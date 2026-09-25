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Montenegro-Cipro: 2-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

25 Settembre 2026 ore 20:45
Montenegro
2
Cipro
1
Partita finita
Arbitro: Daniele Chiffi
  1. 55' 0-1 Marcus Edwards
  2. 66' 1-1 Nikola Krstovic (R)
  3. 86' 2-1 Milutin Osmajic

Formazioni Montenegro - Cipro

Montenegro
Cipro
TITOLARI MONTENEGRO
  • (1) BALSA POPOVIC (P)
  • (15) STEFAN SAVIC (D)
  • (2) MILAN ROGANOVIC (D)
  • (5) IGOR VUJACIC (D)
  • (16) OGNJEN GASEVIC (D)
  • (21) ANDRIJA BULATOVIC (C)
  • (17) VASILIJE ADZIC (C)
  • (8) MARKO JANKOVIC (C)
  • (9) NIKOLA KRSTOVIC (A)
  • (20) MILUTIN OSMAJIC (A)
  • (10) STEVAN JOVETIC (A)
PANCHINA MONTENEGRO
  • (22) STEFAN LONCAR (C)
  • (6) SLOBODAN RUBEZIC (D)
  • (12) DANIJEL PETKOVIC (P)
  • (18) ALEKSA LATKOVIC (C)
  • (14) MILOS BRNOVIC (C)
  • (11) MILAN VUKOTIC (C)
  • (4) ANDREJ DJURIC (D)
  • (13) IGOR NIKIC (P)
  • (23) DUSAN VUKOVIC (A)
  • (19) VIKTOR DJUKANOVIC (A)
  • (3) RISTO RADUNOVIC (D)
  • (7) MARKO VESOVIC (D)
ALLENATORE MONTENEGRO
  • Mirko Vucinic
TITOLARI CIPRO
  • (1) FABIANO RIBEIRO DE FREITAS (P)
  • (6) ANDREAS SHIKKIS (D)
  • (3) NIKOLAS PANAGIOTOU (D)
  • (5) KONSTANTINOS SOTIRIOU (D)
  • (14) GIORGOS MALEKKIDES (D)
  • (20) GRIGORIS KASTANOS (C)
  • (16) PANAGIOTIS ANDREOU (C)
  • (4) HECTOR KYPRIANOU (C)
  • (21) MARINOS TZIONIS (C)
  • (23) MARCUS EDWARDS (C)
  • (9) IOANNIS PITTAS (A)
PANCHINA CIPRO
  • (13) IOANNIS KOSTI (C)
  • (8) CHARALAMBOS KYRIAKOU (C)
  • (18) KOSTAKIS ARTYMATAS (C)
  • (11) ANDRONIKOS KAKOULLIS (A)
  • (17) NICK TSAROULLA (D)
  • (10) LOIZOS LOIZOU (A)
  • (22) ANTREAS PARASKEVAS (P)
  • (19) STAVROS GEORGIOU (A)
  • (15) LEONIDAS KONOMIS (C)
  • (7) ANGELOS NEOPHYTOU (A)
  • (2) KOSTAS PILEAS (D)
  • (12) JOËL MALL (P)
ALLENATORE CIPRO
  • Apostolos Mantzios
PREPARTITA

Montenegro - Cipro è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 20:45 allo stadio Podgorica City Stadium di Podgorica.
Arbitro di Montenegro - Cipro sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.

Daniele Chiffi

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati46
Fuorigioco13
Rigori assegnati0
Ammonizioni7
Espulsioni0
Cartellini per partita3.5
Falli per cartellino6.5

Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
31-08-2026 Serie A Lecce-Roma 0-4
13-09-2026 Serie B Mantova-Sampdoria 2-0
20-09-2026 Serie A Frosinone-Como 2-0

Dove vedere Montenegro-Cipro di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Montenegro-Cipro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 25 settembre. Montenegro - Cipro Live

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