Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Serbia-Grecia: 1-2 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

24 Settembre 2026 ore 20:45
Serbia
1
Grecia
2
Partita finita
Arbitro: Glenn Nyberg
  1. 4' 1-0 Andrija Zivkovic
  2. 74' 1-1 Christos Tzolis
  3. 90+4' 1-2 Tasos Douvikas

Formazioni Serbia - Grecia

Serbia
Grecia
TITOLARI SERBIA
  • (23) VANJA MILINKOVIC-SAVIC (P)
  • (11) FILIP KOSTIC (D)
  • (13) NIKOLA SIMIC (D)
  • (16) STRAHINJA ERAKOVIC (D)
  • (3) STRAHINJA PAVLOVIC (D)
  • (14) ANDRIJA ZIVKOVIC (C)
  • (20) SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC (C)
  • (5) NEMANJA MAKSIMOVIC (C)
  • (18) MIHAJLO CVETKOVIC (C)
  • (8) LUKA JOVIC (A)
  • (10) DUSAN TADIC (A)
PANCHINA SERBIA
  • (17) ALEKSA TERZIC (D)
  • (19) VASILIJE KOSTOV (C)
  • (2) PETAR SUKACEV (C)
  • (4) VANJA DRAGOJEVIC (C)
  • (7) ALEKSANDAR STANKOVIC (C)
  • (21) LAZAR SAMARDZIC (C)
  • (12) FILIP STANKOVIC (P)
  • (1) DJORDJE PETROVIC (P)
  • (9) DEJAN JOVELJIC (A)
  • (22) SASA LUKIC (C)
  • (15) SRDJAN BABIC (D)
  • (6) NEMANJA GUDELJ (C)
ALLENATORE SERBIA
  • Veljko Paunovic
TITOLARI GRECIA
  • (12) KONSTANTINOS TZOLAKIS (P)
  • (21) KOSTAS TSIMIKAS (D)
  • (5) PANAGIOTIS RETSOS (D)
  • (4) KONSTANTINOS MAVROPANOS (D)
  • (2) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
  • (19) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
  • (20) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)
  • (6) DIMITRIOS KOURBELIS (C)
  • (10) CHRISTOS TZOLIS (C)
  • (11) CHARALAMPOS KOSTOULAS (A)
  • (14) VANGELIS PAVLIDIS (A)
PANCHINA GRECIA
  • (13) CHRISTOS MANDAS (P)
  • (23) CHRISTOS MOUZAKITIS (C)
  • (3) KONSTANTINOS KOULIERAKIS (D)
  • (16) ANDREWS TETTEH (A)
  • (18) GIANNIS MICHAILIDIS (D)
  • (8) FOTIS IOANNIDIS (A)
  • (9) TASOS DOUVIKAS (A)
  • (15) THANASIS ANDROUTSOS (C)
  • (7) GIORGOS MASOURAS (A)
  • (17) MANOLIS SALIAKAS (D)
  • (1) ODYSSEAS VLACHODIMOS (P)
  • (22) GEORGIOS KYRIAKOPOULOS (D)
ALLENATORE GRECIA
  • Ivan Jovanovic
PREPARTITA

Serbia - Grecia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 20:45 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.

Dove vedere Serbia-Grecia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Serbia-Grecia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 24 settembre. Serbia - Grecia Live

Ford

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio