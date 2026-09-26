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Inghilterra - Spagna è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 20:45 allo stadio Wembley Stadium di London.
Arbitro di Inghilterra - Spagna sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Davide Massa
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|42
|Fuorigioco
|7
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|6
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.0
|Falli per cartellino
|7.0
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|05-09-2026
|Serie A
|Fiorentina-Torino 1-2
|19-09-2026
|Serie A
|Roma-Inter 2-2
Dove vedere Inghilterra-Spagna di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Inghilterra-Spagna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 settembre.
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