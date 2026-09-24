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Portogallo-Galles: 1-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

24 Settembre 2026 ore 20:45
Portogallo
1
Galles
0
Partita finita
Arbitro: Donatas Rumsas
  1. 22' 1-0 João Félix

Formazioni Portogallo - Galles

Portogallo
Galles
TITOLARI PORTOGALLO
  • (1) DIOGO COSTA (P)
  • (20) JOÃO CANCELO (D)
  • (13) RENATO VEIGA (D)
  • (19) NUNO MENDES (D)
  • (3) RÚBEN DIAS (D)
  • (21) RÚBEN NEVES (C)
  • (8) BRUNO FERNANDES (C)
  • (18) PEDRO NETO (C)
  • (23) VITINHA (C)
  • (7) CRISTIANO RONALDO (A)
  • (11) JOÃO FÉLIX (A)
PANCHINA PORTOGALLO
  • (5) NUNO TAVARES (D)
  • (15) JOÃO NEVES (C)
  • (14) FRANCISCO CONCEIÇÃO (A)
  • (12) RUI SILVA (P)
  • (4) TOMÁS ARAÚJO (D)
  • (22) SAMUEL SOARES (P)
  • (9) GONÇALO RAMOS (A)
  • (10) BERNARDO SILVA (C)
  • (16) TRINCÃO (A)
  • (17) RAFAEL LEÃO (A)
  • (2) DIOGO DALOT (D)
  • (6) JOÃO PALHINHA (C)
ALLENATORE PORTOGALLO
  • Jorge Fernando Pinheiro de Jesus
TITOLARI GALLES
  • (12) DANNY WARD (P)
  • (4) BEN DAVIES (D)
  • (15) JAY DASILVA (D)
  • (3) NECO WILLIAMS (D)
  • (6) BEN CABANGO (D)
  • (7) DAVID BROOKS (C)
  • (22) JOSH SHEEHAN (C)
  • (5) ETHAN AMPADU (C)
  • (11) BRENNAN JOHNSON (C)
  • (17) JORDAN JAMES (A)
  • (9) LEWIS KOUMAS (A)
PANCHINA GALLES
  • (23) JOEL COLWILL (C)
  • (1) DAVID CORNELL (P)
  • (16) RHYS NORRINGTON-DAVIES (D)
  • (19) SORBA THOMAS (A)
  • (2) CHRIS MEPHAM (D)
  • (18) MARK HARRIS (A)
  • (10) LIAM CULLEN (A)
  • (20) DANIEL JAMES (A)
  • (14) CONNOR ROBERTS (D)
  • (8) WES BURNS (A)
  • (21) TOM KING (P)
  • (13) KIEFFER MOORE (A)
ALLENATORE GALLES
  • Craig Bellamy
PREPARTITA

Portogallo - Galles è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 20:45 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.

Dove vedere Portogallo-Galles di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Portogallo-Galles si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 24 settembre. Portogallo - Galles Live

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