Incontro terminato, Ucraina 0, Irlanda del Nord 3.
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Incontro terminato, Ucraina 0, Irlanda del Nord 3.
Secondo tempo terminato, Ucraina 0, Irlanda del Nord 3.22:38
Tentativo fallito. Ceadach O’Neill (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.22:37
Illia Zabarnyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:36
Fallo di Josh Magennis (Irlanda del Nord).22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:35
Danylo Sikan (Ucraina) e' ammonito per fallo.22:32
Matvii Ponomarenko (Ucraina) e' ammonito.22:32
Fallo di Danylo Sikan (Ucraina).22:32
Paddy McNair (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Brodie Spencer (Irlanda del Nord).22:30
Tentativo fallito. Paddy McNair (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto in seguito a un calcio da fermo.22:29
Fallo di Yehor Nazaryna (Ucraina).22:28
Josh Magennis (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Sostituzione, Irlanda del Nord. Ceadach O’Neill sostituisce Terry Devlin.22:28
Sostituzione, Irlanda del Nord. Paddy McNair sostituisce Tom Atcheson.22:28
Tentativo fallito. Yehor Nazaryna (Ucraina) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Illia Zabarnyi.22:28
Tiro respinto. Oleh Ocheretko (Ucraina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:26
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Brodie Spencer (Irlanda del Nord).22:26
Fallo di Yehor Nazaryna (Ucraina).22:22
Trai Hume (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Sostituzione, Irlanda del Nord. Josh Magennis sostituisce Jamie Donley.22:22
Sostituzione, Irlanda del Nord. Patrick Kelly sostituisce Kieran Morrison.22:21
Fallo di Mykola Matviienko (Ucraina).22:21
Jamie Donley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Matvii Ponomarenko (Ucraina).22:16
Justin Devenny (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Matvii Ponomarenko (Ucraina).22:14
Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Tom Atcheson (Irlanda del Nord).22:13
Tiro respinto. Matvii Ponomarenko (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Danylo Sikan.22:13
Sostituzione, Ucraina. Oleksandr Nazarenko sostituisce Heorhiy Sudakov per infortunio.22:12
Sostituzione, Irlanda del Nord. Justin Devenny sostituisce Isaac Price.22:11
Gara riprende.22:10
Gara momentaneamente sospesa, Heorhiy Sudakov (Ucraina) per infortunio.22:09
Brodie Spencer (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.22:08
Heorhiy Sudakov (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08
Fallo di Brodie Spencer (Irlanda del Nord).22:08
Sostituzione, Ucraina. Matvii Ponomarenko sostituisce Roman Yaremchuk.22:07
Sostituzione, Ucraina. Oleksandr Zubkov sostituisce Andrii Yarmolenko.22:07
Sostituzione, Ucraina. Danylo Sikan sostituisce Valerii Bondar.22:07
Gol! Ucraina 0, Irlanda del Nord 3. Ciaron Brown (Irlanda del Nord) un colpo di testa da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pierce Charles in seguito a un calcio da fermo.22:05
Fallo di Yehor Nazaryna (Ucraina).22:05
Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Tentativo fallito. Heorhiy Sudakov (Ucraina) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Andrii Yarmolenko.22:04
Mykola Matviienko (Ucraina) e' ammonito per fallo.22:01
Fallo di Mykola Matviienko (Ucraina).22:01
Brodie Spencer (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:01
Sostituzione, Ucraina. Yehor Nazaryna sostituisce Volodymyr Brazhko.22:00
Fallo di Volodymyr Brazhko (Ucraina).22:00
Jamie Donley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Tentativo fallito. Brodie Spencer (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jamie Donley.21:56
Tentativo fallito. Mykola Matviienko (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oleh Ocheretko con cross.21:51
Inizia il Secondo tempo Ucraina 0, Irlanda del Nord 2.21:50
Primo tempo terminato, Ucraina 0, Irlanda del Nord 2.21:33
Tiro respinto. Trai Hume (Irlanda del Nord) un tiro di destro da centro area.21:33
Roman Yaremchuk (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Tom Atcheson (Irlanda del Nord).21:32
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Tom Atcheson (Irlanda del Nord).21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:30
Fallo di Valerii Bondar (Ucraina).21:24
Jamie Donley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Illia Zabarnyi (Ucraina).21:22
Isaac Price (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Oleh Ocheretko (Ucraina).21:21
Jamie Donley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Tentativo fallito. Volodymyr Brazhko (Ucraina) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oleh Ocheretko.21:20
Tentativo fallito. Heorhiy Sudakov (Ucraina) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:19
Tiro respinto. Volodymyr Brazhko (Ucraina) un tiro di destro da fuori area.21:18
Tiro respinto. Heorhiy Sudakov (Ucraina) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Oleh Ocheretko.21:17
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Ruairi McConville (Irlanda del Nord).21:17
Valerii Bondar (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).21:16
Fallo di Roman Yaremchuk (Ucraina).21:13
Terry Devlin (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Terry Devlin (Irlanda del Nord).21:13
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Pierce Charles (Irlanda del Nord).21:10
Tiro parato. Eduard Sarapii (Ucraina) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Illia Zabarnyi.21:10
Gol! Ucraina 0, Irlanda del Nord 2. Isaac Price (Irlanda del Nord) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kieran Morrison con cross.21:06
Tiro parato. Heorhiy Sudakov (Ucraina) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Roman Yaremchuk.21:04
Fallo di Viktor Tsygankov (Ucraina).21:00
Trai Hume (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Gol! Ucraina 0, Irlanda del Nord 1. Ciaron Brown (Irlanda del Nord) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.Gol confermato dopo VAR Review.20:54
Tiro respinto. Ruairi McConville (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area. Assist di Kieran Morrison con cross.20:54
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Volodymyr Brazhko (Ucraina).20:53
Tiro respinto. Terry Devlin (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area.20:52
Tentativo fallito. Jamie Donley (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Isaac Price in seguito a un calcio da fermo.20:48
Fallo di Andrii Yarmolenko (Ucraina).20:47
Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:40
Ucraina - Irlanda del Nord è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 20:45 allo stadio City Arena - Stadión Antona Malatinského di Trnava.
Arbitro di Ucraina - Irlanda del Nord sarà Jasper Vergoote. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.
Dove vedere Ucraina-Irlanda del Nord di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Ucraina-Irlanda del Nord si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 2 ottobre.
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