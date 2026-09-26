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Islanda-Estonia: 1-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

26 Settembre 2026 ore 18:00
Islanda
1
Estonia
1
Partita finita
Arbitro: Milos Milanovic
  1. 45' 1-0 Andri Gudjohnsen
  2. 64' 1-1 Maksim Paskotsi
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Islanda 1, Estonia 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Islanda 1, Estonia 1.19:52

  3. 90'+4'

    Tiro parato. Orri Óskarsson (Islanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hákon Haraldsson con cross.19:51

  4. 90'+1'

    Ísak Thorvaldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48

  5. 90'+1'

    Fallo di Markus Poom (Estonia).19:48

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:48

  7. 90'

    Tentativo fallito. Kristall Ingason (Islanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stefán Thórdarson con cross.19:48

  9. 90'

    Tiro parato. Kristall Ingason (Islanda) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Arnór Sigurdsson con cross.19:47

  10. 88'

    Tiro respinto. Logi Tómasson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Orri Óskarsson.19:46

  11. 88'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Karl Hein (Estonia).19:45

  12. 88'

    Tiro parato. Logi Tómasson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Kristall Ingason.19:45

  13. 86'

    Sostituzione, Estonia. Markus Soomets sostituisce Mattias Käit.19:43

  15. 85'

    Tiro parato. Arnór Sigurdsson (Islanda) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kristall Ingason.19:42

  16. 85'

    Sostituzione, Islanda. Kristall Ingason sostituisce Andri Gudjohnsen.19:42

  17. 84'

    Sostituzione, Islanda. Logi Tómasson sostituisce Mikael Ellertsson.19:42

  18. 84'

    Stefán Thórdarson (Islanda) e' ammonito per fallo.19:41

  19. 84'

    Fallo di Stefán Thórdarson (Islanda).19:41

  21. 84'

    Patrik Kristal (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:41

  22. 81'

    Rasmus Peetson (Estonia) e' ammonito per fallo.19:38

  23. 81'

    Ísak Thorvaldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:38

  24. 81'

    Fallo di Rasmus Peetson (Estonia).19:38

  25. 80'

    Fallo di Andri Gudjohnsen (Islanda).19:37

  27. 80'

    Patrik Kristal (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:37

  28. 78'

    Tentativo fallito. Victor Pálsson (Islanda) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Gylfi Sigurdsson con cross da calcio d'angolo.19:36

  29. 78'

    Sostituzione, Estonia. Joonas Tamm sostituisce Karel Mustmaa.19:35

  30. 78'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Karl Hein (Estonia).19:35

  31. 78'

    Tentativo fallito. Gylfi Sigurdsson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Arnór Sigurdsson.19:35

  33. 77'

    Gylfi Sigurdsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34

  34. 77'

    Fallo di Patrik Kristal (Estonia).19:34

  35. 76'

    Tiro parato. Karel Mustmaa (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Markus Poom.19:33

  36. 75'

    Sostituzione, Islanda. Gylfi Sigurdsson sostituisce Ísak Jóhannesson.19:32

  37. 75'

    Sostituzione, Islanda. Arnór Sigurdsson sostituisce Jón Dagur Thorsteinsson.19:32

  39. 74'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Märten Kuusk (Estonia).19:31

  40. 71'

    Tentativo fallito. Orri Óskarsson (Islanda) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Ísak Jóhannesson con cross da calcio d'angolo.19:28

  41. 70'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Markus Poom (Estonia).19:28

  42. 70'

    Tentativo fallito. Mattias Käit (Estonia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rasmus Peetson con cross.19:27

  43. 69'

    Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).19:26

  45. 69'

    Rasmus Peetson (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  46. 68'

    Gara riprende.19:25

  47. 68'

    Gara momentaneamente sospesa, (Islanda).19:25

  48. 67'

    Gara riprende.19:24

  49. 65'

    Gara momentaneamente sospesa, Daníel Grétarsson (Islanda) per infortunio.19:22

  51. 64'

    Gol! Islanda 1, Estonia 1. Maksim Paskotsi (Estonia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rasmus Peetson con cross.19:21

  52. 62'

    Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:19

  53. 62'

    Fallo di Patrik Kristal (Estonia).19:19

  54. 61'

    Sostituzione, Estonia. Patrik Kristal sostituisce Mihkel Ainsalu.19:18

  55. 61'

    Tentativo fallito. Orri Óskarsson (Islanda) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Andri Gudjohnsen.19:18

  57. 60'

    Fuorigioco. Jón Dagur Thorsteinsson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Victor Pálsson e' colto in fuorigioco.19:17

  58. 59'

    Daníel Grétarsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:16

  59. 59'

    Fallo di Rasmus Peetson (Estonia).19:16

  60. 57'

    Tiro respinto. Ísak Thorvaldsson (Islanda) un tiro di destro da centro area.19:15

  61. 55'

    Tiro parato. Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:13

  63. 54'

    Karol Mets (Estonia) e' ammonito.19:12

  64. 53'

    Orri Óskarsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:11

  65. 53'

    Fallo di Märten Kuusk (Estonia).19:11

  66. 53'

    Hákon Valdimarsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  67. 53'

    Fallo di Märten Kuusk (Estonia).19:10

  69. 52'

    Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Hákon Valdimarsson (Islanda).19:10

  70. 52'

    Rigore parato! Kevor Palumets (Estonia) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:09

  71. 51'

    Rigore concesso da Ísak Thorvaldsson (Islanda) per un fallo in area.19:08

  72. 51'

    Rigore per Estonia. Rasmus Peetson e'stato atterrato in area di rigore.19:08

  73. 50'

    Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Hákon Valdimarsson (Islanda).19:07

  75. 50'

    Tiro parato. Mihkel Ainsalu (Estonia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kevor Palumets.19:07

  76. 50'

    Fallo di mano di Orri Óskarsson (Islanda).19:07

  77. 49'

    Tentativo fallito. Orri Óskarsson (Islanda) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Andri Gudjohnsen con passaggio filtrante.19:06

  78. Inizia il Secondo tempo Islanda 1, Estonia 0.19:03

  79. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Islanda 1, Estonia 0.18:48

  81. 45'+2'

    Fallo di Orri Óskarsson (Islanda).18:46

  82. 45'+2'

    Markus Poom (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  83. 45'+1'

    Fallo di mano di Maksim Paskotsi (Estonia).18:45

  84. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.18:45

  85. 45'

    Gol! Islanda 1, Estonia 0. Andri Gudjohnsen (Islanda) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Hákon Haraldsson con cross.18:44

  87. 44'

    Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:43

  88. 44'

    Fallo di Mattias Käit (Estonia).18:43

  89. 40'

    Fallo di Orri Óskarsson (Islanda).18:39

  90. 40'

    Rasmus Peetson (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:39

  91. 40'

    Tiro respinto. Orri Óskarsson (Islanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Jón Dagur Thorsteinsson.18:39

  93. 38'

    Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Hákon Valdimarsson (Islanda).18:37

  94. 38'

    Tiro parato. Kevor Palumets (Estonia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mihkel Ainsalu con passaggio filtrante.18:37

  95. 37'

    Fallo di Daníel Grétarsson (Islanda).18:37

  96. 37'

    Karel Mustmaa (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:37

  97. 37'

    Tiro parato. Hákon Haraldsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ísak Jóhannesson.18:36

  99. 37'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Maksim Paskotsi (Estonia).18:36

  100. 35'

    Andri Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:34

  101. 35'

    Fallo di Karol Mets (Estonia).18:34

  102. 34'

    Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).18:33

  103. 34'

    Mihkel Ainsalu (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:33

  105. 34'

    Tiro respinto. Mikael Ellertsson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ísak Jóhannesson.18:33

  106. 34'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Märten Kuusk (Estonia).18:33

  107. 32'

    Tiro parato. Orri Óskarsson (Islanda) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Ísak Jóhannesson con cross.18:31

  108. 30'

    Tentativo fallito. Markus Poom (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.18:29

  109. 30'

    Sostituzione, Islanda. Ísak Thorvaldsson sostituisce Albert Gudmundsson per infortunio.18:29

  111. 29'

    Gara riprende.18:28

  112. 27'

    Gara momentaneamente sospesa, Albert Gudmundsson (Islanda) per infortunio.18:27

  113. 24'

    Andri Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:23

  114. 24'

    Fallo di Markus Poom (Estonia).18:23

  115. 23'

    Fallo di Victor Pálsson (Islanda).18:22

  117. 23'

    Karel Mustmaa (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:22

  118. 22'

    Gara riprende.18:21

  119. 22'

    Gara momentaneamente sospesa, (Islanda).18:21

  120. 21'

    Fuorigioco. Daníel Grétarsson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Jón Dagur Thorsteinsson e' colto in fuorigioco.18:20

  121. 18'

    Mikael Ellertsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:17

  123. 18'

    Fallo di Rasmus Peetson (Estonia).18:17

  124. 14'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Maksim Paskotsi (Estonia).18:14

  125. 10'

    Fuorigioco. Jón Dagur Thorsteinsson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Hákon Haraldsson e' colto in fuorigioco.18:09

  126. 8'

    Fallo di Karel Mustmaa (Estonia).18:07

  127. 8'

    Albert Gudmundsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:07

  129. 7'

    Tentativo fallito. Markus Poom (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.18:06

  130. 6'

    Mihkel Ainsalu (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:05

  131. 6'

    Fallo di Daníel Grétarsson (Islanda).18:05

  132. 5'

    Karel Mustmaa (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:04

  133. 5'

    Fallo di Stefán Thórdarson (Islanda).18:04

  135. 3'

    Tentativo fallito. Andri Gudjohnsen (Islanda) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Jón Dagur Thorsteinsson con cross.18:02

  136. Karol Mets (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:00

  137. Fallo di Andri Gudjohnsen (Islanda).18:00

  138. Inizia il Primo tempo.18:00

  139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:49

Formazioni Islanda - Estonia

Islanda
Estonia
TITOLARI ISLANDA
  • (12) HÁKON VALDIMARSSON (P)
  • (4) VICTOR PÁLSSON (D)
  • (3) DANÍEL GRÉTARSSON (D)
  • (19) MIKAEL ELLERTSSON (D)
  • (16) STEFÁN THÓRDARSON (D)
  • (20) JÓN DAGUR THORSTEINSSON (C)
  • (11) ALBERT GUDMUNDSSON (C)
  • (7) HÁKON HARALDSSON (C)
  • (8) ÍSAK JÓHANNESSON (C)
  • (9) ORRI ÓSKARSSON (A)
  • (22) ANDRI GUDJOHNSEN (A)
PANCHINA ISLANDA
  • (2) LOGI TÓMASSON (D)
  • (15) KRISTALL INGASON (A)
  • (6) ANDRI BALDURSSON (C)
  • (14) BRYNJÓLFUR WILLUMSSON (A)
  • (5) ÍSAK THORVALDSSON (A)
  • (17) ARON GUNNARSSON (C)
  • (21) ARNÓR SIGURDSSON (C)
  • (18) MIKAEL ANDERSON (C)
  • (13) ANTON EINARSSON (P)
  • (23) HÖRDUR MAGNÚSSON (D)
  • (1) RÚNAR RÚNARSSON (P)
  • (10) GYLFI SIGURDSSON (C)
ALLENATORE ISLANDA
  • Arnar Gunnlaugsson
TITOLARI ESTONIA
  • (1) KARL HEIN (P)
  • (18) KAROL METS (D)
  • (19) MICHAEL SCHJØNNING-LARSEN (D)
  • (2) MÄRTEN KUUSK (D)
  • (3) MAKSIM PASKOTSI (D)
  • (6) RASMUS PEETSON (D)
  • (20) MARKUS POOM (C)
  • (10) KEVOR PALUMETS (C)
  • (4) MATTIAS KÄIT (C)
  • (11) MIHKEL AINSALU (A)
  • (9) KAREL MUSTMAA (A)
PANCHINA ESTONIA
  • (17) MARTIN MILLER (C)
  • (16) JOONAS TAMM (D)
  • (8) MARKUS SOOMETS (C)
  • (21) MATTIAS MÄNNILAAN (A)
  • (22) KARL VALLNER (P)
  • (13) JOSEPH SALISTE (D)
  • (23) FRANK LIIVAK (C)
  • (12) MATVEI IGONEN (P)
  • (5) ERKO TÕUGJAS (D)
  • (7) ROBI SAARMA (C)
  • (14) PATRIK KRISTAL (C)
  • (15) MAKSIMILIAN SKVORTSOV (C)
ALLENATORE ESTONIA
  • Jurgen Henn
PREPARTITA

Islanda - Estonia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 18:00 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík.
Arbitro di Islanda - Estonia sarà Milos Milanovic. Al VAR invece ci sarà Aleksandar Zivkovic.

Dove vedere Islanda-Estonia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Islanda-Estonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 26 settembre. Islanda - Estonia Live

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