Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:41

PREPARTITA

Ungheria - Georgia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Puskás Aréna di Budapest.

Arbitro di Ungheria - Georgia sarà Srdjan Jovanovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.

Dove vedere Ungheria-Georgia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Ungheria-Georgia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 2 ottobre.