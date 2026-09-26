PREPARTITA

Isole Faroe - Kazakistan è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 18:00 allo stadio Tórsvøllur di Tórshavn.

Arbitro di Isole Faroe - Kazakistan sarà Ishmael Barbara. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.

Dove vedere Isole Faroe-Kazakistan di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Isole Faroe-Kazakistan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 26 settembre.