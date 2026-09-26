PREPARTITA

Albania - Bielorussia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 20:45 allo stadio Arena Kombetare di Tirana.

Arbitro di Albania - Bielorussia sarà Samuel Barrott. Al VAR invece ci sarà Matt Donohue.

Dove vedere Albania-Bielorussia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Albania-Bielorussia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 settembre.