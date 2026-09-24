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Olanda-Germania: 1-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

24 Settembre 2026 ore 20:45
Olanda
1
Germania
1
Partita finita
Arbitro: Alejandro José Hernández Hernández
  1. 32' 0-1 Felix Nmecha
  2. 90+2' 1-1 Cody Gakpo

Formazioni Olanda - Germania

Olanda
Germania
TITOLARI OLANDA
  • (1) BART VERBRUGGEN (P)
  • (4) VIRGIL VAN DIJK (D)
  • (22) DENZEL DUMFRIES (D)
  • (15) MICKY VAN DE VEN (D)
  • (6) JAN PAUL VAN HECKE (D)
  • (11) CODY GAKPO (C)
  • (7) CRYSENCIO SUMMERVILLE (C)
  • (14) TIJJANI REIJNDERS (C)
  • (8) RYAN GRAVENBERCH (C)
  • (19) QUINTEN TIMBER (C)
  • (9) BRIAN BROBBEY (A)
PANCHINA OLANDA
  • (21) RUBEN VAN BOMMEL (A)
  • (17) MEXX MEERDINK (A)
  • (3) JORREL HATO (D)
  • (13) ROBIN ROEFS (P)
  • (10) NOA LANG (A)
  • (2) LUTSHAREL GEERTRUIDA (D)
  • (16) GUUS TIL (C)
  • (18) JOEY VEERMAN (C)
  • (12) JEREMIE FRIMPONG (D)
  • (20) TEUN KOOPMEINERS (C)
  • (5) NATHAN AKÉ (D)
  • (23) MARK FLEKKEN (P)
ALLENATORE OLANDA
  • Xavier Hernández Creus
TITOLARI GERMANIA
  • (1) MARC TER STEGEN (P)
  • (4) JONATHAN TAH (D)
  • (13) PHILIPP TREU (D)
  • (18) NATHANIEL BROWN (D)
  • (15) NICO SCHLOTTERBECK (D)
  • (6) JOSHUA KIMMICH (C)
  • (11) NADIEM AMIRI (C)
  • (8) FELIX NMECHA (C)
  • (9) KEVIN SCHADE (C)
  • (19) KARIM ADEYEMI (C)
  • (7) KAI HAVERTZ (A)
PANCHINA GERMANIA
  • (17) CHRIS FÜHRICH (C)
  • (23) YOUNES EBNOUTALIB (A)
  • (22) HENNES BEHRENS (D)
  • (3) MAX ROSENFELDER (D)
  • (5) YANNIK ENGELHARDT (C)
  • (16) ANTON STACH (C)
  • (14) JOSHA VAGNOMAN (D)
  • (2) YANN BISSECK (D)
  • (12) FINN DAHMEN (P)
  • (21) ALEXANDER NÜBEL (P)
  • (20) SERGE GNABRY (A)
ALLENATORE GERMANIA
  • Jürgen Klopp
PREPARTITA

Olanda - Germania è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 20:45 allo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.

Dove vedere Olanda-Germania di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Olanda-Germania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 24 settembre. Olanda - Germania Live

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