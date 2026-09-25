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Georgia-Irlanda del Nord: 0-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

25 Settembre 2026 ore 18:00
Georgia
0
Irlanda del Nord
1
Partita finita
Arbitro: Orel Grinfeeld
  1. 90+9' 0-1 Shea Charles

Formazioni Georgia - Irlanda del Nord

Georgia
Irlanda del Nord
TITOLARI GEORGIA
  • (1) GIORGI MAMARDASHVILI (P)
  • (4) LUKA LOCHOSHVILI (D)
  • (5) SABA GOGLICHIDZE (D)
  • (3) LASHA DVALI (D)
  • (16) SABA KHAREBASHVILI (C)
  • (2) OTAR KAKABADZE (C)
  • (6) GIORGI KOCHORASHVILI (C)
  • (14) ANZOR MEKVABISHVILI (C)
  • (17) GIORGI KVERNADZE (A)
  • (7) KHVICHA KVARATSKHELIA (A)
  • (22) GEORGES MIKAUTADZE (A)
PANCHINA GEORGIA
  • (9) ZURIKO DAVITASHVILI (A)
  • (18) IRAKLI YEGOIAN (C)
  • (20) GIORGI GAGUA (A)
  • (15) GIZO MAMAGEISHVILI (C)
  • (13) ILIA BERIASHVILI (D)
  • (19) GIORGI TSITAISHVILI (A)
  • (23) LUKA GUGESHASHVILI (P)
  • (21) JIMMY TABIDZE (D)
  • (10) GIORGI CHAKVETADZE (C)
  • (12) DAVIT KERESELIDZE (P)
  • (11) BUDU ZIVZIVADZE (A)
  • (8) OTAR KITEISHVILI (C)
ALLENATORE GEORGIA
  • Willy Sagnol
TITOLARI IRLANDA DEL NORD
  • (1) PIERCE CHARLES (P)
  • (18) TOM ATCHESON (D)
  • (4) DAN BALLARD (D)
  • (22) CIARON BROWN (D)
  • (7) ETHAN GALBRAITH (C)
  • (19) SHEA CHARLES (C)
  • (5) TRAI HUME (C)
  • (3) JUSTIN DEVENNY (C)
  • (14) ISAAC PRICE (A)
  • (10) JAMIE DONLEY (A)
  • (16) PATRICK KELLY (A)
PANCHINA IRLANDA DEL NORD
  • (9) CEADACH O’NEILL (A)
  • (21) JOSH MAGENNIS (A)
  • (13) KIERAN MORRISON (C)
  • (20) BRODIE SPENCER (D)
  • (8) CALLUM MARSHALL (A)
  • (15) RUAIRI MCCONVILLE (D)
  • (2) TERRY DEVLIN (C)
  • (11) PAUL SMYTH (A)
  • (23) BAILEY PEACOCK-FARRELL (P)
  • (6) JORDAN THOMPSON (C)
  • (12) CONOR HAZARD (P)
  • (17) PADDY MCNAIR (D)
ALLENATORE IRLANDA DEL NORD
  • Michael O'Neill
PREPARTITA

Georgia - Irlanda del Nord è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 18:00 allo stadio Boris Paichadze Stadium di Tbilisi.

Dove vedere Georgia-Irlanda del Nord di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Georgia-Irlanda del Nord si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 25 settembre. Georgia - Irlanda del Nord Live

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