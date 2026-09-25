PREPARTITA

Turchia - Francia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 20:45 allo stadio Turka Arac Muayene Kocaeli Stadyumu di Kocaeli.

Arbitro di Turchia - Francia sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Dove vedere Turchia-Francia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Turchia-Francia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 25 settembre.