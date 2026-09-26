PREPARTITA

Inghilterra - Spagna è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 20:45 allo stadio Wembley Stadium di London.

Arbitro di Inghilterra - Spagna sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 42 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 05-09-2026 Serie A Fiorentina-Torino 1-2 19-09-2026 Serie A Roma-Inter 2-2

Dove vedere Inghilterra-Spagna di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Inghilterra-Spagna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 settembre.