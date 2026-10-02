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Polonia-Romania: 6-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

2 Ottobre 2026 ore 20:45
Polonia
6
Romania
0
Partita finita
Arbitro: Urs Schnyder
  1. 24' 1-0 Robert Lewandowski (R)
  2. 47' 2-0 Robert Lewandowski
  3. 49' 3-0 Virgil Ghita (A)
  4. 62' 4-0 Piotr Zielinski
  5. 66' 5-0 Jan Bednarek
  6. 86' 6-0 Robert Lewandowski
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Polonia 6, Romania 0.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Polonia 6, Romania 0.22:35

  3. 90'+2'

    Tiro parato. Marcel Regula (Polonia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Karol Swiderski.22:35

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:33

  5. 86'

    Gol! Polonia 6, Romania 0. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Oskar Pietuszewski.22:28

  6. 86'

    Tiro respinto. Kacper Urbanski (Polonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oskar Pietuszewski.22:28

  7. 85'

    Tiro parato. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa.22:27

  9. 84'

    Tiro respinto. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Andrei Borza con cross.22:27

  10. 84'

    Tiro respinto. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da centro area. Assist di Marcel Regula.22:26

  11. 83'

    Tiro parato. Marcel Regula (Polonia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Przemyslaw Frankowski.22:26

  12. 82'

    Kacper Urbanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  13. 82'

    Fallo di Catalin Cîrjan (Romania).22:24

  15. 80'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Bogdan Racovitan (Romania).22:23

  16. 80'

    Tiro respinto. Kacper Urbanski (Polonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Oskar Pietuszewski.22:23

  17. 78'

    Sostituzione, Polonia. Oskar Pietuszewski sostituisce Nicola Zalewski.22:21

  18. 78'

    Sostituzione, Romania. Catalin Cîrjan sostituisce Razvan Marin.22:21

  19. 76'

    Tentativo fallito. Nicola Zalewski (Polonia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Norbert Wojtuszek.22:18

  21. 75'

    Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18

  22. 75'

    Fallo di Marius Marin (Romania).22:18

  23. 74'

    Tiro respinto. Przemyslaw Frankowski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area.22:16

  24. 73'

    Andrei Borza (Romania) e' ammonito per fallo.22:15

  25. 73'

    Marcel Regula (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:15

  27. 73'

    Fallo di Andrei Borza (Romania).22:15

  28. 71'

    Sostituzione, Polonia. Marcel Regula sostituisce Sebastian Szymanski.22:13

  29. 71'

    Sostituzione, Polonia. Bartosz Slisz sostituisce Piotr Zielinski.22:13

  30. 70'

    Tentativo fallito. Przemyslaw Frankowski (Polonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nicola Zalewski.22:13

  31. 69'

    Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).22:12

  33. 69'

    Marius Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  34. 67'

    Sostituzione, Romania. Marius Marin sostituisce Ianis Hagi.22:09

  35. 67'

    Sostituzione, Romania. Andrei Borza sostituisce Nicusor Bancu.22:09

  36. 67'

    Sostituzione, Romania. Bogdan Racovitan sostituisce Dennis Man.22:09

  37. 66'

    Gol! Polonia 5, Romania 0. Jan Bednarek (Polonia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sebastian Szymanski con cross da calcio d'angolo.22:08

  39. 65'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Virgil Ghita (Romania).22:08

  40. 63'

    Sostituzione, Polonia. Norbert Wojtuszek sostituisce Matty Cash.22:05

  41. 63'

    Sostituzione, Polonia. Kacper Urbanski sostituisce Wiktor Nowak.22:05

  42. 62'

    Gol! Polonia 4, Romania 0. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra.

    Guarda la scheda del giocatore Piotr Zielinski22:05

  43. 61'

    Tentativo fallito. Matty Cash (Polonia) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nicola Zalewski con cross.22:04

  45. 59'

    Tiro respinto. Karol Swiderski (Polonia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Przemyslaw Frankowski con cross.22:02

  46. 57'

    Karol Swiderski (Polonia) e' ammonito per fallo.22:00

  47. 57'

    Fallo di Karol Swiderski (Polonia).21:59

  48. 57'

    Ianis Hagi (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:59

  49. 57'

    Tiro respinto. Ianis Hagi (Romania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Andrei Ratiu.21:59

  51. 56'

    Fallo di Wiktor Nowak (Polonia).21:59

  52. 56'

    Dennis Man (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59

  53. 54'

    Tentativo fallito. Ianis Hagi (Romania) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Razvan Marin.21:56

  54. 53'

    Sebastian Szymanski (Polonia) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area da calcio d'angolo.21:55

  55. 52'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Nicusor Bancu (Romania).21:55

  57. 49'

    Autorete di Virgil Ghita, Romania. Polonia 3, Romania 0..21:52

  58. 49'

    Tentativo fallito. Sebastian Szymanski (Polonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Piotr Zielinski.21:51

  59. 47'

    Gol! Polonia 2, Romania 0. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Nicola Zalewski.21:50

  60. Inizia il Secondo tempo Polonia 1, Romania 0.21:48

  61. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Polonia 1, Romania 0.21:32

  63. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

  64. 45'

    Fallo di Nicola Zalewski (Polonia).21:31

  65. 45'

    Razvan Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  66. 42'

    Robert Lewandowski (Polonia) e' ammonito per fallo.21:27

  67. 42'

    Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).21:27

  69. 42'

    Andrei Coubis (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  70. 41'

    Fallo di Nicola Zalewski (Polonia).21:26

  71. 41'

    Razvan Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  72. 39'

    Tudor Baluta (Romania) e' ammonito.21:24

  73. 39'

    Karol Swiderski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  75. 39'

    Fallo di Tudor Baluta (Romania).21:24

  76. 39'

    Tentativo fallito. Ianis Hagi (Romania) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Razvan Marin.21:24

  77. 38'

    Fallo di Wiktor Nowak (Polonia).21:23

  78. 38'

    Ianis Hagi (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  79. 37'

    Tentativo fallito. Nicola Zalewski (Polonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Karol Swiderski.21:22

  81. 35'

    Virgil Ghita (Romania) e' ammonito per fallo.21:20

  82. 35'

    Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  83. 35'

    Fallo di Virgil Ghita (Romania).21:20

  84. 35'

    Tiro respinto. Andrei Coubis (Romania) un tiro di sinistro da centro area.21:20

  85. 34'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Jan Bednarek (Polonia).21:19

  87. 34'

    Tiro respinto. Razvan Marin (Romania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nicusor Bancu.21:19

  88. 33'

    Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Polonia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nicola Zalewski con cross.21:18

  89. 32'

    Tiro parato. Przemyslaw Frankowski (Polonia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Piotr Zielinski.21:18

  90. 30'

    Fallo di Nicola Zalewski (Polonia).21:15

  91. 30'

    Andrei Ratiu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  93. 29'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Ottó Hindrich (Romania).21:14

  94. 29'

    Tentativo fallito. Wiktor Nowak (Polonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.21:14

  95. 27'

    Sostituzione, Romania. Andrei Coubis sostituisce Valentin Mihaila.21:12

  96. 24'

    Gol! Polonia 1, Romania 0. Robert Lewandowski (Polonia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:09

  97. 22'

    Radu Dragusin (Romania) e' stato espulso.21:07

  99. 22'

    Rigore per Polonia. Robert Lewandowski e'stato atterrato in area di rigore.21:07

  100. 22'

    Rigore concesso da Radu Dragusin (Romania) per un fallo in area.21:07

  101. 21'

    Tiro parato. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Ianis Hagi.21:06

  102. 19'

    Piotr Zielinski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  103. 19'

    Fallo di Dennis Man (Romania).21:04

  105. 18'

    Tiro respinto. Jakub Kiwior (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nicola Zalewski.21:04

  106. 11'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Andrei Ratiu (Romania).20:56

  107. 9'

    Tentativo fallito. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco alto in seguito a un calcio da fermo.20:54

  108. 9'

    Tiro parato. Tudor Baluta (Romania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:54

  109. 8'

    Fallo di Matty Cash (Polonia).20:53

  111. 8'

    Daniel Bîrligea (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:53

  112. 6'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Radu Dragusin (Romania).20:51

  113. 5'

    Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

  114. 5'

    Fallo di Virgil Ghita (Romania).20:50

  115. 4'

    Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:49

  117. 4'

    Fallo di Tudor Baluta (Romania).20:49

  118. 4'

    Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:49

  119. 4'

    Fallo di Tudor Baluta (Romania).20:49

  120. 3'

    Tiro parato. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Valentin Mihaila.20:48

  121. 2'

    Karol Swiderski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47

  123. 2'

    Fallo di Virgil Ghita (Romania).20:47

  124. Tentativo fallito. Robert Lewandowski (Polonia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sebastian Szymanski con cross da calcio d'angolo.20:46

  125. Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Andrei Ratiu (Romania).20:46

  126. Inizia il Primo tempo.20:46

  127. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:38

Formazioni Polonia - Romania

Polonia
Romania
TITOLARI POLONIA
  • (1) MARCIN BULKA (P)
  • (14) JAKUB KIWIOR (D)
  • (19) PRZEMYSLAW FRANKOWSKI (D)
  • (5) JAN BEDNAREK (D)
  • (2) MATTY CASH (D)
  • (16) WIKTOR NOWAK (C)
  • (21) NICOLA ZALEWSKI (C)
  • (20) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)
  • (11) KAROL SWIDERSKI (C)
  • (10) PIOTR ZIELINSKI (C)
  • (9) ROBERT LEWANDOWSKI (A)
PANCHINA POLONIA
  • (18) MARCEL REGULA (C)
  • (7) OSKAR PIETUSZEWSKI (A)
  • (23) KACPER POTULSKI (D)
  • (12) MATEUSZ KOCHALSKI (P)
  • (22) SLAWOMIR ABRAMOWICZ (P)
  • (3) NORBERT WOJTUSZEK (D)
  • (8) KACPER URBANSKI (C)
  • (17) MICHAL SKÓRAS (A)
  • (13) MATEUSZ ZUKOWSKI (A)
  • (6) BARTOSZ SLISZ (C)
  • (15) TYMOTEUSZ PUCHACZ (D)
  • (4) TOMASZ KEDZIORA (D)
ALLENATORE POLONIA
  • Jan Urban
TITOLARI ROMANIA
  • (12) OTTÓ HINDRICH (P)
  • (11) NICUSOR BANCU (D)
  • (5) VIRGIL GHITA (D)
  • (3) RADU DRAGUSIN (D)
  • (2) ANDREI RATIU (D)
  • (18) RAZVAN MARIN (C)
  • (14) IANIS HAGI (C)
  • (17) TUDOR BALUTA (C)
  • (13) VALENTIN MIHAILA (C)
  • (9) DANIEL BÎRLIGEA (A)
  • (20) DENNIS MAN (A)
PANCHINA ROMANIA
  • (21) OLIMPIU MORUTAN (A)
  • (23) TONY STRATA (D)
  • (4) ANDREI COUBIS (D)
  • (15) ANDREI BORZA (D)
  • (22) BOGDAN RACOVITAN (D)
  • (19) CATALIN CÎRJAN (C)
  • (6) MARIUS MARIN (C)
  • (10) NICOLAE STANCIU (C)
  • (8) ALEXANDRU CICÂLDAU (C)
  • (1) IONUT RADU (P)
  • (7) FLORIN TANASE (C)
  • (16) VALENTIN COJOCARU (P)
ALLENATORE ROMANIA
  • Gheorghe Hagi
PREPARTITA

Polonia - Romania è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 20:45 allo stadio PGE Narodowy di Warsaw.
Arbitro di Polonia - Romania sarà Urs Schnyder. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Dove vedere Polonia-Romania di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Polonia-Romania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 2 ottobre. Polonia - Romania Live

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