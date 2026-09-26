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Inghilterra-Spagna: 2-3 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

26 Settembre 2026 ore 20:45
Inghilterra
2
Spagna
3
Partita finita
Arbitro: Davide Massa
  1. 2' 0-1 Lamine Yamal
  2. 36' 1-1 Anthony Gordon
  3. 40' 2-1 Harry Kane
  4. 60' 2-2 Álex Baena
  5. 74' 2-3 Mikel Oyarzabal

Formazioni Inghilterra - Spagna

Inghilterra
Spagna
TITOLARI INGHILTERRA
  • (13) JAMES TRAFFORD (P)
  • (5) EZRI KONSA (D)
  • (6) MARC GUÉHI (D)
  • (3) NICO O'REILLY (D)
  • (22) JARELL QUANSAH (D)
  • (16) MYLES LEWIS-SKELLY (C)
  • (8) ELLIOT ANDERSON (C)
  • (7) BUKAYO SAKA (C)
  • (11) ANTHONY GORDON (C)
  • (10) JUDE BELLINGHAM (C)
  • (9) HARRY KANE (A)
PANCHINA INGHILTERRA
  • (4) ALEX SCOTT (C)
  • (23) JASON STEELE (P)
  • (14) LEWIS HALL (D)
  • (15) JARRAD BRANTHWAITE (D)
  • (17) MORGAN ROGERS (C)
  • (18) JAMES GARNER (C)
  • (21) EBERECHI EZE (C)
  • (20) MORGAN GIBBS-WHITE (C)
  • (12) TREVOH CHALOBAH (D)
  • (19) DOMINIC CALVERT-LEWIN (A)
  • (2) TRENT ALEXANDER-ARNOLD (D)
  • (1) JORDAN PICKFORD (P)
ALLENATORE INGHILTERRA
  • Thomas Tuchel
TITOLARI SPAGNA
  • (23) UNAI SIMÓN (P)
  • (14) AYMERIC LAPORTE (D)
  • (5) PAU CUBARSÍ (D)
  • (12) MARC PUBILL (D)
  • (22) MARC CUCURELLA (D)
  • (8) FABIÁN RUIZ (C)
  • (19) LAMINE YAMAL (C)
  • (16) RODRI (C)
  • (10) DANI OLMO (C)
  • (17) NICO WILLIAMS (C)
  • (7) FERRAN TORRES (A)
PANCHINA SPAGNA
  • (18) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
  • (3) ALEJANDRO GRIMALDO (D)
  • (1) DAVID RAYA (P)
  • (2) DEAN HUIJSEN (D)
  • (9) FERMÍN LÓPEZ (C)
  • (20) PEDRI (C)
  • (11) YÉREMY PINO (C)
  • (15) ÁLEX BAENA (C)
  • (13) JOSEP MARTÍNEZ (P)
  • (21) MIKEL OYARZABAL (A)
  • (6) MIKEL MERINO (C)
ALLENATORE SPAGNA
  • Luis de la Fuente
PREPARTITA

Inghilterra - Spagna è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 20:45 allo stadio Wembley Stadium di London.
Arbitro di Inghilterra - Spagna sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Davide Massa

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati42
Fuorigioco7
Rigori assegnati0
Ammonizioni6
Espulsioni0
Cartellini per partita3.0
Falli per cartellino7.0

Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
05-09-2026 Serie A Fiorentina-Torino 1-2
19-09-2026 Serie A Roma-Inter 2-2

Dove vedere Inghilterra-Spagna di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Inghilterra-Spagna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 settembre. Inghilterra - Spagna Live

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