andrei Borza con cross.22:27
Tiro respinto. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da centro area. Assist di Marcel Regula.22:26
Tiro parato. Marcel Regula (Polonia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Przemyslaw Frankowski.22:26
Kacper Urbanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Catalin Cîrjan (Romania).22:24
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Bogdan Racovitan (Romania).22:23
Tiro respinto. Kacper Urbanski (Polonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Oskar Pietuszewski.22:23
Sostituzione, Polonia. Oskar Pietuszewski sostituisce Nicola Zalewski.22:21
Sostituzione, Romania. Catalin Cîrjan sostituisce Razvan Marin.22:21
Tentativo fallito. Nicola Zalewski (Polonia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Norbert Wojtuszek.22:18
Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18
Fallo di Marius Marin (Romania).22:18
Tiro respinto. Przemyslaw Frankowski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area.22:16
Andrei Borza (Romania) e' ammonito per fallo.22:15
Marcel Regula (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:15
Fallo di Andrei Borza (Romania).22:15
Sostituzione, Polonia. Marcel Regula sostituisce Sebastian Szymanski.22:13
Sostituzione, Polonia. Bartosz Slisz sostituisce Piotr Zielinski.22:13
Tentativo fallito. Przemyslaw Frankowski (Polonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nicola Zalewski.22:13
Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).22:12
Marius Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Sostituzione, Romania. Marius Marin sostituisce Ianis Hagi.22:09
Sostituzione, Romania. Andrei Borza sostituisce Nicusor Bancu.22:09
Sostituzione, Romania. Bogdan Racovitan sostituisce Dennis Man.22:09
Gol! Polonia 5, Romania 0. Jan Bednarek (Polonia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sebastian Szymanski con cross da calcio d'angolo.22:08
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Virgil Ghita (Romania).22:08
Sostituzione, Polonia. Norbert Wojtuszek sostituisce Matty Cash.22:05
Sostituzione, Polonia. Kacper Urbanski sostituisce Wiktor Nowak.22:05
Gol! Polonia 4, Romania 0. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra.
Guarda la scheda del giocatore Piotr Zielinski22:05
Tentativo fallito. Matty Cash (Polonia) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nicola Zalewski con cross.22:04
Tiro respinto. Karol Swiderski (Polonia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Przemyslaw Frankowski con cross.22:02
Karol Swiderski (Polonia) e' ammonito per fallo.22:00
Fallo di Karol Swiderski (Polonia).21:59
Ianis Hagi (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:59
Tiro respinto. Ianis Hagi (Romania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Andrei Ratiu.21:59
Fallo di Wiktor Nowak (Polonia).21:59
Dennis Man (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59
Tentativo fallito. Ianis Hagi (Romania) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Razvan Marin.21:56
Sebastian Szymanski (Polonia) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area da calcio d'angolo.21:55
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Nicusor Bancu (Romania).21:55
Autorete di Virgil Ghita, Romania. Polonia 3, Romania 0..21:52
Tentativo fallito. Sebastian Szymanski (Polonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Piotr Zielinski.21:51
Gol! Polonia 2, Romania 0. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Nicola Zalewski.21:50
Inizia il Secondo tempo Polonia 1, Romania 0.21:48
Primo tempo terminato, Polonia 1, Romania 0.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Fallo di Nicola Zalewski (Polonia).21:31
Razvan Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Robert Lewandowski (Polonia) e' ammonito per fallo.21:27
Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).21:27
Andrei Coubis (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Nicola Zalewski (Polonia).21:26
Razvan Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Tudor Baluta (Romania) e' ammonito.21:24
Karol Swiderski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Tudor Baluta (Romania).21:24
Tentativo fallito. Ianis Hagi (Romania) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Razvan Marin.21:24
Fallo di Wiktor Nowak (Polonia).21:23
Ianis Hagi (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Tentativo fallito. Nicola Zalewski (Polonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Karol Swiderski.21:22
Virgil Ghita (Romania) e' ammonito per fallo.21:20
Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Virgil Ghita (Romania).21:20
Tiro respinto. Andrei Coubis (Romania) un tiro di sinistro da centro area.21:20
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Jan Bednarek (Polonia).21:19
Tiro respinto. Razvan Marin (Romania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nicusor Bancu.21:19
Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nicola Zalewski con cross.21:18
Tiro parato. Przemyslaw Frankowski (Polonia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Piotr Zielinski.21:18
Fallo di Nicola Zalewski (Polonia).21:15
Andrei Ratiu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Ottó Hindrich (Romania).21:14
Tentativo fallito. Wiktor Nowak (Polonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.21:14
Sostituzione, Romania. Andrei Coubis sostituisce Valentin Mihaila.21:12
Gol! Polonia 1, Romania 0. Robert Lewandowski (Polonia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:09
Radu Dragusin (Romania) e' stato espulso.21:07
Rigore per Polonia. Robert Lewandowski e'stato atterrato in area di rigore.21:07
Rigore concesso da Radu Dragusin (Romania) per un fallo in area.21:07
Tiro parato. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Ianis Hagi.21:06
Piotr Zielinski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Dennis Man (Romania).21:04
Tiro respinto. Jakub Kiwior (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nicola Zalewski.21:04
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Andrei Ratiu (Romania).20:56
Tentativo fallito. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco alto in seguito a un calcio da fermo.20:54
Tiro parato. Tudor Baluta (Romania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:54
Fallo di Matty Cash (Polonia).20:53
Daniel Bîrligea (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:53
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Radu Dragusin (Romania).20:51
Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Fallo di Virgil Ghita (Romania).20:50
Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:49
Fallo di Tudor Baluta (Romania).20:49
Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:49
Fallo di Tudor Baluta (Romania).20:49
Tiro parato. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Valentin Mihaila.20:48
Karol Swiderski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Fallo di Virgil Ghita (Romania).20:47
Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Polonia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sebastian Szymanski con cross da calcio d'angolo.20:46
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Andrei Ratiu (Romania).20:46
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:38
Polonia - Romania è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 20:45 allo stadio PGE Narodowy di Warsaw.
Arbitro di Polonia - Romania sarà Urs Schnyder. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.
Dove vedere Polonia-Romania di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Polonia-Romania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 2 ottobre.
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