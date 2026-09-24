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Norvegia-Danimarca: 3-2 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

24 Settembre 2026 ore 20:45
Norvegia
3
Danimarca
2
Partita finita
Arbitro: Tobias Stieler
  1. 14' 1-0 Oscar Bobb
  2. 18' 2-0 Erling Haaland
  3. 25' 2-1 Mikkel Damsgaard
  4. 60' 2-2 Rasmus Højlund
  5. 74' 3-2 Erling Haaland

Formazioni Norvegia - Danimarca

Norvegia
Danimarca
TITOLARI NORVEGIA
  • (1) ØRJAN NYLAND (P)
  • (7) FREDRIK AURSNES (D)
  • (3) KRISTOFFER AJER (D)
  • (14) JULIAN RYERSON (D)
  • (17) TORBJØRN HEGGEM (D)
  • (10) MARTIN ØDEGAARD (C)
  • (6) PATRICK BERG (C)
  • (8) SANDER BERGE (C)
  • (20) ANTONIO NUSA (A)
  • (22) OSCAR BOBB (A)
  • (9) ERLING HAALAND (A)
PANCHINA NORVEGIA
  • (2) ODIN BJØRTUFT (D)
  • (18) KRISTIAN THORSTVEDT (C)
  • (12) SANDER TANGVIK (P)
  • (19) THELO AASGAARD (C)
  • (11) JØRGEN STRAND LARSEN (A)
  • (16) MARCUS PEDERSEN (D)
  • (4) LEO ØSTIGÅRD (D)
  • (13) EGIL SELVIK (P)
  • (23) ERIK BOTHEIM (A)
  • (21) ANDREAS SCHJELDERUP (A)
  • (5) DAVID MØLLER WOLFE (D)
  • (15) OLE DIDRIK BLOMBERG (C)
ALLENATORE NORVEGIA
  • Ståle Solbakken
TITOLARI DANIMARCA
  • (22) FILIP JÖRGENSEN (P)
  • (2) JOACHIM ANDERSEN (D)
  • (13) RASMUS KRISTENSEN (D)
  • (5) JOAKIM MÆHLE (D)
  • (3) OLIVER PROVSTGAARD (D)
  • (23) PIERRE-EMILE HØJBJERG (C)
  • (14) MIKKEL DAMSGAARD (C)
  • (17) PATRICK DORGU (C)
  • (21) MORTEN HJULMAND (C)
  • (7) VICTOR FROHOLDT (C)
  • (9) RASMUS HØJLUND (A)
PANCHINA DANIMARCA
  • (4) LUCAS HØGSBERG (D)
  • (10) THOMAS JØRGENSEN (C)
  • (11) ADAM DAGHIM (A)
  • (18) ANTON GAAEI (D)
  • (20) ALBERT GRØNBÆK (C)
  • (1) ANDREAS JUNGDAL (P)
  • (12) MADS BIDSTRUP (C)
  • (15) VICTOR BAK JENSEN (D)
  • (16) MADS HERMANSEN (P)
  • (8) GUSTAV ISAKSEN (A)
  • (19) KASPER HØGH (A)
  • (6) VICTOR NELSSON (D)
ALLENATORE DANIMARCA
  • Brian Riemer
PREPARTITA

Norvegia - Danimarca è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 20:45 allo stadio Ullevaal Stadion di Oslo.

Dove vedere Norvegia-Danimarca di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Norvegia-Danimarca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 24 settembre. Norvegia - Danimarca Live

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