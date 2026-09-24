Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Andorra-Malta: 1-2 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

24 Settembre 2026 ore 18:00
Andorra
1
Malta
2
Partita finita
Arbitro: Joey Kooij
  1. 17' 1-0 Guillaume López
  2. 36' 1-1 Irvin Cardona
  3. 81' 1-2 Teddy Teuma

Formazioni Andorra - Malta

Andorra
Malta
TITOLARI ANDORRA
  • (12) IKER ÁLVAREZ (P)
  • (5) MAX LLOVERA (D)
  • (15) MOISÉS SAN NICOLÁS (D)
  • (2) BIEL BORRÀ (D)
  • (22) IAN OLIVERA (D)
  • (17) ARÓN RODRIGO (C)
  • (23) OT REMOLINS (C)
  • (3) PAU BABOT (C)
  • (16) ÉRIC IZQUIERDO (C)
  • (20) GERARD SOLÀ (A)
  • (10) GUILLAUME LÓPEZ (A)
PANCHINA ANDORRA
  • (21) ÀLEX CORNELLÀ (D)
  • (1) MARC DE CASTRO (P)
  • (11) BERTO ROSAS (A)
  • (13) ÁLEX RUÍZ (P)
  • (8) ÉRIC VALES (C)
  • (19) JOEL GUILLÉN (D)
  • (9) CUCU (A)
  • (14) JORDI ALÁEZ (C)
  • (4) CHRISTIAN GARCÍA (D)
  • (6) KIKO POMARES (D)
  • (18) CHUS RUBIO (D)
  • (7) ÁLEX MARTÍNEZ (A)
ALLENATORE ANDORRA
  • Jesús Luis Álvarez de Eulate Güergue
TITOLARI MALTA
  • (1) HENRY BONELLO (P)
  • (3) RYAN CAMENZULI (D)
  • (22) ZACH MUSCAT (D)
  • (13) ENRICO PEPE (D)
  • (5) KURT SHAW (D)
  • (6) MATTHEW GUILLAUMIER (C)
  • (10) TEDDY TEUMA (C)
  • (8) PAUL MBONG (C)
  • (20) ILYAS CHOUAREF (C)
  • (23) ALEXANDER SATARIANO (C)
  • (11) IRVIN CARDONA (A)
PANCHINA MALTA
  • (4) GABRIEL MENTZ (D)
  • (12) JAMES SISSONS (P)
  • (14) ANDREA ZAMMIT (A)
  • (17) JAKE AZZOPARDI (C)
  • (18) KEAN SCICLUNA (D)
  • (19) KEYON EWURUM (A)
  • (16) RASHED AL-TUMI (P)
  • (2) ADAM MAGRI OVEREND (D)
  • (7) BRANDON PAIBER (C)
  • (9) JAKE GRECH (A)
  • (21) JUAN CORBALAN (A)
  • (15) MYLES BEERMAN (D)
ALLENATORE MALTA
  • Emilio De Leo
PREPARTITA

Andorra - Malta è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 18:00 allo stadio Estadi de la FAF d'Encamp di Encamp.

Dove vedere Andorra-Malta di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Andorra-Malta si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 24 settembre. Andorra - Malta Live

Ford

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio