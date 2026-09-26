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Bulgaria-Lussemburgo: 1-2 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

26 Settembre 2026 ore 18:00
Bulgaria
1
Lussemburgo
2
Partita finita
Arbitro: Sander van der Eijk
  1. 18' 1-0 Asen Chandarov
  2. 37' 1-1 Leandro Barreiro
  3. 65' 1-2 Vincent Thill

Formazioni Bulgaria - Lussemburgo

Bulgaria
Lussemburgo
TITOLARI BULGARIA
  • (1) DANIEL NAUMOV (P)
  • (21) DIMITAR VELKOVSKI (D)
  • (5) KRISTIAN DIMITROV (D)
  • (15) TEODOR IVANOV (D)
  • (19) IVAN TURITSOV (D)
  • (14) ASEN CHANDAROV (C)
  • (6) EMIL TSENOV (C)
  • (4) ILIA GRUEV (C)
  • (11) GEORGI RUSEV (A)
  • (10) ZDRAVKO DIMITROV (A)
  • (20) LUKAS PETKOV (A)
PANCHINA BULGARIA
  • (7) PETKO PANAYOTOV (C)
  • (13) STEFAN VELKOV (D)
  • (18) KRISTIYAN BALOV (A)
  • (22) KRISTIYAN STOYANOV (C)
  • (23) ALEKS BOZHEV (P)
  • (2) YOAN STOYANOV (C)
  • (8) ANDRIAN KRAEV (C)
  • (16) MARIN PETKOV (A)
  • (17) MARTIN MINCHEV (A)
  • (9) STANISLAV IVANOV (A)
  • (3) ANDREA HRISTOV (D)
  • (12) DIMITAR MITOV (P)
ALLENATORE BULGARIA
  • Aleksandar Dimitrov
TITOLARI LUSSEMBURGO
  • (1) ANTHONY MORIS (P)
  • (18) LAURENT JANS (D)
  • (4) FLORIAN BOHNERT (D)
  • (3) ENES MAHMUTOVIC (D)
  • (13) DIRK CARLSON (D)
  • (10) DANEL SINANI (C)
  • (11) VINCENT THILL (C)
  • (6) TOMÁS CRUZ (C)
  • (16) LEANDRO BARREIRO (C)
  • (7) AIMAN DARDARI (C)
  • (17) HAMZA KADAMANI (A)
PANCHINA LUSSEMBURGO
  • (15) OMAR NATAMI (A)
  • (12) TIAGO PEREIRA CARDOSO (P)
  • (9) JAYSON VIDEIRA (A)
  • (8) MIGUEL GONÇALVES (C)
  • (2) ELDIN DZOGOVIC (D)
  • (20) TIMOTHÉ RUPIL (C)
  • (19) MATHIAS OLESEN (C)
  • (23) LUCAS FOX (P)
  • (5) VAHID SELIMOVIC (D)
  • (14) ERIC VEIGA (D)
  • (22) MARVIN MARTINS (D)
  • (21) SÉBASTIEN THILL (C)
ALLENATORE LUSSEMBURGO
  • Jeff Strasser
PREPARTITA

Bulgaria - Lussemburgo è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 18:00 allo stadio Hristo Botev Stadium, Plovdiv di Plovdiv.

Dove vedere Bulgaria-Lussemburgo di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Bulgaria-Lussemburgo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 26 settembre. Bulgaria - Lussemburgo Live

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