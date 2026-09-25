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Polonia-Bosnia Erzegovina: 0-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

25 Settembre 2026 ore 20:45
Polonia
0
Bosnia Erzegovina
0
Partita finita
Arbitro: Anastasios Papapetrou

    Formazioni Polonia - Bosnia Erzegovina

    Polonia
    Bosnia Erzegovina
    TITOLARI POLONIA
    • (1) MARCIN BULKA (P)
    • (5) JAN BEDNAREK (D)
    • (23) KACPER POTULSKI (D)
    • (2) MATTY CASH (D)
    • (14) JAKUB KIWIOR (D)
    • (10) PIOTR ZIELINSKI (C)
    • (6) BARTOSZ SLISZ (C)
    • (17) MICHAL SKÓRAS (C)
    • (7) JAKUB KAMINSKI (C)
    • (20) SEBASTIAN SZYMANSKI (A)
    • (9) ROBERT LEWANDOWSKI (A)
    PANCHINA POLONIA
    • (12) MATEUSZ KOCHALSKI (P)
    • (16) WIKTOR NOWAK (C)
    • (18) MARCEL REGULA (C)
    • (22) SLAWOMIR ABRAMOWICZ (P)
    • (8) KACPER URBANSKI (C)
    • (21) NICOLA ZALEWSKI (C)
    • (3) PRZEMYSLAW WISNIEWSKI (D)
    • (13) MATEUSZ ZUKOWSKI (A)
    • (15) TYMOTEUSZ PUCHACZ (D)
    • (11) KAROL SWIDERSKI (A)
    • (19) PRZEMYSLAW FRANKOWSKI (C)
    • (4) TOMASZ KEDZIORA (D)
    ALLENATORE POLONIA
    • Jan Urban
    TITOLARI BOSNIA ERZEGOVINA
    • (22) MARTIN ZLOMISLIC (P)
    • (5) SEAD KOLASINAC (D)
    • (18) NIKOLA KATIC (D)
    • (7) ZINEDIN SMAJLOVIC (D)
    • (4) TARIK MUHAREMOVIC (D)
    • (14) IVAN SUNJIC (C)
    • (19) KERIM ALAJBEGOVIC (C)
    • (20) ESMIR BAJRAKTAREVIC (C)
    • (13) IVAN BASIC (C)
    • (23) HARIS TABAKOVIC (A)
    • (10) ERMEDIN DEMIROVIC (A)
    PANCHINA BOSNIA ERZEGOVINA
    • (8) ARMIN GIGOVIC (C)
    • (11) JOVO LUKIC (A)
    • (12) SALKO HAMZIC (P)
    • (3) ARJAN MALIC (D)
    • (9) NAIL OMEROVIC (A)
    • (16) ERMIN MAHMIC (C)
    • (17) AJDIN HASIC (C)
    • (15) AMAR MEMIC (C)
    • (6) BENJAMIN TAHIROVIC (C)
    • (21) STJEPAN RADELJIC (D)
    • (2) NIHAD MUJAKIC (D)
    • (1) MLADEN JURKAS (P)
    ALLENATORE BOSNIA ERZEGOVINA
    • Sergej Barbarez
    PREPARTITA

    Polonia - Bosnia Erzegovina è valevole per la competizione UEFA Nations League.
    La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 20:45 allo stadio PGE Narodowy di Warsaw.
    Arbitro di Polonia - Bosnia Erzegovina sarà Anastasios Papapetrou. Al VAR invece ci sarà Ioannis Papadopoulos.

    Dove vedere Polonia-Bosnia Erzegovina di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
    Polonia-Bosnia Erzegovina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 25 settembre. Polonia - Bosnia Erzegovina Live

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