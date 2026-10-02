Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:40

PREPARTITA

Ucraina - Irlanda del Nord è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 20:45 allo stadio City Arena - Stadión Antona Malatinského di Trnava.

Arbitro di Ucraina - Irlanda del Nord sarà Jasper Vergoote. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.

Dove vedere Ucraina-Irlanda del Nord di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Ucraina-Irlanda del Nord si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 2 ottobre.