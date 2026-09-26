PREPARTITA

Macedonia - Svizzera è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 20:45 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.

Arbitro di Macedonia - Svizzera sarà Daniel Schlager. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

Dove vedere Macedonia-Svizzera di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Macedonia-Svizzera si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 settembre.