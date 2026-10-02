Incontro terminato, Ungheria 1, Georgia 0.
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Incontro terminato, Ungheria 1, Georgia 0.
Secondo tempo terminato, Ungheria 1, Georgia 0.22:37
Fuorigioco. Giorgi Kochorashvili(Georgia) prova il lancio lungo, ma Giorgi Kvernadze e' colto in fuorigioco.22:36
Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).22:34
Tamás Szűcs (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34
Saba Goglichidze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Donát Bárány (Ungheria).22:34
Fallo di mano di Donát Bárány (Ungheria).22:33
Fallo di Luka Lochoshvili (Georgia).22:32
Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Márk Csinger (Ungheria).22:32
Tiro respinto. Giorgi Kvernadze (Georgia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Budu Zivzivadze.22:32
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Attila Osváth (Ungheria).22:31
Fuorigioco. Anzor Mekvabishvili(Georgia) prova il lancio lungo, ma Budu Zivzivadze e' colto in fuorigioco.22:29
Tiro parato. Rajmund Tóth (Ungheria) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gábor Jurek.22:29
Milán Vitális (Ungheria) e' ammonito.22:29
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Anzor Mekvabishvili (Georgia).22:28
Fallo di Budu Zivzivadze (Georgia).22:27
Attila Osváth (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Tamás Szűcs (Ungheria) e' ammonito per fallo.22:26
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:26
Fallo di Tamás Szűcs (Ungheria).22:26
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25
Fallo di Attila Osváth (Ungheria).22:25
Fallo di Luka Lochoshvili (Georgia).22:24
Donát Bárány (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Sostituzione, Ungheria. Tamás Szűcs sostituisce Dominik Szoboszlai.22:24
Sostituzione, Ungheria. Gábor Jurek sostituisce Dániel Lukács.22:23
Tentativo fallito. Budu Zivzivadze (Georgia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Zuriko Davitashvili.22:21
Saba Goglichidze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Donát Bárány (Ungheria).22:21
Sostituzione, Georgia. Zuriko Davitashvili sostituisce Giorgi Chakvetadze.22:19
Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).22:19
Rajmund Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Tiro parato. Lasha Dvali (Georgia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Khvicha Kvaratskhelia con cross.22:18
Milos Kerkez (Ungheria) e' ammonito per fallo.22:18
Giorgi Kvernadze (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:17
Fallo di Milos Kerkez (Ungheria).22:17
Tentativo fallito. Milán Vitális (Ungheria) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Rajmund Tóth.22:17
Fuorigioco. Otar Kakabadze(Georgia) prova il lancio lungo, ma Giorgi Kvernadze e' colto in fuorigioco.22:15
Saba Goglichidze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Donát Bárány (Ungheria).22:15
Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Willi Orbán (Ungheria).22:14
Giorgi Mamardashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Willi Orbán (Ungheria).22:13
Sostituzione, Ungheria. Rajmund Tóth sostituisce Zsolt Nagy.22:13
Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).22:12
Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:12
Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).22:12
Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12
Giorgi Kochorashvili (Georgia) e' ammonito per fallo.22:11
Fallo di Giorgi Kochorashvili (Georgia).22:11
Donát Bárány (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Otar Kakabadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Zsolt Nagy (Ungheria).22:10
Tentativo fallito. András Schäfer (Ungheria) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dominik Szoboszlai in seguito a un calcio da fermo.22:09
Fallo di Otar Kakabadze (Georgia).22:08
Zsolt Nagy (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08
Fallo di Budu Zivzivadze (Georgia).22:07
Donát Bárány (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07
Sostituzione, Georgia. Budu Zivzivadze sostituisce Georges Mikautadze.22:07
Sostituzione, Georgia. Giorgi Kvernadze sostituisce Giorgi Tsitaishvili.22:07
Fallo di Dominik Szoboszlai (Ungheria).22:06
Giorgi Mamardashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Tiro respinto. Dániel Lukács (Ungheria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.22:06
Tiro parato. Dániel Lukács (Ungheria) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Márk Csinger.22:06
Tentativo fallito. Márk Csinger (Ungheria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.22:06
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Saba Goglichidze (Georgia).22:05
Tiro respinto. András Schäfer (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Dániel Lukács con cross.22:05
Tiro respinto. Willi Orbán (Ungheria) un tiro di destro da centro area. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.22:04
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Anzor Mekvabishvili (Georgia).22:04
Tiro respinto. Milos Kerkez (Ungheria) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Willi Orbán.22:03
Tentativo fallito. Willi Orbán (Ungheria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.22:03
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Giorgi Mamardashvili (Georgia).22:02
Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Milos Kerkez.22:02
Sostituzione, Ungheria. Milán Vitális sostituisce Alex Tóth.22:00
Sostituzione, Ungheria. Donát Bárány sostituisce Milán Tóth.22:00
Fallo di Otar Kakabadze (Georgia).21:59
Alex Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:59
Fuorigioco. Giorgi Chakvetadze(Georgia) prova il lancio lungo, ma Giorgi Tsitaishvili e' colto in fuorigioco.21:58
Tiro respinto. Alex Tóth (Ungheria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dominik Szoboszlai.21:56
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Saba Goglichidze (Georgia).21:55
Sostituzione, Georgia. Anzor Mekvabishvili sostituisce Otar Kiteishvili per infortunio.21:53
Gara riprende.21:53
Gara momentaneamente sospesa, Otar Kiteishvili (Georgia) per infortunio.21:52
Fallo di mano di Milán Tóth (Ungheria).21:50
Saba Goglichidze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49
Fallo di Alex Tóth (Ungheria).21:49
Inizia il Secondo tempo Ungheria 1, Georgia 0.21:49
Sostituzione, Georgia. Giorgi Kochorashvili sostituisce Irakli Yegoian.21:49
Primo tempo terminato, Ungheria 1, Georgia 0.21:33
Fallo di Irakli Yegoian (Georgia).21:33
Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Tentativo fallito. Otar Kiteishvili (Georgia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31
Zsolt Nagy (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29
Fallo di Otar Kakabadze (Georgia).21:29
Tentativo fallito. Georges Mikautadze (Georgia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Otar Kakabadze con cross.21:28
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Zsolt Nagy (Ungheria).21:27
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Márk Csinger (Ungheria).21:25
Tiro respinto. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:25
Tiro parato. Georges Mikautadze (Georgia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:25
Tiro parato. Georges Mikautadze (Georgia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Otar Kiteishvili con passaggio filtrante.21:25
Tentativo fallito. Zsolt Nagy (Ungheria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.21:23
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Lasha Dvali (Georgia).21:23
Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alex Tóth.21:23
Gol! Ungheria 1, Georgia 0. Milos Kerkez (Ungheria) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dániel Lukács con cross.21:21
Fallo di Zsolt Nagy (Ungheria).21:20
Saba Goglichidze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Otar Kiteishvili (Georgia) e' ammonito per fallo.21:18
Fallo di Dániel Lukács (Ungheria).21:18
Giorgi Chakvetadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di András Schäfer.21:18
Fallo di Attila Osváth (Ungheria).21:15
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15
Tiro respinto. Alex Tóth (Ungheria) un tiro di destro da fuori area.21:14
Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14
Fallo di Otar Kiteishvili (Georgia).21:14
Tentativo fallito. Zsolt Nagy (Ungheria) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Márk Csinger con cross da calcio d'angolo.21:11
Tentativo fallito. Dániel Lukács (Ungheria) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.21:11
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Saba Goglichidze (Georgia).21:10
Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di András Schäfer.21:09
Gara riprende.21:08
Gara momentaneamente sospesa, Georges Mikautadze (Georgia) per infortunio.21:07
Fallo di Alex Tóth (Ungheria).21:05
Saba Goglichidze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Márk Csinger (Ungheria).21:04
Georges Mikautadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fuorigioco. Dominik Szoboszlai(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Zsolt Nagy e' colto in fuorigioco.21:00
Milán Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Fallo di Luka Lochoshvili (Georgia).20:59
Tentativo fallito. Milos Kerkez (Ungheria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Zsolt Nagy in seguito a un calcio da fermo.20:56
Tiro respinto. Zsolt Nagy (Ungheria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.20:56
Tentativo fallito. Willi Orbán (Ungheria) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross in seguito a un calcio da fermo.20:56
Milán Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:56
Fallo di Otar Kiteishvili (Georgia).20:56
Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Attila Osváth.20:55
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Luka Lochoshvili (Georgia).20:53
Tiro respinto. Dániel Lukács (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:53
Tiro parato. Alex Tóth (Ungheria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milos Kerkez con suggerimento di testa.20:49
Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:47
Fallo di Irakli Yegoian (Georgia).20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:41
Ungheria - Georgia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Puskás Aréna di Budapest.
Arbitro di Ungheria - Georgia sarà Srdjan Jovanovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.
Dove vedere Ungheria-Georgia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Ungheria-Georgia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 2 ottobre.
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