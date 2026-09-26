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Albania - Bielorussia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 20:45 allo stadio Arena Kombetare di Tirana.
Arbitro di Albania - Bielorussia sarà Samuel Barrott. Al VAR invece ci sarà Matt Donohue.
Dove vedere Albania-Bielorussia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Albania-Bielorussia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 settembre.
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