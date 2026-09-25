PREPARTITA

Montenegro - Cipro è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 20:45 allo stadio Podgorica City Stadium di Podgorica.

Arbitro di Montenegro - Cipro sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.

Daniele Chiffi Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 46 Fuorigioco 13 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 6.5 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2026 Serie A Lecce-Roma 0-4 13-09-2026 Serie B Mantova-Sampdoria 2-0 20-09-2026 Serie A Frosinone-Como 2-0

Dove vedere Montenegro-Cipro di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Montenegro-Cipro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 25 settembre.