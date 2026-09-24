Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Liechtenstein-Lituania: 0-2 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

24 Settembre 2026 ore 20:45
Liechtenstein
0
Lituania
2
Partita finita
Arbitro: Ante Culina
  1. 53' 0-1 Lukas Michelbrink
  2. 66' 0-2 Artur Dolznikov

Formazioni Liechtenstein - Lituania

Liechtenstein
Lituania
TITOLARI LIECHTENSTEIN
  • (1) BENJAMIN BÜCHEL (P)
  • (18) NICOLAS HASLER (D)
  • (3) MAXIMILIAN GÖPPEL (D)
  • (5) JONAS WEISSENHOFER (D)
  • (4) LARS TRABER (D)
  • (19) EMANUEL ZÜND (D)
  • (10) MARCEL BÜCHEL (C)
  • (8) ARON SELE (C)
  • (20) ALESSIO HASLER (C)
  • (9) FERHAT SAGLAM (A)
  • (7) FABIO LUQUE-NOTARO (A)
PANCHINA LIECHTENSTEIN
  • (16) BRUNO POITNER (C)
  • (11) ALESSANDRO LO RUSSO (A)
  • (22) FLORIAN ALLGÄUER (A)
  • (13) KENNY KINDLE (A)
  • (6) SEVERIN SCHLEGEL (A)
  • (17) LIAM KRANZ (C)
  • (15) ANDRIN NETZER (D)
  • (2) NIKLAS BECK (D)
  • (12) GABRIEL FOSER (P)
  • (14) LIVIO MEIER (C)
  • (23) JENS HOFER (D)
  • (21) LORENZO LO RUSSO (P)
ALLENATORE LIECHTENSTEIN
  • Konrad Fünfstück
TITOLARI LITUANIA
  • (23) DZIUGAS BARTKUS (P)
  • (17) PIJUS SIRVYS (D)
  • (5) KIPRAS KAZUKOLOVAS (D)
  • (3) EDGARAS UTKUS (D)
  • (2) ARTEMIJUS TUTYSKINAS (D)
  • (6) MODESTAS VOROBJOVAS (C)
  • (16) LUKAS MICHELBRINK (C)
  • (15) GVIDAS GINEITIS (C)
  • (11) ELIGIJUS JANKAUSKAS (A)
  • (13) JUSTAS LASICKAS (A)
  • (10) ARMANDAS KUCYS (A)
PANCHINA LITUANIA
  • (21) ADRIAN LICKUNAS (A)
  • (4) ZYGIMANTAS BALTRUNAS (D)
  • (8) DOMANTAS SLUTA (C)
  • (22) MOTIEJUS BURBA (A)
  • (20) DEIVIDAS MALZINSKAS (D)
  • (7) ARTUR DOLZNIKOV (C)
  • (19) IGNAS VENCKUS (A)
  • (18) VILIUS ARMALAS (D)
  • (9) MANFREDAS RUZGIS (A)
  • (1) EDVINAS GERTMONAS (P)
  • (14) VYKINTAS SLIVKA (C)
  • (12) TOMAS SVEDKAUSKAS (P)
ALLENATORE LITUANIA
  • Edgaras Jankauskas
PREPARTITA

Liechtenstein - Lituania è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 20:45 allo stadio Rheinpark Stadion di Vaduz.

Dove vedere Liechtenstein-Lituania di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Liechtenstein-Lituania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 24 settembre. Liechtenstein - Lituania Live

Ford

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio