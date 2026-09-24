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Austria-Israele: 3-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

24 Settembre 2026 ore 20:45
Austria
3
Israele
1
Partita finita
Arbitro: Georgi Kabakov
  1. 43' 1-0 Romano Schmid (R)
  2. 55' 1-1 Sayed Abu Farhi
  3. 90' 2-1 Phillipp Mwene
  4. 90+3' 3-1 Sasa Kalajdzic

Formazioni Austria - Israele

Austria
Israele
TITOLARI AUSTRIA
  • (1) ALEXANDER SCHLAGER (P)
  • (3) KEVIN DANSO (D)
  • (16) PHILLIPP MWENE (D)
  • (5) STEFAN POSCH (D)
  • (15) PHILIPP LIENHART (D)
  • (4) XAVER SCHLAGER (C)
  • (18) ROMANO SCHMID (C)
  • (21) PATRICK WIMMER (C)
  • (19) MARCO GRÜLL (C)
  • (6) NICOLAS SEIWALD (C)
  • (11) MICHAEL GREGORITSCH (A)
PANCHINA AUSTRIA
  • (12) FLORIAN WIEGELE (P)
  • (10) PAUL WANNER (C)
  • (7) CHRISTOPH LANG (C)
  • (14) NIKOLAS VERATSCHNIG (D)
  • (13) LUKAS JUNGWIRTH (P)
  • (17) CARNEY CHUKWUEMEKA (C)
  • (22) ALEXANDER PRASS (D)
  • (2) DAVID AFFENGRUBER (D)
  • (8) JUNIOR ADAMU (A)
  • (9) SASA KALAJDZIC (A)
  • (23) MARCO FRIEDL (D)
  • (20) SASCHA HORVATH (C)
ALLENATORE AUSTRIA
  • Ralf Rangnick
TITOLARI ISRAELE
  • (1) DANIEL PERETZ (P)
  • (13) NIKITA STOINOV (D)
  • (5) IDAN NACHMIAS (D)
  • (14) GUY MIZRAHI (D)
  • (3) ROY REVIVO (D)
  • (8) DOR PERETZ (C)
  • (15) ELIEL PERETZ (C)
  • (10) MANOR SOLOMON (C)
  • (17) ANAN KHALAILI (C)
  • (11) OSCAR GLOUKH (C)
  • (22) SAYED ABU FARHI (A)
PANCHINA ISRAELE
  • (12) NOAM SZTEJFMAN (D)
  • (2) ELI DASA (D)
  • (16) ILAY FEINGOLD (D)
  • (6) YARIN LEVI (C)
  • (21) IDAN TOKLOMATI (A)
  • (19) DOR TURGEMAN (A)
  • (18) OMRI GLAZER (P)
  • (20) LIEL ABADA (A)
  • (7) YARDEN SHUA (A)
  • (4) RAZ SHLOMO (D)
  • (23) ASSAF TZUR (P)
  • (9) TAI BARIBO (A)
ALLENATORE ISRAELE
  • Ran Ben Shimon
PREPARTITA

Austria - Israele è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 20:45 allo stadio Raiffeisen Arena di Linz.

Dove vedere Austria-Israele di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Austria-Israele si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 24 settembre. Austria - Israele Live

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