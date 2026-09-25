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Ungheria-Ucraina: 0-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

25 Settembre 2026 ore 20:45
Ungheria
0
Ucraina
1
Partita finita
Arbitro: Jarred Gillett
  1. 42' 0-1 Danylo Sikan

Formazioni Ungheria - Ucraina

Ungheria
Ucraina
TITOLARI UNGHERIA
  • (22) BALÁZS TÓTH (P)
  • (6) WILLI ORBÁN (D)
  • (14) BENDEGÚZ BOLLA (D)
  • (11) MILOS KERKEZ (D)
  • (3) MÁRK CSINGER (D)
  • (10) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)
  • (8) MILÁN VITÁLIS (C)
  • (13) ANDRÁS SCHÄFER (C)
  • (15) ÁRON CSONGVAI (C)
  • (16) DÁNIEL LUKÁCS (A)
  • (23) DAMIR REDZIC (A)
PANCHINA UNGHERIA
  • (7) TAMÁS SZŰCS (C)
  • (19) RAJMUND TÓTH (C)
  • (1) ÁRMIN PÉCSI (P)
  • (21) ALEX TÓTH (C)
  • (17) GÁBOR JUREK (A)
  • (5) ÁKOS MARKGRÁF (D)
  • (20) MILÁN TÓTH (A)
  • (4) KORNÉL SZŰCS (D)
  • (9) DONÁT BÁRÁNY (A)
  • (12) BENCE GUNDEL-TAKÁCS (P)
  • (2) ATTILA OSVÁTH (D)
  • (18) ZSOLT NAGY (D)
ALLENATORE UNGHERIA
  • Marco Rossi
TITOLARI UCRAINA
  • (23) DMYTRO RIZNYK (P)
  • (2) ILLIA KRUPSKYI (D)
  • (22) MYKOLA MATVIIENKO (D)
  • (16) VITALII MYKOLENKO (D)
  • (13) ILLIA ZABARNYI (D)
  • (15) VIKTOR TSYGANKOV (C)
  • (18) OLEH OCHERETKO (C)
  • (6) VOLODYMYR BRAZHKO (C)
  • (8) HEORHIY SUDAKOV (C)
  • (14) DANYLO SIKAN (A)
  • (11) VLADYSLAV VANAT (A)
PANCHINA UCRAINA
  • (5) OLEKSANDR DRAMBAIEV (D)
  • (12) ANATOLIY TRUBIN (P)
  • (17) OLEKSANDR NAZARENKO (C)
  • (4) VALERII BONDAR (D)
  • (19) YEHOR NAZARYNA (C)
  • (20) OLEKSANDR ZUBKOV (C)
  • (9) MAKSYM KHLAN (C)
  • (7) ANDRII YARMOLENKO (C)
  • (1) HEORHII YERMAKOV (P)
  • (3) EDUARD SARAPII (C)
  • (10) IHOR KRASNOPIR (A)
  • (21) MATVII PONOMARENKO (A)
ALLENATORE UCRAINA
  • Andrea Maldera
PREPARTITA

Ungheria - Ucraina è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 20:45 allo stadio Puskás Aréna di Budapest.
Arbitro di Ungheria - Ucraina sarà Jarred Gillett. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Dove vedere Ungheria-Ucraina di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Ungheria-Ucraina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 25 settembre. Ungheria - Ucraina Live

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