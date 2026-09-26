Incontro terminato, Islanda 1, Estonia 1.
Nuova Ford BlueCruise
Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»LEGGI
Incontro terminato, Islanda 1, Estonia 1.
Secondo tempo terminato, Islanda 1, Estonia 1.19:52
Tiro parato. Orri Óskarsson (Islanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hákon Haraldsson con cross.19:51
Ísak Thorvaldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48
Fallo di Markus Poom (Estonia).19:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:48
Tentativo fallito. Kristall Ingason (Islanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stefán Thórdarson con cross.19:48
Tiro parato. Kristall Ingason (Islanda) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Arnór Sigurdsson con cross.19:47
Tiro respinto. Logi Tómasson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Orri Óskarsson.19:46
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Karl Hein (Estonia).19:45
Tiro parato. Logi Tómasson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Kristall Ingason.19:45
Sostituzione, Estonia. Markus Soomets sostituisce Mattias Käit.19:43
Tiro parato. Arnór Sigurdsson (Islanda) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kristall Ingason.19:42
Sostituzione, Islanda. Kristall Ingason sostituisce Andri Gudjohnsen.19:42
Sostituzione, Islanda. Logi Tómasson sostituisce Mikael Ellertsson.19:42
Stefán Thórdarson (Islanda) e' ammonito per fallo.19:41
Fallo di Stefán Thórdarson (Islanda).19:41
Patrik Kristal (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:41
Rasmus Peetson (Estonia) e' ammonito per fallo.19:38
Ísak Thorvaldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:38
Fallo di Rasmus Peetson (Estonia).19:38
Fallo di Andri Gudjohnsen (Islanda).19:37
Patrik Kristal (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:37
Tentativo fallito. Victor Pálsson (Islanda) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Gylfi Sigurdsson con cross da calcio d'angolo.19:36
Sostituzione, Estonia. Joonas Tamm sostituisce Karel Mustmaa.19:35
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Karl Hein (Estonia).19:35
Tentativo fallito. Gylfi Sigurdsson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Arnór Sigurdsson.19:35
Gylfi Sigurdsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34
Fallo di Patrik Kristal (Estonia).19:34
Tiro parato. Karel Mustmaa (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Markus Poom.19:33
Sostituzione, Islanda. Gylfi Sigurdsson sostituisce Ísak Jóhannesson.19:32
Sostituzione, Islanda. Arnór Sigurdsson sostituisce Jón Dagur Thorsteinsson.19:32
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Märten Kuusk (Estonia).19:31
Tentativo fallito. Orri Óskarsson (Islanda) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Ísak Jóhannesson con cross da calcio d'angolo.19:28
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Markus Poom (Estonia).19:28
Tentativo fallito. Mattias Käit (Estonia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rasmus Peetson con cross.19:27
Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).19:26
Rasmus Peetson (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Gara riprende.19:25
Gara momentaneamente sospesa, (Islanda).19:25
Gara riprende.19:24
Gara momentaneamente sospesa, Daníel Grétarsson (Islanda) per infortunio.19:22
Gol! Islanda 1, Estonia 1. Maksim Paskotsi (Estonia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rasmus Peetson con cross.19:21
Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:19
Fallo di Patrik Kristal (Estonia).19:19
Sostituzione, Estonia. Patrik Kristal sostituisce Mihkel Ainsalu.19:18
Tentativo fallito. Orri Óskarsson (Islanda) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Andri Gudjohnsen.19:18
Fuorigioco. Jón Dagur Thorsteinsson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Victor Pálsson e' colto in fuorigioco.19:17
Daníel Grétarsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:16
Fallo di Rasmus Peetson (Estonia).19:16
Tiro respinto. Ísak Thorvaldsson (Islanda) un tiro di destro da centro area.19:15
Tiro parato. Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:13
Karol Mets (Estonia) e' ammonito.19:12
Orri Óskarsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:11
Fallo di Märten Kuusk (Estonia).19:11
Hákon Valdimarsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di Märten Kuusk (Estonia).19:10
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Hákon Valdimarsson (Islanda).19:10
Rigore parato! Kevor Palumets (Estonia) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:09
Rigore concesso da Ísak Thorvaldsson (Islanda) per un fallo in area.19:08
Rigore per Estonia. Rasmus Peetson e'stato atterrato in area di rigore.19:08
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Hákon Valdimarsson (Islanda).19:07
Tiro parato. Mihkel Ainsalu (Estonia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kevor Palumets.19:07
Fallo di mano di Orri Óskarsson (Islanda).19:07
Tentativo fallito. Orri Óskarsson (Islanda) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Andri Gudjohnsen con passaggio filtrante.19:06
Inizia il Secondo tempo Islanda 1, Estonia 0.19:03
Primo tempo terminato, Islanda 1, Estonia 0.18:48
Fallo di Orri Óskarsson (Islanda).18:46
Markus Poom (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Fallo di mano di Maksim Paskotsi (Estonia).18:45
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.18:45
Gol! Islanda 1, Estonia 0. Andri Gudjohnsen (Islanda) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Hákon Haraldsson con cross.18:44
Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:43
Fallo di Mattias Käit (Estonia).18:43
Fallo di Orri Óskarsson (Islanda).18:39
Rasmus Peetson (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:39
Tiro respinto. Orri Óskarsson (Islanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Jón Dagur Thorsteinsson.18:39
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Hákon Valdimarsson (Islanda).18:37
Tiro parato. Kevor Palumets (Estonia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mihkel Ainsalu con passaggio filtrante.18:37
Fallo di Daníel Grétarsson (Islanda).18:37
Karel Mustmaa (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:37
Tiro parato. Hákon Haraldsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ísak Jóhannesson.18:36
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Maksim Paskotsi (Estonia).18:36
Andri Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:34
Fallo di Karol Mets (Estonia).18:34
Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).18:33
Mihkel Ainsalu (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:33
Tiro respinto. Mikael Ellertsson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ísak Jóhannesson.18:33
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Märten Kuusk (Estonia).18:33
Tiro parato. Orri Óskarsson (Islanda) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Ísak Jóhannesson con cross.18:31
Tentativo fallito. Markus Poom (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.18:29
Sostituzione, Islanda. Ísak Thorvaldsson sostituisce Albert Gudmundsson per infortunio.18:29
Gara riprende.18:28
Gara momentaneamente sospesa, Albert Gudmundsson (Islanda) per infortunio.18:27
Andri Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:23
Fallo di Markus Poom (Estonia).18:23
Fallo di Victor Pálsson (Islanda).18:22
Karel Mustmaa (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:22
Gara riprende.18:21
Gara momentaneamente sospesa, (Islanda).18:21
Fuorigioco. Daníel Grétarsson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Jón Dagur Thorsteinsson e' colto in fuorigioco.18:20
Mikael Ellertsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:17
Fallo di Rasmus Peetson (Estonia).18:17
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Maksim Paskotsi (Estonia).18:14
Fuorigioco. Jón Dagur Thorsteinsson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Hákon Haraldsson e' colto in fuorigioco.18:09
Fallo di Karel Mustmaa (Estonia).18:07
Albert Gudmundsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:07
Tentativo fallito. Markus Poom (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.18:06
Mihkel Ainsalu (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:05
Fallo di Daníel Grétarsson (Islanda).18:05
Karel Mustmaa (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:04
Fallo di Stefán Thórdarson (Islanda).18:04
Tentativo fallito. Andri Gudjohnsen (Islanda) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Jón Dagur Thorsteinsson con cross.18:02
Karol Mets (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:00
Fallo di Andri Gudjohnsen (Islanda).18:00
Inizia il Primo tempo.18:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:49
Islanda - Estonia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 18:00 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík.
Arbitro di Islanda - Estonia sarà Milos Milanovic. Al VAR invece ci sarà Aleksandar Zivkovic.
Dove vedere Islanda-Estonia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Islanda-Estonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 26 settembre.
Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»LEGGI
ULTIME NOTIZIE