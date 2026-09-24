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Kosovo-Irlanda: 1-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

24 Settembre 2026 ore 20:45
Kosovo
1
Irlanda
0
Partita finita
Arbitro: Lawrence Visser
  1. 83' 1-0 Vedat Muriqi

Formazioni Kosovo - Irlanda

Kosovo
Irlanda
TITOLARI KOSOVO
  • (1) ARIJANET MURIC (P)
  • (4) ILIR KRASNIQI (D)
  • (21) ALBIAN HAJDARI (D)
  • (5) LUMBARDH DELLOVA (D)
  • (15) MËRGIM VOJVODA (C)
  • (13) DION GALLAPENI (C)
  • (23) LEON AVDULLAHU (C)
  • (20) VELDIN HODZA (C)
  • (14) BATON ZABËRGJA (A)
  • (18) VEDAT MURIQI (A)
  • (10) EDON ZHEGROVA (A)
PANCHINA KOSOVO
  • (3) MILOT AVDYLI (C)
  • (16) AMIR SAIPI (P)
  • (17) ERMAL KRASNIQI (A)
  • (2) RON RAÇI (D)
  • (9) ALBION RRAHMANI (A)
  • (22) MUHARREM JASHARI (C)
  • (19) DION KACURI (C)
  • (11) FISNIK ASLLANI (A)
  • (12) VISAR BEKAJ (P)
  • (8) VALMIR MATOSHI (C)
  • (7) MILOT RASHICA (C)
  • (6) ERBLIN OSMANI (C)
ALLENATORE KOSOVO
  • Franco Foda
TITOLARI IRLANDA
  • (1) CAOIMHÍN KELLEHER (P)
  • (15) JOHN EGAN (D)
  • (4) DARA O'SHEA (D)
  • (5) JAKE O'BRIEN (D)
  • (6) JAYSON MOLUMBY (C)
  • (3) LIAM SCALES (C)
  • (8) JASON KNIGHT (C)
  • (2) JAMES ABANKWAH (C)
  • (20) CHIEDOZIE OGBENE (A)
  • (11) FINN AZAZ (A)
  • (7) TROY PARROTT (A)
PANCHINA IRLANDA
  • (19) OWEN ELDING (A)
  • (21) ROCCO VATA (A)
  • (22) KILLIAN PHILLIPS (C)
  • (17) JACK MOYLAN (C)
  • (9) THOMAS CANNON (A)
  • (16) GAVIN BAZUNU (P)
  • (12) LIAM KITCHING (D)
  • (10) ADAM IDAH (A)
  • (13) JOEL BAGAN (D)
  • (14) CONOR COVENTRY (C)
  • (18) RYAN MANNING (D)
  • (23) MAX O'LEARY (P)
ALLENATORE IRLANDA
  • Heimir Hallgrímsson
PREPARTITA

Kosovo - Irlanda è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina.

Dove vedere Kosovo-Irlanda di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Kosovo-Irlanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 24 settembre. Kosovo - Irlanda Live

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