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Ungheria-Georgia: 1-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

2 Ottobre 2026 ore 20:45
Ungheria
1
Georgia
0
Partita finita
Arbitro: Srdjan Jovanovic
  1. 35' 1-0 Milos Kerkez
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Ungheria 1, Georgia 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Ungheria 1, Georgia 0.22:37

  3. 90'+2'

    Fuorigioco. Giorgi Kochorashvili(Georgia) prova il lancio lungo, ma Giorgi Kvernadze e' colto in fuorigioco.22:36

  4. 90'+1'

    Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).22:34

  5. 90'+1'

    Tamás Szűcs (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34

  7. 90'

    Saba Goglichidze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  9. 90'

    Fallo di Donát Bárány (Ungheria).22:34

  10. 89'

    Fallo di mano di Donát Bárány (Ungheria).22:33

  11. 88'

    Fallo di Luka Lochoshvili (Georgia).22:32

  12. 88'

    Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  13. 88'

    Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Márk Csinger (Ungheria).22:32

  15. 88'

    Tiro respinto. Giorgi Kvernadze (Georgia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Budu Zivzivadze.22:32

  16. 87'

    Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Attila Osváth (Ungheria).22:31

  17. 86'

    Fuorigioco. Anzor Mekvabishvili(Georgia) prova il lancio lungo, ma Budu Zivzivadze e' colto in fuorigioco.22:29

  18. 86'

    Tiro parato. Rajmund Tóth (Ungheria) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gábor Jurek.22:29

  19. 85'

    Milán Vitális (Ungheria) e' ammonito.22:29

  21. 85'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Anzor Mekvabishvili (Georgia).22:28

  22. 83'

    Fallo di Budu Zivzivadze (Georgia).22:27

  23. 83'

    Attila Osváth (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  24. 82'

    Tamás Szűcs (Ungheria) e' ammonito per fallo.22:26

  25. 82'

    Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:26

  27. 82'

    Fallo di Tamás Szűcs (Ungheria).22:26

  28. 82'

    Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25

  29. 82'

    Fallo di Attila Osváth (Ungheria).22:25

  30. 80'

    Fallo di Luka Lochoshvili (Georgia).22:24

  31. 80'

    Donát Bárány (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  33. 80'

    Sostituzione, Ungheria. Tamás Szűcs sostituisce Dominik Szoboszlai.22:24

  34. 80'

    Sostituzione, Ungheria. Gábor Jurek sostituisce Dániel Lukács.22:23

  35. 77'

    Tentativo fallito. Budu Zivzivadze (Georgia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Zuriko Davitashvili.22:21

  36. 77'

    Saba Goglichidze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  37. 77'

    Fallo di Donát Bárány (Ungheria).22:21

  39. 76'

    Sostituzione, Georgia. Zuriko Davitashvili sostituisce Giorgi Chakvetadze.22:19

  40. 75'

    Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).22:19

  41. 75'

    Rajmund Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  42. 75'

    Tiro parato. Lasha Dvali (Georgia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Khvicha Kvaratskhelia con cross.22:18

  43. 74'

    Milos Kerkez (Ungheria) e' ammonito per fallo.22:18

  45. 74'

    Giorgi Kvernadze (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:17

  46. 74'

    Fallo di Milos Kerkez (Ungheria).22:17

  47. 73'

    Tentativo fallito. Milán Vitális (Ungheria) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Rajmund Tóth.22:17

  48. 72'

    Fuorigioco. Otar Kakabadze(Georgia) prova il lancio lungo, ma Giorgi Kvernadze e' colto in fuorigioco.22:15

  49. 71'

    Saba Goglichidze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  51. 71'

    Fallo di Donát Bárány (Ungheria).22:15

  52. 71'

    Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  53. 71'

    Fallo di Willi Orbán (Ungheria).22:14

  54. 70'

    Giorgi Mamardashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  55. 70'

    Fallo di Willi Orbán (Ungheria).22:13

  57. 69'

    Sostituzione, Ungheria. Rajmund Tóth sostituisce Zsolt Nagy.22:13

  58. 69'

    Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).22:12

  59. 69'

    Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:12

  60. 68'

    Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).22:12

  61. 68'

    Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12

  63. 67'

    Giorgi Kochorashvili (Georgia) e' ammonito per fallo.22:11

  64. 67'

    Fallo di Giorgi Kochorashvili (Georgia).22:11

  65. 67'

    Donát Bárány (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  66. 66'

    Otar Kakabadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  67. 66'

    Fallo di Zsolt Nagy (Ungheria).22:10

  69. 65'

    Tentativo fallito. András Schäfer (Ungheria) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dominik Szoboszlai in seguito a un calcio da fermo.22:09

  70. 65'

    Fallo di Otar Kakabadze (Georgia).22:08

  71. 65'

    Zsolt Nagy (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08

  72. 63'

    Fallo di Budu Zivzivadze (Georgia).22:07

  73. 63'

    Donát Bárány (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07

  75. 63'

    Sostituzione, Georgia. Budu Zivzivadze sostituisce Georges Mikautadze.22:07

  76. 63'

    Sostituzione, Georgia. Giorgi Kvernadze sostituisce Giorgi Tsitaishvili.22:07

  77. 63'

    Fallo di Dominik Szoboszlai (Ungheria).22:06

  78. 63'

    Giorgi Mamardashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  79. 62'

    Tiro respinto. Dániel Lukács (Ungheria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.22:06

  81. 62'

    Tiro parato. Dániel Lukács (Ungheria) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Márk Csinger.22:06

  82. 62'

    Tentativo fallito. Márk Csinger (Ungheria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.22:06

  83. 61'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Saba Goglichidze (Georgia).22:05

  84. 61'

    Tiro respinto. András Schäfer (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Dániel Lukács con cross.22:05

  85. 61'

    Tiro respinto. Willi Orbán (Ungheria) un tiro di destro da centro area. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.22:04

  87. 60'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Anzor Mekvabishvili (Georgia).22:04

  88. 60'

    Tiro respinto. Milos Kerkez (Ungheria) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Willi Orbán.22:03

  89. 60'

    Tentativo fallito. Willi Orbán (Ungheria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.22:03

  90. 59'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Giorgi Mamardashvili (Georgia).22:02

  91. 59'

    Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Milos Kerkez.22:02

  93. 57'

    Sostituzione, Ungheria. Milán Vitális sostituisce Alex Tóth.22:00

  94. 57'

    Sostituzione, Ungheria. Donát Bárány sostituisce Milán Tóth.22:00

  95. 56'

    Fallo di Otar Kakabadze (Georgia).21:59

  96. 56'

    Alex Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:59

  97. 55'

    Fuorigioco. Giorgi Chakvetadze(Georgia) prova il lancio lungo, ma Giorgi Tsitaishvili e' colto in fuorigioco.21:58

  99. 53'

    Tiro respinto. Alex Tóth (Ungheria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dominik Szoboszlai.21:56

  100. 52'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Saba Goglichidze (Georgia).21:55

  101. 50'

    Sostituzione, Georgia. Anzor Mekvabishvili sostituisce Otar Kiteishvili per infortunio.21:53

  102. 50'

    Gara riprende.21:53

  103. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, Otar Kiteishvili (Georgia) per infortunio.21:52

  105. 47'

    Fallo di mano di Milán Tóth (Ungheria).21:50

  106. 46'

    Saba Goglichidze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49

  107. 46'

    Fallo di Alex Tóth (Ungheria).21:49

  108. Inizia il Secondo tempo Ungheria 1, Georgia 0.21:49

  109. 45'

    Sostituzione, Georgia. Giorgi Kochorashvili sostituisce Irakli Yegoian.21:49

  111. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Ungheria 1, Georgia 0.21:33

  112. 45'+2'

    Fallo di Irakli Yegoian (Georgia).21:33

  113. 45'+2'

    Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  114. 45'+1'

    Tentativo fallito. Otar Kiteishvili (Georgia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:32

  115. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31

  117. 43'

    Zsolt Nagy (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29

  118. 43'

    Fallo di Otar Kakabadze (Georgia).21:29

  119. 43'

    Tentativo fallito. Georges Mikautadze (Georgia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Otar Kakabadze con cross.21:28

  120. 41'

    Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Zsolt Nagy (Ungheria).21:27

  121. 39'

    Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Márk Csinger (Ungheria).21:25

  123. 39'

    Tiro respinto. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:25

  124. 39'

    Tiro parato. Georges Mikautadze (Georgia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:25

  125. 39'

    Tiro parato. Georges Mikautadze (Georgia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Otar Kiteishvili con passaggio filtrante.21:25

  126. 38'

    Tentativo fallito. Zsolt Nagy (Ungheria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.21:23

  127. 37'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Lasha Dvali (Georgia).21:23

  129. 37'

    Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alex Tóth.21:23

  130. 35'

    Gol! Ungheria 1, Georgia 0. Milos Kerkez (Ungheria) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dániel Lukács con cross.21:21

  131. 34'

    Fallo di Zsolt Nagy (Ungheria).21:20

  132. 34'

    Saba Goglichidze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  133. 33'

    Otar Kiteishvili (Georgia) e' ammonito per fallo.21:18

  135. 33'

    Fallo di Dániel Lukács (Ungheria).21:18

  136. 33'

    Giorgi Chakvetadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  137. 32'

    Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di András Schäfer.21:18

  138. 29'

    Fallo di Attila Osváth (Ungheria).21:15

  139. 29'

    Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15

  141. 29'

    Tiro respinto. Alex Tóth (Ungheria) un tiro di destro da fuori area.21:14

  142. 28'

    Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14

  143. 28'

    Fallo di Otar Kiteishvili (Georgia).21:14

  144. 25'

    Tentativo fallito. Zsolt Nagy (Ungheria) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Márk Csinger con cross da calcio d'angolo.21:11

  145. 25'

    Tentativo fallito. Dániel Lukács (Ungheria) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.21:11

  147. 24'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Saba Goglichidze (Georgia).21:10

  148. 23'

    Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di András Schäfer.21:09

  149. 22'

    Gara riprende.21:08

  150. 21'

    Gara momentaneamente sospesa, Georges Mikautadze (Georgia) per infortunio.21:07

  151. 19'

    Fallo di Alex Tóth (Ungheria).21:05

  153. 19'

    Saba Goglichidze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  154. 19'

    Fallo di Márk Csinger (Ungheria).21:04

  155. 19'

    Georges Mikautadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  156. 15'

    Fuorigioco. Dominik Szoboszlai(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Zsolt Nagy e' colto in fuorigioco.21:00

  157. 13'

    Milán Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59

  159. 13'

    Fallo di Luka Lochoshvili (Georgia).20:59

  160. 11'

    Tentativo fallito. Milos Kerkez (Ungheria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Zsolt Nagy in seguito a un calcio da fermo.20:56

  161. 11'

    Tiro respinto. Zsolt Nagy (Ungheria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.20:56

  162. 11'

    Tentativo fallito. Willi Orbán (Ungheria) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross in seguito a un calcio da fermo.20:56

  163. 10'

    Milán Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:56

  165. 10'

    Fallo di Otar Kiteishvili (Georgia).20:56

  166. 9'

    Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Attila Osváth.20:55

  167. 8'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Luka Lochoshvili (Georgia).20:53

  168. 8'

    Tiro respinto. Dániel Lukács (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:53

  169. 4'

    Tiro parato. Alex Tóth (Ungheria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milos Kerkez con suggerimento di testa.20:49

  171. Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:47

  172. Fallo di Irakli Yegoian (Georgia).20:47

  173. Inizia il Primo tempo.20:46

  174. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:41

Formazioni Ungheria - Georgia

Ungheria
Georgia
TITOLARI UNGHERIA
  • (1) BALÁZS TÓTH (P)
  • (2) ATTILA OSVÁTH (D)
  • (6) WILLI ORBÁN (D)
  • (3) MÁRK CSINGER (D)
  • (11) MILOS KERKEZ (D)
  • (18) ZSOLT NAGY (C)
  • (10) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)
  • (16) DÁNIEL LUKÁCS (C)
  • (13) ANDRÁS SCHÄFER (C)
  • (21) ALEX TÓTH (C)
  • (20) MILÁN TÓTH (A)
PANCHINA UNGHERIA
  • (14) RAJMUND TÓTH (C)
  • (5) ÁKOS MARKGRÁF (D)
  • (17) GÁBOR JUREK (A)
  • (22) ÁRMIN PÉCSI (P)
  • (4) BENCE VÁRKONYI (D)
  • (7) TAMÁS SZŰCS (C)
  • (19) JÓZSEF SZALAI (A)
  • (8) MILÁN VITÁLIS (C)
  • (15) ÁRON CSONGVAI (C)
  • (23) ÁRON DOKTORICS (C)
  • (9) DONÁT BÁRÁNY (A)
  • (12) BENCE GUNDEL-TAKÁCS (P)
ALLENATORE UNGHERIA
  • Marco Rossi
TITOLARI GEORGIA
  • (1) GIORGI MAMARDASHVILI (P)
  • (3) LASHA DVALI (D)
  • (5) SABA GOGLICHIDZE (D)
  • (4) LUKA LOCHOSHVILI (D)
  • (8) OTAR KITEISHVILI (C)
  • (18) IRAKLI YEGOIAN (C)
  • (19) GIORGI TSITAISHVILI (C)
  • (2) OTAR KAKABADZE (C)
  • (10) GIORGI CHAKVETADZE (A)
  • (7) KHVICHA KVARATSKHELIA (A)
  • (22) GEORGES MIKAUTADZE (A)
PANCHINA GEORGIA
  • (21) JIMMY TABIDZE (D)
  • (23) LUKA GUGESHASHVILI (P)
  • (6) GIORGI KOCHORASHVILI (C)
  • (9) ZURIKO DAVITASHVILI (A)
  • (13) DAVIT KERESELIDZE (P)
  • (16) GIORGI ABUASHVILI (A)
  • (20) SABA SAZONOV (D)
  • (14) ANZOR MEKVABISHVILI (C)
  • (15) GIZO MAMAGEISHVILI (C)
  • (17) GIORGI KVERNADZE (A)
  • (11) BUDU ZIVZIVADZE (A)
  • (12) SABA LOBJANIDZE (A)
ALLENATORE GEORGIA
  • Ramaz Svanadze
PREPARTITA

Ungheria - Georgia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Puskás Aréna di Budapest.
Arbitro di Ungheria - Georgia sarà Srdjan Jovanovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.

Dove vedere Ungheria-Georgia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Ungheria-Georgia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 2 ottobre. Ungheria - Georgia Live

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