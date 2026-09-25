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Armenia-Lettonia: 2-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

25 Settembre 2026 ore 18:00
Armenia
2
Lettonia
0
Partita finita
Arbitro: Martin Matosa
  1. 31' 1-0 Georgi Harutyunyan
  2. 75' 2-0 Artur Gharibyan

Formazioni Armenia - Lettonia

Armenia
Lettonia
TITOLARI ARMENIA
  • (1) OGNJEN CANCAREVIC (P)
  • (2) ARTEM BANDIKYAN (D)
  • (21) NAYAIR TIKNIZYAN (D)
  • (20) JUNIOR JULIO (D)
  • (4) GEORGI HARUTYUNYAN (D)
  • (3) ERIK PILOYAN (D)
  • (23) NAREK HOVHANNISYAN (C)
  • (6) UGOCHUKWU IWU (C)
  • (9) ARTUR SEROBYAN (C)
  • (10) EDUARD SPERTSYAN (C)
  • (18) ARTUR MIRANYAN (A)
PANCHINA ARMENIA
  • (15) ERIK SIMONYAN (D)
  • (17) ARTUR GHARIBYAN (A)
  • (16) GOR MATINYAN (P)
  • (8) KARLEN HOVHANNISYAN (C)
  • (14) GOR MANVELYAN (C)
  • (13) KHARITON AYVAZYAN (D)
  • (11) ZHIRAYR SHAGHOYAN (A)
  • (22) NAREK GRIGORYAN (A)
  • (7) EDGAR SEVIKYAN (C)
  • (12) ARSEN BEGLARYAN (P)
  • (19) KAREN MURADYAN (C)
  • (5) ARGISHTI PETROSYAN (D)
ALLENATORE ARMENIA
  • Eghishe Melikyan
TITOLARI LETTONIA
  • (23) RIHARDS MATREVICS (P)
  • (5) ANTONIJS CERNOMORDIJS (D)
  • (21) DENISS MELNIKS (D)
  • (3) DENNIS CIRKIN (D)
  • (13) RAIVIS JURKOVSKIS (C)
  • (14) ANDREJS CIGANIKS (C)
  • (10) LUKASS VAPNE (C)
  • (15) DMITRIJS ZELENKOVS (C)
  • (9) VLADISLAVS GUTKOVSKIS (A)
  • (17) MARKUSS STRODS (A)
  • (7) EDUARDS DASKEVICS (A)
PANCHINA LETTONIA
  • (18) ALBERT ALEKSANJAN (C)
  • (11) ROBERTS SAVALNIEKS (D)
  • (16) GLEBS ZALEIKO (C)
  • (6) DANILA PATIJCUKS (C)
  • (4) OSKARS VIENTIESS (C)
  • (12) FRENKS OROLS (P)
  • (19) MAKSIMS TONISEVS (D)
  • (22) ALEKSEJS SAVELJEVS (C)
  • (1) NILS PURINS (P)
  • (8) EDUARDS EMSIS (C)
  • (2) DANIELS BALODIS (D)
  • (20) ROBERTS ULDRIKIS (A)
ALLENATORE LETTONIA
  • Paolo Nicolato
PREPARTITA

Armenia - Lettonia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 18:00 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.

Dove vedere Armenia-Lettonia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Armenia-Lettonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 25 settembre. Armenia - Lettonia Live

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