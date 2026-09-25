Grazie per aver seguito la diretta scritta di Italia-Belgio e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Nations League 2026-2027.22:51

E ammonizione anche per Donnarumma per questa lite finale. Si chiude male questa sfida tra Italia e Belgio22:40

A partita finita, arrivano anche i gialli. Ammonizione per Lukaku22:40

90'+4' E FINISCE QUI!!! Proprio su questa lite tra Donnarumma e Lukaku finisce il match dell'Olimpico. Belgio batte Italia 2-0 grazie ai gol di Godts e Lukébakio.22:40

90'+3' Fallo in attacco di Fernandez-Pardo. Poi c'è qualche scaramuccia in campo tra Donnarumma e Lukaku che vengono quasi alle mani. Deve intervenire l'arbitro22:39

90'+1' Contropiede Belgio col solito Lukébakio, arriva la trattenuta di Daniel Maldini che si prende il giallo22:37

90' 3 minuti di recupero all'Olimpico...22:35

89' Trattenuta di Fernandez-Pardo su Frattesi. Giallo per l'attaccante del Belgio22:34

87' CHE OCCASIONE PER L'ITALIA!!! Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Scalvini solo da due passi, ma calcia alto. Che chance per l'Italia22:33

85' Prova a mettersi in mostra Zoma all'altezza del limite dell'area di rigore, ma viene chiuso da Lukébakio che non lo lascia passare22:30

85' E van Bommel completa i cambi con l'ingresso di Romelu Lukaku. L'ex Inter, Roma e Napoli prende il posto di De Ketelaere22:29

84' Nel Belgio, intanto, entra Fernandez-Pardo, ex attaccante del Lille, ora al Newcastle. Prende il posto di Godts, autore dell'1-0 per gli ospiti22:29

83' OCCASIONE ITALIA!!! Sugli sviluppi del corner, va al tiro Calafiori col mancino, ma senza trova la porta di Lammens22:28

82' Palla dentro per Moise Kean, arriva l'anticipo di Mechele che manda in angolo22:27

81' Debutto in Nazionale anche per Mohamed Alì Zoma che prende il posto di Cambiaghi. Lui gioca nella Serie B tedesca, nel Norimberga allenato dall'ex attaccante della Lazio Miroslav Klose.22:26

81' CAMBI DI MANCINI!!! Arriva il debutto in Nazionale per Issa Doumbia: centrocampista dello Sporting, ma anche uno degli artefici della promozione del Venezia in Serie A. Prende il posto di Barella22:26

80' Barella prova a far ripartire l'Italia, arriva la trattenuta di Lavia che si prende il giallo22:25

77' Italia che ha un po' accusato il colpo dopo aver subito lo 0-2. Mancano comunque 13 minuti più recupero e qualcosa si può ancora combinare. Serve trovare nuova spinta in avanti22:23

75' De Keteleare si libera a sinistra, cross in mezzo ma intercetta Donnarumma che prova a far ripartire l'Italia22:20

75' Terzo cambio per il Belgio. Dentro Lavia che sostituisce Raskin che era un po' in debito d'ossigeno, oltre ad avere un giallo pendente su di lui22:19

74' Palla lunga per De Ketelaere, ma arriva il fallo di Scalvini che lo prende per il collo. Punizione netta per il Belgio che può risalire il campo22:19

73' Daniel Maldini aggancia un buon pallone in area, ma capisce tutto Castagne che spazza via l'area di rigore22:18

70' 7° gol con la maglia della Nazionale da parte di Lukébakio22:16

69' GOL! Italia-BELGIO 0-2. Rete di Dodi Lukébakio. E, in ripartenza, i Diavoli Rossi realizzano il 2-0 con Lukébakio. De Ketelaere serve l'esterno del Benfica che evita la carica di Tonali, evita Di Lorenzo, rientra sul sinistro e batte Donnarumma sul palo più lontano.22:15

66' Cambio che ci interessa anche in Turchia-Francia. Fuori Mbappé che si è fatto male al ginocchio proprio nell'occasione del gol ai turchi. Francia che affronterà l'Italia il prossimo 2 ottobre22:12

66' E fuori anche Pio Esposito. Dentro Daniel Maldini che si metterà lui a destra del tridente. In mezzo Moise Kean22:11

66' Frattesi sostituisce Romano a centrocampo. Tonali si mette in mezzo, con Frattesi più libero di fare l'incursore22:11

65' Cambi anche per il ct Mancini: dentro Scalvini che prende il posto di Diego Coppola al centro della difesa22:10

63' Gianluca Mancini duro su De Keteleare, arriva il giallo per il difensore della Roma22:08

61' Moise Kean ci prova con una conclusione da fuori, ma tentativo da dimenticare22:06

59' E dentro anche Lukébakio al posto di Diego Moreira. Lukébakio che, settimana scorsa, ha messo in grande difficoltà il Milan in Europa League22:04

58' Van Bommel corre ai ripari e effettua un doppio cambio. Dentro Vanaken per De Bruyne che lascia dopo poco meno di un'ora di gioco22:04

56' Intanto, Francia in vantaggio sul campo della Turchia grazie al gol di Mbappé22:01

55' De Ketelaere gira per De Bruyne, destro del trequartista del Napoli, ma conclusione facile facile per Donnarumma. De Bruyne uomo ovunque di questo Belgio.22:01

54' La reazione che aspettavamo c'è stata, adesso serve il gol per ristabilre la parità21:59

53' PIO ESPOSITO!!! Altra chance per l'Italia col solito Cambiaghi a sinistra, palla per Pio Esposito che gira col mancino, ma trova ancora Lammens. L'Italia però c'è in questo secondo tempo: doppia occasione21:58

52' Si rivede il Belgio in avanti con De Bruyne che va di testa sul secondo palo, ma Donnarumma risponde presente.21:57

50' Ancora Pio Esposito, questa volta appoggia per Mancini, ma il suo destro viene ribattuto. L'Italia spinge21:55

49' Barella cerca Pio Esposito che riesce a saltare più in alto di tutti, ma Lammens ci arriva senza troppi patemi21:54

47' OCCASIONE ITALIA!!! Eccola la reazione degli azzurri: Cambiaghi prende il fondo a sinistra, cross per Moise Kean che calcia, ma trova la parata di Lammens che gli dice di no21:52

47' E non ci sono stati cambi dal ct Roberto Mancini che mantiene lo stesso XI del primo tempo, aspettandosi una reazione da parte loro21:51

46' SI RIPARTE ALL'OLIMPICO!!!21:50

Da segnalare che c'è stato anche qualche fischio da parte dei tifosi dell'Olimpico ai danni dell'Italia dopo questo primo tempo...21:39

Cosa fare nel secondo tempo? Servirà avere un'intesa diversa nella seconda parte di gara. Cambiaghi fa da esterno a sinistra, Pio Esposito in mezzo che ha toccato pochissimi palloni (anche se ha colpito un palo) e Kean che combatte largo a destra. Dovrebbero stare più vicini l'uno con l'altro. E, soprattutto, si deve fare più densità nella propria metà campo. De Bruyne ha fatto più di 5 transizione offensive, senza avere troppi patemi o giocatori in sua copertura. Non si può lasciare libero un giocatore così.21:38

Molto meglio il Belgio nella prima frazione di gioco. La squadra di van Bommel segna con Godts e poi ha addirittura 4 occasioni per raddoppiare. Minima reazione degli azzurri tra il 36' e il 40', ma senza creare dei veri pericoli alla porta di Lammes. Una squadra, l'Italia, che deve trovare ancora i suoi equilibri. Si fa fatica a fare da schermo alla difesa, oltre al fatto che il tridente non riesce a fraseggiare. Kean-Pio Esposito-Cambiaghi sono troppo di distanti tra di loro21:36

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Italia sotto nella prima parte di gara: 1-0 Belgio col gol di Godts21:34

45' Un minuto di recupero...21:33

44' ANCORA BELGIO!!! Palla vagante al limite dell'area, arriva Ngoy che ci prova col destro, ma trova solo l'esterno della rete21:43

42' OCCASIONE BELGIO!!! Ancora una transizione offensiva di De Bruyne, palla per Godts che ci prova con un destro a giro che non va tanto lontano al palo alla sinistra di Donnarumma. C'è anche una deviazione e sarà angolo per gli ospiti21:30

42' Ancora Cambiaghi, questa volta serve Romano che ci prova dalla distanza, ma il suo sinistro finisce altissimo21:29

41' Cambiaghi si accentra e ci prova col destro, ma la sua conclusione è priva di potenza. Facile parata per Lammens21:29

38' Tunnel di Moise Kean ai danni di De Cuyper, ma Godts raddoppia e guadagna la rimessa dal fondo. Il giocatore del PSG è ovunque, anche a difendere21:27

36' CHANCE PER MOISE KEAN!!! Cambiaghi raggiunge il fondo, cross sul secondo palo, ci arriva Moise Kean che trova solo l'esterno della rete21:24

35' Si rivede l'Italia davanti con Romano che si inserisce sull'invito di Moise Kean, il centrocampista del Cagliari cerca la conclusione e trova l'angolo21:23

31' ALTRA OCCASIONISSIMA!!! De Bruyne ruba palla sulla trequarti, serve De Cuyper che ci prova col mancino che non inquadra di pochissimo la porta di Donnarumma21:20

30' 54% di possesso palla per il Belgio in questa prima mezz'ora di gioco...21:18

30' Ancora Belgio in avanti col perfetto inserimento di Tielemans che cerca De Ketelaere, anticipa Coppola che manda in angolo21:18

29' Arriva un giallo anche per Diego Moreira. Due ammonizioni in pochi minuti per il Belgio21:17

28' ANCORA BELGIO!!! Prima Diego Moreira non ci arriva per un cm sul cross da sinistra Castagne. Poi cross da destra di De Cuyper, colpo di testa di Godts e Donnarumma è ancora provvidenziale. Sono già tre le occasioni per il 2-0 del Belgio21:16

27' Palla persa in attacco dall'Italia. Furioso Roberto Mancini che vede mancanza di fluidità in avanti21:15

25' Arriva un giallo per Raskin per un fallo precedente21:14

23' ANCORA BELGIO!!! La squadra di van Bommel ha subito l'occasione per il raddoppio: prima il sinistro di De Ketelaere con risposta di Donnarumma, poi Raskin cerca il tap-in (in posizione regolare), ma Donnarumma risponde ancora presente.21:12

22' Italia messa molto male in questa occasione, col Belgio che ha avuto grande spazio per risalire il campo. Per Godts è stato tutto semplice, poi, superare Mancini e Coppola prima di segnare21:11

21' E questo è il primo gol con la maglia del Belgio per Mika Godts, alla sua terza presenza con la Nazionale maggiore21:10

20' GOL! Italia-BELGIO 0-1. Rete di Mika Godts. Imbucata di De Bruyne per Godts, il giocatore del PSG rientra sul destro, evita due giocatori e poi appoggia in rete alle spalle di Donnarumma.21:09

18' Break dell'Italia che risale il campo velocemente con Calafiori e Barella, palla per Moise Kean che va al tiro col mancino, ma trova la parata di Lammens in due tempi21:06

15' Ancora De Bruyne che cerca De Ketelaere sul primo palo, capisce tutto Donnarumma che recupera in uscita21:04

13' CI PROVA DE BRUYNE!!! Conclusione da fuori di De Bruyne, c'è una deviazione e angolo per il Belgio. Il Belgio, quando può, ricorre anche alla conclusione da fuori21:01

12' Gran palla recuperata da Moise Kean, in maniera regolare, poi crossa da destra, ma non trova nessuno in area. Per ora Moise Kean si aggira un po' più defilato per permettere a Pio Esposito di stare in mezzo21:00

9' Castagne crossa da destra, ma non trova nessuno. In precedenza bravissimo Coppola a chiudere De Bruyne che si era inserito20:58

9' PALO DELL'ITALIA!!! Barella pennella per Pio Esposito che gira col mancino, ma centra in pieno il palo alla destra di Lammes. La partita si è accesa20:56

8' OCCASIONE BELGIO!!! E risponde subito il Belgio con la bella palla di De Bruyne per De Ketelaere, sinistro dell'attaccante dell'Atalanta, ma Donnarumma gli dice di no distendendosi con la mano sinistra20:55

7' PRIMA VOLTA DELL'ITALIA!!! Palla dentro per Pio Esposito che aggancia in area, ma non riesce a calciare. Arriva poi il cross di Cambiaghi, ma intercetta Lammens20:55

6' Barella rischia grosso sulla pressione di Tielemans, ma per fortuna dell'Italia arriva il fallo del centrocampista del Manchester United. Tielemans sarebbe stato solo al limite dell'area di rigore20:54

3' Per adesso tiene palla il Belgio, ma grande fase di pressing dell'Italia20:51

1' SI PARTE!!! Primo possesso per il Belgio...20:48

Squadre in campo. Adesso spazio agli inni: si partirà con "La Brabançonne" del Belgio e poi "Il Canto degli Italiani" di Goffredo Mameli e Michele Novaro.20:43

L'altra partita del girone è Turchia-Francia, con l'inedita sfida Montella-Zidane. Si giocherà in contemporanea alla nostra. La Turchia sarà proprio la nostra prossima avversaria, nel match in programma lunedì prossimo.20:35

Il direttore di gara è il tedesco Daniel Siebert. Il fischietto classe '84 sarà coadiuvato dagli assistenti Seidel e Foltyn e dal quarto ufficiale, Sascha Stegemann. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, avremo Bastian Dankert (VAR) e Pascal Müller (AVAR).20:29

Sono 26 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Italia e Belgio. Il bilancio pende dalla parte degli azzurri con 17 vittorie oltre a 5 pareggi e 4 hurrà per i Diavoli Rossi. Le due squadre si sono sfidate, nel girone, anche nella passata edizione di Nations League. 2-2 all'Olimpico, col Belgio a rimontare dopo il cartellino rosso estratto a Pellegrino. 1-0 per l'Italia al Boudewijnstadion grazie al gol di Tonali. Il Belgio non batte l'Italia in trasferta, addirittura, dal 1999, col 3-1 del Via del Mare: gol di Paolo Vanoli per gli azzurri.20:27

Prima ufficiale anche per van Bommel sulla panchina del Belgio. Gli unici due 'vecchi' sono De Bryune e Lukaku: in campo, da titolare, c'è solo il centrocampista del Napoli, mentre l'ex attaccante del Napoli parte dalla panchina. C'è infatti De Ketelaere ad agire da prima punta: alle sue spalle De Bruyne, appunto, Godts del PSG e Diego Moreira del Milan. C'è anche l'ex Atalanta Castagne ad occupare il ruolo di terzino destro.20:22

Il nuovo corso di Mancini si basa sul 4-3-3, col neo ct dell'Italia che affida subito la cabina di regia a Romano, affiancato da Barella e Tonali. In attacco il duo Kean-Esposito verrà supportato da Cambiaghi. Mentre, in difesa, Calafiori torna ad occupare il ruolo di terzino mancino come fatto ai tempi della Roma anche se, ultimamente, è stato schierato sulla fascia anche da Arteta all'Arsenal.20:19

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Belgio si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Lammens - Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper - Raskin, Tielemans - Godts, De Bruyne, Diego Moreira - De Ketelaere. Ct: Marco van Bommel. A disposizione: De Busser, Vandevoordt - Theate, Debast, Seys - M.Keita, Vanaken, Lavia - Lukébakio, R.Lukaku, Openda, Fernandez-Pardo.20:15

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Italia scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Donnarumma - Di Lorenzo, G.Mancini, Coppola, Calafiori - Barella, Romano, Tonali - Moise Kean, Pio Esposito, Cambiaghi. Ct: Roberto Mancini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario - Scalvini, Ahanor, Kayode - I.Doumbia, Frattesi, Mandragora - D.Maldini, Raspadori, Zoma, Scamacca.20:17

Sulla panchina del Belgio, invece, è arrivato... Un olandese. L'ex Milan van Bommel ha deciso, ovviamente, di dare un nuovo corso definitivo ai Diavoli Rossi. La generazione d'oro degli anni '10-'20 non esiste praticamente più, se non per due nomi. Anche il Belgio, dunque, riparte, anche se riparte comunque da un quarto di finale del Mondiale, con Lukaku e compagni eliminati solo dalla Spagna che ha vinto, poi, il torneo.20:34

Il Roberto Mancini-bis ha ufficialmente inizio. Dopo il ritorno in panchina del ct marchigiano - che ha portato anche qualche polemica - abbiamo finalmente la prima partita ufficiale degli azzurri che vogliono dimenticare, presto, l'ennesimo Mondiale guardato in tv. Ecco la Nations League con l'Italia subito chiamata a grandi partite. Ora il Belgio, poi la Turchia di Vincenzo Montella e ancora la Francia di Zinédine Zidane. Insomma, avremo subito delle risposte per capire a che punto è l'Italia.20:31

Benvenuti alla diretta scritta di Italia-Belgio, gara valida per la Giornata 1 del Gruppo 1 della Nations League 2026-2027. Si gioca allo stadio Olimpico di Roma.20:04