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Albania-Bielorussia: 2-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

26 Settembre 2026 ore 20:45
Albania
2
Bielorussia
0
Partita finita
Arbitro: Samuel Barrott
  1. 34' 1-0 Kristjan Asllani (R)
  2. 45+2' 2-0 Ernest Muçi

Formazioni Albania - Bielorussia

Albania
Bielorussia
TITOLARI ALBANIA
  • (1) ETRIT BERISHA (P)
  • (6) BERAT DJIMSITI (D)
  • (22) STAVROS PILIOS (D)
  • (18) ARDIAN ISMAJLI (D)
  • (4) ELSEID HYSAJ (D)
  • (17) TAULANT SEFERI (C)
  • (20) YLBER RAMADANI (C)
  • (21) ARBËR HOXHA (C)
  • (8) KRISTJAN ASLLANI (C)
  • (10) ERNEST MUÇI (C)
  • (7) REY MANAJ (A)
PANCHINA ALBANIA
  • (2) SINA SAMUELE (D)
  • (11) MYRTO UZUNI (A)
  • (5) KLEVI QEFALIJA (C)
  • (14) CRISTIAN SHPENDI (A)
  • (3) MARIO MITAJ (D)
  • (16) JULJAN SHEHU (C)
  • (15) MARASH KUMBULLA (D)
  • (19) MIRLIND DAKU (A)
  • (9) ANIS MEHMETI (C)
  • (13) NASER ALIJI (D)
  • (23) MARIO DAJSINANI (P)
  • (12) ALEN SHERRI (P)
ALLENATORE ALBANIA
  • Rolando Maran
TITOLARI BIELORUSSIA
  • (21) FEDOR LAPOUKHOV (P)
  • (2) KIRILL PECHENIN (D)
  • (3) IVAN TIKHOMIROV (D)
  • (20) ZAKHAR VOLKOV (D)
  • (5) VLADISLAV KALININ (D)
  • (10) VALERI GROMYKO (C)
  • (9) MAX EBONG (C)
  • (22) ARTEM KONTSEVOY (C)
  • (8) ALEKSANDR SELYAVA (C)
  • (18) EVGENI MALASHEVICH (C)
  • (11) GERMAN BARKOVSKIY (A)
PANCHINA BIELORUSSIA
  • (12) ANDREY KUDRAVETS (P)
  • (23) TIMOFEY SIMANENKA (A)
  • (13) KIRILL GOMANOV (D)
  • (19) ANTON LUKASHOV (D)
  • (7) ARTEM SHUMANSKIY (A)
  • (15) EGOR PARKHOMENKO (D)
  • (4) VALERI BOCHEROV (C)
  • (16) ANTON KOVALEV (C)
  • (14) ALEKSANDR SVIREPA (C)
  • (1) PAVEL PAVLYUCHENKO (P)
  • (17) VITALI LISAKOVICH (A)
  • (6) ROMAN BEGUNOV (D)
ALLENATORE BIELORUSSIA
  • Viktor Goncharenko
PREPARTITA

Albania - Bielorussia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 20:45 allo stadio Arena Kombetare di Tirana.
Arbitro di Albania - Bielorussia sarà Samuel Barrott. Al VAR invece ci sarà Matt Donohue.

Dove vedere Albania-Bielorussia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Albania-Bielorussia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 settembre. Albania - Bielorussia Live

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