Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:49

PREPARTITA

Islanda - Estonia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 18:00 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík.

Arbitro di Islanda - Estonia sarà Milos Milanovic. Al VAR invece ci sarà Aleksandar Zivkovic.

Dove vedere Islanda-Estonia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Islanda-Estonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 26 settembre.