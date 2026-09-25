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Svezia - Romania è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 20:45 allo stadio Strawberry Arena di Stockholm.
Arbitro di Svezia - Romania sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.
Dove vedere Svezia-Romania di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Svezia-Romania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 25 settembre.
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