PREPARTITA

Polonia - Bosnia Erzegovina è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 20:45 allo stadio PGE Narodowy di Warsaw.

Arbitro di Polonia - Bosnia Erzegovina sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Ioannis Papadopoulos.

Dove vedere Polonia-Bosnia Erzegovina di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Polonia-Bosnia Erzegovina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 25 settembre.