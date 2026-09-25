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Svezia-Romania: 2-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

25 Settembre 2026 ore 20:45
Svezia
2
Romania
1
Partita finita
Arbitro: Ondrej Berka
  1. 20' 1-0 Alexander Isak
  2. 29' 1-1 Dennis Man
  3. 43' 2-1 Viktor Gyökeres

Formazioni Svezia - Romania

Svezia
Romania
TITOLARI SVEZIA
  • (12) VIKTOR JOHANSSON (P)
  • (15) CARL STARFELT (D)
  • (3) VICTOR LINDELÖF (D)
  • (4) ELLIOT STROUD (D)
  • (6) EMIL HOLM (D)
  • (19) SEBASTIAN NANASI (C)
  • (7) LUCAS BERGVALL (C)
  • (18) YASIN AYARI (C)
  • (21) ALEXANDER BERNHARDSSON (C)
  • (17) VIKTOR GYÖKERES (A)
  • (9) ALEXANDER ISAK (A)
PANCHINA SVEZIA
  • (14) HJALMAR EKDAL (D)
  • (10) BENJAMIN NYGREN (A)
  • (16) JESPER KARLSTRÖM (C)
  • (11) PATRIK WÅLEMARK (C)
  • (1) NOEL TÖRNQVIST (P)
  • (5) GABRIEL GUDMUNDSSON (D)
  • (23) MELKER ELLBORG (P)
  • (8) DANIEL SVENSSON (D)
  • (13) WILLIOT SWEDBERG (C)
  • (20) HUGO LARSSON (C)
  • (2) JOHN MELLBERG (D)
  • (22) HAMPUS SKOGLUND (D)
ALLENATORE SVEZIA
  • Graham Potter
TITOLARI ROMANIA
  • (1) IONUT RADU (P)
  • (4) ANDREI COUBIS (D)
  • (5) VIRGIL GHITA (D)
  • (3) RADU DRAGUSIN (D)
  • (18) RAZVAN MARIN (C)
  • (11) NICUSOR BANCU (C)
  • (6) TUDOR BALUTA (C)
  • (2) ANDREI RATIU (C)
  • (14) IANIS HAGI (A)
  • (20) DENNIS MAN (A)
  • (9) LOUIS MUNTEANU (A)
PANCHINA ROMANIA
  • (8) DARIUS OLARU (C)
  • (23) LISAV EISSAT (D)
  • (7) ANDREI BORZA (D)
  • (21) MATEI ILIE (D)
  • (12) OTTÓ HINDRICH (P)
  • (13) VALENTIN MIHAILA (A)
  • (15) ANDREI BURCA (D)
  • (10) NICOLAE STANCIU (C)
  • (17) VLADIMIR SCRECIU (C)
  • (22) VLAD DRAGOMIR (C)
  • (19) FLORIN TANASE (C)
  • (16) VALENTIN COJOCARU (P)
ALLENATORE ROMANIA
  • Gheorghe Hagi
PREPARTITA

Svezia - Romania è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 20:45 allo stadio Strawberry Arena di Stockholm.
Arbitro di Svezia - Romania sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Dove vedere Svezia-Romania di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Svezia-Romania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 25 settembre. Svezia - Romania Live

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