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Montenegro - Cipro è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 20:45 allo stadio Podgorica City Stadium di Podgorica.
Arbitro di Montenegro - Cipro sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.
Daniele Chiffi
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|46
|Fuorigioco
|13
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|7
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.5
|Falli per cartellino
|6.5
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|31-08-2026
|Serie A
|Lecce-Roma 0-4
|13-09-2026
|Serie B
|Mantova-Sampdoria 2-0
|20-09-2026
|Serie A
|Frosinone-Como 2-0
Dove vedere Montenegro-Cipro di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Montenegro-Cipro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 25 settembre.
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