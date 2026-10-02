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Ucraina-Irlanda del Nord: 0-3 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

2 Ottobre 2026 ore 20:45
Ucraina
0
Irlanda del Nord
3
Partita finita
Arbitro: Jasper Vergoote
  1. 9' 0-1 Ciaron Brown
  2. 22' 0-2 Isaac Price
  3. 61' 0-3 Ciaron Brown
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Ucraina 0, Irlanda del Nord 3.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Ucraina 0, Irlanda del Nord 3.22:38

  3. 90'+2'

    Tentativo fallito. Ceadach O’Neill (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.22:37

  4. 90'+2'

    Illia Zabarnyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:36

  5. 90'+2'

    Fallo di Josh Magennis (Irlanda del Nord).22:36

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:35

  7. 88'

    Danylo Sikan (Ucraina) e' ammonito per fallo.22:32

  9. 88'

    Matvii Ponomarenko (Ucraina) e' ammonito.22:32

  10. 87'

    Fallo di Danylo Sikan (Ucraina).22:32

  11. 87'

    Paddy McNair (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  12. 86'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Brodie Spencer (Irlanda del Nord).22:30

  13. 85'

    Tentativo fallito. Paddy McNair (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto in seguito a un calcio da fermo.22:29

  15. 84'

    Fallo di Yehor Nazaryna (Ucraina).22:28

  16. 84'

    Josh Magennis (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

  17. 84'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Ceadach O’Neill sostituisce Terry Devlin.22:28

  18. 84'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Paddy McNair sostituisce Tom Atcheson.22:28

  19. 83'

    Tentativo fallito. Yehor Nazaryna (Ucraina) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Illia Zabarnyi.22:28

  21. 82'

    Tiro respinto. Oleh Ocheretko (Ucraina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:26

  22. 82'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Brodie Spencer (Irlanda del Nord).22:26

  23. 78'

    Fallo di Yehor Nazaryna (Ucraina).22:22

  24. 78'

    Trai Hume (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  25. 77'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Josh Magennis sostituisce Jamie Donley.22:22

  27. 77'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Patrick Kelly sostituisce Kieran Morrison.22:21

  28. 77'

    Fallo di Mykola Matviienko (Ucraina).22:21

  29. 77'

    Jamie Donley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  30. 72'

    Fallo di Matvii Ponomarenko (Ucraina).22:16

  31. 72'

    Justin Devenny (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  33. 70'

    Fallo di Matvii Ponomarenko (Ucraina).22:14

  34. 70'

    Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  35. 69'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Tom Atcheson (Irlanda del Nord).22:13

  36. 69'

    Tiro respinto. Matvii Ponomarenko (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Danylo Sikan.22:13

  37. 68'

    Sostituzione, Ucraina. Oleksandr Nazarenko sostituisce Heorhiy Sudakov per infortunio.22:12

  39. 67'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Justin Devenny sostituisce Isaac Price.22:11

  40. 65'

    Gara riprende.22:10

  41. 65'

    Gara momentaneamente sospesa, Heorhiy Sudakov (Ucraina) per infortunio.22:09

  42. 64'

    Brodie Spencer (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.22:08

  43. 64'

    Heorhiy Sudakov (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08

  45. 64'

    Fallo di Brodie Spencer (Irlanda del Nord).22:08

  46. 63'

    Sostituzione, Ucraina. Matvii Ponomarenko sostituisce Roman Yaremchuk.22:07

  47. 63'

    Sostituzione, Ucraina. Oleksandr Zubkov sostituisce Andrii Yarmolenko.22:07

  48. 63'

    Sostituzione, Ucraina. Danylo Sikan sostituisce Valerii Bondar.22:07

  49. 61'

    Gol! Ucraina 0, Irlanda del Nord 3. Ciaron Brown (Irlanda del Nord) un colpo di testa da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pierce Charles in seguito a un calcio da fermo.22:05

  51. 60'

    Fallo di Yehor Nazaryna (Ucraina).22:05

  52. 60'

    Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  53. 60'

    Tentativo fallito. Heorhiy Sudakov (Ucraina) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Andrii Yarmolenko.22:04

  54. 57'

    Mykola Matviienko (Ucraina) e' ammonito per fallo.22:01

  55. 57'

    Fallo di Mykola Matviienko (Ucraina).22:01

  57. 57'

    Brodie Spencer (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:01

  58. 56'

    Sostituzione, Ucraina. Yehor Nazaryna sostituisce Volodymyr Brazhko.22:00

  59. 56'

    Fallo di Volodymyr Brazhko (Ucraina).22:00

  60. 56'

    Jamie Donley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  61. 52'

    Tentativo fallito. Brodie Spencer (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jamie Donley.21:56

  63. 47'

    Tentativo fallito. Mykola Matviienko (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oleh Ocheretko con cross.21:51

  64. Inizia il Secondo tempo Ucraina 0, Irlanda del Nord 2.21:50

  65. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Ucraina 0, Irlanda del Nord 2.21:33

  66. 45'+3'

    Tiro respinto. Trai Hume (Irlanda del Nord) un tiro di destro da centro area.21:33

  67. 45'+2'

    Roman Yaremchuk (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  69. 45'+2'

    Fallo di Tom Atcheson (Irlanda del Nord).21:32

  70. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Tom Atcheson (Irlanda del Nord).21:31

  71. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:30

  72. 39'

    Fallo di Valerii Bondar (Ucraina).21:24

  73. 39'

    Jamie Donley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  75. 37'

    Fallo di Illia Zabarnyi (Ucraina).21:22

  76. 37'

    Isaac Price (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  77. 36'

    Fallo di Oleh Ocheretko (Ucraina).21:21

  78. 36'

    Jamie Donley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  79. 36'

    Tentativo fallito. Volodymyr Brazhko (Ucraina) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oleh Ocheretko.21:20

  81. 34'

    Tentativo fallito. Heorhiy Sudakov (Ucraina) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:19

  82. 33'

    Tiro respinto. Volodymyr Brazhko (Ucraina) un tiro di destro da fuori area.21:18

  83. 33'

    Tiro respinto. Heorhiy Sudakov (Ucraina) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Oleh Ocheretko.21:17

  84. 32'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Ruairi McConville (Irlanda del Nord).21:17

  85. 31'

    Valerii Bondar (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  87. 31'

    Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).21:16

  88. 29'

    Fallo di Roman Yaremchuk (Ucraina).21:13

  89. 29'

    Terry Devlin (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  90. 28'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Terry Devlin (Irlanda del Nord).21:13

  91. 26'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Pierce Charles (Irlanda del Nord).21:10

  93. 26'

    Tiro parato. Eduard Sarapii (Ucraina) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Illia Zabarnyi.21:10

  94. 22'

    Gol! Ucraina 0, Irlanda del Nord 2. Isaac Price (Irlanda del Nord) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kieran Morrison con cross.21:06

  95. 19'

    Tiro parato. Heorhiy Sudakov (Ucraina) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Roman Yaremchuk.21:04

  96. 15'

    Fallo di Viktor Tsygankov (Ucraina).21:00

  97. 15'

    Trai Hume (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  99. 9'

    Gol! Ucraina 0, Irlanda del Nord 1. Ciaron Brown (Irlanda del Nord) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.Gol confermato dopo VAR Review.20:54

  100. 9'

    Tiro respinto. Ruairi McConville (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area. Assist di Kieran Morrison con cross.20:54

  101. 8'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Volodymyr Brazhko (Ucraina).20:53

  102. 7'

    Tiro respinto. Terry Devlin (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area.20:52

  103. 3'

    Tentativo fallito. Jamie Donley (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Isaac Price in seguito a un calcio da fermo.20:48

  105. 2'

    Fallo di Andrii Yarmolenko (Ucraina).20:47

  106. 2'

    Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47

  107. Inizia il Primo tempo.20:45

  108. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:40

Formazioni Ucraina - Irlanda del Nord

Ucraina
Irlanda del Nord
TITOLARI UCRAINA
  • (23) DMYTRO RIZNYK (P)
  • (3) EDUARD SARAPII (D)
  • (22) MYKOLA MATVIIENKO (D)
  • (5) VALERII BONDAR (D)
  • (13) ILLIA ZABARNYI (D)
  • (7) ANDRII YARMOLENKO (C)
  • (15) VIKTOR TSYGANKOV (C)
  • (18) OLEH OCHERETKO (C)
  • (6) VOLODYMYR BRAZHKO (C)
  • (8) HEORHIY SUDAKOV (C)
  • (9) ROMAN YAREMCHUK (A)
PANCHINA UCRAINA
  • (12) ANATOLIY TRUBIN (P)
  • (17) OLEKSANDR NAZARENKO (C)
  • (14) DANYLO SIKAN (A)
  • (19) YEHOR NAZARYNA (C)
  • (20) OLEKSANDR ZUBKOV (C)
  • (16) IVAN VARFOLOMEEV (C)
  • (2) ILLIA KRUPSKYI (D)
  • (1) HEORHII YERMAKOV (P)
  • (10) MYKOLA SHAPARENKO (C)
  • (4) TARAS MYKHAVKO (D)
  • (21) IHOR KRASNOPIR (A)
  • (11) MATVII PONOMARENKO (A)
ALLENATORE UCRAINA
  • Andrea Maldera
TITOLARI IRLANDA DEL NORD
  • (1) PIERCE CHARLES (P)
  • (4) TOM ATCHESON (D)
  • (20) BRODIE SPENCER (D)
  • (22) CIARON BROWN (D)
  • (15) RUAIRI MCCONVILLE (D)
  • (2) TERRY DEVLIN (D)
  • (7) KIERAN MORRISON (C)
  • (19) SHEA CHARLES (C)
  • (5) TRAI HUME (C)
  • (14) ISAAC PRICE (C)
  • (10) JAMIE DONLEY (A)
PANCHINA IRLANDA DEL NORD
  • (8) CEADACH O’NEILL (A)
  • (21) JOSH MAGENNIS (A)
  • (18) BRAIDEN GRAHAM (A)
  • (16) PATRICK KELLY (C)
  • (13) MICHAEL FORBES (D)
  • (3) JUSTIN DEVENNY (C)
  • (11) PAUL SMYTH (A)
  • (23) BAILEY PEACOCK-FARRELL (P)
  • (6) JORDAN THOMPSON (C)
  • (12) CONOR HAZARD (P)
  • (9) DION CHARLES (A)
  • (17) PADDY MCNAIR (D)
ALLENATORE IRLANDA DEL NORD
  • Michael O'Neill
PREPARTITA

Ucraina - Irlanda del Nord è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 20:45 allo stadio City Arena - Stadión Antona Malatinského di Trnava.
Arbitro di Ucraina - Irlanda del Nord sarà Jasper Vergoote. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.

Dove vedere Ucraina-Irlanda del Nord di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Ucraina-Irlanda del Nord si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 2 ottobre. Ucraina - Irlanda del Nord Live

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