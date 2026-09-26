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Isole Faroe-Kazakistan: 1-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

26 Settembre 2026 ore 18:00
Isole Faroe
1
Kazakistan
1
Partita finita
Arbitro: Ishmael Barbara
  1. 14' 1-0 Áki Samuelsen
  2. 26' 1-1 Temirlan Erlanov

Formazioni Isole Faroe - Kazakistan

Isole Faroe
Kazakistan
TITOLARI ISOLE FAROE
  • (1) MATTIAS LAMHAUGE (P)
  • (15) ODMAR FÆRØ (D)
  • (16) GUNNAR VATNHAMAR (D)
  • (2) JÓANNES DANIELSEN (D)
  • (5) ANDRIAS EDMUNDSSON (D)
  • (13) MARTIN AGNARSSON (D)
  • (7) JÓANNES BJARTALÍD (C)
  • (10) ÁKI SAMUELSEN (C)
  • (20) HANUS SØRENSEN (C)
  • (21) GÉZA TURI (C)
  • (11) PETUR KNUDSEN (A)
PANCHINA ISOLE FAROE
  • (22) MATTIAS HELLISDAL (C)
  • (6) EMIL JOENSEN (C)
  • (12) ARI PETERSEN (P)
  • (9) JØRGEN NIELSEN (A)
  • (4) SAMUEL CHUKWUDI (D)
  • (18) ÁSI DAM (C)
  • (14) POUL KALLSBERG (A)
  • (23) BÁRDUR Á REYNATRØD (P)
  • (19) JANN BENJAMINSEN (D)
  • (17) ADRIAN JUSTINUSSEN (A)
  • (3) VILJORMUR DAVIDSEN (D)
  • (8) HEINI VATNSDAL (D)
ALLENATORE ISOLE FAROE
  • Eydun Klakstein
TITOLARI KAZAKISTAN
  • (1) STAS POKATILOV (P)
  • (11) YAN VOROGOVSKIY (D)
  • (23) TEMIRLAN ERLANOV (D)
  • (3) NURALY ALIP (D)
  • (13) ALEKSANDR MRYNSKIY (D)
  • (9) BAUYRZHAN ISLAMKHAN (C)
  • (5) ISLAMBEK KUAT (C)
  • (18) DINMUKHAMED KARAMAN (C)
  • (8) ZHASULAN AMIR (A)
  • (7) GALYMZHAN KENZHEBEK (A)
  • (10) ARTUR SHUSHENACHEV (A)
PANCHINA KAZAKISTAN
  • (22) ISMAIL BEKBOLAT (A)
  • (2) SERGEY MALIY (D)
  • (4) ARSEN ASHIRBEK (C)
  • (6) ALEKSANDR SHIROBOKOV (D)
  • (21) ELKHAN ASTANOV (C)
  • (17) STANISLAV BASMANOV (A)
  • (19) RAMAZAN KARIMOV (A)
  • (20) RAMAZAN ORAZOV (C)
  • (12) BEKKHAN SHAIZADA (P)
  • (14) NAURYZBEK ZHAGOROV (C)
  • (15) ERKIN TAPALOV (D)
  • (16) ALEKSANDR ZARUTSKIY (P)
ALLENATORE KAZAKISTAN
  • John van 't Schip
PREPARTITA

Isole Faroe - Kazakistan è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 18:00 allo stadio Tórsvøllur di Tórshavn.
Arbitro di Isole Faroe - Kazakistan sarà Ishmael Barbara. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.

Dove vedere Isole Faroe-Kazakistan di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Isole Faroe-Kazakistan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 26 settembre. Isole Faroe - Kazakistan Live

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