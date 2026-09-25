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Georgia - Irlanda del Nord è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 18:00 allo stadio Boris Paichadze Stadium di Tbilisi.
Dove vedere Georgia-Irlanda del Nord di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Georgia-Irlanda del Nord si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 25 settembre.
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