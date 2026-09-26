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Macedonia-Svizzera: 0-3 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

26 Settembre 2026 ore 20:45
Macedonia
0
Svizzera
3
Partita finita
Arbitro: Daniel Schlager
  1. 22' 0-1 Remo Freuler
  2. 41' 0-2 Zeki Amdouni
  3. 74' 0-3 Zeki Amdouni

Formazioni Macedonia - Svizzera

Macedonia
Svizzera
TITOLARI MACEDONIA
  • (23) STOLE DIMITRIEVSKI (P)
  • (6) VISAR MUSLIU (D)
  • (5) GJOKO ZAJKOV (D)
  • (3) SEBASTIÁN HERRERA (D)
  • (2) BOJAN ILIEVSKI (D)
  • (16) MATEJ GASHTAROV (C)
  • (10) ENIS BARDHI (C)
  • (7) ELJIF ELMAS (C)
  • (18) TIHOMIR KOSTADINOV (C)
  • (9) BOJAN MIOVSKI (A)
  • (11) ELMIN RASTODER (A)
PANCHINA MACEDONIA
  • (1) DAVOR TALESKI (P)
  • (21) JANI ATANASOV (C)
  • (15) AGON ELEZI (C)
  • (20) DIMITAR MITROVSKI (C)
  • (19) LJUPCHO DORIEV (A)
  • (14) MARIO MLADENOVSKI (D)
  • (22) HRISTIJAN MALESKI (A)
  • (4) ANDREJ STOJCHEVSKI (D)
  • (8) EZGJAN ALIOSKI (D)
  • (17) AZER OMERAGIKJ (A)
  • (13) ANES MELIQI (D)
  • (12) DAMJAN SHISHKOVSKI (P)
ALLENATORE MACEDONIA
  • Goce Sedloski
TITOLARI SVIZZERA
  • (1) GREGOR KOBEL (P)
  • (13) RICARDO RODRÍGUEZ (D)
  • (16) ZACHARY ATHEKAME (D)
  • (4) NICO ELVEDI (D)
  • (5) MANUEL AKANJI (D)
  • (8) REMO FREULER (C)
  • (9) JOHAN MANZAMBI (C)
  • (14) ARDON JASHARI (C)
  • (11) DAN NDOYE (C)
  • (22) FABIAN RIEDER (C)
  • (10) ZEKI AMDOUNI (A)
PANCHINA SVIZZERA
  • (20) MICHEL AEBISCHER (C)
  • (18) ERAY CÖMERT (D)
  • (6) VINCENT SIERRO (C)
  • (3) ADRIAN BAJRAMI (D)
  • (17) CEDRIC ITTEN (A)
  • (7) JOËL MONTEIRO (A)
  • (23) ALVYN SANCHES (C)
  • (21) MARVIN KELLER (P)
  • (15) DJIBRIL SOW (C)
  • (19) WINSLEY BOTELI (A)
  • (12) YVON MVOGO (P)
  • (2) SASCHA BRITSCHGI (D)
ALLENATORE SVIZZERA
  • Murat Yakin
PREPARTITA

Macedonia - Svizzera è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 20:45 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.
Arbitro di Macedonia - Svizzera sarà Daniel Schlager. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

Dove vedere Macedonia-Svizzera di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Macedonia-Svizzera si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 settembre. Macedonia - Svizzera Live

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