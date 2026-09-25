PREPARTITA

Ungheria - Ucraina è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 20:45 allo stadio Puskás Aréna di Budapest.

Arbitro di Ungheria - Ucraina sarà Jarred Gillett. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Dove vedere Ungheria-Ucraina di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Ungheria-Ucraina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 25 settembre.