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Turchia-Francia: 0-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

25 Settembre 2026 ore 20:45
Turchia
0
Francia
1
Partita finita
Arbitro: Felix Zwayer
  1. 54' 0-1 Kylian Mbappé

Formazioni Turchia - Francia

Turchia
Francia
TITOLARI TURCHIA
  • (1) UGURCAN ÇAKIR (P)
  • (2) ZEKI ÇELIK (D)
  • (3) MERIH DEMIRAL (D)
  • (14) ABDÜLKERIM BARDAKCI (D)
  • (5) SALIH ÖZCAN (C)
  • (18) OGUZ AYDIN (C)
  • (20) FERDI KADIOGLU (C)
  • (16) ISMAIL YÜKSEK (C)
  • (11) CAN UZUN (A)
  • (10) ARDA GÜLER (A)
  • (21) BARIS ALPER YILMAZ (A)
PANCHINA TURCHIA
  • (12) ALTAY BAYINDIR (P)
  • (9) DENIZ GÜL (A)
  • (7) KEREM AKTÜRKOGLU (A)
  • (13) EREN ELMALI (D)
  • (22) ARAL SIMSIR (C)
  • (4) EMIRHAN TOPÇU (D)
  • (19) YUNUS AKGÜN (A)
  • (15) OZAN KABAK (D)
  • (6) MELIH KABASAKAL (C)
  • (17) IRFAN CAN KAHVECI (C)
  • (23) OKAN KOCUK (P)
ALLENATORE TURCHIA
  • Vincenzo Montella
TITOLARI FRANCIA
  • (16) MIKE MAIGNAN (P)
  • (4) DAYOT UPAMECANO (D)
  • (3) ADRIEN TRUFFERT (D)
  • (5) JULES KOUNDÉ (D)
  • (17) MAXENCE LACROIX (D)
  • (9) RAYAN CHERKI (C)
  • (8) MANU KONÉ (C)
  • (14) ADRIEN RABIOT (C)
  • (11) MICHAEL OLISE (A)
  • (10) KYLIAN MBAPPÉ (A)
  • (7) OUSMANE DEMBÉLÉ (A)
PANCHINA FRANCIA
  • (21) LUCAS DA CUNHA (C)
  • (2) PIERRE KALULU (D)
  • (19) ESTÉBAN LEPAUL (A)
  • (6) EDUARDO CAMAVINGA (C)
  • (12) BRADLEY BARCOLA (A)
  • (23) JEAN BUTEZ (P)
  • (13) ANDY DIOUF (C)
  • (1) GUILLAUME RESTES (P)
  • (15) LENY YORO (D)
  • (18) MAGHNES AKLIOUCHE (C)
  • (20) DÉSIRÉ DOUÉ (A)
  • (22) JÉRÉMY JACQUET (D)
ALLENATORE FRANCIA
  • Zinedine Zidane
PREPARTITA

Turchia - Francia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 20:45 allo stadio Turka Arac Muayene Kocaeli Stadyumu di Kocaeli.
Arbitro di Turchia - Francia sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Dove vedere Turchia-Francia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Turchia-Francia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 25 settembre. Turchia - Francia Live

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