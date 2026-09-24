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Serbia - Grecia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 20:45 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.
Dove vedere Serbia-Grecia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Serbia-Grecia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 24 settembre.
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